DHA YURT BÜLTENİ-7

1)POLİS ÖZEL HAREKÂTÇILAR AFRİN\'E UĞURLANDI

OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için bölgeye gidecek olan Polis Özel Harekât (PÖH) personelini, operasyon bölgesine uğurladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Coşkun\'un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık da katıldı.

Afrin\'e gidecek olan Özel Harekât Polisler için kurban kesilerek dua okundu. Vali Coşkun, \"Şu an malumunuz olduğu üzere devletimizin, milletimizin bekası ve güvenliği için Zeytin Dalı Harekâtı gerçekleştiriliyor. Sizler de orada görev alacaksınız. Bu, ulvi bir görevdir. Aldığım bilgiye göre buradaki tüm arkadaşlarımız gönüllü olmuşlar ve gidecek olanlar bu gönüllüler içerisinden kura ile belirlenmiş. Hepinizi gösterdiğiniz bu hassasiyetten dolayı tebrik ediyorum. Hepimiz sizlerle gurur duyuyoruz. Her biriniz Allah\'a emanet olun. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Gazanız mübarek olsun. İnşallah kazasız belasız bir şekilde gidip dönersiniz. Tüm milletimizin kalbi ve duaları sizlerledir.\" dedi.

Vali Coşkun ve protokol mensupları polisler tek tek tokalaşarak, görevlerinde başarı diledi. Evlatlarını vatan görevine uğurlamak üzere orada bulunan ailelerle de bir süre görüşen Vali Coşkun, \"Güvenlik güçlerimizi Allah\'a emanet ediyoruz. İnşallah kazasız belasız bir şekilde görevlerini tamamlayıp dönerler ve sizlere kavuşurlar\" dedi. Daha sonra Özel Harekât Polisleri, operasyon bölgesine uğurlandı.

Görüntü Dökümü:

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- Özel Harekat Şube Müdürlüğü tabelası

- Kurbanın yere yatırılması ayaklarının bağlanması

- Tekbir getirilmesi dua edilmesi

- Polislerden ve protokolden detay görüntü

- Vali Ömer Faruk Coşkun\'un konuşması

- Vali Coşkun\'un polislerle tokalaşması

- Polislerle toplu fotoğraf çekilmesi

- Polis araçlarından detay görüntüler

- Zırhlı polis araçlarının uğurlanması

- Mehter marşı çalarak ilerleyen zırhlı araç

- Protokolün el sallamaları

BOYUT: 141 MB SÜRE: 02\'18\"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA)

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2)OSMANCIK\'TA PKK\'LI TERÖRİST YAKALANDI

ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde M.S.T. (37) PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yakalandı.

İstanbul Çamlıca gişelerindeki Plaka Tanıma Sistemine aranan araç olarak düşen 34 FZ 2975 plakalı otomobil yol güzergâhındaki kameralardan takip edilerek Osmancık Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu. Araç içerisinde bulunan kişinin kontrolünde Saim Ülgay ismiyle sahte kimlik taşıdığı belirlendi. Gerçek kimliği tespit edilen M.S.T. Ağrı\'da PKK terör örgütüne üye olmaktan ve bir çok suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeden çıkışı

(SÜRE:28 Sn) (BOYUT:60 MB)

Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)

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3)SURUÇ\'TA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde hastaneye giden ailenin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Mihyettin Deniz (65) öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Gaziantep’e tedavi için giden Muhammet Deniz’in kullandığı 34 VVN 89 plakalı otomobil Suruç yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü Muhammet Deniz, Merve Deniz ve Mihyettin Deniz ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Mihyettin Deniz hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinde çalışma yapan ekipler

- Kazaya karışan otomobil

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 46 MB

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4)KADINLARDAN İSTİSMAR TEPKİSİ

İZMİR\'de CHP\'li kadınlar, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarındaki artışa tepki gösterdi. İstismarın son bulmasını isteyen CHP\'li kadınlar, sorunu aşmanın formülünün eğitimden geçtiğine dikkat çekmek için 15 dakika boyunca kitap okudu.

Çocuklara yönelik artan cinsel istismar olaylarına CHP\'li kadınlardan tepki geldi. Yaşanan soruna dikkat çekmek isteyen CHP\'liler, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sokaklara çıktı. İzmir\'de de Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya gelen CHP İzmir İl Kadın Kolları üyeleri, çocuklara yönelik istismarın son bulması için slogan attı, ellerinde \'Sessiz kalma suça ortak olma\' yazılı dövizler taşıdı. Daha sonra açıklama yapan Kadın Kolları İl Başkanı Nurşen Balcı, iktidarın çocuk istismarı konusundaki tutumunu eleştirdi. Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamanın, hükümetin en öncelikli sorumluluğu olduğunu söyleyen Balcı, ancak her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyandıklarını ifade etti. Balcı, \"İktidarın başkanı bugün çıkmış \'çocuk istismarı için en ağır cezaları getireceğiz, bu toplumsal bir dinamittir\' diyor. Ne yazık ki bu sözler, iktidarı, her zamanki gibi söylediği başka yaptığı başka olmaktan öteye geçiremiyor\" dedi. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısına değinen Nurşen Balcı, çocukların, vakıfların denetimsiz yurtlarına mecbur bırakıldıklarını söyledi, iktidarı çocuk istismarı ile mücadele konusunda samimiyetsizlikle suçladı.

\"HÜKÜMET TEDBİR ALMALI\"

Çocuk istismarı ile mücadelede iktidarı samimiyete davet eden CHP\'li Balcı, \"Çocuk istismarı ile mücadele konusunda iktidarın samimiyetini ölçmenin iki kriteri var. Bunlardan ilki cezaları artırmak ve istismara zemin yaratan, sebep olan kurumları ortadan kaldırmaktır. İstismar insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimizken, onları korumak hepimizin göreviyken, susmak buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Biz suç ortağı olmayacağız. Takipçi olacağız, denetçi olacağız, önleyen olacağız. Kirli zihniyetlerin sessiz sessiz hareket ederek çocuklarımızı incitmesine izin vermeyeceğiz\" diye konuştu. Anneler ve babalar olarak çocukların geleceklerinden endişe duyduklarını bu nedenle koruyucu ortam sağlanması için taleplerinin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Balcı, hükümeti de tedbir almaya davet etti.

CHP\'Lİ KADINLARIN TALEPLERİ

Açıklamasının devamında sorunun aşılması için taleplerini sıralayan Nurşen Balcı, şunları söyledi:

\"Çocuk istismarı ile ilgili kanunlar, mahkemelerin iyi hal indirimi ya da ceza indirimine imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmeli. Çocuklarımıza yurt hizmetinin vakıflardan alınarak, devlet eliyle ve denetimli, kontrollü bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Tüm yurtlar ve özel eğitim kurumlarının düzenli olarak çok sıkı denetim ve kontrollere tabi tutulmasını talep ediyoruz. \'6 yaşında çocukla evlenilebilir\' gibi çocuk istismarını öven, teşvik edenlere, küçük yaşta evliliği özendirenlere de ağır cezai yaptırımların getirilmesini talep ediyoruz.\" Partili kadınlar açıklamanın ardından, çocuk istismarı konusunda eğitimin önemine dikkat çekmek için kısa süreli oturarak kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklamasından detaylar

-CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı\'nın açıklaması

-Kitap okuyan kadınlardan detay

Haber: Umut KARAKOYUN -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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5)İDDİANAME KABUL EDİLDİ, O SAPIK 16 MART’TA HAKİM KARŞISINA ÇIKARILACAK

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser hakkında, en üst sınırdan olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hakkında 2 ayrı suçtan dava açılan Keser, 16 Mart günü hakim karşısına çıkarılacak.

Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi\'nde, 10 Şubat günü, düğün evinde 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken, yakalanıp, tutuklanan Sedat Keser hakkında dava açıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sanık hakkında \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan 45, \'cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. İddianameyi değerlendiren mahkeme heyeti, Sedat Keser’in üzerine atılı suçu işlediği yönünde güçlü deliller bulunmasını, salıverildiği takdirde delilleri etkileme olasılığının varlığını ve kaçma şüphesinin devam etmesini dikkate alarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Adana dışındaki bir cezaevinde bulunan sanık Sedat Keser’in, 16 Mart günü ilk kez hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

ADANA, (DHA) -

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6)YANAN KADININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

EL VE TIRNAK ALTINDA BENZİN TESPİT EDİLDİ

İZMİR\'in Konak ilçesinde, 14 Şubat\'ta sokakta yanarak hayatını kaybeden kadının Nazerin Korkut (23) olduğu belirlendi. El ve tırnak altında yapılan kriminal incelemede benzine rastlanırken, kadının kendisini yakarak intihar etmiş ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan Korkut\'un olaydan sonra üzerinden sahte kimlik çıkmasından dolayı terör bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

Kubilay Mahallesi 1030 sokakta 14 Şubat\'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda sokaktan bir kadının çığlığını duyan mahalle sakinleri dışarıya çıktıklarında sokakta bir kadının yandığını gördü. Yanan kadının üzerine battaniye örten bir kişi, kadını kurtarmaya çalıştı. Çevredekiler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kadının öldüğü belirlendi. Ekiplerin yaptığı araştırmada kadının üzerinden Hülya Tekbey (23) adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Yapılan incelemede ise kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi, kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olaydan sonra araştırma başlatan ekipler, olayın yaşandığı sokak üzerinde bir güvenlik kamerası bulunmadığından, bölgedeki MOBESE\'leri incelemeye aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kayıp başvuruları üzerinden araştırmaları yoğunlaştırdı. Adli Tıp\'ta yapılan kriminal incelemede ise kadının el ve tırnak altında benzine rastlandı. Kadının kendini yakarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan kimliği tespit edilen kadının Mardin Nusaybin nüfusuna kayıtlı Nazerin Korkut olduğu ortaya çıktı. Olaydan sonra yanan kadının Hülya Tekbey adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkması üzerine ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de kadının gerçek kimliği üzerinden terörle bağlantısının olup olmadığını belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının sürdüğü belirtildi. Nazerin Korkut\'un cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketine götürülerek toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay gecesinden arşiv görüntü

Haber: Mehmet CANDAN Kamera: ARŞİV / İZMİR, (DHA)

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