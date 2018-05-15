DHA YURT BÜLTENİ- 7

Diyarbakır\'da arazi kavgası: 5 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır\'ın Ergani ilçesine, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Akçakale köyü Şeyhgür mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazı anlaşmazlığı bulunan iki ailenin üyeleri, çıkan tartışma sonrası birbirlerine silahlarla ateş açtı. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Felat BOZARSLAN-Esat TAŞTEKİN / ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)

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İslahiye\'de su borusu patladı, yol nehre döndü

Gaziantep’in İslahiye İlçesinde, içme suyu şebekesindeki boru patlayınca, yollar nehre döndü.

Çamlıca Mahallesi Garnizon Caddesi’ndeki doğalgaz çalışması için iş makinesinin kazı yapması sırasında içme suyu şebekesinin bulunduğu bölgedeki boru patladı. Arızayı onarım sırasında ana vanadan çıkan tonlarca su boşa akınca yol nehre döndürdü. Arıza ekiplerin bir saat süren çalışmasıyla giderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Borudan akan su

- Çalışma yapan işçiler

- Su akan yolun durumu

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 48 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,(DHA)

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Şampiyon güreşçi Kayaalp\'den Filistin\'e destek

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, İsrail\'in saldırısı sonucu Filistin\'de hayatını kaybedenler için Allah\'tan rahmet dileyerek, “Kudüs Filistin\'dir. Kudüs de Filistin\'in başkentidir. Bunu böyle bileceğiz ve ömür boyu da böyle kalacaktır\" dedi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kayaalp, Yozgat Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü\'nün Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlediği Gençlik Haftası etkinliğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Kayaalp, “Dün Filistin\'de gerçekleşen İsrail saldırısı sonucunda Filistinli kardeşlerimiz şehit oldu. Onlara rahmet diliyorum. Her zaman biz bunu Müslüman olarak biliyoruz ki Kudüs Filistin\'dir. Kudüs de Filistin\'in başkentidir bunu böyle bileceğiz ve ömür boyu da böyle kalacaktır. Onlara haklı mücadelelerinde Allah\'tan yardım diliyorum inşallah zaferle çıkarlar. Kudüs ilelebet Filistinlilerin kalırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’in gelişi

-Detay

-Vali Yardımcısı Adem Yılmaz’ın Kayaalp\'e çiçek takdim etmesi

-Kayaalp’in konuşması



Haber:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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Uyuşturucu bağımlısı üvey oğlu tarafından yakılmak istendi

Adana\'da uyuşturucu bağımlısı Ersin Z. (25), üvey annesi Zahide Z.\'yi içerde sanıp evi ateşe verdi.

Olay, Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı Ersin Z. bu sabah üvey annesinin oturduğu eve geldi. Zahide Z.\'nin evde olduğunu sanan zanlı, evi ateşe verip kaçtı. Şans eseri kız kardeşinde olan Zahide Z. ise bir süre sonra geldiği evini yanarken buldu. Sinir krizi geçiren kadın, komşuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Alevlerin büyümesi üzeri olay yerine itfaiye çağırıldı. Gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Bu sırada Zahide Z., \"Evime oturmaya kıyamazdım, tüm eşyalarım mahvoldu. Beni yaktı Allah\'ta kendini yaksın. Asıl amacı beni yakmaktı, şans eseri kız kardeşime gittim. Verilmiş sadakam varmış\" dedi. Kullanılamaz durumdaki evine bakıp, gözyaşlarına boğulan kadına ise komşuları, \"Üzülme biz sana evimizdeki eşyalardan getiririz\" dedi. Şüpheli Ersin Z.\'nin ise evi yaktıktan sonra Antalya\'ya gideceğinin söylemesi üzerin, polis otogarda tedbir aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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- Yanan evin dış görüntüleri

- Evin önündeki kalabalık

- Ev sahibi kadının konuşması

- Kadının ağlaması

- Komşularının teselli etmeye çalışması

- Evin içinden detay görüntüler

- Kırık pencereden detay

- Evin yanarken görüntüleri

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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Yunanistan ana muhalefet lideri Mitsotakis, Gökçeada\'da



Yunanistan\'ın ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kyriakos Mitsotakis, Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin’i ziyaret etti. Ziyarette, adalar arasındaki işbirliği konuşuldu.

Yunanistan’ın Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kyriakos Mitsotakis, dün bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine geldi. Mitsotakis, bugün Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getiren Başkan Ünal Çetin, “Rumlarla birlikte gerçekten Gökçeada\'da çok huzurlu ve mutlu bir hayatımız var. Tabii ki biz bunu çok daha ileriye götürme arzusundayız. Özellikle Kuzey Ege\'de Samothraki, Limni, Thassos adası gibi çok önemli adalar arasında uluslararası anlamda bir birliktelik istiyoruz. Nasıl olursa ve karşılığı ne olursa olsun, biz bu Kuzey Ege\'nin halkları olarak, artık ulaşımın daha kolay bir hale gelmesini istiyoruz. Ben Samothraki Adası\'nın Belediye Başkanına akşam yemeği için gitmek istiyorum. Onları da burada ağırlamak istiyorum\" dedi.

Kyriakos Mitsotakis ise, “Yıllarca İmrozlu arkadaşlarımızdan adalarıyla ilgili güzel hatıralarını ve görüşlerini dinledik. Dolayısıyla bizzat gelip, görmek ve paylaşmak istedik. Yunanistan’daki İmrozlular Dernekleriyle olan iyi ilişkileriniz ve Yunan devletiyle olan iyi ilişkileriniz için de çok teşekkür ederim. Gökçeada’daki Rum okullarının açılması konusunda sizlerin de katkısı çok önemliydi. Bu adanın örnek bir ada olarak gelmesini istiyoruz. İki toplumun, iki halkın çok rahat yaşayabileceği, barış ve anlayış içinde yaşayabileceği sembol bir ada olmasını arzu ediyoruz. Biraz önce bahsettiğiniz Kuzey Ege adaları arasındaki deniz ulaşımıyla ilgili umarımki bende bir gün buna katkı sağlamış olurum. Sağlamayı çok arzu ederim. Çünkü gerçekten böyle bir deniz ulaşımının geliştirilmesi, ada halkı için de ve öteki adalar için de çok güzel bir gelişme olacak\"diye konuştu. Ziyarete Yunanistan\'ın Türkiye Büyükelçisi Petros Mavroidis, Mitsotakis\'in eşi Mareva Grobovski Mitsotakis, 1’inci ve 2’nci dönem Azınlık Cemaatleri Temsilcisi Laki Vingas ile Yunanistan\'dan gelen konuklar katıldı.Mitsotakis ve beraberindekiler ziyaretin ardından İmroz Eğitim ve Kültür Derneği\'ni ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ziyaretten genel ve detay görüntü.

-Ünal Çetin konuşma görüntüsü

-Kyriakos Mitsotakis konuşma görüntüsü

-Kyriakos Mitsotakis’un, adada yaşayan Rum halkı ile bir araya gelmesi

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Vural BOZOK / GÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA)

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Mersin\'de yıkıma benzinle karşı çıkanlara polis müdahalesi

Mersin\'de, bir kafenin kaçak bölümünün yıkımına karşı çatıya çıkıp üzerlerine benzin döken ve kendilerini ateşe vereceklerini söyleyen işletmecilerle yakınlarına; polis, TOMA, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Polis kafe çatısındakileri indirip, taş atanları yakalayarak yaka paça gözaltına aldı. Ardından iş makineleri kafenin kaçak bölümünü yıktı.

Merkez Akdeniz ilçesi sahil bandında bulunan Atatürk Parkı içerisindeki kafenin bir bölümü için \'Kıyı Kenar Kanunu\'na muhalefet\'ten yıkım kararı verildi. Mili Emlak\'a ait kafenin kullanım alanının izinsiz genişletilmesi nedeniyle verilen yıkım kararını uygulamak için gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, kafe işletmecileri tepki gösterdi. İşletmeciler ve yakınları, belediye ekiplerini kafeye yaklaştırmayınca, polisten yardım istendi. Olay yerine çevik kuvvet ekipleri ve TOMA sevk edildi. Bu sırada ekiplere direnen 4 kişi, kafenin çatısına çıktı. Bu gruba yakınları da destek verirken, işletmeci Enver Akay, yapılanların hukuksuz olduğunu savunarak tepki gösterdi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmeler sonunda yıkım kararının uygulanmasına karar verildi. Çatıdakiler ise üzerlerine benzin döktü ve kendilerini ateşe vereceklerini söyledi. İş makinelerinin yeniden kafeye yaklaşmasıyla birlikte işletmeciler ve yakınları, polis ekiplerine taş atmaya başladı. Bunun üzerine polis, kalkan ve coplarla grubu dağıtmaya çalıştı, TOMA\'dan da eylemcilere su sıkıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay sırasında polis biber gazı ve plastik mermi de kullanarak eylemcileri yakalayıp, yaka paça gözaltına aldı. Bu sırada iş yeri sahiplerinin yakınlarından biri, dışarıda bulunan sanayi tüpünün vanasını açarak polislere doğru sıktı. TOMA\'nın önüne yatan kadın ve erkekleri polis yerden kaldırırken, bazı kadınlar da sinir krizi geçirdi. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, kepçeler iş yerinin bir kaçak bölümünü yıktı.

Görüntü Dökümü

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-Çatıda kendilerine benzin döken eylemciler

-Çatıya benzin dökenler

-Kadınlar sinir krizi geçirirken

-Polisten görüntüler

-İş yeri sahipleri tepki gösterirken

-Polis müdahalesi

-Biber gazı sıkan polisler

-Plastik mermi sıkan polisler

-TOMA su sıkarken

-Polisin şahısları gözaltına alması

-İş yeri sahiplerinin yakınları ve polis arasında yaşanan arbede

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04:47 BOYUT: 361.34 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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Görme engelliler için özel keman geliştirdi

Çankırı’da görme engelli edebiyat öğretmeni Medine Çakır, keman öğretmeni Osman Asıltürk’ün “Dokunsal Çalgıö projesi kapsamında geliştirdiği keman klavyesi üzerine yerleştirilen Braille alfabesi sayesinde keman çalmayı öğrendi.

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Keman Öğretmeni Osman Asıltürk,\"Dokunsal Çalgı\" projesi kapsamında görme engellilerin de keman çalabilmeleri için kabartma tekniği ile keman klavyesi hazırladı. Proje kapsamında kabartma tekniğiyle keman klavyesi hazırlayarak Medine Çakır\'a keman eğitimi veren Asıltürk, “Görme engellilerin keman çalma oranı ülkemizde çok düşük. Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık ve Türkiye genelinde 147 görme engelli kişiye ulaştık. Kemanın da görme engelliler için çalınabilecek bir müzik aleti olduğunu göstermek istedik ve Medine hocamızla bunu başardık. Türkiye’deki tüm görme engelliler için bu çalışmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum\" dedi. Yaklaşık 3 aylık eğitim sürecinin ardından ilk müzik dinletisini de verdiğini belirten Medine Çakır, “Daha önceden keman çalamıyordum. Hocamız programlarda keman çalıyordu, bende keman çalmak istiyordum. Hocamız benden kabartma yazılar istedi, yazdık. Sonra hocam onu keman klavyesine yapıştırdı. Bu yöntem notaları fark etmemde kolaylık sağladı\"diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Görme engelli Medine Çakır\'ın keman çalması

-Konuşmalar

-Detaylar

Haber:Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)

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Diyarbakır\'da \'Büyük Engelsizler Buluşması\'



Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi tarafından Engelililer Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen, \'Büyük Engelsizler Buluşması\'nda yüzlerce engelli yürüdü.

Kayapınar Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında \'Büyük engelsizler buluşması\' adı altında yürüyüş düzenledi. Yılmaz Güney Caddesi\'ndeki Kent Meydanı\'na yaklaşık 200 metre yürüyen engelliler, yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Etkinliğe, merkez Bağlar, Sur, Yenişehir kaymakamları da katıldı. Etkinlikte konuşan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Balcı, \"Medeni toplumları, medeni kılan en önemli özelliklerinden birisi de engellisinin yanında olmasıdır. 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelililer Haftası\'nda, geleneksel anlamda böylesi bir etkinliğin düzenlenmeyi amaçladık. Amacımız, engelli kardeşlerimizin derdini yüreğimizde hissetmek, dertlerine ortak olmak, sorunları ve aynı zamanda sorunlarının bir parçası olmak, onların yalnız olmadığını hissettirmektir. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin problemi bizim problemimizdir. Onların sorunlarını çözmekle büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Devlet ve devletin gerçek sahibi millet olarak, engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Problemlerini problemlerimiz olarak hissediyoruz. Biz engelli kardeşlerimizin yalnız olmadığını hissettireceğiz\" dedi. Konuşmaların ardından engellilere çeşitli hediyeler verildi. Programda yer alan halk oyunları gösterisi ise İsrail askerleri tarafından katledilen Filistinliler için ulusal yas ilan edilmesi nedeniyle iptal edildi.

Görüntü Dökümü:

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-EngelLilerden görüntü

-Yürüyüşten görüntü

-Kaymakam Balcı\'nın konuşması

-Engellilere hediyelerin verilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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Zonguldak\'ta ‘Dostluk ve Barış’ turu

Zonguldak etabında bulunan Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi\'ne katılan 125 araç \'Dostluk ve Barış\' turu atarak kentten ayrıldı.

Fransa\'nın Strasburg şehrinden başlayan ve Türkiye\'de Çanakkale\'den start alan Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi\'nde mücadele eden 15 ülkeden 125 aracın bulunduğu yaklaşık 250 yarışmacı, geceyi Kozlu sahilinde kamp yaparak geçirdi. Yarışmacılar, \'Zonguldak etabı\' kapsamında kent merkezinde \'Dostluk ve Barış\' turu attı. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar yarışmacılara ait bir ralli aracını kullanarak tura katıldı. Halk, ralliye katılan araçları ilgiyle izledi. Vali Ahmet Çınar, ralliye katılan yarışmacıları bir günlüğüne misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Yarışmacıların kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdiğini söyleyen Vali Çınar, \"Şehrimizin tanıtımında etkili olacaklarını düşünüyorum. Organizasyonu yapan Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin\'e de teşekkür ediyorum. Bu ralliler, bu organizasyonlar her zaman devam edecek. Biz diyoruz ki geçerken bizim şehrimize de uğrayın. İnşallah misafirperverliğimizden de mutlu olmuşlardır. Ben ralli heyecanını ilk kez yaşıyorum. İnsanın buradan Ürdün’e kadar gidesi geliyor. Ama malum işimiz gücümüz var. Yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum\" dedi. Yarışmacılar, Zonguldak etabının ardından Çorum\'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araçlardan detaylar

-Yarışmacılardan detaylar

-Araçların caddede barış turundan detaylar

-Ralli aracını kullanan Vali Ahmet Çınar’dan detaylar

-Vali ile röportaj

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK (DHA)