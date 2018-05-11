DHA YURT BÜLTENİ-7

Muharrem İnce: Akşener beni yardımcısı yaparsa olurum

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"Seçimi kazanırsam yardımcılar için kafamdan geçen isimler var. Öyle devasa hak verilmiş ki ben zaten bu yetkilerin bazılarını kullanmayacağım. Kullanamam, korkarım. Günahı, vebali var. Böyle bir yetki verilmez\" dedi. İnce, Meral Akşener’in ikinci tura kalması halinde tutumunun ne olacağı ile ilgili soruya ise \"Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim. Otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye’yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz, Muharrem İnce’ye koltuk aramıyoruz\" dedi.

Dün akşam saatlerinde Hakkari\'den Trabzon\'a gelen CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bu sabah kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üyeleri ve partililerle düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Muharrem İnce, 24 Haziran’daki seçimleri kazanması halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı. Türkiye ekonomisine doping verildiğini ve bu dopingin yan etkileri ile zararlarının ortaya çıktığını belirten İnce, \"Şekeri, kolesterolü yükselmiş bir ülkede doktor artık tedavi edemiyor. 16 senedir aynı doktor. Yapılacak tek iş var. Bu doktoru değiştireceğiz yoksa hasta ölecek. Ekonomi düzgünse eğer işler iyiye gidiyorsa, çocuklarımızın iş bulması gerekmez mi? Ama ne yazık ki bunların hiçbirisi olmuyor. Ama bir bakıyorsun, 2017 yılında büyüme 7,4. Peki 2012’de 2,1 büyümüşüz. 2013’te 4,2 büyümüşüz, 2014’de 2,9, 2015’te 4 büyümüşüz, 2016’da yüzde 2,9 büyümüşüz. Yani 2012’den bu yana yüzde 2’ler, 4’ler arasındaki büyüme. Ne oldu da 2017’de yüzde 7,4’e çıktı? Neden böyle oldu, ona bakmamız lazım. Tek sebebi var; Ekonomiye doping yapıldı. Doping doğal olmayan bir şeydir. Bir ata doping yapıldığında o atın yarışı iptal edilir\" diye konuştu.

\'EKONOMİK KRİZ KAPIDA BEKLİYOR\'

Ana projelerinin üretken ve adil bir ekonomik yapı olduğunu vurgulayan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:\"Doping zararlıdır ve yan etkileri vardır. Bir an için sizi başarıya götürüyormuş gibi yapsa da doping sağlığınızı bozar. Bu doping ise kredi garanti fonudur. Ne oldu; bazı mallarda ÖTV indirimi yaptılar, başka bir şeyle inşaat yatırımlarını pompaladılar. Ama dopingin yan etkisi ortaya çıkmaya başladı. Büyüme 7,4 derken, enflasyon azdı, döviz yükseldi ve yüksek cari açık oluştu. Bozulan mali düzenle birlikte artan bir bütçe açığı oluştu. Doktor hastaya doping ilaçlarını verdi, hızlı koştu ama kalp krizi kapıda bekliyor. Ekonomimizi de ekonomik kriz kapıda bekliyor. Böyle bir ülke yönetilme olmaz. Bu ülkeyi çağdaş ülkelerde olduğu gibi hep birlikte yöneteceğiz. Ana projemiz, üretken ve adil bir ekonomik yapı. En büyük sorun, gelir adaletsizliği. Bunu çözeceğiz.\"

\'BANA GAZ VERMEYİN\'

Hedefleri arasında Türkiye’de 100 bin bilgisayar mühendisi yetiştirmek olduğunu da aktaran İnce, terörle her ne olursa olsun amansız bir şekilde mücadele edeceklerini de belirtti. Konuşması sırasında salondan bir kişinin iktidara yönelik eleştiri getirmesi üzerine İnce, \"Ağabey bana gaz verme. Zaten gaz veriliyor. Bir sürü dava var başımda. Bana gaz vermeyin gözünüzü seveyim. Zaten gaz var yeterince\" karşılığını verdi. İnce\'nin sözleri salonda alkışlandı ve gülüşmelere neden oldu.

‘KAFAMDAN GEÇEN İSİMLER VAR’

Toplantıda, seçimde kazanması halinde yardımcılarının kimlerden oluşacağı yönünde bir soru üzerine de konuşan İnce, \"Yardımcılar için kafamdan geçen isimler var tabii ki. Öyle devasa hak verilmiş ki Cumhurbaşkanına, ben zaten bu yetkilerin bazılarını kullanmayacağım. Kullanamam korkarım. Günahı, vebali var. Mesela bütçeyi Meclis\'te milletvekilleriyle birlikte yapacağım. Bunu Tayyip Erdoğan da yapmamalı ben de yapmamalıyım. Bu yanlıştır. Böyle bir yetki verilmez. Bu yetkileri nasip olursa millete anlatacağım, Meclis\'e ve milletvekillerine bilgi vereceğim\" dedi.

‘BENİ YARDIMCISI YAPARSA OLURUM’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in ikinci tura kalması halinde kendilerinin tutumu ne olacağı sorulan İnce, şu yanıtı verdi: \"Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim, hiç düşünmeden, beni yardımcısı yaparsa olurum. Otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye\'yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz, Muharrem İnce\'ye koltuk aramıyoruz biz. Ama şundan emin olun: Ben öyle bir kadro ve ekiple, öyle bir liyakat sahibi insanlarla yöneteceğim ki bu ülkeyi, demokrasi gelecek. Önce demokrasi. Ben salona girdiğimde ayağa kalkmayan bir yargıçlar istiyorum. Ayağa kalmayacak. Çay toplayan, düğme ilikleyen yargıç istemiyorum ben. Önce yargıdan başlayacağız. \'Tayyip Erdoğan\'ı yargılayacak mısınız?\' Hayır. Bu yargının görevidir. Bağımsız, tarafsız adil bir yargı düzenini hep birlikte kurarız, sonra beni de o yargılayabilir, Erdoğan’ı da, sizi de yargılayabilir. Kimse bu ülkenin mahkemelerine güvenmiyor. Bizim kuracağımız bu düzende Erdoğan da rahat edecek. Gelecek Rize\'ye, çayını içecek.\" Olağanüstü Hal (OHAL) ile ilgili soru üzerine Muharrem İnce, seçilmesi halinde OHAL\'i hiç beklemeden hemen kaldıracağını söyledi. Konuşması sonrası CHP Milletvekili Aday Adayı İsmet Başar, İnce\'ye çay üreticilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için Rize\'de toplanan çay filizlerini hediye etti. Beraberindeki eşi Ülkü İnce ile otobüsten kentteki vatandaşları selamlayan Muharrem İnce, Rize’ye geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kahvaltıdan görüntüler

-Muharrem İnce konuşma

-Soru-Cevap bölümü

-Detaylar

HABER:Muhammet KAÇAR- Fatih TURAN- Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)

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Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu/EK

BABA MEESO: ÇOK MUTLUYUM

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün çocuğu kaçırılan Suriyeli Amir Zahlül Meeso, emniyet ekiplerine teşekkür etti. Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Amir Zahlül Meeso, kaçırılan Muhammed İbrahim\'in ilk çocuğu olduğunu belirtti. Olayın öğrenilmesinden sonra polisin sıkı bir çalışmayla oğlunu kısa sürede bulduğunu kaydeden Messo, çok mutlu olduğunu söyledi. Amir Zahlül Meeso, sevincini gazetecilere sarılarak paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Baba Meeso detay

- Baba Meeso açıklama yaparken

- Hastane detay

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Dilenciye \'vurun\' diyen zabıta, açığa alındı

Karaman\'da ihbar üzerine gittikleri ve kovalamaca sonucu yakaladıkları dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi, çevredekileri gösterip, \'Gelin vuru\' diyen zabıta memuru İbrahim U., belediye tarafından açığa alınıp, hakkında idari soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı da zabıta hakkında \'kasten yaralamaya azmettirme\' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Olay, geçen Çarşamba günü Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Çevredekiler zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, ismi açıklanmayan ve dilencilik yaptığı ileri sürülen kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı. Zabıta memurlarından biri, kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.

DİLENCİYİ GÖSTERİP \'GELİN VURUN\' DEDİ

Bu sırada sivil kıyafetli diğer zabıta memuru İbrahim U., çevredekilere dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi gösterip, \"Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor\" dedi. Kendilerine yardımcı olan kişi, yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen İbrahim U., diğer arkadaşının kolundan çekerek, \"Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım\" dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.

KALABALIK SALDIRDI

Zabıta memuru İbrahim U., yine çevreye seslenerek, \"Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza\" dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı. Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Bu sırada konuşmasını sürdüren İbrahim U.,\"50 kişi arıyor. Adam burada artistlik yapıyor\" dedi. Ardından dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi\'ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu\'na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

ZABITA AÇIĞA ALINDI

Yaşanan olayın basına yansımasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim U. hakkında \'kasten yaralamaya azmettirme\' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Karaman Belediyesi de İbrahim U.\'yu görevden uzaklaştırıp hakkında idari soruşturma başlattı. Belediye yetkilileri, Zabıta ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gittiğini ve dilenci olduğu ileri sürülen kişinin de ekipe yumruk atıp, falçata tabir edilen bıçakla saldırmaya çalışıp kaçtığını ve kovalamaca sonucu yakalandığını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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- Zabıtaların dilenciyi yakalaması

- Zabıta memurunun \'vurun\' demesi

- Halkın saldırması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

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Fabrika gibi cezaevi

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda kalan mahkûmların mobilya, sedef kakma, demir atölyeleri ile fırında yaptığı çalışmalar sonucu 2017 yılında 2 milyon 372 bin lira gelir sağlandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, 215 hükümlünün çalıştığı fırın ve atölyelerin fabrika gibi olduğunu, 2018 hedeflerinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Kuruçay mevkiinde bulunan 5 bin metrekarelik cezaevi kampüsü alanı içerisine kurulan mobilya, sedef kakma, demir atölyeleri ile fırında çalışan 15 teknisyen ve usta ile birlikte 215 hükümlü ortaya çıkardıkları ürünlerle hem kendilerine gelir sağlıyor, hem ekonomiye katkıda bulunuyor. Mahkûmların, atölyelerde ortaya çıkardığı el emeği göz nuru ürünlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen programda konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, \"Hem cezaevimizin hem Düzce cezaevinin hükümlü, tutuklu ve personeliyle ilgili ekmek üretimini buradaki fırın atölyemizde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 8 bin kapasiteli bir fırınımız var. Şu anda günde 4 bin ekmek üretiliyor. Aynı zamanda unlu gıdaların da üretimi yapılıyor\" dedi. Önder Yaman, yalnızca cezaevinde üretilen ürünlerden yıllık 2 milyon 372 bin lira gelir elde edildiğini ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti: \"Yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı ve açık alanda hizmet veriyoruz. Burada mobilya, fırın, park ve bahçe mobilya, sedef, demir atölyemiz olmak üzere faaliyetlerimiz söz konusu. Teknisyen ve usta anlamında 15 personelimiz ve 215 açık cezaevi infaz kurumu hükümlümüz çalışıyor bu faaliyet alanlarında. Bunun dışında adliye, tapu sicil müdürlüğü, icra müdürlükleri gibi alanlarda temizlik ve çay ocağı işletmeciliğimiz de var. Tüm bu faaliyetler sonucu, 2017 yılı mali yılında çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan protokollerle brüt 11 milyon 399 bin liralık satış gerçekleştirildi. Bunun 2 milyon 372 bin lirası faaliyet geliri. Yani esasen burada büyük bir neredeyse fabrika çapında işletmeden söz ediyoruz. Bizim 2018 yılı hedeflerimiz bundan daha da yüksek\" şeklinde konuştu. Yaman\'ın konuşmasının ardından, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Necati Uyanık\'ın da eşliğinde atölyeler gezilerek yapılan işler hakkında bilgiler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Önder Yaman’ın konuşması

-Mahkumların yaptıkları ürünler

-Detaylar

Süre: 04.39-Boyut: 520 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Çanakkaleli 100 öğrenci, Diyarbakır\'da



İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında Çanakkale\'den 100 öğrenci Diyarbakır\'a geldi. Diyarbakır\'da 4 gün kalacak olan öğrenciler, tarihi mekanları gezecek.

İçişleri Bakanlığı\'nca hayata geçirilen \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden belirlenen 21 ilden, 15 yaş ve altı okul çağında olan öğrencilerin Türkiye\'nin farklı şehirlerine ziyaretleri sürüyor. Proje kapsamında Çanakkale\'den 100 öğrenci Diyarbakır\'a geldi. Program kapsamında gelen öğrencilere, rehberler eşliğinde kentin tarihi yerleri gezdirildi. Çanakkale Milli Eğitim Şube Müdürü İdris Akbaş, daha önce Diyarbakır\'dan Çanakale\'ye giden öğrencilerin de bu gezide yer aldığını ifade ederek, öğrencilerin Diyarbakır\'da olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını söyledi. Akbaş, \"Proje kapsamında Çanakkale şehitler diyarı olmak üzere, birçok kentte misafiri ağırladık. Diyarbakır Valiliği, 100\'ü öğrenci 10\'u da görevli olmak üzere 110 kişiyi davet etti. Dünden bu yana yoğun bir şekilde mihmandarlığın en güzel örneğini sergilediler. Bu geziye büyük bir değer atfediyoruz. Çocuklarımız Diyarbakır\'da olmaktan büyük bir heyacan yaşıyor. Çanakkale\'den yola çıktığımızdan beri, çocuklarımızın velileri bizleri takip ediyorlar. Öğrencilerimizin tamamı Diyarbakır\'a ilk kez geliyorlar. Bu proje büyük bir proje. Projenin sahaya yansıdığını görüyoruz. Çocuklarımız bir etkileşim ve bir kaynaşma içerisindeler. Dünden beri Çanakkale\'de ağırladığmız Diyarbakırlı çocuklarımız da bizimle birlikteler. Büyük bir coşku ve büyük bir heyecan var\" dedi. Çanakkale\'den gelen öğrenciler, Diyarbakır\'ı daha önce çok merak ettiklerini, görmekten büyük bir keyif aldıklarını dile getirdi.



Görüntü Dökümü:

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- Çocukların tarihi mekanları gezmeleri

- Rehberlerin çocuklara tarihi mekanları tanıtması

- Çocuklarla röportaj

- Akbaş\'ın açıklamaları

- Çocukların hatıra fotoğrafı çekmeleri

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

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Altın yatırımcısına \'seçim\' dopingi

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, seçimlere gidilen süreçte altın almanın en doğru zaman olduğunu söyledi.

24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, dolar ve euroda sürekli değişen kur oranları, altının ibresinin ne yönde seyredeceği konusunda yatırımcısını düşündürüyor. Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Altın fiyatlarının yükselişte seyrettiğini kaydeden Çelik, altının güvenli liman olduğunu vurguladı. Altın fiyatlarının dolara bağlı değiştiğini aktaran Çelik, \"Altın şu anda kuvvetli bir yükselişte. Daha çok yükseleceğini ve yatırımcısına daha çok kazandıracağını düşünüyoruz. Doların gidişatı yön belirliyor. Ben uzun vadede kesinlikle yukarı gideceğini belirtiyorum. Yatırımcılar açısından altın almak için doğru zaman\" dedi.

PİYASALARDA ALTININ DURUMU

Mayıs ayına 294.42 lira ile başlayan çeyrek altın, 8 Mayıs tarihinde 295,36 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaşmıştı. Çeyrek altın en son 287,65 liradan işlem gördü. Yarım altın 573,64 TL, Tam 1150,89 TL, Cumhuriyet altını ise 1187 TL\'den işlem gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Altınlardan detay

-Bileziklerden detay

-Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik röp

226 MB///2.04DK

Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

