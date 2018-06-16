DHA YURT BÜLTENİ-7

1)FAKIBABA: SURUÇ\'TAKİ OLAYLA İLGİLİ ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Suruç\'ta yaşanan hadiseden dolayı gerçekten bayram yapamadık. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Adalete ve yargıya inanıyoruz. Soruşturmanın sonucunda hak yerini bulacaktır\" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, AK Parti İl Başkanlığı\'nca Şanlıurfa\'da düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bir restoranda gerçekleştirilen bayramlaşma programında, Bakan Fakıbaba\'nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti\'nin milletvekili adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Şanlıurfalı da yer aldı. Kent sakinleriyle tek tek tokalaşıp, bayramlarını kutlayan Bakan Fakıbaba, Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü kavga nedeniyle bayram yapamadıklarını söyledi. Fakıbaba, \"Suruç\'ta yaşanan hadiseden dolayı gerçekten bayram yapamadık. O konuya girmek de istemiyorum. Çok üzüntülüyüz. Bu olayın olmaması lazımdı. Şanlıurfa\'mıza hiç uygun bir olay değildir. Bu olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Biz adalete ve yargıya inanıyoruz. Bu soruşturmanın sonucunda hak yerini bulacaktır. Ama benim seçim çalışması yapan arkadaşıma bir saldırı olmuştur. Bu bağlamda da bu olayı kesinlikle kınıyorum. İnşallah böylesi olayların olmaması için dua ediyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Bayramlaşma programına katılanlar

- Vatandaşlar ile partililerin tokalaşması

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

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2)LUNAPARKTA BALERİNDEN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ

TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan lunaparkta bindiği balerinden düşen Murat Boz(13), öldü. Olayla ilgili lunapark işletmecisi A.F., gözaltına alındı. Kapaklı\'nın İsmetpaşa Mahallesi\'nde Ramazan Bayramı nedeniyle lunapark kuruldu. Arkadaşlarıyla birlikte lunaparka eğlenmeye giden Murat Boz, bindiği balerinden düşerek ağır yaralandı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Boz\'u Kapaklı Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ancak Boz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Feci olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili lunapark işletmecisi A.F. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü

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Lunaparktan detaylar

Dönen balerin

Çocuğun balerinden düşmesi

Detaylar

Haber: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)

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3)ANTALYA\'DA FIRTINA VE DOLU TARIM ALANLARINI VURDU (ek)

Görüntü Dökümü

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- Yıkılan seralardan detaylar

- Dolu tanesi detayı

- Çatısı yıkılan evden detay

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)

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4)CİP HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİNİ GERİ BIRAKTIKLARI İZLER VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YAKALATTI

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde girdikleri bir evden çaldıkları belirlenen cip, polisin ip uçlarını takibi sonucu 65 kilometre mesafedeki Didim\'in Akköy Mahallesi\'nde saklandığı bir garajda bulunurken, başka bir otomobille tekrar Kuşadası\'na döndükleri tespit edilen 4 şüpheli ise kovalaca sonucunda yakalandı.

Kuşadası\'nın Karaova Mahallesi\'ndeki bir eve Ramazan Bayramı\'nın ilk günü giren hırsızlar, anahtarını aldıkları bir cipi çaldı. İsveç\'ten bayram tatili için gelen araç sahibi evin önünde park halindeki cipinin çalındığını fark edip, durumu Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, cipin çalındığı noktadan itibaren araç lastik izi, kamera görüntüleri ve aracın hareket etmesiyle birlikte aracın baiajından akan boya türü bir sıvıyı takip edip, Didim ilçesi, Akköy Mahallesi\'ndeki bir garaja ulaştı. 10 saatlik çaba sonucunda 65 kilometre mesafedeki garaja ulaşan polis, operasyon düzenleyip, çalınan cipi buldu. Polis MOBESE kamerası görüntülerinden cipi çalan 4 şüpheliyi de tespit edip, kimliklerini belirledi. Görüntülerden, şüphelilerin cipi çalıp, Didim\'e getirdikten sonra başka bir araçla tekrar Kuşadası\'na geldikleri tespit edildi. Bunun üzerine Kuşadası\'nın giriş ve çıkışlarında önlem alındı. İlçe merkezindeki cadde ve sokakları inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı 09 YM 754 plakalı aracın yerini tespit edip, durdurmak istedi. Ancak, 4 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, polisleri görünce kaçmaya başladı. Otomobil ara sokaklarda kovalamaca sonucunda sıkıştırıldı. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, araçtan inip, direnmeden polise teslim oldu. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasının keçeli kalem ile rakam grubunun değiştirildiği anlaşıldı. Yapılan kimlik incelemesinde de otomobildekilerin hırsızlık şüphelilerinin H.K. (Hakan Kalkan), M.G. (Mazlum Güney), Ö.E. (Özgür Ekici) ile D.A. (Destan Akalın) oldukları belirlendi. Otomobilde yapılan aramada 1 tabanca, 14 fişek, eldivenler, tornavida ve hırsızlıkta kullanıldığı anlaşılan çeşitli araç gereçler ele geçirildi. Yapılan sorguda şüphelilerin dört ayrı evde daha hırsızlık yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden D.A.\'nın cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu satıcılığı suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü

(Haber - Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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5)YUNANİSTAN’A KAÇMAK İSTEYEN 2 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

EDİRNE’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan FETÖ şüphelisi öğretmenler Fettah ve Semra Y. tutuklanarak cezaevine konuldu.54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Kartalları, Yunanistan sınırındaki denetimleri sırasında birinci derece askeri yasak bölgedeki Meriç Nehri kıyısında 4\'ü çocuk, 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, Yunanistan\'a yasa dışı yollardan geçmeyen çalışan 5 şüphelinin FETÖ/PDY\'nin dershanelerinde öğretmenlik yaptığı belirlenen Muhammet T., Gizem T., Fettah Y., Semra Y. ile Maliye Bakanlığı\'ndan ihraç edilen Murat G. olduğu belirlendi.

Şüpheliler Edirne Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından öğretmenlerden Fettah ve Semra Y. tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturması Ankara’da sürdüğü belirtilen ve Maliye Bakanlığı’ndan ihraç edilen Murat G. ise Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. Diğer şüpheliler Gizem T. ve Muhammed T.’nin işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Edirne adliyesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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6)İTFAİYEDEN ENGELLİ AHMET\'E BÜYÜK SÜRPRİZ

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı\'nda, en büyük hayali itfaiyeci olmak olan bedensel ve zihinsel engelli 18 yaşındaki Ahmet Taş\'ı itfaiye aracı ile gezdirerek sevindirdi.

Merkezefendi ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 51/1 Sokakta ailesi ile birlikte yaşayan bedensel ve zihinsel engelli 18 yaşındaki Ahmet Taş, unutamayacağı bir bayram yaşadı. Aile yakınları tarafından tekerlekli sandalyeye bindirilerek gezdirilen, çok fazla dışarıya çıkma imkanı olmayan Ahmet Taş\'a, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bayram sürprizi yaşattı. Bir itfaiye ekibi, sirenlerini çalarak yangına gidiyormuş gibi, Taş\'ın oturduğu sokağa geldi. Evin önünde tutkunu olduğu itfaiyecileri gören Taş, ne yapacağını şaşırdı. Tekerlekli sandalyeyle evden çıkarılan Taş, itfaiye aracına bindirildi. Taş, sirenler eşliğinde itfaiye aracıyla bir süre gezdirildi. İtfaiye erleri daha sonra tekrar Taş\'ı evine bıraktı. Büyük mutluluk yaşayan Taş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü dökümü

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-İtfaiyenin eve gelmesi

-Ahmet Taş\'ın itfaiyecileri görmesi

-Taş\'ın araca bindirilmesi ve dolaştırılması

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, DHA)

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7)ELAZIĞ\'DA MUSTAFA CECELİ KONSERİ

ELAZIĞ dün akşam bir konser veren ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar\'ın destekleri ile yeni valilik binasının yapıldığı meydanında düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı. Sahnede birçok parçayı seslendiren Ceceli\'ye zaman zaman hayranları da eşlik etti. Sahne önünde bulunan engelli bir hayranına büyük ilgi gösteren Ceceli, onunla birlikte şarkı söyleyip selfie çekti. Konser gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Mustafa Ceceli\'den Görüntü

-Engelli hayranı ile selfie

-Genel ve Detay Görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-

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8)MUSTAFA YILDIZDOĞAN SEVENLERİYLE BULUŞTU

MERSİN\'in Mut İlçesinde bu yıl 56.\'sı düzenlenen Geleneksel Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali\'nin ilk gecesinde Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı.

Musa Eroğlu Sevgi Parkı\'nda düzenlenen ücretsiz halk konserinde sahneye çıkan Mustafa Yıldızdoğan söylediği parçalarla sevenlerinin kalbini fethetti. Yıldızdoğan; \'Mihriban\', \'Ölürüm Türkiyem\', \'Gittiler\', \'Şehitler Ölmez\', \'Harekete Geçmek Lazım\', \'Dayanamıyorum\', \' Sev Biraz, \'Ölür müydün\' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, gecenin anısına sanatçı Mustafa Yıldızdoğan\'a içinde kayısı bulunan sepet ile çiçek verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Mustafa Yıldızdoğan şarkı söylerken

-Seyircilerden genel görüntü

BOYUT: 127 M (SÜRE: 2\'26\"

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)(DHA)



