DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ÖZEL HASTANENİN İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ:5 İŞÇİ YARALI

Diyarbakır\'ın Kayapınar ilçesinde özel bir hastane inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1\'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Kayapınar İlçesi Diclekent Mahallesi\'nde yapımı devam eden özel hastanenin inşaatında bugün saat 10.30 sıralarında iskele çöktü. İnşaatın iç kısmındaki iskele üzerinde çalışan işçiler, iskelenen çökmesi ile bir anda iskelenin yere düştü. İnşaatın 1\'inci katındaki iskeleden, katlara göre yüksekliği daha fazla olan zemin katına düşen işçilerden 5\'i yaralandı. Çöken iskelenin demirlerinin altında kalan yaralıların yardımına, diğer işçiler koşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı işçileri kentteki çeşitli hastanelere sevk etti. Olay yerine gelen polis, işçilerin düşme nedenini araştırırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yaralı işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- İşçilerin düştüğü hastaneden detaylar

- Çalışan işçiler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,(DHA)

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2)KAYIP ÇOCUKLAR İÇİN REŞADİYE\'DE YENİDEN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

TOKAT\'ın Reşadiye ilçesinde, 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol\'un kemik parçalarının HES göletinin mazgallarında bulunmasının ardından, Kelkit çayında JAK ve AFAD ekipleri tarafından bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı.

Reşadiye\'de, 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan o dönem 5 yaşında olan Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Bölgede aylarca süren arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alınamadı. Kaçırılmış olabileceğinden şüphelenilen çocuklardan 2,5 yıl boyunca haber alınamadı.

MUHTARI ARARKEN KEMİKLERİ BULUNDU

Reşadiye\'de 25 Nisan\'da Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç Kelkit Çayı’na uçtu. Araç sürücüsü Cebe suda kayboldu. Muhtarı bulmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından başlatılan çalışma sırasında 8 Mayıs\'ta ilçeye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları bulundu. Bulunan parçalar DNA testi için Ankara\'ya gönderildi. Kemiklerin 2,5 yıl önce kaybolan çocuklara ait olma ihtimali üzerine çocukların ailelerinden kan örneği alındı. Anne Adile Erol\'un kan örneği ile yapılan testte kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol\'a ait olduğu belirlendi. Haberi alan aile büyük bir şok yaşadı.

ARAMA ÇALIŞMASI YENİDEN BAŞLADI

Bayram Erol\'a ait bacak kemiği parçalarının bulunmasının ardından Kelkit Çayı\'nda bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarını Bayram Erol’un babası Ömer Erol ve yakınları da takip etti. Kayıp çocuklar Dursun Kağan Taşçı ile Bayram Erol\'un evlerinin yaklaşık 200 metre ilerisinde bulunan Kelkit Çayı üzerinde JAK ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Bayram Erol\'a ait kemik parçasının bulunduğu, ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan HES göletinde ise AFAD ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda ekipler kayıp çocuklar Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol ile 2 hafta önce suda kaybolan muhtar Ayhan Cebe\'ye ulaşmayı hedefliyor. Ekipler, çocuklardan sadece birinin bacak kemiğinin bulunduğu bölgede, vücut bütünlüğüne ait bulgular elde etmeye çalışıyor.

\"ÖLMEDİ DİYE UMUDUMUZ VARDI\'

Arama çalışmalarını izleyen Bayram Erol\'un babaannesi Rukiye Erol, \"Her zaman ölmedi diye umudumuz vardı. Kapıyı bir gün olur çalar diye bekliyorduk. Büyür de bir gün olur gelir diye gözlüyorduk. Ama dün daha büyük acı yaşadık. Zaten iki senedir yaşıyorduk. Dünkü acı bir başka oldu. Çocuğumuzun bacağı bulundu deyince bir kat daha üzüldük\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Arama çalışmalarından görüntüler

-Ekiplerin su içindeki çalışmaları

-Yakınlarının çalışmaları izlemesi

-Babaannenin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/REŞADİYE(Tokat), (DHA)

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3)HASTANEDEN SURİYELİ BEBEĞİ KAÇIRAN KADIN TUTUKLANDI

AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi\'nin yeni doğan ünitesine personel kıyafetiyle girerek Suriyeli Meeso çiftinin yeni doğan oğulları Muhammed İbrahim\'i kaçıran Emine Ö. (23) tutuklandı, nikahsız yaşadığı Fazlı Ç. ile yengesi Fadime Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nin B Blok 1\'inci katındaki yeni doğan ünitesine, perşembe günü saat 14.30 sıralarında, sağlık personelinin kullandığı kıyafeti giyip hastane çalışanı gibi giren bir kadın, Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso (29) çiftinin yeni doğan oğlu Muhammed İbrahim\'i kaçırdı. Annenin durumu fark etmesi üzerine önce hemşirelere, ardından özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Hastane yönetimine durumun bildirilmesi üzerine polisten yardım istendi. Hastaneye gelen polis ekipleri, yeni doğan ünitesinde ve hastanenin güvenlik kameralarında inceleme yaptı.

ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından bebeğin Emine Ö., nikahsız yaşadığı Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç. tarafından kaçırıldığını belirledi. Ekipler, şüphelileri dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çay ilçesi Pazarağaç beldesindeki evlerinde gözaltına aldı. Muhammed İbrahim ise hastanedeki annesi Ravva Zahlül Meeso\'ne teslim edildi.

EMİNE Ö. TUTUKLANDI

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Emine Ö. tutuklanırken, Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcılığı, Fazlı Ç. ve Fadime Ç.\'nin de tutuklanması talebiyle mahkemeye itiraz etti ancak mahkeme talebi kabul etmedi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-

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4)TÜBİTAK BAŞKAN YARDIMCISI: GIDADA 400\'E YAKIN PROJE BAŞVURUSU ALIYORUZ

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Dr. İsmail Arı, gıda sektöründe yılda 400\'e yakın proje başvurusu aldıklarını, bu başvuruların yüzde 50-60\'ını değerlendirdiklerini söyledi.

Konya\'da düzenlenen Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi programına katılan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. İsmail Arı, \"Biz TİBÜTAK olarak gıda sektörü alanında yılda 400\'e yakın proje başvurusu alıyoruz. Bunların yüzde 50-60\'sını kabul ettiğimizi sektörümüze beyan ettik. Sırf kendi alanları için açılmış özel projelere başvurmalarını, bu sayede bütçe sınırı olmadan bunlara şu an için yıllık yaklaşık 30 milyonluk bir destek verdiğimizi ve bu desteklerimizi artırmak istediğimizi belirttik\" dedi.

TÜBİTAK olarak sektörün gelecekteki ihtiyaçlarına hazırlıklı olduklarını belirten Arı, \"TÜBİTAK olarak TEYDEB 2.0 programı kapsamında sanayicilerimize daha esnek, üniversite sanayi işbirliğini tetikleyici, kümelenmeleri, işbirliği ağlarını tetikleyici yeni ağlar oluşturduğumuzdan ve sektörün gelecekteki ihtiyaclarına da hazırlıklı olduğumuzdan bahsettik. Şu an biyoteknolojik ürün ve süreçleri destekleyen, tarımsal üretim yöntemlerini destekleyen bu alanda yapılacak özel otonom, yapay zekaya dayalı akıllı tarım araçlarını destekleyen pekçok çağırımız var. Sektöre, bunları takip etmelerini öneriyoruz. Üniversitelerimizle birlikte trendleri takip ederek bu alanlarda bize inovatif projeler sunmalarını istiyoruz. Yine sektör ve akademik temsilcilerin olduğu kurullarda değerlendiriyoruz. Elimizden geldiğince bu projeleri desteklemeye devam ediyoruz\" diye konuştu.

SANAYİCİYE VEYA AKADEMİSYENE SINIR ÇİZMEMEK GEREKİYOR

Sanayi ve üniversite işbirliğinin önemine de dikkat çeken İsmail Arı, \"Günümüzde çok multidisipliner projeler yapılıyor. Farklı bölümlerde, mesela tarım alanında bilgisayar mühendisleri çalışabiliyor. Onun için keskin sınırlar sanayiciye, araştırma yapma konusunda veya akademisyene sahaya hızlıca inebilecek bir ürünü laboratuvarında belli bir seviyeye getirme konusunda bir sınır çizmemek gerekiyor. Biz burada teknoloji hazırlık seviyesi olarak da uluslararası bilimsel yapılarda tanınmış olan sistemlere göre, yani fikir aşaması hazırlık seviyesi 1\'den, ürünün piyasaya girdiği teknoloji hazırlık seviyesi 9 aşamalarına kadar bütün programlarımızın, yani araştırma destek başkanlığımızın yaptığı fikirden, ilk örneğine laboratuvar çıktısına, oradan bir prototip ürün şekline getiren ve oradan da piyasaya seri üretime kadar götüren süreçlerin tamamında yapılanmış durumdayız\" dedi.

Görüntü dökümü:

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- İsmail Arı röportaj

- Toplantıdan detaylar

(Haber: Tolga YANIK Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

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5)CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI ÖNE SÜRÜP, BALKONDAN YARDIM İSTEDİ

ADANA\'da, bir taksici tarafından alıkonulup, cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek, çıktığı balkondan yardım isteyen İlkay Ç.\'yi (33), itfaiye kurtardı. Olayla ilgili evdeki taksi şoförü gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerine Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Eğlence merkezinde çalışan İlkay Ç., iddiaya göre, apartmanın 2\'nci katındaki balkona kendisini kilitledi. Evde zorla tutulduğunu, cinsel saldırıya uğradığını iddia eden İlkay Ç., bağırarak yardım istedi. Çevre sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, İlkay Ç.\'yi yangın merdiveni ile indirdi.

Polis ekipleri evdeki taksi şoförünü gözaltına alırken, İlkay Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Balkondaki kadının itfaiye tarafından kurtarılırken görüntüler

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Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)



