DHA YURT BÜLTENİ-7

UMKE şehidine tören

Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Paramedik sağlık personeli Burak Tatar (23) için görev yaptığı Erzurum 112 Acil Komuta Merkezi önünde tören düzenlendi.

Afrin\'in Kestele Hidirya bölgesinde dün saat 17.25 sıralarında intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Araç içerisinde gönüllü olarak Afrin\'e giden Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik personeli Burak Tatar şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Bekar olan şehit Burak Tatar\'ın acı haberi Erzurum\'un merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent semtindeki ailesine ulaştı. Şehit Burak Tatar\'ın cenazesi gece yarısı memleketine getirildi. Hülya-Yahya Tatar çiftinin üç çocuğundan biri olan Burak Tatar için Erzurum 112 Acil Komuta Merkezi önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, şehitin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Japonya\'da olduğu için cenaze törenine katılamayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şehidin babası Yahya Tatar\'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Burak Tatar\'ın özgeçmişinin okunduğu sırada anne ve babası ile kardeşleri Derya ile Kadim Tatar güçlükle ayakta durabildi. Ailesi ve yakınları Burak Tatar\'ın kırmızı karanfillerle süslenen tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. 2013 yılında Sağlık Meslek Lisesi\'nden mezun olduktan sonra Narman ilçesinde görev yapan Burak Tatar, 2016 yılında Atatürk Üniversitresi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu\'ndan mezun oldu. Mezuniyet sonrası UMKE\'de görev yapmaya başlayan Burak Tatar\'ın Nusaybin ve Fırat Kalkanı operasyonlarına da gönüllü olarak katıldığı belirtildi. İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula\'nın duası sonrası sonrası şehidin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Narmanlı Camii\'ne götürüldü. Öte yandan şehit Burat Tatar\'ın çalışma arkadaşlarıyla oluşturulan WhatsApp grubundaki yazışmaları ortaya çıktı. \"Ben Afrin\'e gidiyorum banane\" diyen Burak Tatar\'a arkadaşı, \"Yapma üzüldüm. Deme öyle, ben kimle çalışacağım\" diye karşılık veriyor. Bunun üzerine Tatar, \"Geleceğim belki de şehit oluruz, siz cenazemize gelirsiniz Allah bilir\" diye yazdığı görüldü. Ağlayacağını belirten arkadaşı için Burak Tatar, \"Keşke öyle bir mertebeye kavuşsam. Sana da şefaatçi olurum. Kanka ama çok tövbe et\" dediği yazışmalar yürekleri burktu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-112 Acil Komuta Merkezi

-Şehit cenazesinin ambulanslarla getirilişi

-Şehit anne, baba ve yakınlarının ağlaması

-Tören

-Ağlayan mesai arkadaşları

-Duaların okunması

-Şehit cenazesinin taşınması

(Süre 5.09 Dk. 567 MB)

Haber-Kamera: Tugray İPEK / ERZURUM, (DHA)

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Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluk

Türkiye genelinde bugün itibarıyla pasaport ve ehliyetlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi nedeni ile birçok ildeki nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmaya başlarken E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, bunun önüne geçilmesi için vatandaşlara da çeşitli görevler düştüğünü söyledi.

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, uygulanın başlaması ile birlikte Türkiye genelinde müdürlüklerde de iş yükünün arttığı söyledi. Başkan Kart, \"Bugün itibariyle ehliyet ve pasaportların devri Nüfus Müdürlüklerinde gerçekleşti. Devir işleminin gerçekleştiği andan itibaren ilk günlerde aksaklık yaşanacaktır. Vatandaşlardan istirhamımız, bizlere ilk başta biraz sabır göstermeleri ve sistemin oturmasını beklemelerini istiyoruz. İşlem yapmak için Nüfus Müdürlüklerine gelen vatandaşlarımızdan öncelikle Alo 199’dan randevu almaları ya da internet üzerinden online randevu almalarını bekliyoruz. Anlaşmaları bankalardan, vergi dairelerine giderek gerekli ücreti yatırdıktan sonra Nüfus Müdürlüklerine gelirlerse hem bekleme sürelerine hem de bizim iş yükümüzü hafifleteceklerdir\" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da bir çağrıda bulunan Kart, \"Bu kadar iş yükü alan ve işlem yoğunluğu olan Nüfus Müdürlüklerimizdeki personelimizin sesinin duyulmasını bekliyoruz. Gerekli alt yapının, eksikliklerin, personel açığının giderilmesinin bekliyoruz. Bu hem de personel ataması bekleyen vatandaşlarımıza da müjdeli bir haber olacaktır. Şu anda oturmuş bir sistemimiz yok. Yeni bir uygulama olduğu için, personel ve fiziki alt yapı eksikliği ve cihazlar nedeni ile büyük problemler yaşıyoruz. Bu entegrasyon sürecinin biraz zaman alacağını düşünüyoruz. Belli bir süre sonra oturacaktır. Vatandaşlarımız da daha sağlıklı hizmet alacaktır\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Müdürlük önünde bekleyenler

- Vatandaşlardan görüntü

- İçeri girmeye çalışanlar

- Polis noktasından geçenler

- Sıra alanlar

- Memurlarla görüşenler

- E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart ile röp

(BOYUT:202,34 mb) (SÜRE:2,40 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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Astsubayın öldüğü kazada, jandarma komutanına 5 yıl 3 ay hapis



Antalya\'nın Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce Jandarma Astsubay Osman Tarık Karagül\'ün yaşamını yitirdiği, kendisi ve 1 astsubayın da yaralandığı kazada otomobili kullanan, dönemin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ufuk Aruk\'a 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Manavgat\'ta, 2016 yılının Ekim ayında meydana gelen kazada, Binbaşı Ufuk Aruk\'un kullandığı otomobil, Adnan Menderes Caddesi\'nde elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Jandarma Astsubay Osman Tarık Karagül yaşamını yitirirken, Jandarma Astsubay Nedim Uncu ve aracı kullanan Ufuk Aruk yaralandı. Kazayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma sonucu Ufuk Aruk hakkında \'taksirle ölüme neden olmak\' suçlamasıyla dava açıldı. Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına, kazada yaşamını yitiren Osman Tarık Karagül\'ün eşi Nevriye Karagül ile tarafların avukatları katılırken, tutuksuz sanık Ufuk Aruk ve yaralanan Astsubay Nedim Uncu katılmadı. Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, olayın meydana geldiği gece, Ufuk Aruk\'un 2.56 promil alkollü olmasına rağmen kendisinin kullandığı otomobille elektrik direğine çarparak, kaza yaptığını, 1 kişinin ölümü ve 1 kişinin de yaralanmasına yol açtığını belirtti. Sanığın, savunmasında, olay gecesi tüm karakol komutanlarıyla Taşağıl Mahallesi\'nde değerlendirme toplantısı yapmak için restoranda bir araya geldiklerini, bu sırada biraz alkol aldığını, toplantının ardından Side\'de türkü bara giderek, biraz daha alkol aldıklarını söylediğini aktaran savcı, esas hakkındaki görüşünde şunları kaydetti: \"Sanık savunmasında, türkü bardan saat 02.00 sıralarında ayrıldıklarını, kendisine ait otomobilin sürücü koltuğuna kendisinin, sağ ön koltuğa ölen Osman Tarık Karagül\'ün, arka koltuğa da Nedim Uncu\'nun oturduğunu, çok alkollü olduğunu düşünmediğini, seyir halinde normal hızda gittiğini, Barut Otel\'i geçtikten sonra viraja girmesiyle birlikte aracın tekerini mucura kaptırdığını, bu sırada frene bastığını ancak frenin istediği gibi tutmadığını, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptığını, olay mahallinde aydınlatma olmadığını ya da çok az olduğunu beyan etti.\"

ASLİ KUSURLU

Kazayla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi\'nce hazırlanan raporda, sanık Ufuk Aruk\'un \'dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları\' nedeniyle \'asli kusurlu\' olduğunun belirtildiğini kaydeden savcı, sanığın \'taksirle öldürme\' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

AVUKATI BERAAT İSTEDİ

Sanık avukatı Adem Tulukçu, keşif ve yeniden bilirkişi raporu aldırılması talebinde bulundu. Ayrıca kaza sırasında aracın hızının iddianamede belirtildiği gibi 160 kilometre/saat olmasının mümkün olmadığını savunan Tulukçu, müvekkilinin beraatini talep etti. Şikayetçilerin avukatları ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ufuk Aruk\'un \'taksirle ölüme neden olma\' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, itiraz yolu açık olmak üzere 5 yıl 3 ay 22 gün hapse çarptırılmasına karar verdi.

Haber:Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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Gaziantep\'te arıcılara kovan desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere arı kovanı ve dal öğütme makinası dağıtımı yapıldı.

Botanik Bahçesi’nde düzenlenen dağıtım törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca ve çiftçiler katıldı. Programda konuşan İbrahim Yılmaz, daire başkanlığının kurulduğu 2014 yılından buyana kentteki arı kovanı ve bal üretiminde artış olduğunu aktararak, şunları söyledi: \"Biz bu işe başladığımızda Gaziantep\'te 21 bin arı kovanı vardı. Bugün dağıtacağımız kovanlar ile beraber bu sayı tam 49 bin olacak. Yüzde 100\'den fazla artış sağlamış oluyoruz. Burada 4 sene önce 130 ton bal üretimi yapılırken, 2017\'de bal üretimi 550 ton olmuştur. Bal üretiminde de 4-5 kat artış sağlanmış durumda. Sayın başkanımızın desteği, birliğimizin, odalarımızın siz üreticilerin çabalarıyla beraber Gaziantep\'in başarı örneğini bir kez daha göstermiş olduk.\" Fatma Şahin ise, Büyükşehir Belediyesi olarak çitçilere her zaman destek olduklarını söyledi. Arıcılığa destek vermek adına 2 bin kovan dağıtacaklarını söyleyen Şahin, \"Bu coğrafyada, bu bölgede yaşamanın çok ağır bir bedeli var. Bu bölgede yaşamanın bedelini ödemek için arı gibi çalışmak, karıncalar gibi rızkını aramadan başka çare yok. Bu coğrafya çok bir coğrafya ama bize verdiği önemli bir şey var. Bizim ki alın teri, bizimki akıl teri. Bizde hiçbir zaman hazıra konma yok. Hepimiz çabalamak, hepimiz işini en iyi şekilde yapmak zorundayız. Bu coğrafyanın çiftçisi de, başkanı da, belediyecisi de çok çalışmak, ekmeğini taştan çıkarmak zorunda\" diye konuştu. Konuşmaların ardından, çiftçilere 7 dal öğütme makinesi ile 2 bin arı kovanı dağıtımı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dağıtım törenini yapıldığı yer

- Dağıtılacak kovanlar

- İbrahim Yılmaz\'ın konuşması

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Dal öğütme makinesinin dağıtımı

- Arı kovanlarının dağıtımı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 146 MB

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,(DHA)

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Van\'da kurtuluş coşkusu

Van\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100\'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı.Törenlerde çeşitli etkinlikler yapılırken, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Vali Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ve protokol halk oyunları ekipleriyle birlikte halay çekti.

Valilik önünde yapılan törenlere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Büyükşehir Belediyesi\'ne kayyum atanan Vali Zorluoğlu, ilk önce Valilik, ardından da Büyükşehir Belediyesi çelengini bıraktı. Günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmadan sonra, geniş güvenlik önlemleri altında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı bandosu eşliğinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü yapıldı. Kutlamalarda Büyükşehir Belediyesine bağlı Mehteran takımı ve halkoyunları gösterisi büyük ilgi görürken, Belediye Başkan Vekili Vali Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ve protokol halkoyunları ekipleriyle birlikte halay çekti. Kutlamalar, Van\'ın kurtuluş yıl dönümü nedeniyle yapılan resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve fotoğraf sergisinin gezilmesiyle devam etti.Kutlamalarda, basketbol show ve paten frestyle bisiklet şovları nefes kesti. Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, işgalin ardından adeta küllerinden doğan serhat şehri Van\'ın ayağı kalkması için devlet-millet birlikteliğiyle büyük çaba sarf edildiğini söyledi. Vali Zorluoğlu,\"Türkiye\'nin ilk havaalanlarından birinin kurulması, ulaşım ağının genişletilmesi, şehirleşme, sanayileşme ve üniversite kurulmasına uzanan süreci büyük azimle gerçekleştirmiştir.Bugün bizler de, gerek merkezi idare, gerekse yerel yönetimler eliyle bu atılımı daha ileriye taşımanın gayretindeyiz. İnşallah Van\'ı tarihine ve medeniyetine yakışır günlerine yeniden kavuşturacağız.Bu doğrultuda, pek çok ülkeye, birkaç saat mesafedeki Van\'ın potansiyelini açığa çıkarmak üzere gayretle çalışan Sayın cumhurbaşkanımız ve hükümetimizden de bu anlamda tam destek alıyoruz\" dedi. Van\'daki kurtuluş etkinliklerinin, akşam geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Van\'daki kurtuluş töreni etkinlikleri

-Halk oyunları gösterisi

-Vali Murat Zorluoğlu ve protokolun halay çekmesi

-Yapılan spor gösterileri

-Mehteran takımı

-Etkinlikler ve yapılan yürüyüşler

-Vali Zorluoğlu\'nun konuşması

-Yapılan gösteriler ve detaylar

Haber:Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)



