DHA YURT BÜLTENİ-7

Karadeniz Sahil Yolunda ulaşım aksıyor /EK

KARADENİZ SAHİL YOLUNDA HEYELAN TEMİZLİĞİ

Giresun\'un Espiye ilçesinde şiddetli yağışla birlikte oluşan heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, tünel girişinde tek yönde ulaşıma kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekiplerinin kapanan tünel girişini açma çalışmaları sırasında yolda oluşan araç kuyrukları da normale döndü. Bölgede yağmur yağışı da şiddetini azalttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yol temizlik çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)

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Yangında 60 dönüm buğday tarlası yandı

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 60 dönüm buğday arazisi kül oldu.

Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Mahallesi Kemer Mevkii\'nde yer alan buğday arazilerinde dün (pazartesi) henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği\'ne bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Bu sırada bazı tarla sahipleri, balya haline getirdikleri ekinleri traktörlerle kurtarmaya çalıştı. Ekipler, geniş bir alana yayılan alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf etti. Çiftçilerin yaklaşık 60 dönümlük ekili arazisi kül oldu. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, etrafta elektrik tellerine çarpan kuşlara rastlandı. Yangının kuşların elektrik tellerine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlarla başlamış olabileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından görüntü

- Tarla sahipleri traktörle ekinleri kurtarmaya çalışırken

Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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AK Parti Milletvekili Keşir: Kim böyle bir cümle kuruyorsa FETÖ\'nün ağzı ile konuşuyordur

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir kulağına \'Tayyip Erdoğan\'a oy verilecek, milletvekili seçimlerinde bakacağız\' diye fısıltılar geldiğini belirterek, \"Milletvekilliği seçimlerinde kendince ders vermek ve bir daha düşünmek isteyenler yeni sistemde Tayyip Erdoğan, başkomutanı askersiz bırakmak isteyenlerdir ve bu FETÖ oyunudur. Kim böyle bir cümle kuruyorsa bilin ki FETÖ\'nün ağzı ile konuşuyordur \" dedi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katılan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın tüm mazlumların umudu olduğunu belirterek, \"Dünyaya meydan okuyan bir liderin arkasındayız. \'Dünya 5\'ten büyüktür\' diyen, emperyalist güçlere açık açık meydan okuyan bir lidere sahibiz. Bu öyle büyük bir nimettir ki yurt dışına çıktığınızda ziyaret ettiğiniz kişilerin ağzından Recep Tayyip Erdoğan\'ı duyarsınız. Her biri kendi ülkesinde böyle bir lidere sahip olmanın sevdası ile yanar tutuşur. Türkiye\'nin umudu değildir sadece Recep Tayyip Erdoğan. Tüm mazlum ve inanmış coğrafyanın umududur\" diye konuştu. Ayşe Keşir sokakta bazı şeyler duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:\"Sokakta bazı şeyler duyuyorum. Kulağıma böyle fısıltı gibi geliyor. \'Tayyip Erdoğan\'a oy verilecek, milletvekili seçimlerinde bakacağız\' diye. Biz 3 arkadaş listelerdeyiz. 51 tane kıymetli arkadaşımız aday adayıydı. Hepsi birbirinden kıymetli. Biz üçümüz daha kıymetli olduğumuz için listelerde değiliz. Takdiri ilahi, bizim yerimizde o arkadaşlardan herhangi biri olabilirdi. Bu bizim kerametimizden kaynaklanan bir durum değil. Bu listelerde isimlerimizin hiçbir önemi yok. Biz yeni sisteme 16 Nisan\'da \'evet\' dedik. \'Evet\' dediğimiz sistemin arkasında durmak zorundayız. Bu sistem güçlü bir parlamentoyu gerektiriyor. Artık hükümetten gelmeyecek kanun tasarıları parlamentoda üretilecek. Ben 3,5 yıllık parlamento üyesiyim. Çoğunluğumuz olmasına rağmen muhalefet az sayıda milletvekili ile sistemi kitlemeye çalışıyor bir görseniz o mecliste. Eğer kulağıma fısıltı gibi gelen sözler, maksadını bilseler o sözlerin nereye vardığını ağızlarına dahi almazlar. Milletvekilliği seçimlerinde kendince ders vermek ve bir daha düşünmek isteyenler yeni sistemde Tayyip Erdoğan, başkomutanı askersiz bırakmak isteyenlerdir ve bu FETÖ oyunudur. Kim böyle bir cümle kuruyorsa bilin ki FETÖ\'nün ağzı ile konuşuyordur. Derhal bu kişileri susturun ve derhal ağızlarını kapatın. Derhal ağzını kapatın, bilin ki FETÖ\'nün ağzı ile konuşuyordur\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ayşe Keşir\'in konuşması

-İftara katılanlardan görüntü

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Kamyonetin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin motoruna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Burhaniye ilçesi Hürriyet Caddesi’nde kent sakinleri, Hüseyin Kökten’e ait park halindeki 11 SK 620 plakalı kamyonetin motorundan kedi sesi geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca, itfaiyeye haber verdi. Gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yavru kediyi çıkarmak için yoğun bir çaba harcadı. Kamyonetin altına girip, aracın koltuklarını kaldıran itfaiye erleri, yaklaşık 45 dakik sonra kediyi kurtardı. Kedinin sağlık durumu iyi bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarma çalışmalarından genel ve detay görüntü

-Kedinin çıkarılmasından görüntü.

Haber-Kamera: Sefer TALAY /BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)

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İskenderun\'da öğrenciler çevre kirliliğine dikkat çekti

Hatay\'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, sahilde çevre temizliği yaparak, çevre temizliğine dikkat çekti. İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı öğrencilerinin müzik desteğiyle minik öğrenciler, farkındalık yarattı.

İskenderun General Şükrü Kanadlı İlkokulu 1D, 2A ve 3A öğrencileri bir araya gelerek öğretmenleri Tayfun Gökkaya, Mehmet Ölçmez ve Filiz Arzu ile birlikte sahile indi. Öğrenci velilerinde bulunduğu çevre etkinliğinde İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı öğrencileri de müzikle destek oldu. Sahilde kayalıkların arasındaki katı atıkları toplayıp poşetlere dolduran ilköğretim öğrencileri temiz bir çevrede, sağlıklı yaşamak istediklerini belirtti. Çevre temizliğine dikkat çekmek istediklerini anlatan öğrencilerden Aybüke Dik, \"Her türlü pislik, kir, mikrop, bakteri, kötü söz ve davranışlardan arınmak için yapılan uygulamalar, bedenin, çevrenin, kalbin söz ve davranışlarımızın maddi ve manevi her türlü kirlilikten arınmasıdır. Sağlıklı yaşamın en büyük şartı temizliktir. Bulaşıcı hastalıklardan kurtulmanın yolu temizlikten geçer. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için insanın bedeni, elbiseleri, yaşadığı yer, kullandığı eşyalar, çevresi yiyecek ve içecekleri davranışları ve kalbi temiz olmalıdır. Bizler aynı sokağı, caddeyi, sahili, parkı, denizi, toprağı, havayı kısacası yaşadığımız şu dünyayı birlikte kullanıyoruz o halde yaşam alanlarımızı hep birlikte korumalı, temiz tutmalı sonraki nesillere güzel bir dünya bırakmalıyız\" dedi. Öğrenciler ellerinde \'Denize çöp atmayalım\', \'Çevremizi temiz tutalım\' ve \'Sağlıklı yaşam temizlik ile başlar\' yazılı dövizlerle sahilde çimlerin üzerine oturdu. İSTE Konservatuar öğrencileri enstrümanları ile müzik dinletisinde öğrencilerin çevreye duyarlılıklarına destek verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahildeki öğrenciler, velileri ve öğretmenlerden görüntü

-Ellerinde dövizler ile görüntüleri

-Öğrenci Aybüke Dik\'in çevre ile ilgili açıklaması

-Topladıkları çöplerin çöp torbalarında görüntüsü

-İSTE konservatuar öğrencilerinin müzik dinletisi

SÜRE:3,57 sn BOYUT:180 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

