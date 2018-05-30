DHA YURT BÜLTENİ- 7

HDP\'den Manisa\'da değişiklik; Sırrı Sakık aday gösterildi



HDP tarafından 24 Haziran\'da yapılacak genel seçim için daha önce Manisa 1\'inci sıradan aday gösterilen Lezgin Botan değiştirilerek, yerine eski vekil Sırrı Sakık yazıldı.

HDP, daha önce Van Milletvekili Lezgin Botan\'ı aday gösterdiği Manisa 1\'inci sırada değişiklik yaptı. Botan\'ın yerine Ağrı Belediye eski Başkanı ve eski milletvekili Sırrı Sakık aday gösterildi. Sakık, genel seçim için özellikle Ağrı ve Muş\'tan yoğun talep olmasına rağmen aday olmadığını; ancak partisi ile Manisalıların talebiyle adaylığı kabul ettiğini söyledi. HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manisa\'dan 1\'inci sıra milletvekili adayı gösterildiği için partisine teşekkür ederek, \"Erzurum İstinaf Mahkemesi tarafından kesinleşen 2 yıllık cezadan dolayı adaylık şartlarım ortadan kalkmış durumda. Bütün adaylara başarılar dilerim\" dedi.

Haber:Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

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İYİ Partililer, Ankara yolunda kaza geçirdi: 7 yaralı



Ankara\'ya giden İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü ve milletvekili adaylarının bulunduğu minibüs, Kırıkkale yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara’da düzenlediği Seçim Beyannamesi Toplantısı\'na katılmak üzere Samsun\'dan Ankara\'ya giden İYİ Parti Samsun teşkilatından 7 kişinin bulunduğu Alper Özyer yönetimindeki 55 AAB 44 plakalı minibüs, saat 06.00 sıralarında Kırıkkale\'nin Balışeyh ilçesi yakınlarında kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.Kazada İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, milletvekili adayları İbrahim Özyer ve Önder Fatih Şenol ile parti yöneticisi Ömer Şişman, partililer Alper Özyer, Recep Güleroğlu ve sürücü Gürkan Şişman yaralandı. Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan milletvekili adayı İbrahim Özyer ve parti yöneticisi Ömer Şişman\'ın sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Haber:Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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Viranşehir\'de 3 kişinin öldüğü kavgaya 12 gözaltı

Şanlıurfa\'nın Viranşehir ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili Elazığ ve Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde düzenlenen operasyonlarla 12 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir ilçesi Yeni Mahalle\'de oturan, düğünlerde davul çalarak geçimini sağlayan Dolaş ve Kırmızı aileleri arasında geçen ay, kadın ve çocuklar kavga etti. İki aile arasında bu nedenle gerginlik yaşanırken, taraflar geçen cuma günü yine karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Ahmet, Sabri ve Şeyhmus Kırmızı öldü, Hacı, Sait ve İbrahim Halil Kırmızı ise yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak şüphelilerin Adıyaman\'ın Kahta ilçesi ile Elazığ\'a kaçtıklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla 12 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa\'ya getirilen şüpheliler Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontörlünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis otobüsüyle sağlık kontörlüne getirilen cinayet şüphelileri

- Araçtan indirilen şüpheliler acil servise götürülmesi

- Doktor raporunun ardından tekrar şüpheliler araca bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 109 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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İnşaattan düşüp ölen Adem, toprağa verildi

Sivas\'ta çıktığı inşaat halindeki binanın 5\'inci katından düşerek ölen Adem Gülter (13) toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Esentepe Mahallesi\'nde yaşayan ve inşaatlarda çalışan Coşkun ve Şemsi çiftinin çocukları Yusuf ve Adem Gülter ile arkadaşları, Altuntabak Mahallesi 17\'inci Sokak\'a gitti. Burada Adem, ağabeyi Yusuf ve arkadaşları oyun oynamak için 8 katlı inşaat halindeki binaya gitti. Adem, saklanmak için inşaatın 5\'nci katına çıktı. Yusuf ve arkadaşları inşaatın dışarısında beklerken asansör boşluğundan bir ses duydu. Ses üzerine Adem\'in düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülter kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adem Gülter\'in cenazesi bugün hastanede yapılan otopsinin ardından Esentepe Cami\'sine getirildi. Burada Adem için öğlen namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Gülter ailesinin yakınları, Adem\'in okul arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Namazın ardından Gülter\'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Yakınlarının görüntüsü

-Çocuğun fotoları

(268 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Manavgat\'ta macera parkı için 300\'den fazla ağaç kesildi

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde ihaleyle \'macera parkı zipline hattı\' yapılması amacıyla özel bir firmaya verilen milli park alanında 300\'den fazla kızılçam kesildi. Mahalle Muhtarı Erdal Koyun, \"Bu işe en başından beri karşıydık. Burada macera parkı yapmak için 300\'den fazla gencecik kızılçam ağacını kesmişler. Bu Allah\'tan reva mı?\" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı\'nda bulunan Gaziler Mahallesi Küvez mevkiinde ormanlık alan içerisine \'macera parkı zipline hattı yapılması\' için ihaleye çıkıldı. Geçen yıl mayıs ayında yapılan ihaleyi özel bir firma kazandı. Macera parkı zipline hattı için 150 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde bir alanda bulunan çam ağaçları Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürlüğü\'nün izni ve bilgisi dahilinde dün kesildi.

\'EN BAŞINDAN BERİ KARŞIYDIK\'

Gaziler Mahalle Muhtarı Erdal Koyun, projeye ilk baştan beri ağaçların kesileceği gerekçesiyle karşı çıktıklarını söyledi. Dün işi nedeniyle mahallede olmadığı zaman firma çalışanlarının gelerek 300\'den fazla kızılçamı kestiğini kaydeden Erdal Koyun, \"Bu işe en başından beri karşıydık. Burada macera parkı yapmak için 300\'den fazla gencecik kızılçam ağacını kesmişler. Bu Allah\'tan reva mı? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçen aylarda \'ağaç dikin\' diye herkese tohum gönderirken, bu yapılanı anlayamıyoruz\" dedi.

\'BELKİ 1000\'DEN FAZLA AĞAÇ KESECEKLER\'

Ağaç kesiminin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirten Erdal Koyun, \"Sadece bu kadarla kalsalar iyi. Bu macera parkını yapmak için belki 1000\'den fazla ağaç kesecekler. Kesilecek ağaçları plakayla işaretlemişler. BİMER\'e, CİMER\'e her yere başvuracağım\" diye konuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yapılan faaliyetin izinli olduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ağaç kesilen bölgeden görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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Operasyonla kurtarılan Iraklı emniyet müdürü, uluslararası insan kaçakçılığı uzmanı çıktı

Trabzon’da fidye için kaçırılan ve polisin düzenlediği operasyonla kurtarılan Iraklı Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood’un ülkesinde terörle mücadele biriminde yetkili ve aynı zamanda uluslararası insan kaçakçılığı uzmanı olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan yabancı uyruklu 3 şüphelinin, Al Kaood’u sözde ‘uluslararası insan kaçakçılığı’ konulu sempozyuma katılmak için İstanbul’dan getirdiği Trabzon’da alıkoydukları belirlendi.

Irak\'ın El Anbar şehrinin Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsın Omar Al Kaood, 24 Mayıs’ta 4 kişi tarafından kaçırıldı. Kaçıranlar, emniyet müdürünün elleri ve gözleri bağlı fotoğraf ve videosunu çekip ailesine göndererek, 2,5 milyon dolar fidye istedi. Şüpheliler, fidyenin verilmemesi halinde Al Kaood\'u öldüreceklerini söyledi. Yalova’dan yapılan ihbar üzerine harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'dan uçakla gelen Al Kaood\'un Söğütlü Mahallesi\'ndeki bir evde tutulduğunu saptadı. Ekipler, Özel Harekât polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu NaFe Mohammad Matar Ramadhan (33), Noah Mahmood Olaıwı Olaıwı (36) ve Suriye uyruklu Faysal Alhusein etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

POLİSE SARILARAK AĞLADI

Kaçırılan Naeemab Abdulmohsın Omar Al Kaood ise evin bir odasında yatak üzerinde elleri ve gözleri bağlı bulundu. Kendisini kurtaran polislere sarılıp ağlayan Al Kaood, sağlık kontrolü ve emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine kavuştu. Yeminli tercüman aracılığıyla verdikleri ifadelerinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Yağma’ suçlarından tutuklandı.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI UZMANI ÇIKTI

Bu arada Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood’un ülkesinde terörle mücadele kapsamında etkin bir göreve sahip olduğu ve aynı zamanda uluslararası insan kaçakçılığı uzmanı olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan 3 şüphelinin ise kaçırdıkları Iraklı müdürü sözde ‘uluslararası insan kaçakçılığı konulu sempozyuma katılmak için İstanbul’dan getirdiği Trabzon’da alıkoydukları belirlendi.

FİDYENİN GÖRÜNTÜSÜ DE ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin fidye istedikleri Iraklı Emniyet Müdürü\'nün ailesine video görüntüsü de attıkları ortaya çıktı. Kaçırıldığı evin banyosunda kayda alınan görüntülerde, elleri ve gözleri bağlı olan Iraklı emniyet müdürünün bırakılmasını istemesi ve ardından ağladığı görüldü.

MAHALLELİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ

Öte yandan Iraklı emniyet müdürünün fidyecilerce alıkonulduğu apartman sakinleri de şüphelilerin uzun süredir adreste ikamet ettiklerini, bugüne kadar şüpheli bir durumlarına rastlamadıklarını söyledi. Olayı internet ve televizyon haberlerinden öğrendiklerini belirten mahalleli, kurtarma operasyonun başarıyla sonuçlandırılan Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçırılan emniyet müdürünün görüntüleri

-Operasyon anı

-Şüphelilerin adliyeye sevki

HABER: Fatih TURAN KAMERA:TRABZON,(DHA)

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Mola verdikleri sırada çim biçme makinesi çalındı

Karabük\'te, parkta çim biçen temizlik görevlileri mola vererek kahvehaneye gittiklerinde 2 çim biçme makinesinden biri çalındı. Öğle tatiline çıkacak temizlik görevlileri bu kez çim biçme makinesini bahçesinde köpeğin bulunduğu evlerine bıraktı.

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karabük Mahallesi Parkında çimleri biçmeye başladı. Çimleri biçen temizlik görevlileri mola vererek parkın ilerisindeki kahvehaneye gitti. 30 dakika sonra dönen belediye çalışanları, parkta bıraktıkları 2 çim biçme makinesinden birisinin yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Polis, parkta ve çevrede inceleme yaparken herhangi bir ize rastlanılmadı. Temizlik görevlileri öğlen molası içinse daha önce çardağın altına bıraktıkları diğer çim makinesi ile malzemeleri alıp parkın karşısında bulunan belediye çalışanlarından birisinin babasının evinin demir kapılı, köpeği bulunan bahçesine bıraktı.Çim biçme makinesi çalınan Yaşar Böcek, \"Ramazan ayında beni zor duruma düşürdü. Ne diyeceğimi bilmiyorum, sinirliyim, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ramazan ayında gözünü kestirip de hırsızlık yaptılarsa Allah\'a havale ediyorum\" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Park ve kesilen çimlerden detay

-Çim kesme makinesi

-Yaşar Böcek\'in açıklaması

-Yaşar Böcek\'in arkadaşının açıklaması

-Çim kesme makinesi diğer malzemelerin evin bahçesine götürülmesi

-Ev sahibinin açıklaması

Süre:(02.47) Boyutu:(309 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Yatalak eşine rağmen kursa gidip okuma- yazma öğrendi

Niğde’de 63 yaşındaki Samiye Altıparmak, yatalak eşine rağmen Okur Yazarlık Seferberliği kapsamında açılan kursa giderek, okuma yazma öğrendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Nar Mahallesi’nde oturan ve yeni okuma yazma öğrenen Samiye Altıparmak’ı ziyaret etti. Yatalak olan eşine bakmasına rağmen kursa giden Alıtıparmak’ı kutlayan Vali Şimşek, okuma yazma sertifikasını teslim etti. Vali Şimşek, “Yatalak hastası olmasına rağmen okumak, o kurslara gidebilmek büyük bir özveri istiyor. Samiye teyzemiz de bunu başardı. Kendisini kutluyorum” dedi. 4 yıldır eşinin yatalak hasta olduğu söylen Samiye Altıparmak ise, “Okumayı çok istiyordum. Okuma yazma kursu açıldığını öğrendim. Eşim hasta olmasına rağmen gittim. Okul yakındı evimize. Teneffüsler de gelip eşimi kontrol ediyordum. Suyunu yemeğini veriyordum. Bu şekilde kursu tamamladım. Okuma yazmayı öğrendim” dedi.

Görüntü Dökümü

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-Valinin ziyaret görüntüsü

-Valinin kadın ve hasta eşi ile konuşması

-Vali’nin sertifika vermesi

Süre:01\'01\" Boyut: 115 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)



