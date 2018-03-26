DHA YURT BÜLTENİ-7 

Kaldırımda yürürken balkondan başına mermer düşen eski futbolcu öldü

Trabzon\'da kaldırımda yürüdüğü sırada tadilatta olan çevredeki bir apartman dairesinin balkonundan düşen mermer parçaları başına isabet eden eski futbolcu Yaşar Yıldırım (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Taksim Caddesi\'nde meydana geldi. Çevrede bulunan 4 katlı apartmanın 2\'nci katında yapılan tadilat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin balkon kısmında yer alan mermer parçaları aşağıya düştü. Binadan düşen mermer parçalarından bir kısmı o esnada kaldırımda yürüyen geçmişte farklı futbol kulüplerinde kalecilik yapan Yaşar Yıldırım\'ın başına isabet etti. Aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerine gelerek tadilatta olan apartman dairesi ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Yıldırım, Trabzon\'un köklü kulüplerinden İdman Ocağı\'ndan yetişip, profesyonel olarak Hopaspor, Fatsaspor, Sivasspor, Muşspor ve Telekomspor\'da kalecilik yaptı. Kaleci antrenörlüğüne başladıktan sonra Trabzonsporda 6 sezon görev yaptı. Yıldırım ardından Tokat, Adıyaman, Giresun gibi birçok takım ile en son Adanaspor\'da kaleci antrönörlüğü görevlerinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri görüntüleri

-Çevreden ve balkondan görüntüler

-Detaylar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)

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Zonguldak\'ta 3 üniversiteli, PKK propagandası yaptığı iddiasıyla adliyede

Zonguldak\'ta, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı sosyal medya üzerinden eleştirdiği ve terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 üniversite öğrencisi, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı sosyal medya üzerinden eleştiren ve terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 20 Mart Salı günü düzenlenen operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2\'si, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen üniversite öğrencileri S.B.K., R.İ. ve Ş.Ö. ise \' PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

-Adliyeden detaylar

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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Elazığ\'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Elazığ kent merkezinde, alçı yüklü trenin çarptığı 2 çocuk annesı Kadife Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bugün sabah saat 10.30 sıralarında merkez Karşıyaka mahallesinde yaşayan 53 yaşındaki 2 çocuk annesi Kadife Çelik, Kızılay Sağlık Ocağı\'na gitmek için kontrol ve güvenliğin olmadığı raylardan geçerken tren çarptı. Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis olay yeri inceleme ekipleri, burada çalışma yaptı. Bu sırada meraklı vatandaşlar da olayı uzaktan izlediği görüldü. DE 33071 sayılı ve trenin kireç yüklü olduğu ve Harput İstasyonuna gittiği sırada, kontrolsüz olarak raylarden geçen Kadife Çelik\'e çarptığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hayatını kaybeden kadının cesedi raylar arasında

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Vatandaşların olayı izlemesi

-Kadına çarpan tren

-Karayolunda bekleyen polis araçları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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Aynı daireyi birden çok kişiye satan dolandırıcılara ceza

İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde yapacağını vadettiği apartmanın 24 dairesini 156 kişiye sattıkları öne sürülen Hüseyin Pözüt ile ortağı Selim Öngören\'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Pözüt\'e 123 kez 1 yıl 8 ay, Öngören\'e ise 107 kez 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Diğer 7 sanık ise beraat etti.

İddiaya göre müteahhit Hüseyin Pözüt ile ortağı Selim Öngören, Gaziemir\'de yapacaklarını söyledikleri apartmandaki 24 daireyi, 2016 yılında 156 kişiye sattı. Yapımına hiç başlanılmayan apartmanındaki aynı dairenin birden fazla kişiye satıldığının ortaya çıkması üzerine, mağdurlar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin Pözüt ve Selim Öngören\'in de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Pözüt ve Öngören tutuklanırken, diğer 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen son duruşmasına, tutuklu sanık Selim Öngören, tarafların avukatları, tutuksuz sanıklar ve bazı şikayetçiler katıldı. Diğer sanık Hüseyin Pözüt ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya bağlandı. Sanık Hüseyin Pözüt olayda en büyük mağdurun kendisi olduğunu öne sürerek, \"Benim imza sürkülerimi alarak şirket kurulmuş ve insanlar dolandırılmış. Ben Gaziemir\'de tanınmış bir iş adamıyım. Benim üzerimden insanlar mağdur edildi. Ben bunu fark ettiğimde iş işten geçti. Ailem tehdit edildiği için bugüne kadar sustum. Onların can güvenliğini sağlamaya çalıştım\" dedi.

Diğer sanık Selim Öngören ise Pözüt\'ün sözlerinin gerçeği yansıtmadığını, asıl kendisinin bir suçunun bulunmadığını öne sürerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Duruşma savcısı da daha önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanıklardan Pözüt ve Öngören\'in nitelikli dolandırıcılık suçlarından cezalandırılmasını, tutukluluk hallerinin devamını, diğer sanıkların ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti sanıklardan Pözüt\'e dolandırdığı 123 kişi için 123 kez 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 205 yıl hapis cezası, Öngören\'e de dolandırdığı 107 kişi için 107 kez 1 yıl 8 ay hapis cezası olmak üzere toplam 178 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Pözüt ve Öngören\'in tutukluluklarının devamı kararlaştırıldı. Tutuksuz 7 sanık ise beraat etti.

Duruşma sonrasında açıklama yapan mağdurlardan Oğuz Mermer, \"İki sanık hak ettikleri cezayı aldılar. Ancak onlara yardım edenler beraat etti. Avukatlarımız buna itiraz edecekler\" dedi.

Mağdurlardan Erol Öztürk de \"Paralarımız gitti, sağlığımız gitti. Hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu bu süreçte. Cezalarını aldılar. Son zamanlarda dolandırıcılık olayları arttı. Devletin bunların önüne geçmesini istiyoruz\" diye konuştu. Mağdurların avukatları da kararı temyiz edeceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mağdurların açıklamaları

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Bolu \'Öğrenen Şehir\' oldu

Bolu, UNESCO tarafından verilen Türkiye\'de 2, dünyada 182 şehrin sahip olduğu \'Öğrenen Şehir\' unvanını kazandı.

Bolu Belediyesi \'Öğrenen Şehir\' olma sürecini, 2016 yılında başlattı. Bu kapsamda Kasım 2016\'da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesinde yer alan 7 programa dahil olan belediye, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu proje uzmanları ile de kapsamlı toplantılar yaptı. Yapılan görüşmeler sonrasında, 22 Mart 2017\'den itibaren resmi süreç başladı. 9 Şubat 2018 tarihinde UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı\'na katılım sürecini tamamlayarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu\'na resmi başvurusunu yapan Bolu, 20 Mart 2018\'de ağa dahil olma hakkını elde etti. UNESCO\'nun Öğrenen Şehirler ağına katılan Bolu, Türkiye\'den Eskişehir ve Konya\'nın yer aldığı küresel ağdaki üçüncü şehir oldu. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, \'Öğrenen Şehirler\' ağına dahil olunmasının tarihsel, kültürel ve doğal potansiyelin yansıra birçok nedeni olduğunu söyledi. Bolu\'nun sahip olduğu zenginlikleri verimli bir şekilde değerlendirmek istediklerini de vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu: \"Öğrenen Şehrin ilkelerinden biri olan vatandaş odaklı olmayı, biz yıllardır temel felsefemiz haline getirdik. Böylece bu felsefeyi kurumsallaştırıyoruz. Biz göç ederek kentimizin misafiri olan insanlarımıza da maddi ve manevi değerlerimizi anlatmak istiyoruz. Sadece onlara da değil, iletişim araçları çok güçlendi ve hızlandı, ancak birçok değerimiz gençlere öğretilemeden unutulma tehlikesi yaşıyor. Bunu aşmak istiyoruz. Yaşlılarımızdan öğrendiklerimizin gençlere aktarılması için her türlü imkanı kullanacağız. Ekonomik, kültürel, sosyal gelişmeler sonucu kaybolma riski taşıyan manevi ve kültürel değerlerimizi canlı tutmak ve geleceğe aktarmak, doğal kaynaklarımızı da koruma kullanma dengesi içinde verimli biçimde kullanmak için planlı adımlar atacağız\"

ÖĞRENEN ŞEHİR NEDİR?

Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, kentlerin iyi uygulamaları ve birbirlerinden etkilenmeleri için kurulmuş uluslararası bir ağ niteliği taşıyor. 42 ülkeden 182 şehrin dahil olduğu \'Öğrenen Şehirler Programı\', Almanya\'da bulunan UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü tarafından yürütülüyor. Kalkınma süreçlerinin her aşamasında fikir paylaşma ve kentlerin bulduğu çözümleri iyi yönleriyle diğer şehirlere taşıma amacını taşıyan bu ağa, bugüne kadar dünyanın çeşitli bölgelerinden sadece şehirler değil topluluklar da dahil oldu. Ağa katılan şehirler, ortaklıklar kurma, bilgi paylaşımında bulunma ve diğer kentlere ilham kaynağı olmaya kadar birçok yeni fırsattan yararlanabiliyor. Öğrenen Şehirler, eğitimin her aşamasında kapsayıcı öğrenimi teşvik etmek için kaynakları etkin ve kaliteli şekilde kullanmayı hedeflerken, aile, işyerleri ve toplumda hayat boyu öğrenme de canlanıyor. Ortak konferans ve toplantılara ev sahipliği yapmak ve şehirdeki güzel çalışmaları uluslararası kamuoyuna duyurmak da bu sürecin diğer artıları olarak öne çıkıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bolu\'nun havadan görüntüleri

-Doğal güzellikleri

-Kent merkezinden görüntüler

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Balkan şehitleri, yağmur altında anıldı

EDİRNE\'de Balkan Savaşları\'nda şehit düşen askerler, Tunca Nehri\'nin taşması sonucu sular altında kalan Balkan Şehitliği yerine Şükrüpaşa Anıtı\'nda düzenlenen törenle anıldı. Sağanak yağmura rağmen anıta çelenk koymak için bekleyen polis ve askeri görevliler bir an olsun yerlerinden ayrılmadı.

Edirne\'de aralıkla süren sağanak yağmur nedeniyle taşan Tunca Nehri\'nin Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı ve Balkan Şehitliği\'nin de bulunduğu Sarayiçi mevkiini sular altında bıraktı. Bu nedenle Balkan Şehitleri, Şükrüpaşa Anıtı\'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Edirne Valisi Günay Özdemir, 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi ile çok sayıda rütbeli asker ve halk katıldı.

Törenin başlamasına kısa bir süre kala başlayan sağanak yağmur programı olumsuz etkiledi. Protokol üyeleri programa şemsiyelerle kalırken, anıtın önünde çelenk koymak için bekleyen polis ve asker tamamen ıslanmalarına rağmen yerlerinden ayrılmadı. Ardından askeri yetkililer tarafından polis ve askere şemsiye tutuldu. Edirne Valisi Günay Özdemir ve diğer protokol üyeleri tarafından Şükrüpaşa Anıtı\'na çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra askerler tarafından şehitlik önünde saygı atışı yapıldı. Edirne Müftülüğü görevlilerince şehitler için dua okundu.

Balkan Şehitleri\'ni anma programı daha sonra Halk Eğitim Merkezi\'nde devam etti.

Görüntü Dökümü:

-Şükrüpaşa Anıtı

-Sağanak yağmur altında bekleyenler

-Çelenk koyacak polis ve asker

-Protokol üyeleri

-Törene katılanlar

-Polis ve askere şemsiye tutmalar

-Törenin başlaması ve çelenklerin konulması

-Askerler için dua okunması

-Halk Eğitim Merkezi\'ndeki program

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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