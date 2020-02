DHA YURT BÜLTENİ- 7

Nusaybin\'de saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi



Mardin\'in Nusaybin ilçesindeki sınır birliklerine saldırı hazırlığındaki PKK\'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin\'de sınır hattındaki birliklere saldırı hazırlığında olduğu belirtilen PKK\'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonları aralıksız süreceği kaydedildi.

Haber:MARDİN, (DHA)

Demirtaş\'tan \'Ölürsem tabutumu dik çıkarın\' vasiyeti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antalya milletvekili adayları Deniz Yıldırım ve Hadi Cin, Edirne\'deki cezaevinde cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret ettiklerini, kendilerine, \"Cezaevinde ölürsem tabutumu yatırarak değil, dik çıkarın\" vasiyetinde bulunduğunu söyledi.

HDP Antalya İl Örgütü, milletvekili adayları tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Bir restorandaki toplantıya, bazı sivil toplum örgütleri ile siyasi parti temsilcileri de katıldı. Toplantıda konuşan HDP Antalya İl Eş Başkanı Songül Şarklı, 16 milletvekili adayının umuda yürüdüğünü belirterek, “Bizi yok sayan bir iktidarla mücadele ediyoruz. 24 Haziran\'da bizi sandığa gömme hesabı yapanların kabusu olacağız\" dedi.

HDP Antalya İl Eş Başkanı Cevdet Çağlar da Gazipaşa\'dan Kaş\'a kadar zafere kenetlendiklerini belirterek, \"Bizler olağanüstü süreçlerde, olağanüstü başarılar elde eden bir partiyiz. 24 Haziran halkların bayramı, zaferi olacaktır. Antalya\'daki 16 adayın 8\'i kadın. Bu da partimizin kadına verdiği önemi gösteriyor. Antalya kozmopolit bir yapıya sahip. Halkların bir arada yaşadığı bir il. Buradan elde edilecek başarı Türkiye geneline yansır\" diye konuştu. HDP Antalya milletvekili adayları da toplantıda duygu ve düşüncelerini açıkladı. Partinin ikinci sıra milletvekili adayı avukat Deniz Yıldırım ile dördüncü sıra adayı avukat Hadi Cin, Edirne Cezaevi\'nde tutuklu HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'la yaptıkları görüşmeyi anlattı. Yıldırım, Selahattin Demirtaş\'ın ziyaret sırasında kendilerine vasiyette bulunduğunu belirterek, \"Demirtaş bize \'Biz dik durduk, eğilmedik. O yüzden buradayım. Vasiyetimdir, eğer cezaevinde ölürsem cenazemi dik çıkarın. Yatırarak çıkarmayın\' dedi. Biz de dik duracağız\" dedi.

Diğer adaylar da kendilerini tanıttıktan sonra toplantı sona erdi.

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

Ünlü komedyenin ağabeyi yankesicilikten tutuklandı

İYİ Parti’nin Trabzon mitinginde yankesicilik yapan Yavuz S. Ankara’da yakalandı. Ünlü sinema oyuncusunun ağabeyi olduğu ortaya çıkan yankesici çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trabzon’da 24 Mart’ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin il başkanlığı binasının açılışı öncesi düzenlediği mitingde İYİ parti il yönetim kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik kalabalıkta yankesicinin kurbanı oldu. Yankesici, Akşener’in miting alanına girişi sırasın kalabalık içinde kendisine hedef olarak belirlediği parti üyesi Halisçelik’in arakasından uzattığı elini paltolusunun cebinde sokarak burada bulunan 1 600 lira ile 400 doları aldı. Kalabalığı fırsat bilip yankesicilik yöntemiyle Halisçelik’in cebindeki parayı alan şüpheli ardından da kayıplara karıştı. Mitingin ardından cebinde parasının olmadığını fark edem Halisçelik, durumu polise bildirdi.

160 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Halisçelik’in müracaatı üzerine harekete geçen güven timleri, miting alanı ve çevresindeki MOBESE, iş yeri güvenlik kameraları ve basın mensuplarının görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 160 saatlik kamera görüntülerini mercek altına alan polis ekipleri, şüphelinin eşkâlini belirledi. Eşkâl üzerinde yoğunlaşan ekipler, şüphelinin Yavuz S. olduğu tespit edildi.

ANKARA\'DA YAKALANDI

Ankara’da olduğunu tespit edilen şüpheli Yavuz S. burada düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN AĞABEYİ ÇIKTI

Öte yandan yapılan soruşturmada tutuklanan şüphelinin, ünlü komedyen sinema oyuncusunun ağabeyi olduğu ve daha öncede benzer birçok suçtan sabıkasının bulunduğu da ortaya çıktı.

POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Şüphelinin yakalandığını öğrenen Hasan Basri Halisçelik, özverili çalışmalarından ötürü emniyet teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Halisçelik, “Bu kişiyi yakalayan ve emeği geçenlere özellikle Trabzon Emniyeti Güven Timlerine teşekkür ediyorum. Umarım böyle olaylarla bir daha karşılaşmayız. İnsanlar bu tür kalabalık ortamlarda daha dikkatli olsunlar. Özellikle değerli eşyalarını araka ceplerine koymasınlar. Bu tür insanların işi bu ve kalabalık ortamlardan faydalanıyorlar. Ben mağdur oldum başkalarının olmasını istemem” dedi.

HABER KAMERA: Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA)

Büyük Menderes\'teki balık ölümlerinin çaresi \'temiz üretim\'



Aydın\'ın Söke ilçesinden geçen Büyük Menderes Nehri\'ndeki toplum balık ölümleri, endişeye neden olurken, Büyük Menderes Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı\'nın hızla uygulanmasının gerekliliği ortaya koyuldu. Bu kapsamda, mayıs ayı başında WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğiyle başlatılan \'Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaşması\' hareketinin, sorunun çözümünde önemli aşama oluşturacağı belirtildi.

Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinden geçen tahliye kanalında 3 kilometre boyunca binlerce ölü balık bulunması, kamuoyunda endişeye yol açtı. Tahliye kanalı ile Büyük Menderes Nehri\'nin birleşerek, denize aktığı alanda görülen balık ölüleri, suyun yüzeyini kapladı. Balık ölümlerinin nedenleri, sudan alınan numunelerle uzmanlar tarafından araştırılmaya başlandı. WWF-Türkiye tarafından 2014 yılında yayımlanan \'Büyük Menderes Havza Atlası\' kapsamında, nehrin 42 noktasından alınan örnekler, su kalitesinin yer yer çok düşük seviyelere indiğini göstermişti. Büyük Menderes\'te hemen her yıl meydana gelen balık ölümlerinin birden fazla nedeni olabileceğini vurgulayan WWF- Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, \"Tarımsal faaliyetler ve endüstriyel işlemlerin yetersiz yönetimi nedeniyle suya karışan kimyasallar ve iyi arıtılmayan kentsel atık sular nehirde kirliliğe neden olabiliyor. Bunun sonucunda toplu balık ölümleri görülebiliyor. Tarım, sanayi ve kentlerden kaynaklı atık sular, sucul ekosistemlerde azot ve fosfor seviyelerinde büyük artışlara yol açıyor. Bu durumda, alglerin aşırı artışı gerçekleşiyor. Ölümcül toksinler üreten algler, balıkları, deniz memelilerini, deniz kuşlarını öldürebiliyor ve insanlara zarar verebiliyor\" dedi.

\'ÇÖZÜM, TEMİZ ÜRETİM\'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın \'Büyük Menderes Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı\'nı acilen uygulamaya koymasının çok önemli olduğunu belirten Pasinli, şöyle devam etti:\"Atık su arıtım tesislerinin hayata geçmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra sanayide temiz üretim de arıtma kadar önemli. Sadece Büyük Menderes\'teki değil, tüm Türkiye\'deki nehirlerin kirlilik sorununun çözümü temiz üretim dönüşümünden geçiyor. Bu bakımdan WWF- Türkiye\'nin Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğiyle başlattığı \'Tekstil Sektöründe Temiz Üretim\'in Yaygınlaşması\' hareketi Büyük Menderes Havzası\'ndaki kirliliği önlemek açısından en önemli girişimlerden biridir. Büyük Menderes Havzası\'nın 3,5 milyar dolarlık sanayi ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştiren tekstil sektöründe temiz üretimin yaygınlaşması, sorunun çözümünde önemli bir aşama oluşturacak.\"

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİKTE ZENGİN ALAN

Büyük Menderes Deltası, biyolojik çeşitlilik açısından bölgenin en zengin ve hassas alanlarından biri olarak nitelendiriliyor. Akdeniz martısının (Larus melanocephalus) Türkiye\'de ürediği az sayıda alandan biri olan bölgede, yaz aylarında küçük kerkenez (Falco naumanni), kış aylarında ise flamingo (Phoenicopterus ruber) kuşları büyük sürüler halinde gözleniyor. Ayrıca dünyada sadece 4350- 4800 üreyen çift kalmış olan ve hassas tür olarak kabul edilen tepeli pelikan da (Pelecanus crispus) bu bölgede ürüyor ve kışlıyor.

Haber:Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA)

Sulama kanalında mahsur kalan balıkları kurtarıldı

Osmaniye\'de, sulama kanallarında mahsur kalan balıklar, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarılarak, çay yatağına bırakıldı. Suların çekilmesiyle can çekişen balıkları kurtaran gençler, her yıl bu durum nedeniyle çok sayıda balığın telef olduğunu söyledi.

Toprakkale ilçesinde bahçe sulama suyunun çekilmesiyle kanallarda mahsur kalan çok sayıda balık telef oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte bahçelerin sulanması amacıyla belediye tarafından ilçe merkezinden geçen sulama kanalına Karaçay deresinden su verilmeye başlandı. Bununla birlikte dereden çok sayıda irili ufaklı balık da sulama kanallarına akın etti. Debinin azalmasıyla birlikte birkaç gün sonra kanala giden su kapatılınca, arklardaki çok sayıda balıkta susuzluk nedeniyle telef oldu. Balıkların telef olmasına şahit olan bir grup duyarlı genç elleriyle topladıkları canlı balıkları kurtarmaya çalıştı. Duyarlı gençlerden Ökkeş Akgünler, her yıl bu dönemde sulama kanalına su verilmesiyle aynı manzarayla karşılaştıklarını söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte sabahın erken saatlerinde canlı kalan balıkları kurtarmak için uğraştıklarını belirten Akgünler, \"Amacımız kurtarabildiğimiz kadar balığı kurtarmaktı. Topladığımız balıkları traktörün römorkuna koyarak Karaçay’a bıraktık. İnşallah kurtulurlar\" dedi. Karaçay’dan bahçe sulamak için belediye tarafından sulama kanalına belli aralıklarla su verildiğini aktaran Akgünler, \"İlk ve ikinci verilen sularda çok sayıda balık da sulama kanalına giriyor ve maalesef sular kapatılınca telef oluyorlar\" diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)

Safran Deresi\'nin yüzeyi yine köpükle kaplandı



Manisa\'nın Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kent Parkı\'nın içinden geçen Safran Deresi\'nin yüzeyi, yine köpüklerle kaplandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin Yunusemre ilçesinde yaptırdığı Atatürk Kent Parkı\'nın içinden geçen derenin yüzeyinin köpüklerle kaplanması, tedirginlik yarattı. Kenan Evren Sanayi Sitesi ya da daha üst bölgelerden suya karıştığı tahmin edilen maddelerin neden olduğu kirlilikle ilgili araştırma başlatıldı. Geçen ocak ayından bu yana çeşitli dönemlerde tekrarlanan kirlilikle ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) araştırma başlatmıştı. Sorumluların bulunması amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü öncülüğünde ilgili kurumlarla toplantı yapıldı, dereden de numune alındı. Kirliliğin nedeninin tespiti için ilgili kuruluşlar harekete geçmişti.

Haber:Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)

=========================================

Bodrum\'da sahiller yabancı turistlere kaldı

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, ramazan ayıyla birlikte sahiller yabancı turistlere kaldı. Az sayıdaki yerli turist ile denize giren yabancı turistler, plajlardaki bu sakinliğin tadını çıkardı.

Ramazan ayı ile birlikte yerli turistler sahillerden çekildi. Bodrum plajları, Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistlere kaldı. Rusya başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen turistler Bitez, Gümbet ve Ortakent-Yahşi plajlarında sereserpe güneşlenip, su sporları yaptı, günübirlik tur tekneleri ile mavi yolculuğa çıktı. Yabancı turistler, plajlardaki bu sakinliğin tadını çıkarırken, az sayıdaki yerli turist de dikkati çekti. Gümbet Plajı\'nın \'Puçi\' isimli köpeği, turistlerin ilgi odağı oldu. Tur rehberi Müjdat Akgün \"Ramazan ayı nedeniyle yerli turistlerin yerini Avrupalı turistlerimiz kapatmaya başladı. İç turizmde ise seçim beklentisi var. Sanırım, okullar kapanıp, seçimler bittikten sonra sahillerde yine yerli turist kalabalığını görebileceğiz. Bazı yabancı konuklarımız da sahillerdeki yerli turist sayısının az olmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söylüyorlar\" dedi.

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), DHA)