DHA YURT BÜLTENİ-7

1 - Bakan Özlü\'den CHP\'li 15 milletvekili yorumu: Yakışıksız

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İYİ Parti\'ye geçen ve tekrar CHP\'ye dönen 15 milletvekili ile ilgili, \"Durum değişiyor istifa ediyorlar. Durum değişiyor geri dönüyorlar. Şık olmayan, son derece yakışıksız bir hadise\" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, temel atma ve açılışlar için Düzce\'ye geldi. Çilimli\'de spor salonunun temel atma töreninde gazetecilerin sorularını cevaplayan Özlü, İYİ Parti\'ye geçen ve tekrar CHP\'ye dönen 15 milletvekili ile ilgili olarak, \"Nesini söyleyelim, ne söyleyelim, yani komedi gibi. Yani istifa ediyor, aç kapa gibi. İstifa ediyor, geri çağırıyor. Bir tiyatro, bir komedi. Bakın bunun nesine güveneceksiniz? Durum değişiyor istifa ediyorlar. Durum değişiyor geri dönüyorlar. Şık olmayan, son derece yakışıksız bir hadisedir. Ama 24 Haziran\'da milletimiz her şeyi görüyor, milletimiz bunun takdirini yapacaktır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakanın temel atma töreninde çekilen görüntüleri

Bakanın açıklamaları ve detaylar

Dosya adı dzcbakanfarukozlu.

Haber - Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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2 - Van\'da PKK\'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi



VAN\'ın Çaldıran ilçesinde, terör örgütü PKK\'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda, 4 sığınak ile barınak tespit edilerek, imha edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı\'nca Çaldıran\'ın Osmanlı ve Dereköy kırsalında PKK\'lı teröristlere yönelik \'Şehit Jandarma Er Osman Gevrek\' operasyonu başlatıldı. Teröristlerin barınma alanlarına düzenlenen operasyonda, 4 sığınak ve barınak tespit edilerek, imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kırsal araziden görüntüler

- Sığınıkların imha edilmesi

- Operasyon yapan askerlerin görüntüleri

Haber - Kamera: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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3 - Bağda çalışan kadınlar ve şehit anneleri unutulmadı

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm bağlarında çalışan kadınlar ile şehit anneleri ziyaret edilip, Anneler Günü kutlanıp, karanfil verildi, simit ikram edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıgöl İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, CHP Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Melike Yağcı, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı Emrah Eroğlu ve Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen\'den oluşan heyet, bugün saat 04.30\'da Manisa\'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm bağlarına çalışmaya gidecek kadınları toplandıkları yerde ziyaret edip, Anneler Günü\'nü kutladı. Emekçi anneler toplam 200 karanfil dağıtılırken, işe başlamadan önce karınlarını doyurmaları için toplam 300 simit ikram edildi. Etkinlikte konuşan CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, \"Annelerimiz için ne yapsak azdır. Annelerimiz kutsaldır. Sadece bugün değil her zaman annelerimizi saygı göstermemiz gerekir. Bugün, Anneler Günü olması nedeniyle çalışan annelerimizi üzüm bağlarında ziyaret ederek, gönüllerini aldık. Onlar da bizler de mutlu olduk\" dedi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de annelerin insan hayatındaki önemine dikkat çekerek, \"Annelerimiz bugün yine bağlarda çalışmakta yarın (Pazartesi) Çiftçiler Günü annelerimiz yine çalışmak için bağlarda olacak. Bizler onlar için ne yapsak azdır\" dedi. Kadınlar, Anneler Günü\'nü kutlayan heyete teşekkür edip, mutluluklarını dile getirdi.

ŞEHİT ANNELERİ UNUTULMADI

CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, daha sonra 11 Eylül 2010 tarihinde, Siirt\'in Eruh ilçesine bağlı Çırpılı Köyü yakınlarında teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit düşen Er Fevzi Tekeş\'in Ahmetağa Mahallesi\'nde yaşan annesi Rukiye Tekeş ile 15 Ağustos 2015 tarihinde Bingöl\'ün Karlıova ilçesi, Hacılar Mevkii\'nde, PKK\'lı teröristlerin karayoluna tuzakladığı bombayı askeri aracın geçişi sırasında patlatmasıyla şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Haşim Dirik\'in Ayan Mahallesi\'nde yaşayan annesi Huma Dirik\'i de ziyaret edip, Anneler Günü\'nü kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tarım işçisi kadınlara Anneler Günü kutlamasından görüntü

-Şehit annelerini ziyaretten görüntü

-Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL, (Manisa), (DHA)

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4 - Hurmaların arasından 21 kilo eroin çıktı

BOLU\'da, polisin bir TIR\'da yaptığı aramada, hurmaların arasına gizlenmiş 21 kilo eroin ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, TEM Otoyolu Bolu Batı gişelerinde önlem alarak hurma yüklü bir TIR\'ı durdurdu. TIR\'da narkotik köpeği \'Sezar\' ile yapılan aramada, hurmaların arasına, paketler halinde gizlenmiş 21 kilo eroin ele geçirildi. TIR şoförü M.K. gözaltına alındı. M.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gözaltına alınan zanlı

TIR\'ın durdurulması

Köpekle arama yapılması

Hurma kutularından görüntü

Eroin dolu paketlerden görüntü

Haber: BOLU, (DHA)

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