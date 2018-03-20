DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ŞIRNAK MERKEZLİ OPERASYON: 76 GÖZALTI

ŞIRNAK ve ilçeleri ie Antalya\'da PKK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik Nevruz öncesi gerçekleştirilen operasyonda 76 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şırnak merkez ve tüm ilçeleri ile Antalya\'da, PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde terör örgütü güdümünde kurye/milis/işbirlikçi olarak, KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yönelik yaklaşan Nevruz öncesi huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon sonucu toplam 76 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, \"Ayrıca yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet örgütsel doküman, 3 adet örgütsel resim, 3 adet AK47 tüfek şarjörü, 17 adet 7.62 mm fişek, 2 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 20 adet 9.19 mm tabanca fişeği, 1 adet yasaklı FETÖ/PDY terör örgütüne ait kitap, 3 adet üzerinde örgütsel yazı bulunan Tişört, 1 adet \"Kürdistan\" ibareli kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir\"denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet müdürlüğünün çektiği operasyon videosu

Haber-Kamera: ŞIRNAK,(DHA)-

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2)BM\'DEN SURİYE\'NİN İDLİB KENTİNE GIDA YARDIMI

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye\'nin İdlib kentindeki siviller için 21 TIR gıda maddesi gönderildi. BM\'nin Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen 21 TIR, Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR\'lar İdlib\'e hareket etti. TIR\'larda bulunan gıda maddeleri İdlib kentinde bulunan sivillere dağıtılacak.

Görüntü Dökümü

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- BM aracının görüntüsü

- BM yükü taşıyan TIR\'lar gelirken

- Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan gümrük alanına girerken

- BM\'nin aracından görüntü

SÜRE: 02\'50\"BOYUT: 94 MB

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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3)GÖZETİM ALTINDAKİ DÜVEYE ÖZGÜRLÜK YOLU GÖRÜNDÜ



ERZURUM\'da, 4 aylıkken yaralamalı trafik kazasına neden olan ve savcılığın talimatı ile gözetim altında tutulan 2 yaşındaki buzağı için AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz harekete geçti. Buzağı 19 ay tek başına kaldığı Büyükşehir Belediyesi\'ne ait barınaktan alınarak Atatürk Üniversitesi\'nin çiftliğine götürülerek oradaki diğer büyükbaşlarla birlikte yaşayacak.

Kaza, 8 Ağustos 2016\'da merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Erdal Dumlu yönetimindeki 16 F 8259 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 4 aylık dişi buzağıya çarptı. Kazada, Erdal Dumlu\'nun yanında bulunan eşi Selma Dumlu\'nun kolunda çatlak oluştu, buzağının da kaburgaları kırıldı. Yaralı Selma Dumlu hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede buzağının sahibini aradı. Mahalle ve çevredeki aramalara rağmen, küpesi olmadığı için buzağının sahibine ulaşılamadı.

Polis, araçta hasar olması ve Selma Dumlu\'nun yaralanması nedeniyle besicinin ceza almamak için buzağıya sahip çıkmadığı kanaatine vardı. Polis, Cumhuriyet savcısının talimatıyla yaralı buzağıyı muhafaza altına aldı. Olay yerine giden ekipler, buzağıyı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürdü. Buzağı burada veteriner hekim Bilal Çoruh ve ekibi tarafından tedavi edildi. Dumlu çifti ise mağduriyetlerinin giderilmesi için emniyete başvurarak buzağıyı kazaya neden olacak şekilde serbest bırakan sahibinden şikâyetçi oldu.

Şikâyet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma kapsamında, buzağının adli olaya karışması yüzünden sahibi bulunan ve soruşturma tamamlanana kadar, yediemin tayin edilen Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde bakımının yapılması kararlaştırıldı. Kazanın üzerinden yaklaşık 19 ay geçmesine rağmen düvenin sahibi henüz ortaya çıkmadı. Barınakta büyüyen düvenin beslenme ve bakım giderleri de Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Hayvan barınağında tek başına olan düve, Ak Parti Erzurum Milletvekili ve aynı zamanda Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon üyesi olan Orhan Deligöz\'ün girişimleri sonucu tek başına yaşadığı yerden, savcılığın da izni ile Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi\'ne ait çiftlikte hemcinsleri ile birlikte yaşayacağı belirtildi. Gözetim altında tutulan düvenin yakında özgürlüğüne kavuşacağını vurgulayan Milletvekili Deligöz şunları söyledi.

\"Düve haberlere konu olunca konuyu inceleyip ve araştırdım. Erzurum Cumhuriyet Savcılığı\'nı ziyaret ederek dosya hakkında bilgi aldım. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile görüştüm. Üniversitemizin Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu ile birlikte düvenin bulunduğu barınağa geldik. Burada hayvana çok iyi bakıldığını gördük. Küpesi olmadığı için sahibi bulunamayan düveye haklı olarak el konuluyor. Bu bir tutuklama değil, sadece yediemin olarak teslim edilmesidir. Buraya geldiğimizde düve ile birilikte bir at bir sıpa ve bir de sahip olduğu için bakıma alınan koyun gördük. Bunları da rektör beyle görüşüp üniversitenin çiftliğine alınmasını isteyeceğim. 4 aylık iken kazaya neden olan düve bugün 2 yaşına gelmiş. Geçen yaklaşık 19 aylık zamanı tek başına geçirmiş, Yemi, otu samanı ve suyu temin ediliyor ama insanlar gibi hayvanların da hemcinsleri ile kalmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığım girişimler sonucu hayvanın Atatürk Üniversitesi\'nin büyükbaş hayvan çiftliğine nakline karar verildi. Düvenin kan tahlilleri yapılacak herhangi bir hastalığı bulunmadığı takdirde savcılığın da izni ile üniversiteye devri sağlanacak. Böylelikle gözetim altında tutulan düve hem cinsleri ile beraber bakımına devam edilecek. Aşıları yapılacak ve kendisine kimlik çıkarılacak. Yani özgürlüğüne kavuşmuş olacak. Havyanın bakımı ile uğraşan buradaki görevlilere teşekkür ediyorum.\"

Görüntü Dökümü

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-Milletvekili Deligöz\'in merkeze gelişi

-Milletvekili Deligöz\'ün veteriner hekimlerden düve hakkında bilgi alması

-Milletvekili Deligöz\'ün açıklaması

-Millevekili Delgöz\'ün merkezi gezmesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 541 MB)

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4)CEZA YAZAN POLİSİN, İLETİŞİM EĞİTİMİNE ALINMASINI İSTEDİ

BALIKESİR’de, bedensel engelli dünya dalış rekortmeni, milli sporcu Cem Esmeray (35), engelli yerine park ettiği otomobiline, plakasında engelli ibaresi bulunmadığı için yazılan 216 TL\'lik cezaya itiraz etti. Mahkemeden ayrıca, kendisiyle tarz ve üslup olarak kaba bir şekilde konuştuğunu ileri sürdüğü polis memurunun, iletişim eğitimine alınmasını istedi.

Olay, 30 Ocak 2018 Salı günü Balıkesir Valiliği önündeki engelli park alanında meydana geldi. Bir işi için gittiği Valilik önünde aracını engelli park yerine bırakan doğuştan her iki ayağında da ortopedik engel olan Cem Esmeray, dönüşte görevli polis memurunun aracının fotoğrafını çektiğini görünce, durumu anlatmak istedi. Kendisinin yüzde 40 engelli olduğunu söyleyip, mevzuata göre 2011 yılından itibaren araç plakalarında engelli ibaresi bulunması zorunluluğunun kaldırıldığını anlattı. Ancak engelli kimliğini göstermesine rağmen ceza yazılmasını engelleyemedi. Esmeray, soluğu Balıkesir Adliyesi\'nde alarak, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne, cezanın iptali için başvuruda bulundu. Trafik polisinin, iletişim tarzını da dava etti ve insanlarla ve özellikle engellilerle iletişim eğitimine alınmasını talep etti.

\'KANUN UYGULAYICIDAN ÇOK KANUN KOYUCU GİBİ DAVRANDI\'

Bedensel engelli dünya dalış rekortmeni olan ve SRC eğitmeni olarak özel kurslarda mevzuat ve direksiyon dersi verdiğini söyleyen Cem Esmeray, başından geçenleri şöyle anlattı: \"Aracımı engelli park yerine bıraktım. Araca da engelli kimliğimi bırakmıştım. Geri döndüğümde polis memuru arkadaşımızın aracın fotoğraflarını çektiğini gördüm. Aracımı aldığımı söylememe rağmen, \'Aracınızı buraya koymuşsunuz ancak plakanız engelli plakası değil\' dedi. Mevzuata göre 2011 yılında araçlardaki plakalardan engelli ibarelerinin kaldırılması esas alınmıştır. Bununla ilgili kendisine bilgi vermiş olmama rağmen, \'Arkadaşım o beni ilgilendirmez, ben plakaya bakarım, engelli işareti yoksa cezayı yazarım, iptal ettirebiliyorsan ettirirsin, bunun bilgisini zaten bana iletirler. Hadi seni sevdim bu seferlik sana ceza yazmayacağım\' şeklinde konuştu. İltimas geçer bir şekilde, kanun uygulayıcıdan çok, bir kanun koyucu gibi hareket etti. \'Sen ve senin gibiler bunu hep suiistimal ediyor. Ben zaten biliyorum. Hepiniz aynı şekilde yapıyorsunuz\' gibi ibareler kullandı. Hoş bir davranış olmadığı kanaatindeyim. Kendisine araç göğüs bölgesinde kimliğim bulunduğunu, onunda fotoğrafını çekmesini talep etmeme rağmen, \'Ben onu çekmek zorunda değilim, ben plakayı çeker yazarım\' dedi. Bunun üzerine ben de olay yerinden ayrıldımö diye konuştu.

MAHKEMEDEN İLETİŞİM EĞİTİMİ VERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Bedensel engelli Cem Esmeras, aracının plakasına engelli yerine park ettiği için 216 TL para cezası kesilince Balıkesir Adliyesi\'ne giderek, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne cezanın iptali için başvuruda bulunduğunu söyledi. Cezayı yazan trafik polisinin, insanlarla ve özellikle de engellilerle iletişim konusunda eğitime alınmasını talep etti. Esmeray, \"Mahkeme süreci devam ediyor. Herkesin \'Bu ağır engelli, bu engelli değil. Bu zaten yürüyebiliyor, bu yürüyemiyor\' gibi kıstaslarla, devletin koyduğu kanun ve nizamlar haricinde ayrım yapmalarının önüne geçilmesi kanaatindeyim. Bu nedenle, cezayı yazan polis memurunun insanlarla ve özellikle engellilerle ilgili iletişim eğitimine alınmasını talep ettimö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Cem Esmeray\'ın aracıyla birlikte Valilik önündeki engelli parkında görüntüsü.

- Cem Esmeray\'ın engelli kimliğini göstermesinden görüntü.

- Cem Esmeray ile röp.

- Cem Esmeray\'ın Adliye önünde görüntüsü.

- Sınıfta SRC eğitimi verirken görüntü.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

Görüntü HD

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5)NARKOTİK KÖPEĞİ \'GEÇİM\' UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMEDİ

SİVAS\'ta jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği \'Geçim\'in yaptığı aramada salça, ketçap, mayonez ve şampuan kutuları içinde 600 gram esrar ele geçirildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Budaklı köyü Kovalı kavşağı mevkisinde, Malatya-Tokat D-850 karayolunda yol kontrol ve arama faaliyeti yaptı. Gaziantep\'ten Sivas istikametine gelmekte olan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği \'Geçim\' yardımıyla arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine aracın bagaj kısmında bulunan salça, ketçap, mayonez ve şampuan kutularının içerisine paketlenerek gizlenmiş 600 gram kubar esrar ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığınca 12-18 Mart tarihleri arasında icra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında, 17 sigara kaçakçılığı, 2 uyuşturucu madde kaçakçılığı, 1 izinsiz kazı suçu olmak üzere toplam 20 olaya müdahale edilirken, 4 bin 760 paket kaçak sigara, 26 gram toz esrar, 20 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hilti ve 1 adet jeneratör ele geçirildi. Toplam 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon görnütüleri (Jandarma kamerası)

-Köpeğin araçtaki araması

-Salça, ketçap kutularından çıkan uyuşturucu maddeler

Haber:SİVAS, (DHA)-

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6)LİSELİLERDEN \'ZEYTİN DALI HAREKATI\' DERGİSİ



ERZURUM\'daki Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi\'nin tarih öğretmeni Taner Özdemir, 7 öğrencisiyle birlikte hazırladığı \'Vakanüvist\' isimli derginin 13\'üncü sayısını, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ayırdı. Öğrencilerin harekatla ilgili kompozisyon, resim ve şiirlerinin yer aldığı tarih dergisi, sınırda görevli güvenlik güçlerine gönderilecek.

Palandöken ilçesinde bulunan Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na hazırladıkları tarih dergisiyle destek oldu. Tarih öğretmeni Taner Özdemir, çıkardıkları \'Vakanüvist\' isimli derginin 13\'üncü sayısını, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ayırdı. Okulun kütüphanesinde dergi için hazırlık yapan öğrenciler, yazdıkları kompozisyon ve şiirleri özenle düzenledi. Resim ve fotoğrafları da titizlikle seçen öğrenciler, dergi basılmadan önce aralarında son kez sayfa kontrolü yaptı. Dergide, ayrıca şehitler için özel bir sayfa da oluşturuldu. Derginin kapağında ise harekatın ilk günü gazetecilerin \'İstikamet neresi?\' sorusuna, \'Kızıl elma\' diye yanıt veren asker yer aldı.

POSTAYLA MEHMETÇİK\'E GÖNDERİLECEK

Okulda aylık çıkardıkları tarih dergisinin son sayısını Afrin kahramanlarına ithaf ettiklerini belirten öğretmen Taner Özdemir, \"Hazırladığımız dergiyi onlara posta yoluyla göndereceğiz. En azından onlar da arkalarında böyle bir genç neslin olduğunu, yaptıkları mücadelenin boşa gitmediğini orada görecekler\" dedi.

\'Vakanüvist\' dergisini hazırlayanlardan 11’inci sınıf öğrencisi Amine Bağdaş ise \"Asker ve polisimiz, Afrin\'de büyük mücadele veriyor. Bu mücadelelerine katkıda bulunmak için dergimizde kahramanlıklarına yer verdik\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin kütüphaneye girişi

-Bilgisayarın başına oturmaları

-Öğretmen Özdemir\'in konuşması

-Öğrencilerin açıkmalamarı ve şiir okuması

-Okulun dış görüntüsü

( Haber-Kamara: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM, (DHA)

Süre: 431 MB)

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