DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ADIYAMAN\'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 5 YARALI

ADIYAMAN\'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Petrol Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 02 AD 954 plakalı otomobil ile 63 YB 086 plakalı otomobil çarpıştı ve kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, otomobillerde bulunan Şeyho Sinan (74), Şeyho Gezer (66), İbrahim Mutlu (61), Güley Sinan (69) ve Hüseyin Mutlu (68) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Olay yeri

- Jandarma önlem alması

- Kazaya karışan otomobil

- Otomobilden yola savrulan parçalar

- Uçurumdan yola yuvarlanan otomobil

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

========================================================

2)ABANT\'TA BEYAZ GÜZELLİK

BOLU\'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtü ile kaplanan Abant Tabiat Parkı\'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Tabiat parkında kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kentin gürültüsünden kaçıp, doğayla buluşmak isteyenler, Abant Tabiat Parkı\'na akın etti. Otellerde konaklayanlar, çevre il ve ilçelerden bölgeye günübirlik gelen ziyaretçiler, kar manzarasının ve doğanın keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, göl etrafında karla kaplı alanlarda ve iskelelerde yürüyerek, fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler faytonlarla göl çevresinde gezerken, bazıları da kartopu oynadı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Abant\'tan manzaralar

-Kar yağışından görüntüler

-Faytona binenler

-Fotoğraf çekilenler, kar topu oynayanlar

-Tatilcilerle röportaj

-Detaylar

Süre: 02:22 Boyut: 266.7 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

=========================================================

3)ANNE VE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ



İZMİR\'in Narlıdere ilçesinde şizofreni tedavisi gören Deniz Çopur (45), tartıştığı babası Tahsin (82) ve annesi Tuna Çopur\'u (70) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Huzur Mahallesi Mandalinlik Sokak\'taki sitede meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Deniz Çopur ile babası emekli öğretmen Tahsin ve annesi emekli bankacı Tuna Çopur arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Deniz Çopur, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tahsin ve Tuna çifti yere yığılırken, kavga seslerini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, Çopur çiftini yerde kanlar içerisinde yatarken bulup, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Tahsin ve Tuna çiftinin öldüğü saptandı.

Deniz Çopur, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çopur çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Bu arada Çopur ailesinin Ankara\'da yaşadıkları ve İzmir\'deki evlerine ara sıra geldikleri ifade edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

=========================================================

4)OSMANİYE\'DEKİ ÇARŞI YANGINI SONRASI HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesindeki Kapalı Pazar\'da, dün akşam çıkan ve 25 iş yerinin zarar gördüğü yangınla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı. Tarihi dokusu dolayısıyla \'Kapalı Pazar\' olarak tabir edilen ve içinde 150 iş yerinin bulunduğu çarşıda, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerlerinin çoğunun ahşap olması nedeniyle yangın, kısa sürede yayılarak, büyüdü. Alevlere Kadirli, Osmaniye ve Kozan belediyelerinin itfaiye ekipleri, Orman İşletme müdürlüklerine ait arazözlerle müdahale etti. Yangının duyulmasıyla olay yerine gelen birçok işletmeci de insan zinciri oluşturarak, mallarını alevlerden kurtarmaya çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile birlikte Kapalı Pazar\'a gelerek, bilgi aldı. Vali Coşkun, yangında can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi. Coşkun, \"Maalesef 25 civarında dükkanımız yanmış vaziyette, Allah beterinden korusun. Tek tesellimiz can kaybı olmamasıdır. İlk tespitlere göre yangının nerden çıktığı belli değil. İtfaiyemiz çalışıyor, nerden çıktığını tespit etmeye çalışacak. Tespit çalışmalarından sonraki süreçte dükkanı yanan vatandaşlarımıza, esnaflarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Çok geçmiş olsun diyorum\" dedi.

\'ESNAFIN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK\'

Kadirli Belediyesi tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu üyeleri, sabahın ilk ışıklarıyla hasar tespit çalışmalarına başladı. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, iş yerleri zarar gören esnafın mağduriyetlerini gidereceklerini söyledi. Tarhan, \"İlçemiz Kapalı Pazar\'da çıkan yangın sonrası zarar gören iş yerlerimizin hasar tespit çalışmaları itfaiye müdürlüğümüz tarafından yapılmaya başladı. Tespit çalışmalarının tamamlanması ile birlikte mülkiyeti belediyemize ait olan iş yerlerini yeniden yaparak esnaflarımızın mağduriyetini gidereceğiz. Tarihi dokusu nedeniyle zarar gören iş yerlerimizi eski haline uygun bir şekilde yeniden yapacağız. Çok geçmiş olsun\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Yangından görüntüler

- Osmaniye Valisi Coşkun esnaflarla konuşurken

- Vali Coşkun\'un açıklaması

- İş yeri yanan Paşa Ata\'nın yanan iş yerinin ortasında görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin hasar tespit çalışmaları

- Yanan yerlerden görüntüler

SÜRE: 03\'26\" BOYUT: 385 MB

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye), (DHA)

=============================================================

5)BURDUR\'DA ŞEKER FABRİKASI İSTİŞARE TOPLANTISI

BURDUR\'da özelleştirme kapsamına alınan şeker fabrikasıyla ilgili istişare toplantısı yapıldı.

Burdur- Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından düzenlenen toplantıya Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ile STK temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şeker-İş Sendikası Başkanı Mustafa Onay, 2017 yılında Burdur Şeker Fabrikası\'nın 6 il, 26 ilçe, 182 köyde 55 bin 38 çiftçiyle 638 bin ton pancar işlediğini ve 79 bin ton şeker üreterek Burdur ekonomisine 180 milyon TL katkı sağladığını söyledi.

Burdur- Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Nasuh Eroğuz, \"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan 80 bin ortağım adına şeker fabrikamızın özelleştirilmesinin ötelenmesini rica ediyoruz. Mümkün olmazsa çiftçilerin içinde olduğu bir özelleştirme modelinin içinde olmasını istiyorum\" dedi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, \"Öncelikle yapmamız gereken özelleştirmenin ertelenmesi, sonraki yıllara uzatılması. Bunu Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan rica ediyoruz. Özelleştirilecekse de Burdurlu yabancı yatırımcılara değil STK\'lar, işadamları olarak bir şirket kurup bu özelleştirmeye girmenin yollarını aramamız lazım\" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, \"Burdur\'un tüm bileşenlerinin bir araya gelebilmesi bu kent için umudumuzu yitirmediğimizin göstergesidir\" dedi.

CHP Milletvekili Mehmet Göker, \"Şeker fabrikası özelleştirilmesin ama dersek her şeyi kaybederiz\" diye konuştu.

Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, 2000 yılında zamanın hükümetinin IMF\'ye verdiği niyet mektubunda şeker fabrikalarının gündemde olduğunu söyledi. Şeker fabrikalarının nasıl özelleştirileceği konusunda birçok alternatifler sunulduğunu aktaran Özçelik, \"Türk Şeker\'in elinde 25 fabrika var. Bu 25 fabrikanın şeker pancarından ürettiği şeker miktarı toplam üretimin yüzde 56\'sını oluşturuyor. 8 özel fabrikanın ürettiği şeker oranı ise yüzde 44\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Toplantıya katılanlar

- Konuşmacılar

- Detay

850 MB /// 08.33\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

=========================================================

6)BATMANLI ÖĞRENCİLERDEN \'İSTİSMARA HAYIR\' FİGÜRÜ

BATMAN Fen Lisesi\'nde eğitim gören 450 öğrenci, cinsel istismara tepkilerini dile getirmek amacıyla okulun sahasında \'İstismara hayır\' figürü işledi.Batman Valiliği\'nin organize ettiği \'Batman her yerde okuyor\' etkinliğinin düzenlendiği Fen Lisesi\'nde, 450 öğrenci \'İstismara hayır\' figürü oluşturarak, cinsel istismara tepki gösterdi. Cinsel istismar olaylarına dikkat çekmek amacıyla okulun futbol sahasında yapılan \'İstismara hayır\' figürüyle öğrencilerin anlamlı bir mesaj verdiğini anlatan Batman Fen Lisesi Müdürü Mehmet İsen, \"Farkındalık oluşturmak adına 450 öğrencimiz bir araya geldi ve aynı anda Batman okuyor kampanyasına destek verdik. Aynı zamanda ülkemizde son zamanlarda meydana gelen cinsel istismar olaylarına da öğrencilerimiz anlamlı bir tepki verdik\" diye konuştu.

\"TOPLUMUN YARASI OLAN BU SORUNA KAYITSIZ KALMAZDIK\"

Okulun İngilizce Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Emre Arslan ise, cinsel istismar olaylarının toplumda tüm kesimlerin canını yaktığına dikkat çekerek, \"İki amaçla öğrencilerimizi bir araya getirdik. Bunlardan birincisi son zamanlardaki cinsel istismar olaylarıydı. Toplumun yarası olan bu soruna kayıtsız kalmazdık. Bu nedenle öğrencilerimiz anlamlı bir figürle ve güçlü bir sesle istismara \'hayır\' dedi. Etkinlikteki ikinci amacımız ise Valiliğimizin başlattığı \'Batman her yerde okuyor\' kampanyasına destek vermekti. 450 öğrencimiz aynı anda kitap okuyarak kampanyaya destek verdi.\"

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Okuldan görüntü

-Öğrencilerin kitap okuması

-Öğrenciler sahada istismara hayır figurü oluşturması

-Okul müdürü ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

========================================================

7)ADANALILAR \'MANGAL PARK\'TA KEYİF YAPIYOR

ADANA\'da merkez Çukurova İlçe Belediyesi tarafından bahar ve yaz aylarında piknik yapmak isteyenler için açılan Mangal Park, Adanalılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in Belediye Evleri Mahallesi’nde halkın hizmetine açtığı temalı parklardan olan Mangal Park’a halk akın ediyor. Özellikle hafta sonu yoğunluğun yaşandığı parkta aileler çocukları ile birlikte keyif yapıyor. Başka mahallelerden Mangal Park için Belediye Evleri Mahallesi’ne gelen vatandaşlar, kendi mahalleleri için de Mangal Park yapılmasını Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’den talep ediyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in talimatıyla Belediye Evleri Mahallesi’nde 10 dönüm alan üzerine kurulan Mangal Park’a Adanalılar yoğun ilgi gösteriyor. Geçen yıl Mayıs ayında halkın hizmetine açılan Mangal Park’ta tüm oturma gruplarının yanında, bir ailenin mangal ihtiyacını karşılayacak her türlü imkan bulunuyor. Aileler hafta sonu çocukları ile birlikte Mangal Park’a gelerek keyifli anlar yaşıyor.

ADANA’YA TEMALI PARKLAR KAZANDIRIYORUZ

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Mangal Park’ın Adanalılar tarafından çok beğenildiğini belirterek, “10 dönüm alana kurulu Mangal Parkımız hem çocukların güzel bir gün geçirebileceği, hem de ailelerin yanlarına mangal almadan gelip, kebaplarını yapabileceği bir ortam. Mangal kültürünün Adana\'da ayrı bir yeri var. Hepimiz bu kültürün birer parçasıyız. Dolayısıyla, böyle bir mekanda, böyle bir ortamda, böyle bir doğada, aileler çocukları ile birlikte mangal keyfi yapıyor. Başka mahallelerden de vatandaşlarımız kendi mahallelerine de bu parktan yapılmasını istiyor. Talepleri değerlendiriyoruz. Adana’ya temalı parklar kazandırıyoruzö dedi. Çukurova\'daki kişi başına düşen yeşil alanın, Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu aktaran Başkan Çetin, Turunç Sokağı, Gökkuşağı Sokağı, Satranç Park, Mangal Park ve Çanakkale Şehitler Parkı gibi konsept projelerle, sıradan park yapımının dışına çıktıklarını vurguladı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Parkın tabelası

- Parktaki kalabalıktan görüntüler

- Mangal yakan vatandaşlardan genel ve detay görüntüler

- Çocuklardan görüntü

- Mangaldan detaylar

- Oynayan çocuklar

SÜRE:01\'58\" BOYUT:120 mb

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)