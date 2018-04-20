DHA YURT BÜLTENİ-7

1)HASANKEYF\'İN TARİHİ ESERLERİNİ DİCLE ÜZERİNDEN TAŞIYACAK MENFEZ TAMAMLANDI

MARDİN\'in Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu köyünde yapımı süren Ilısu Baraj göleti altında kalacak Batman\'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde, taşınması planlanan tarihi eserlerin naklinde kullanılacak Dicle Nehri üzerindeki menfezin yapım çalışması, tamamlandı. Menfezin üzerinden Er Rızk Camii, Ortakapı, Kızlar Camii ve Süleyman Han Camisi\'nin taşınacak. Eserlerin taşınmasıyla ilgili ihale çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü\'nce ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, Ilısu Baraj Gölü altında kalacak olan tarihi Hasenkyef ilçesindeki taşınması planlanan anıt eserlerin, yeni Hasankeyf yerleşim birimine nakli ile ilgili çalışmalar sürüyor. Hasankeyf ile yeni Hasankeyf yerleşim birimi arasından geçen Dicle Nehri\'nin karşı yakasında kalan eserlerin taşınması için nehir üzerinde yaptırılan menfezin yapımı tamamlandı. DSİ 16\'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan menfezin üzerinden Hasankeyf\'te bulunan Er Rızk Camii, Ortakapı, Kızlar Camii ve Süleyman Han Camii\'nin taşınacağı belirtildi. Eserlerin taşınmasıyla ilgili ihale çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

ZEYNEL BEY TÜRBESİ TAŞINMIŞTI

Hasankeyf\'te ilk olarak Dicle Nehri kenarında bulunan Zeynel Bey Türbesi taşınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü\'nce ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, Hollanda ve Türk olmak üzere 2 firma tarafından 150 tekerden oluşan özel bir platform ile türbe nakledilmişti. Yaklaşık 2 yıl süren nakil çalışmaları için önce türbenin altına 1 metre yüksekliğinde beton zemin dökülmüş, ardından hidrolik krikolarla, betonla birlikte ağırlığı 1100 ton ağırlığındaki türbe, taşıma platformona yüklenerek 2 kilometre uzaklıktaki Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı\'na yerleştirilmişti.

Ferit ASLAN/BATMAN, (DHA)

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2)APARTMANIN TERASINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

SİVAS\'ta bir apartmanın terasında çıkan ve paniğe nedan olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Sokak\'ta bulunan Mustafa Eguz\'a ait 3 katlı apartmanın teras katında çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısına da sıçradı. Yangın sırasında apartmanın 3\'üncü katında bulunan Ahmet K. (17) pencereye çıkarak kapının kilitli olduğunu söyleyip, yardım istedi. Ahmet K. çevredekilerin yardımıyla binadan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yarım saat süren çalışmanın ardından yangın büyümeden söndürüldü.Kuaförde tıraş olduğu sırada yangını fark ettiklerini söyleyen Serkan Bulak, \"Bir anda yanık kokusu aldık. Biz kuaförde bir şey olduğunu sandık ama dışarıya çıktığımızda binanın yandığını gördük. İtfaiyeye haber verdik. Kısa sürede yapılan müdahale edildi\" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Meraklıların olayı izlemeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

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3)İLGİNÇ MİMARİLİ CAMİ İNŞAATI DİKKAT ÇEKİYOR

GÜMÜŞHANE’de yapımı süren camii inşaatı ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor. 7 katlı apartman görünümlü cami inşaatı sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Oltanbey Mahallesi’nde yapımı devam eden Gümüşhane Diyanet Vakfı Cami ve Külliyesi inşaatı, ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor. İnşaat halindeki 7 katlı cami sosyal medya da gündem oldu. Fotoğrafı paylaşılan camiye ‘Apartman cami’ benzetmesi yapıldı. Caminin alt katlarının kurs ve kütüphane olarak kullanılacağı belirtildi. Çevre sakinleri de cami mimarisinin dikkat çektiğini belirtti.

Caminin yapımını üstlenen yetklililer, eğimli arazi şartları nedeniyle yapının katlı planlandığını belirterek binanın çok amaçlı kullanılacağını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Cami inşaatı detayları

-Vatandaşlarla röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE DHA

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4)FATMA GİRİK\'TEN ATATÜRK POSTERİ VE TÜRK BAYRAKLI 23 NİSAN KUTLAMASI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü oyuncu Fatma Girik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi evine önüne dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı astı. Girik, \"İçimdeki çocuk asla ölmedi. Ben bir Atatürk çocuğuyum. Bize emanet edilen bu bayramı ölene kadar kalbimde taşıyıp, kutlayacağım. Bu nedenle evimi, Atatürk posteri ve dev Türk bayrağıyla donattım\" dedi.

Annesi Münevver Girik, hizmetlileri Dursine Yılmaz, Zeki Yılmaz ve köpekleriyle birlikte yaşayan ünlü oyuncu 76 yaşındaki Fatma Girik, Torba Mahallesi\'ndeki 2 katlı villasına bu sabah; 60\'ar metrelik dev Atatürk posteri ile Türk bayrağı astı. Dev bayrak ve poster yoldan geçenlerin beğenisini topladı. Dünya Uyuşturucuyla Mücade Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak\'ın da fotoğrafladığı o görüntü, sosyal medyadan paylaşılınca takdir topladı. lıcak, \"Fatma hanımın sanatçı kişiliğini ve siyasal yaşamda ortaya koyduğu tavırları her zaman takdir ettim ve destekledim. 23 Nisan Bayramı öncesindede evini böyle Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile donatması gurur verici. Fatma hanımın bu davranışı herkese örnek olmalı\" dedi.

GİRİK: \"İÇİMDEKİ ATATÜRK ÇOCUĞU HİÇ ÖLMEDİ\"

Evinin bahçesinde DHA muhabirine açıklama yapan Girik, \"Ulu Önder Atatürk\'ümüzün bizlere, çocuklara armağan ettiği ve dünyada tek olan bu bayramı, nefes aldıkça, ömrüm yettiğince ben de kutlayacağım. Çünkü ben de henüz bir çocuğum. Atatürk çocuğuyum. İçimdeki Atatürk çocukluğu asla ölmedi. Bundan daha güzel bir gün olabilir mi? Evimi Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla donattım böyle iki güzel manzara birbirine ancak bu kadar yakışabilir. Atatürk\'ümüzle gurur duymalı. O\'nun bize bıraktıklarını yaşamalı ve asla unutmamalıyız. O olmasaydı bugünleri göremezdik\" dedi.

Erken seçim kararı ile ilgili de değerlendirme yapan Girik, \"Ömrüm boyunca demokrasiye ve demokrasinin gücüne inanmış biri olarak bu seçimlerin de en iyi şekilde geçmesini ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Demokrasi dediğimiz unsur hepimiz için geçerli, her oy veren vatandaşımız için geçerli, bu nedenle sağduyulu bir seçim olmasını diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Fatma Girik evinin dışından görüntü

- Atatürk posteri, Türk bayrağı villasından görüntü

- Muzaffer Ilıcak ile röp evinin fotoğrafını çeken vatandaşlar

- Fatma Girik ile röp.

Haber-Kamera:Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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5)VALİ TUTULMAZ: DANA ÇEVİRMENİN YANMASI, TANITIMA KATKI YAPTI

AFYONKARAHİSAR Valisi Mustafa Tutulmaz, bu yıl ilki yapılan GASTRO Afyon Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali için hazırlanan 200 kiloluk dana çevirmenin alev alıp yanmasının, festivalin tanınmasına ve kentin tanıtımına katkı koyduğunu söyledi.

Afyonkarahisar\'ın tanıtımı amacıyla bu yıl ilk kez GASTRO Afyon Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali düzenlendi. 18 Nisan\'da, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü (ANS) Barış Manço Kültür Parkı\'nda başlayan, yurt içi ve dışından ustaların katıldığı ve Afyonkarahisar\'ın yöresel yemeklerinin ön plana çıkarıldığı festival için dana çevirme hazırlandı.

DANA BİR ANDA ALEV ALDI

Yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki dana, festival için hazırlanan sahnenin yanına kurulan sistemle pişirilmeye başladı. Altına yakılan ateş ve özel düzenekle çevrilerek pişirilen dana eti bir anda alev aldı. Görevliler ve çevredekiler alevleri söndürmek için çaba sarf etti. Soğumuş kül ve suyla yapılan müdahale sonrası ateş ve alevler söndürüldü. Dana çevirmenin üzeri tamamen siyah tabakayla kaplanırken, çevredekiler ise olayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

VALİ TUTULMAZ FESTİVALİN ADINI DUYURDU

Pişirilirken alev alan 200 kiloluk dana etinin Türkiye gündeminde geniş yer bulmasından dolayı memnun olduklarını belirten Vali Mustafa Tutulmaz, gazetecilere teşekkür etti. Vali Tutulmaz, \"GASTRO Afyon Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivalimiz 3 gündür devam ediyor. Festivalde amacımız neydi? Öncelikle ilimizin tanıtılması ve ilimizin mutfak değerlerinin piyasaya çıkarılması ve topluma kazandırılmasıydı. İkisinde de başarılı olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Dana çevirmenin yanması beklemediğimiz bir şeydi. Ancak sonuç çok iyi oldu. Tanıtılmamıza iyi vesile oldu. Haberden memnunuz. Haberi yapanlara teşekkür ediyoruz\" dedi.

Festival, bugün yapılacak etkinliklerle sona erecek.

Görüntü Dökümü

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-Dananın yanışından detay (eski görüntü)

-Danayı söndürmeye çalışırken (eski görüntü)

-Vali Tutulmaz, masada otururken

-Vali Tutulmaz panele gelenler ile konuşurken

-Vali kürsüde konuşurken detay

- Röp: Vali Mustafa Tutulmaz

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Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)

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6)FUTBOLCULARIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİ İÇİN DÖVÜLEN ÇOCUK: SİLAHLA TEHDİT ETTİLER

DİYARBAKIR\'da, kafede oturan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü\'nün 3 futbolcusunun fotoğrafını gizlice çeken garson O.D. ve fotoğrafı sosyal medyadan futbolculara gönderen kuzeni Ş.E.\'nin, kafe sahibi C.S. ve arkadaşı A.T. tarafından dövülmesine ilişkin davaya devam edildi. Mağdur çocuklardan O.D., tutuksuz sanıkların kendilerini döverken, kamerayla çekim yaptığını belirterek, \"Tenha araziye götürdüler, silahla tehdit ettiler\" dedi.

İddianameye göre, Kayapınar ilçesinde, garson olarak çalıştığı kafede O.D. (17), 24 Aralık 2016 tarihinde, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü\'nün A.G., E.B. ve L.T. isimli futbolcularının gizlice fotoğrafını çekip, kuzeni Ş.E.\'ye (16) gönderdi. Ş.E., fotoğrafı sosyal medyadan mesajla futbolculara gönderdi. Bunun üzerine 3 futbolcu, kafe sahibi C.S.\'yi çağırıp, şikayetini dile getirdi. Olaya sinirlenen C.S., arkadaşı A.T.\'yi de yanına alarak, garson O.D.\'yi otomobile zorla bindirip, kuzeni Ş.E.\'nin evinin önüne gitti. Kuzeninin çağırması üzerine aşağı inen Ş.E. de araca zorla bindirildi. Kafe sahibi ve arkadaşı, yol boyunca dövdükleri çocukları boş araziye götürdü. Çocukları tekmeleyip, yumrukladığı ve taşlarla dövdüğü belirtilen C.S. ile A.T.\'nin, O.D. ve Ş.E.\'den soyunup, şişeye oturmalarını istediği ileri sürüldü. Çocukların, kıyafetlerini çıkarıp, karanlık havada şişeye oturmuş gibi yaptığı kaydedildi. C.S. ve A.T.\'nin, çocukların bu halde fotoğrafını çektiğini belirten savcı, şüphelilerin O.D. ve Ş.E.\'yi bir süre daha döverek, kafeye getirdiğini ve futbolcularla yüzleştirdikten sonra bıraktığını kaydetti.

İddianamede, kafe sahibi C.S. ve arkadaşı A.T. hakkında, 5,5 yıldan 19,5 yıla kadar hapis cezası istenirken, şühelileri azmettirdiği iddia edilen 3 futbolcu hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

GÖREV UYUŞMAZLIĞINI İSTİNAF MAHKEMESİ ÇÖZDÜ

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuksuz sanıklar C.S. ve A.T., Diyarbakır 14\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılandı. İlk duruşmada \'şişeye oturtma\' girişiminin cinsel istismar olabileceğini belirten mahkeme heyeti, görevsizlik kararı vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderdi. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin karşı görevsizlik kararı üzerine dosya, bu kez uyuşmazlığın çözülmesi için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi\'nce de davaya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bakılmasına karar verildi.

\'SADECE DARP VAR\'

Davanın 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki ilk celsesinde görüşünü açıklayan savcı, sanık C.S.\'nin tutuklanmasını istedi. C.S. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, \"Sadece darp iddiasını kabul ediyorum. \'Hakaret\', \'tehdit\' ve \'cinsel istismar\' suçunu kabul etmiyorum. Araca zorla bindirip, götürmedim. Kesinlikle video kaydı almadık ve şantaj yapmadık. Böyle bir kayıt da yoktur. Kesinlikle şişeye oturtma girişimi olmadı\" dedi.

\'SİLAHLA TEHDİT ETTİLER\'

Davanın son celsesinde, mağdur çocuklardan O.D.\'nin ifadesi alındı. Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten O.D., \"Bizi şişeye oturtmak istediler. Sişe, vücuduma temas etti. Bu sırada kamera kaydı alıyorlardı. Sanık, kendi telefonu ile kaydetmek istedi; yapamayınca benim telefonumu aldı ve kaydetmeye başladı. Sonra bu kayıtları yayınlayacaklarını söylediler. Sanıklardan C.S., beni; diğeri de kuzenimi dövüyordu. Olaydan sonra fotoğrafları sildiklerini söylediler. Beni kafeden aldılar. Ayrıca sok ayki maaşımı de vermeden işten çıkardılar. Önce beni tenha araziye götürdüler. Orada silahla tehdit ettiler\" diye konuştu.

Duruşmada söz alan mağdurların avukatı Barış Yavuz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın avukatı Remzi Atalay, sanıkların tutuklanmasını talep etti. Daha sonra söz alan sanık C.S.\'nin avukatı ise \"Mağdur, ifade verirken, yönlendirilmiş bir anlatımda bulundu\" dedi.Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanmasına yönelik talebi reddederek, duruşmayı erteledi.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) -

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