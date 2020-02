DHA YURT BÜLTENİ-7 

Raco için operasyon başladı (2)

ÖSO BİRLİKLERİ RACO\'YA GİRDİ

Afrin\'in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyon hız kazandı. ÖSO birlikleri ile kent merkezine yakın mahallelerde YPG\'li teröristler arasında şiddetli çaştışmalar yaşanıyor.

Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ / SURİYE (DHA)

(ÖZEL) \'Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm\'



AFRİN\'i teröristlerden temizlemek için 20 Ocak\'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün çıkan çatışmada şehit olan 8 asker ile yaralanan 13 askerlerden çoğunluğunun meskun mahal ve teröristlerden temizlenen bölgelere sızma girişimini engellemek için bölgeye giden İzmir Bornova Jandarma Komando Tugayı\'ndan olduğu öğrenildi. Şehit askerler arasında yer alan ve Diyarbakır\'daki Jandarma Komando Taburu\'nda görevli olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, Afrin\'e gitmeden önce \'Bulmak\' şiirinden \'Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm\' sözlerini okumuştu.

ŞEHİT ASTSUBAY KOÇ\'UN SON GÖRÜNTÜLERİ

23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, dün çıkan çatışmada şehit oldu. Taha Koç, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için Diyarbakır\'daki birliğinden silah arkadaşları ile yola çıkarak Afrin\'e gitmek üzere geçen hafta Gaziantep İslahiye\'deki İçişleri Bakanlığı\'na bağlı Müşterek Görev Merkezi\'ne geldi. Silah arkadaşları ile birlikte Müşterek Görev Merkezi\'ndee Cuma namazına giderken DHA\'ya konuştu. Taha Koç, Cuma namazına giderken şair, yazar, düşünce adamı ve eski milletvekili Erdem Bayazıt\'ın \'Bulmak\' şiiri bölümünden \'Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm\' sözlerine okudu.

HENDEK OPERASYONLARINDAN GÖREV ALMIŞTI

Diyarbakır\'daki Jandarma Komando Taburu\'nda görevli olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç\'un Diyarbakır Sur\'daki hendek operasyonlarında da görev aldığı belirtildi.

EMİR KOMUTA BORNOVA JANDARMA KOMANDO TUGAYI\'NDA

20 Ocak tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı\'nın ikinci aşaması olarak değerlendirilen ; meskun mahal ve teröristlerden temizlenen bölgelere sızma girişini engellemek için Türkiye\'nin birçok ilinden yola çıkan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri geçen hafta Gaziantep İslahiye\'deki İçişleri Bakanlığı\'na bağlı Müşterek Harekat Merkezi\'ne geldi. Buraya gelen Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri, İzmir Bornova Jandarma Komando Tugayı\'nın emir komutasına görev yapacağı öğrenildi.

İLK GİDEN GRUP BORNAVA VE DİYARBAKIR\'DA GÖREV YAPAN JÖH\'LER

Afrin\'deki meskun mahal ve teröristlerden temizlenen bölgelere sızma girişimini engellemek için bölgeye ilk giden grubun İzmir Bornova Jandarma Komando Tugayı ve Diyarbakır 4. Taktim Jandarma Komando Taburu\'nda görevli Jandarma Özel Harekat timleri olduğu öğrenildi. Dün çıkan çatışmada da her iki birlikten 8 asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı.

MERMİLERİ BİTENE KADAR ÇATIŞTILAR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; Afrin Bilal (Bilelko) Köyü bölgesinde görev yapan İzmir ve Diyarbakır\'dan gelen JÖH\'lerin 1082 rakımlı tepede teröristler ile kahramanca çatıştıkları belirtildi. Saklandıkları arazi ve tünellerden çıktığı belirtilen teröristlere etkisiz hale getirmek için JÖH\'lerin son mermileri bitinceye kadar çatıştıları ve ardından şehit olduğukları öğrenildi. Çatışmada ise 7O\'in üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Şehidin cenazesini karşılayan kız kardeşi: Hoş geldin ağabeyim (2)

İNEBOLU’NUN DİBEK KÖYÜ’NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Afrin şehidi Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel\'in (24) cenazesi, Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Evrenye köyüne getirildi.

Evrenye Merkez Camisi’nde Cuma namazı sonrası kılınan şehit Demirel’in cenaze namazına Milli Savunma Bakanı (MSB) Fikri Işık, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesi şehidin annesi Serpil, kız kardeşi Fatma ve eşi Rukiye Demirel, tabuta sarılıp gözyaşı döktüler. Şehidin eşi Rukiye Demirel bu sırada baygınlık geçirdi ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Şehit Arif Demirel’in cenazesi daha sonra Dibek Köyü Bıçakçılar Mahallesi Mezarlığı’na götürülerek burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Afrin şehidi, Hatay\'da gözyaşlarıyla uğurlandı

SURİYE\'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, memleketi Hatay\'ın Payas ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehidin cenazesi ilk olarak Karacami Mahallesi\'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Daha sonra uğurlama töreni için Payas Asri Mezarlığı\'na götürüldü. Burada Şehitlik Cami\'nde düzenlenen törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hatay Valisi Erdal Ata, şehidin ailesi askeri erkan ve binlerce kişi katıldı. Törende şehit oğulunun tabutuna sarılan annesi Nurten Gökçe ağıt yaktı. Babası Mustafa Gökçe\'yi ise Bakan Faruk Özlü, Hatay Valisi Erdal Ata teselli etti. Şehidin kardeşleri Hakan, Melike ve Merve Gökçe de \"Canımın içi\" diye gözyaşı döktü. Bekar olan şehit Mustafa Ozan Gökçe\'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından caminin yanındaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Dinek: Anne buralar çok sisli, dumanlı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş 22 yaşındaki Mehmet Dinek\'in cenazesi, Aydın\'ın Nazilli ilçesindeki babaocağına getirildi. Şehit Dinek\'in iki gün önce annesiyle görüşüp \"Buralar çok sisli, dumanlı. Afrin\'e gideceğiz. Hakkını helal et\" dediği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Afrin kırsalındaki Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ile PYD/YPG\'li teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen 8 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek\'in şehadet haberi, ailesinin yaşadığı Aydın\'ın Nazilli ilçesi ile memleketi Denizli\'de büyük üzüntü yarattı. Nazilli\'de boyacılık yapan baba Kenan Dinek (48) ile ev hanımı annesi Sezgül Dinek (46), kız kardeşi Nimet Dinek (20) ve 6 ay önce 17 Eylül 2017\'de nişanlandığı Huriye Alaca, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehidin babaocağına Türk bayrağı asıldı, aile yakınları ve komşuları taziye ziyaretleri gerçekleştirdi. Törenden önce şehit evine asılan Türk bayrağının yanına, MHP bayrağı asıldı. Valiliğin uyarısıyla, parti bayrağı şehit evinden kaldırıldı sadece Türk bayrağı kaldı. 1.5 yıl önce uzman çavuş olduğu öğrenilen şehit Mehmet Dinek\'in annesinin 1 ay önce trafik kazası geçirdiği ve sol ayağının kırıldığı, alçıya alındığı öğrenildi. Ayrıca şehidin 2 gün önce annesiyle görüşüp \"Buralar çok sisli, dumanlı. Afrin\'e gideceğiz. Hakkını helal et\" dediği belirtildi.

KARDEŞİ VE NİŞANLISINDAN ASKER ÜNİFORMASI

Şehit Mehmet Dinek\'in cenazesi ise önce havayoluyla İzmir Adnan Menderes Havaalanı\'na getirildi. Ardından oluşturulan konvoyla, karayolu ile Aydın\'ın Nazilli ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 520 Sokak\'taki babaevine getirildi. 3 bini aşkın Nazillili, helalik alınması için baba ocağına getirilen şehidini yalnız bırakmadı. Ev önünde şehidi karşılayanlar arasında yer alan kız kardeşi Nimet Dinek ile nişanlısı Huriye Alaca\'nın askeri üniforma giydikleri görüldü. Şehidin kız kardeşi Nimet Dinek\'in \"Ağabey bizi nerelere bıraktın\", nişanlısının \"Daha düğün yapacaktın. Evlenecektik. Bırakıp gittin bizi\" diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Kazadan dolayı ayağı alçılı olduğu için koltuk değneğiyle ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen şehidin annesi Sezgül Dinek\'in \"Yavrum. 2 gün önce daha yeni görüşmüştük. Bırakıp gittin bizi\" haykırışı evin önündekileri de ağlattı. Başta baba Kenan Dinek olmak üzere aile fertleri gözyaşlarını tutamayarak, şehidin tabutuna sürekli sarıldı. Evin önünden helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı ve toprağa verileceği memleketi Denizli\'nin Tavas ilçesinin Çalık Mahallesi\'ne gönderildi. Askerlerin omzuna aldığı şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konup karayoluyla Denizli\'ye uğurlandı. İlçe sakinleri terör örgütüle lanet sloganları attı. Şehidi Nazilli\'de 3 bini aşkın vatandaşın yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, ildeki kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı.

Afrin şehidi, Isparta\'da 10 bin kişi tarafından uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol\'un (24) cenazesi, memleketi Isparta\'da yaklaşık 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekatı\'nın 41\'inci gününde Hatay Hassa\'nın karşısındaki Hac Bilal köyü Keltepe bölgesinde dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 8 askerden Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol için memleketi Isparta\'da cenaze töreni düzenlendi. Ulu Camii\'nde kılınan cuma namazı sonrası 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen törene, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Isparta Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın, askeri erkan, şehidin babası Durmuş (55), annesi Keziban, kız kardeşi Mihriban, erkek kardeşleri İhsan (20) ve Emirhan Açıkkol (7) ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze törenine, Afrin\'de 3 Şubat\'ta şehit düşen Uzman Çavuş Ali Yılmaz\'ın babası Hilmi Yılmaz da katılarak, başsağlığı diledi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Açıkkol ailesinin yanına giderek baş sağlığı dileğinde bulundu.

\'AĞABEYİNİN KAMUFLAJINI GİYDİ\'

Şehidin kardeşi İhsan Açıkkol, ağabeyinin kamuflajını giyerek cenaze namazında saf tuttu. Şehidin küçük kardeşi Emirhan ise tören öncesinde Türk bayrağına sarılı tabutun başına gelerek ağabeyinin fotoğrafını öptü. Anne Keziban Açıkkol da tabuta sarıldı, uzun süre gözyaşı dökerek öptü.

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftü Vekili Mevlüt Şahiner tarafından cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra baba Durmuş Açıkkol, oğlunun tabutuna sarıldı. Bir süre bu şekilde duran Durmuş Açıkkol\'u yakınları ve askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ardından tören mangası tarafından top arabasına taşındı. Bir süre top arabasıyla götürülen şehidin naaşı, ardından cenaze aracıyla Garnizon Şehitliği\'ne götürülerek defnedildi.

\'AFRİN\'E ŞEHİT OLMAYA GİDİYORUM\'

Bekar olan şehit Açıkkol\'un geçen hafta çarşamba günü ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin\'e gittiği belirtildi. Şehidin yakın arkadaşları, Burhan Açıkkol\'un Afrin\'e gitmeden önce yaptığı konuşmalarında \'Afrin\'e şehit olmaya gidiyorum\' dediğini söyledi. Şehidin odasında \'Gayret bizden, zafer Allah\'tan\' yazısının yer aldığı kaydedildi.

Erciş şehidi gözyaşlarıyla toprağa verildi

ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de yürütülen operasyonlar esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik\'in (26), memleketi Van\'ın Erciş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.Cenazenin cami avlusana getirilmesi sırasında,şehidin annesi Leyla , babası Zeynel Abidin, kardeşleri ve nişanlısı Seda Derin\'in tabuta sarılarak gözyaşı dökmeleri yürekleri yaktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin Harekatı kapsamında, şehit olan 8 askerden biri olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik için memleketi Erciş İlçesi\'nin Çınarlı Mahallesi\'nde bulunan Hazreti Ömer Camisi önünde tören düzenlendi. Törene, Ulaştarma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, polis ve askeri yetkililer ile yaklaşık 7 bin kişi katıldı.

ANNESİ, BABASI VE NİŞANLISI TABUTA SARILARAK FERYAT ETTİ

Cuma namazı öncesi, Van\'dan helikopterle Erciş ilçesine getirilen Şehit Jandarma Onbaşı Çevik\'in cenazesi, cami avlusna getirildi. Bu sırada gelen babası Zeynel Abidin, annesi Leyla,iki kardeşi ve nişanlısı Seda Derik, tabuta sarılarak ağıtlar yakıp, gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını askeri yetkililer, teselli etmeye çalıştı. Annesi ve nişanlısının feryatları ise, yürekleri yaktı. Şehit cenazesi ise, cuma namazına müteakip, kılınan caneza namazının ardından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra aynı mahallede bulunan Çınarlı mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYORDU

Afrin\'de şehit düşen 1\'i kız 3 kardeşin ikincisi olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik\'in 4 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilirken, 2 gün önce İzmir\'den Afrin\'e gittiği sırada babası Zeynel Abidin ile telefon görüşmesi yaptı. Baba Çevik\'in \"Oğlum gerekirke istifa et gitme\" sözüne tepki gösterip üzülen Şehit Çevik, şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını, gerekirse kendisini de Afrin\'a giderek şehit olacağını babasına söylemişti.

Afrin şehidi astsubaya İzmir\'de son görev

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı, İzmir\'in Gaziemir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Afrin kırsalındaki Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ile PYD/YPG\'li teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen 8 askerden biri olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı\'nın cenazesi İzmir\'e getirildi. Bekar olan şehit için önce, Gaziemir ilçesinin Gazikent Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alındı, dua edildi. Ardınan, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Abdülhamit Yavuz Caddesi üzerinden törenin düzenleneceği camiye doğru yola çıkarıldı. Cadde Türk bayraklarıyla donatılırken, vatandaşlar tekbirlerle şehit konvoyuna eşlik etti. Daha sonra Şehit Palancı için Gaziemir’deki Gülhane Camii’nde askeri tören düzenlendi. Törene şehidin emekli polis memuru babası İhsan Palancı, annesi Yasemin Palancı, ağabeyi Kadir Palancı, kardeşi Ümit Palancı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep,İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, emekli Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin silah arkadaşları tabutunun başında ağladı. Şehidin annesi, babası, ağabeyi ve kardeşi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Mardin\'in Artuklu ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Uğur Palancı’nın naaşı, camideki törenin ardından top arabasına konuldu. Top arabasının arkasından şehit ailesiyle birlikte yürüyen vatandaşlar, \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganı attı, tekbir getirdi. Cenazeye katılan vatandaşlar, asker selamı vererek şehide son görevlerini yerine getirdi. Şehit Uğur Palancı, Kadifekale Şehitliği\'nde toprağa verildi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan\'dan, şehitler için \'bayrak asma\' çağrısı

EDİRNE Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, terör örgütlerine karşı Afrin’de yürüttükleri operasyon sırasında şehit düşen 8 Mehmetçiğin anısını yaşatmak ve birlik ve beraberliği tüm dünyaya göstermek adına Edirnelileri, evlerine ve işyerlerine Türk Bayrağı asmaya davet etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile tüm Edirnelilere çağrıda bulundu. Gürkan, yaptığı konuşmada, “Sevgili Edirneliler, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekatta dün akşam 8 Mehmetçiğimiz, 8 vatan evladımız şehit oldu; 13’te yaralımız var. Vatanın bölünmez bütünlüğü için gözünü kırpmadan canını feda eden kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk Milleti’nin birlik ve beraberliğini göstermek ve kahraman şehitlerimizin anısını canlı tutmak için tüm Edirnelileri, şehitlerimizin cenazeleri kaldırılana kadar; evlerine, iş yerlerine; gururumuz, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan Türk Bayrağı’nı asmaya davet ediyorumö dedi.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Edirne Belediyesi’nin katkılarıyla Bakırköy Belediyesi Evrensel Müzik Topluluğu’nun yarın, saat 20.00’de ETSO Konferans Salonu’nda vereceği konserin de tüm ülkeyi derinden üzen Afrin’de yaşamını yitiren şehitler nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Şanlıurfa\'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Birecik- Nizip yolunun Arat Dağı mevkisinde meydana geldi. Nizip yönüne giden Ergin Karataş yönetimindeki 42 AFB 37 plakalı minibüs ile Cemil Yılmaz\'ın kullandığı 27 DR 296 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlara arkadan gelen Müslüm Şahin yönetimindeki 63 YT 738 plakalı otomobil çarpıp, yol kenarına savruldu. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Birecik ve Suruç devlet hastanelerine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 63 YT 738 plakalı otomobilin sürücüsü Müslüm Şahin ile dini nikahlı eşi olduğu belirtilen Mevlüde Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin cenazeleri, otopsi için morga konulurken, kazada yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

2 Yunan askeri, yanlışlıkla Türkiye\'ye geçince gözaltına alındı (2)

YUNAN ASKERLERİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEDE

Edirne\'de sınırı yanlışlıkla geçtikleri belirtilen ve yakalanan 2 Yunan askerinin silahları ile üzerlerinde bulunan cep telefonlarına el konuldu. Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'nda soruşturmaları tamamlanan askerler, adliyeye sevk edildi. Savcılık, ifadesini aldığı 2 Yunan askerini, \'Askeri casusluğa teşebbüs etmek\' ve \'Askeri yasak bölgeye girmek\' suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği\'ne gönderdi. Yunan askerlerinin hakimlikteki sorgusu sürüyor.

Çevreci Ana mezarı başında anıldı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde çevreci eylemleri ve barış yanlısı söylemleriyle bilinen merhum Saynur Gelendost, ölümünün 15\'inci yılında mezarı başında anıldı.

Bodrum Çevre Platformu tarafından kentte \'Çevreci Ana\' olarak anılan Saynur Gelendost için Türbe Mezarlığı\'ndaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Anma törenine oğlu 64 yaşındaki Serhat Gelendost, Gökova Sürekli Eylem Kurulu gönüllüsü Reşat Uygun, Bodrum Çevre Platformu gönüllüleri, Bodrumlu çevreciler ve arkadaşları katıldı. Anma etkinliğine katılanlar ellerinde, \'Mavi Kadın onurumuzdur\', \'Mavi yol, tarih doğa, çırpınırdı. Çevre Ana\', \'Çevre mücadelesini sonsuza dek sürdüreceğiz\', \'Direnişe devam, son söz yüreği yetenlerin olacak\', \'Türk Yunan dostluğunun barış elçisi\' yazılı pankartlar taşıdı. Katılımcılar, çiçeklerle süsledikleri mezarın başında bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede 2 Mart 2003\'te 73 yaşında yaşamını yitiren Bodrum Çevre Gönüllüleri Derneği kurucularından ve derneğin genel sekreteri Gelendost\'un anısına konuşma yapan Avukat Remzi Kazmaz, Gelendost\'un 1 avuç insanla termik santrale eylem yaptığına dikkat çekerek, 1 avuç kalana kadar çevreyi ve doğayı korumaya devam edeceklerini söyledi. Kazmaz, şöyle konuştu:

\"Onursal başkanımız desek de o bütün Türkiye\'nin direniş sembolü olarak adını altın harflerle tarihe yazdırmış \'mavi kadın\'. Onu tanımasam da, mücadelesini birçok kişi gibi örnek alarak, hep elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O termik santralde vücudunu ölüm orucuna yatırdığı zaman koca hükümet karşısında diz çöktü ve onun dedikleri oldu. Ama bugün hukukun da ayaklar altına alındığı bu ortamda biz onun gibi pek direniş sergileyemiyoruz. O nedenle bugün buradayız, Saynur Gelendost\'un bırakmış olduğu mirasa elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışacağız ve çıkacağız. O hep yüreğimizde yaşayacak rahat uyu, \'mavi kadın\', \'Toprak Ana\' rahat uyu. Biz bir avuç da kalsak Bodrum\'umuzda elimizden geldiği kadar kirliliğe yalana dolana her şeye karşı birlikte mücadele ediyoruz, seni unutmayacağız.\"

Gelendost\'un eylem arkadaşı Reşat Uygun, merhumun Gündoğan Mahallesi Sınırsızlık Meydanı\'ndaki rölyefini tekrar yapmaya talip olduklarını ve anısını yaşatmak istediklerini söyledi.

\"SAYNUR BODRUM\'A FAZLAYMIŞ\"

Sitem ederek sözlerine başlayan Gelendost\'un oğlu Serhat Gelendost, Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'ndaki (Kos) arkadaşlarının Saynur Gelendost\'a daha çok sahip çıkacaklarına dikkat çekerek, \"Bodrum olarak fazla bir şey yapılamadığını görüyorum. Gündoğan\'daki olaydan dolayı da bilhassa ben bir teklifte bulunmak istiyorum. Gelecek yıl anma etkinliklerini, Yunanistan\'ın Kos\'ta yapalım. Anıta da tahmin ediyorum ki Kos daha çok sahip çıkacaktır. Bodrum\'dan daha fazla yakın duracaktır. Atina veya Kos fark etmez tahmin ediyorum ki onlar daha kısa zamanda bu işi hallederler. Bu çevre katliamları her sene daha fazlalaştı. Saynur\'a da sahip çıkılamadığını görüyoruz. Bodrum\'a Saynur fazlaymış meğer. Orada hem onun anıtını da yaparlar, rölyefini de yaparlar, her şeyini yaparlar\" dedi.

Anma etkinlikleri kapsamında Herodot Kültür Merkezi\'nde belgesel gösterimi yapılacağı öğrenildi.

ATM\'ye yerleştirdikleri aparatla 15 bin lira çaldılar

İZMİT, Derince ve Gölcük\'te bankaların ATM\'lerine yerleştirdikleri aparatla vatandaşların paralarını çalan E.S. (45) ve B.Ö. (48), suçüstü yakalandı. 8 kişinin hesabından 15 bin lira çektikleri belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Derince ve Gölcük\'te bankaların ATM\'lerinden para çekerken, kartlarının makineye sıkışmasının ardından hesaplarındaki paraları çekilen vatandaşların şikâyeti üzerine soruşturma başlattı. Polis, ATM\'lerin ve çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları kayıtlarını incelemeye alındı. Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri takibe aldı. Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki bir ATM\'ye kart sıkıştırma aparatını yerleştirmeye çalışan E.S. ve B.Ö. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.S.\'nin üzerinden sahte kimlik ve ehliyet çıkarken, benzer suçlardan 20 kaydının bulunduğu ve 9 suçtan arandığı belirlendi. Şüphelinin ayrıca, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası ile 4 bin lira para cezası bulunduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli B.Ö.\'nün de benzer suçlardan 7 kaydının bulunduğu tespit edildi. 4 Ocak-1 Mart tarihleri arasında İstanbul\'dan kiraladıkları araçla gelerek Gölcük\'te 3, Derince\'de 4 ve İzmit\'te 1 kişinin banka kartını ATM\'ye sıkıştırarak, vatandaşların hesabından toplam 15 bin lira çaldıkları belirlenen şüphelilerin hedef olarak genellikle emeklileri seçtikleri iddia edildi. E.S. ve B.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Suriye\'den göç alan Kilis, Gaziantep ve Adıyaman\'da su önlemi

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Suriye\'den gelen mülteciler nedeniyle Kilis, Gaziantep ve Adıyaman\'da su sıkıntısı yaşanmaması için tedbirler aldıklarını belirterek, \"3 ilde sorun olacağını düşündük ve önlemler aldık. Bu kuraklığa rağmen hiçbir şehrimizde su sıkıntısı yaşatmayacağız\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolu Valiliği\'ni ziyaret etti. Eroğlu, basın toplantısı düzenleyerek Bolu\'daki yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Eroğlu, bu yıl yağışların az olması nedeniyle kuraklık yaşanıp yaşanmayacağı ile ilgili soruya, \"Kamuoyunda bu yılın çok kurak geçtiği ve şehirlerin susuz kalacağı yönünde endişeler var. Bu endişeyi bertaraf etmek için çalışmalar yaptık. Sadece 3 ilde sorun olacağını düşündük ve önlemler aldık. Bu kuraklığa rağmen hiçbir şehrimizde su sıkıntısı yaşatmayacağız. Kilis\'te bir sıkıntı olacağını düşündük. Çünkü oranın normalde nüfusu 70 bin ama oraya 135 bin ilave Suriye\'den mülteci geldi. Bizim oradaki hesaplarımız alt üst oldu. 2030 yılına kadar yetecek su yetmemeye başladı. Dolayısıyla oraya ilave tedbirler alıyoruz. Gaziantep\'te 500 bin kişi var. Ey Batı; Sen 300 kişiyi almak için o kadar zulüm yapıyorsun. Bizde sadece Gaziantep\'te 500 bin kişi var. Biz onları almasak hepsini öldüreceklerdi. Bir insanı kim olursa olsun bırakın insanı hayvanları bile koruyoruz. Hiçbir insanın ölmesine müsaade etmeyiz. Onlar gönül coğrafyamızın insanı. İnanışı, etnik unsuru ne olursa olsun biz onların hepsini kabul ettik. 3 milyon 600 bin mülteci var şu anda Türkiye\'de. Gaziantep\'te de su yetiyordu. Önümüzdeki yıl bu nedenle belki yetmeyebilirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Yıldırım hızıyla burada 106 kilometre isale hattı ile Düzbağ\'dan su getireceğiz. Adıyaman\'da da tedbirler aldık. Başka ilde problem yok. Mayıs ayında bir toplantı daha yaparak her şeyi kontrol altına alacağız. Su zengini değiliz ama suyu çok iyi yönetiyoruz. Türkiye su zengini değil\" diye cevapladı.

Eroğlu, orman yangınlarına karşı alınan önlemlerle ilgili soruya ise şöyle cevap verdi: \"Biz şimdi çok iyi bir sistem kurduk. Dünyada ilk 6\'ya girebilecek bir sistem. \'Acil Durum Yönetim Merkezi\' diye bir sistemimiz var. Orada orman yangınları, kırsal alan yangınları, taşkınlar, sel gibi pek çok bir takım sıkıntılar olduğu zaman 365 gün 24 saat hizmet verilecek. Orada çok kapasiteli arkadaşlar var. Acil durumları yöneteceğiz. Şu anda yangın söndürmeye giden uçağın özellikle hızını, koordinatlarını, kaç dakika sonra yangın bölgesinde olacağı, kaç sefer yaptığı gibi bilgileri görebilecek teknolojiye sahibiz. Ayrıca orman yangını çıkmaması için ön tedbirler alıyoruz. Dünyada ilk 6\'ya giren Antalya\'da uluslararası yangın söndürme ile ilgili bir eğitim merkezi var. Eğitim çok önemli. Aksi takdirde yangında insanlar hayatlarını kaybedebilir. Bu bakımdan gerekli tedbiri alıyoruz\"

HSK Başkan vekili: Sadece cezayla suçu önlemek mümkün değil

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismara karşı meclis çalışmaları ile ilgili, \"Sadece cezayla suçu önlemek mümkün değil. Suçu ortadan kaldırmaya yönelik başka davranışlarla birlikte düşünmeliyiz\" dedi.

Bolu Abant\'ta düzenlenen Orman ve Ceza Hukuku Sempozyumu\'na katılan HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, sempozyumun ardından yaptığı açıklamada, \"Aslında ceza kanunumuzdaki istismarı önleyecek maddeler mücadele için az değil. Ama buna rağmen Meclis daha yeni ne düzenleme yapabiliriz diye çalışma yapıyor. Ama sonuçta sadece cezayla suçu önlemek mümkün değil. Suçu ortadan kaldırmaya yönelik başka davranışlarla birlikte düşünmeliyiz. Bununla sadece cezayla mücadele ederiz diye düşünürsek yanıltır bizi. Ama meclis yine de ek tedbirler olarak neler yapabiliriz arayışının içinde. Yakında uzlaşı halinde bir teklif meclise gelecek\" dedi.

Yılmaz, FETÖ soruşturmalarının geldiği aşama ile ilgili olarak da, \"Soruşturmalar devam ediyor. Zaten darbeye teşebbüs ile ilgili açılmayan dava kalmadı. FETÖ soruşturmalarında 2 ayaklı soruşturmalar mevcut. Bunlardan biri darbeye teşebbüs diğeri ise silahlı terör örgütüne üye olmak ile ilgili suçlardır. Darbeye teşebbüs ile ilgili açılmamış dava kalmadı. Silahlı terör örgütü üyeliği suçunun ise yüzde 80’inde davalar açıldı. İtiraf yoluyla ve farklı delillerle yeni üyelikler saptanan kişiler tespit ediliyor. Çok gizli bir örgüt ile karşı karşıyayız. Sürekli kendini gizlemiş saklamış bir örgüt. Kimi zaman bir itiraf, kimi zaman ise dijital veriler yoluyla örgüt irtibatı saptanan kişiler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla güvenlik görevlilerimiz titiz bir şekilde mağduriyetlere sebep olmadan konunun üzerine gidiyorlar. Bütün suçlarda olduğu gibi darbe ve örgüt suçlarında da kararlı mücadele sürüyor\" dedi.

Mehmet Yılmaz, itirafçılarla ilgili soruya ise şöyle cevap verdi: \"Biz bütün itirafları peşin peşin kabul ediyor değiliz. Cumhuriyet Savcılarımız ve mahkemelerimiz her itirafı kendileri içindeki tutarlılık yönünden, ciddiyet yönünden değerlendiriyorlar. İtirafların çok olması suçla mücadelemizi çok kolaylaştırıyor. Gizli örgütlerin tespitinde ve cezalandırılmasında çok önemli. Örgütün çökertilmesinde çok önemli bir rol oynuyor bu etkin pişmanlık ve itiraflar. Ama daha alacağımız çok yol var. Ciddiyetle alacağımız yol var\"

Samsun\'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 8\'i kadın 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah kent merkezinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda meslekten ihraç edilen meslekten ihraç edilen öğretmen olan 8\'i kadın toplam 15 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ele geçirilen dijital verilere el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Kazada ölen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

ERZURUM\'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, Giresun’un Keşap ilçesinde toprağa verildi.

Erzurum-Aşkale yolunun Küçükgeçit mevkiinde Çarşamba akşamı meydana gelen kazada Giresun\'a giden İbrahim Aydın (54) yönetimindeki 28 AH 195 plakalı hafif ticari araç, yol çalışması nedeniyle tek şeritten verilen yolda, karşı yönden gelen, canlı hayvan yüklü 16 CTS 03 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Aydın, annesi Ayşe Aydın (72), eşi Gülyeter Aydın (49) ve oğlu Muhammed Aydın (8) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kızı Kevser Aydın Kara (23) ise ağır yaralandı. Ağır yaralı Kara’nın tedavisi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sürüyor.

Kazada ölenler için bugün Keşap ilçesinin Bayramşah köyünde cenaze namazı kılındı. Erenler camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılırken cenazeler aynı yerde toprağa verildi. Kazada ölen İbrahim ve Ayşe Aydın, FETÖ’den tutuklu öğretmen oğulları Burak Aydın’ı Mardin’deki cezaevinden ziyaretten döndüğü öğrenildi. Burak Aydın ise cenazeye katılamadı.

Anne ile 2 çocuğu hırsızlık turuna çıkmış

ANTALYA\'da, 10 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen anne ile oğlu ve kızı, güven timinin operasyonuyla yakalandı. İzmir\'den yola çıkan ailenin güzergahındaki illerde hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Polisi harekete geçiren hırsızlık olayları, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde meydana geldi. Olayları aydınlatmak için çalışma yürüten Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, hırsızlıkları anne D.Y. (40) ile oğlu E.Y. (24) ve kızı D.B.\'nin (21) gerçekleştirdiğini belirledi. Güven timi, operasyon düzenleyerek, anne ile çocuklarını otogarda gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Anne ile çocuklarının, Kepez ve Konyaaltı ilçelerindeki 10 apartta, sahte bilgilerle oda kiraladıktan sonra tüm odalarda hırsızlık yaptığı belirtildi. İzmir\'den yola çıkan şüphelilerin birçok ilde hırsızlık yaptığı, çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yaparken, güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Rize\'nin Rus işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

RİZE\'nin Rus işgalinden kurtuluşunun 100\'üncü yıl dönümü törenle kutlandı. Tören sonrası şehitler için saygı yürüyüşü düzenlendi.

Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulması ile saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan törene, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, kutlu bir günü yaşadıklarını belirterek \"Bu kutlu gün, bu şehit kokan gün, derdi vatan olanların günü, vatanımızın kıymetini bilenlerin, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın anlamını bilenlerin günüdür’’ dedi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi. Törenin ardından 50 metre uuznluğa sahip birbirine ekli Türk bayrakları eşliğinde protokol üyeleri ve vatandaşların katılımı ile şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi. Valilik tören alanından başlayan yürüyüş Sahil Camii önünde sona erdi.

Seydişehir\'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

KONYA\'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5\'i tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya İl Emniyet ve Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından geçen 27 Şubat günü, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik Seydişehir ve Antalya\'da operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden E.N, E.C, H.B, F.D. ve O.B. tutuklandı. M.P. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tunceli\'de çevreyi rahatsız eden kargaların yuvalarının bulunduğu ağaç dalları kesildi

TUNCELİ Askerlik Şubesinin bahçesindeki büyük kavak ağacının dalları, üzerinde onlarca yuvası bulunan kargaların çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı kesildi. Yuvalarının olduğu dalların yıkımı sırasında kargaların havada uçuştuğu görüldü.

Çarşı merkezi Okular caddesi üzerindeki Askerlik Şubesinin bahçesinde bulunan büyük bir kavak ağacının dalları, itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Kavak ağacının dalları üzerinde 20\'den fazla karga yuvası bulunduğu, sık sık ağaç dallarına konarak çıkardıkları seslerle çevreye verdikleri rahatsızlıktan dolayı ağaç dallarının kesildiği öğrenildi.

20\'den fazla yuvanın bulunduğu kavak dalları kesilirken, yuva sahibi kargalar de dalların kesimini havada uçuşarak izlediği görüldü. Bahar aylarında yuvalarına dönen kargaların kuluçka öncesi yumurtlamak için yuvalarını onarmaya başladıkları sırada kavak ağacının dalları kesildi.

Belediye yetkilileri yuvaların bulunduğu kavak ağacına yakın bazı işyeri sahipleri ile bazı ev sakinlerinin karga sesinden rahatsız olduklarını ve belediyeye şikayet ettikleri için kavak ağacı dallarını kestiklerini belirtti.

