DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ANTALYA ŞEHİDİNİ UĞURLUYOR

IRAK\'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Cumali Gür (26) bugün Antalya\'nın Manavgat ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Tören için hazırlıklar tamamlanırken, şehidin annesi Yiter Gür\'ün dün öğleden sonra fenalaştığı ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde anjiyo olduğu belirtildi. Irak\'ın kuzeyinde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Cumali Gür\'ün Manavgat\'a bağlı Kızılot Mahallesi\'nde oturan ailesi şehadet haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Şeker ve yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan anne Yiter Gür, dün akşam saatlerinde kalp sıkışması yaşayınca Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada yapılan ilk muayenesinin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Yiter Gür, gece anjiyo oldu. Sağlık durumu iyi olan Yiter Gün, bugün sağlık görevlileri tarafından evine getirildi.

GAZİLERDEN BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

Şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür\'ün ailesinin Kızılot Mahallesi\'ndeki baba evinin önüne Manavgat Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından taziye çadırları kuruldu. Sürekli olarak Kuran okunan taziye çadırlarında şehit babası Nazım Gür, ziyarete gelenlerin taziyelerini kabul etti. Türkiye Mücahit ve Muharip Gaziler Derneği Antalya Manavgat Şubesi Osman Nuri Arslan ve dernek üyeleri de taziye çadırına gelerek şehit babası Nazım Gür\'e başsağlığı dileklerini iletti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Şehit Cumali Gür\'ün cenaze namazının kılınacağı Kızılot kapalı pazaryerindeki hazırlıklar da tamamlandı. Pazaryeri Türk bayraklarıyla donatılırken, Manavgat Belediyesi tarafından da çevre temizliği ve düzenlemesi yapıldı. Pazaryeri yakınlarında bulunan 5 yıldızlı otellerin tamamına da dev Türk bayrakları asıldı.

Dün akşam askeri uçakla Antalya\'ya getirilen ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne konulan Cumali Gür\'ün cenazesi bugün ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Manavgat\'ta toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şehit evinden görüntü

- Gaziler Derneği üyelerinin taziye ziyaretine gelmesi

- Gazilerin şehit babası Nazmi Gür\'e başsağlığı dileklerini iletmesi

- Dua edilmesi

- Cenaze namazının kılınacağı pazaryerindeki hazırlıklar

- 5 yıldızlı otellere dev Türk bayraklarının asılması

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(HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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2)2 BİN YILLIK PERGE ANTİK TİYATROSU RESTORE EDİLECEK

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, dünyanın en görkemli antik kentlerinden biri olan, milattan sonra 2\'nci yüzyıla ait olduğu düşünülen 13 bin kişilik Perge Antik Tiyatrosu\'nun restorasyonu için 3 milyon TL ödenek ayırdı. İlk kez restore edilecek tiyatro eşsiz bir tarihi zenginliğe sahip. Antalya\'nın Aksu ilçesinde Pamfilya dönemi başta olmak üzere birçok uygarlığa başkentlik yapan Perge Antik Kenti\'nde yer alan ve Efes ile Aspendos tiyatroları kadar görkemli sayılabilecek 13 bin kişilik amfitiyatro, ilk kez restore edilecek. M.S. 2\'nci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen antik tiyatronun restorasyon projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü\'nce 3 milyon TL ödenek ayrıldı. Restore işlemleri Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü\'nce gerçekleştirilecek.

BAKANIN ZİYARETİYLE GÜNDEME GELDİ

Tarihi M.S. 2\'nci yüzyıla kazar uzanan Perge Antik Tiyatrosu\'nun bugüne kadar hiç restore edilmediğine dikkati çeken Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, 1980\'li yıllarda Prof. Dr. Jale İnan başkanlığında başlatılan kazıların 1990\'lı yıllara kadar sürdüğünü söyledi. Karabayram, o günden bugüne tiyatrodan çok sayıda heykel ve tarihi eser çıkartıldığını, bunların Antalya Arkeoloji Müzesi\'nde sergilendiğini belirtti. Antalya\'da 2018\'in \'Perge Yılı\' ilan edildiğini ifade eden Karabayram, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un birkaç defa Perge Antik Kenti\'ni ziyaret etmesi sonrasında tiyatronun restorasyonunun gündeme geldiğini, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt\'un girişimiyle de proje için ödenek sorununun çözüldüğünü anlattı.

KENDİ ÖZ MALZEMELERİ KULLANILACAK

Yaklaşık 3 milyon TL\'lik ödenekle antik tiyatronun restorasyon projesini hazırlama çalışmalarına başlanıldığını dile getiren Cemil Karabayram, şunları kaydetti:

\"Bu çok ciddi bir gelişme, çünkü Perge tiyatrosu hiç ele alınmamıştı. Bütün yapının kendi öz malzemeleri yerinde. Kendi öz malzemeleriyle tekrar restore edilecek. Perge tiyatrosu belli bir dönem güvenlik gerekçeleriyle turizme de kapalıydı. Yapılan ön değerlendirme çalışmaları sonucunda bazı alanlar güvenlik şeridiyle koruma altına alınarak ziyarete açıldı. Şu anda yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz antik tiyatroyu gezebiliyor.\"

RESTORASYON YIL SONUNDA BAŞLIYOR

Restore projesi bittikten sonra 2018\'in sonlarına doğru veya 2019 yılında da uygulama işlemlerinin başlatılmasını hedeflediklerini vurgulayan Cemil Karabayram, \"Kendi öz malzemeleriyle ilk defa yapılacak bu restorasyonla Perge Antik Tiyatrosu tarihi dönemlerdeki ihtişamlı görüntüsüne yeniden kavuşacak. Ayrıca proje ve uygulama için bir bilim kurulu oluşturuluyor\" diye konuştu.

GLADYATÖR OYUNLARI DA YAPILMIŞ

Perge Antik Tiyatrosu, cavea (Seyirci oturma yerlerinin bulunduğu alan), orkestra ve scene (Sahne) olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Cavea ve sahne arasında orkestraya ayrılan alan, yarım daireden biraz daha genişliğe sahip. Bir dönem orkestra alanında yine aynı dönem popüler olan gladyatör ve vahşi hayvan dövüşleri de yapıldı. 13 bin seyirci kapasiteli. Alt tarafta 19, üstte 23 oturma sırası var. Tiyatroda orkestra kısmının korkuluklarla çevrilmiş olması, burada gladyatör oyunlarının da yapıldığını göstermekte. 5 kapı ile kulise açılan sahne binasının yüzünde tablolar halinde şarap tanrısı Dionysos\'un hayatını anlatan rölyefleri bulunuyor. Sahne binasının yıkılması sonucu bu kabartmalardan birçoğu ağır hasar görmesine rağmen Dionysos\'un hayatını anlatan bölümler oldukça anlaşılır durumda günümüze ulaşmış durumda.

Görüntü Dökümü

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Amfi tiyatrodan detaylar

Oyma heykellerden detay

Perge tiyatro sahnesi genel görüntü

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram açıklama

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram detay

Perge tiyatro yakın plan detayları

482 MB///4,20DK

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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3)CAM KEMİK HASTASI GENÇ, 3 YILDIR GÖRME KAYBI YAŞIYOR

SAMSUN\'da doğuştan cam kemik hastası olan ve 3 yıldır görme kaybı yaşayan Tanju Ulaş (32), özel bir hastanede yapılacak göz ameliyatının ve sonrasındaki tedavinin masraflarını karşılayacak maddi durumunun bulunmadığını söyledi. Tekkeköy ilçesinde yaşayan doğuştan cam kemik hastası Tanju Ulaş, göz damarlarında ve sinirlerindeki rahatsızlık nedeniyle 3 yıl önce görme kaybı yaşamaya başladı. Birçok hastaneye ve doktora gitmesine rağmen Ulaş\'ın durumu kötüye gitti, görme yetisi yüzde 8\'e kadar düştü. Samsun\'da ve İstanbul\'da gittiği doktorlardan bir sonuç elde edemeyen Tanju Ulaş son olarak Hatay\'taki özel bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucunda Ulaş\'ın ameliyat edilmesine karar verildi. Tedavi için ise Ulaş\'tan yaklaşık 6 bin lira istendi. Ameliyat ve sonrasındaki tedavi masraflarını karşılayacak maddi durumunun olmadığını belirten Tanju Ulaş, şöyle dedi:

\"Ben yeniden görmek istiyorum. Tedavisi var, ameliyatla iki gözüme de mercek yerleştirilecek. Bunun için 4 defa Hatay\'a gitmem gerekiyor. Özel hastane olduğu için devlet tamamını karşılamıyor. Yetkililerden, hayırseverlerden yardım istiyorum. Benim bu ameliyatı olabilmem için destek olsunlar. Bunu karşılayacak durumda değilim.\"

Babasının emekli, annesinin de ev kadını olduğunu belirten Ulaş, \"Zaten bu tedavi için babam banka kredileri çekti. Daha fazla kredi alma şansımız da kalmadı. Ben yeniden görmek istiyorum. Tedavim için yardım istiyorum. 3 yıldır evdeyim ve dışarı çıkamıyorum. Önceden kendim dışarı çıkabiliyordum. Şimdi babam hava güzel olduğunda ancak dışarı çıkabiliyor. Gözlerim görmediği için o olmadan evden dışarı çıkamıyorum. Çok zor durumdayım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Tanju Ulaş\'tan detay

-Röportaj

(SÜRE:1.58 Dk) (BOYUT:222 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

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4)KOCAOĞLU\'NDAN \'ELEKTRİK FABRİKASI\' ÇIKIŞI

\"BİZ GÖREVE HAZIRIZ\"

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir\'deki tarihi Elektrik Fabrikası\'nın satışa çıkarıldığını belirterek, \"İzmir endüstri tarihinde çok önemli yeri olan bu yapıyı restore ederek kent yaşamına kazandırmak için Özelleştirme İdaresi\'ne iki kez talepte bulunduk, ancak hiçbir yanıt alamadık. Bu yapının satılmaya değil korunmaya, yaşatılmaya ve gelecek kuşaklara aktarılmaya ihtiyacı var. Biz de buna talibiz\" dedi.

Kentteki tarihi mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin, Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarılan tarihi Elektrik Fabrikası\'nın restorasyonu için iki kez yazılı talepte bulunduğu, ancak bu taleplerine herhangi bir yanıt verilmediği belirtildi. Sanayileşme sürecinde İzmir\'in sembol yapılarından biri olan Tarihi Havagazı Fabrikası\'nı 2008 yılında restore ederek kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, buranın yan tarafında, atıl vaziyette bulunan Elektrik Fabrikası\'nın da restore edilerek korunması ve önemli miras olarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

\"CEVAP ALAMADIK\"

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 11 Ağustos 2016 ve 20 Ocak 2017 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı\'na yazı yazarak Tarihi Elektrik Fabrikası\'nın kente kazandırılması için tahsisini istediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, \"Kentin bu önemli endüstri mirasının göz göre göre kaybolmasına izin veremeyiz. İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun \'taşınmaz kültür varlığı\' olarak tescillediği bu yapıyı restore ederek İzmir\'in sosyal ve kültürel yaşantısına kazandırmayı istiyoruz. Bunun için Özelleştirme İdaresi\'ne 2016 ve 2017 yıllarında yazı yazarak onarıma yönelik herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağına dair bilgi istedik. Eğer bir uygulama öngörülmüyorsa, yapının ortaklaşa hazırlanacak bir protokolle restore edilerek İzmir\'e kazandırılmak üzere tarafımıza tahsisini talep ettik. Ancak herhangi bir cevap alamadık\" diye konuştu.

\"KENT BELLEĞİ YOK EDİLMESİN\"

Tarihi Elektrik Fabrikası ile ilgili özelleştirme kararı alınmasının, kent tarihi açısından önemli bir yapının geleceği ile ilgili soru işaretleri yaratacağını vurgulayan Başkan Kocaoğu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Kentimizin köklü tarihini gün ışığına çıkartmak, tarihi eserlerimizi korumak, restore etmek ve yapısına uygun işlevlerle günlük yaşama katmak için 14 yıldır çalışıyoruz. 11 ören yerindeki kazı çalışmalarına destek vererek tarihimizin gün yüzüne çıkarılmasını sağlıyoruz. Elektrik Fabrikası\'nın hemen yanındaki Tarihi Havagazı Fabrikası\'nı ise geçmişimizde önemli yer tutan yapıların yaşatılması kararlılığımızın güzel bir örneği olarak 2008 yılında restore ettik ve kentin kültür-sanat yaşamına kazandırdık. 159 yıllık Paterson Köşkü\'nü ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı şeyi Tarihi Elektrik Fabrikası\'nda da yapmak istiyoruz. Burası, İzmir\'in endüstrileşme tarihi için önemli bir yapıdır. 20 yıldır hiçbir şey yapılmadığı gibi, kamunun elinden çıkarılarak özelleştirilmesi, kentin belleğini de yok edecektir. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, yapının restore edilerek kentin günlük hayatına kazandırılmasına konusunda ortak çalışma yapmaya hazırız. Bu satış karanının gözden geçirilmesini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne tahsisini talep ediyoruz.\"

90 YILLIK TARİH

1928 yılında inşa edilen ve deniz suyu kullanılarak kömürden elektrik üretimi yapılan Elektrik Fabrikası\'nın yönetimi 1944 yılında İzmir Belediyesi\'ne geçti; 1971\'de de Türkiye Elektrik Kurumu\'na devredildi. Faaliyetlerine 1989 yılına kadar devam eden yapının mülkiyeti sırasıyla TEK, TEAŞ, Gediz A.Ş ve son olarak da TTA Gayrimenkul A.Ş\'ye geçti. İzmir\'in endüstri sürecindeki ilk yapılarından biri olan fabrika, üretim faaliyetine son verildikten sonraki süreç içinde kullanılmadı. Atıl vaziyette kalan yapı büyük ölçüde tahrip olarak yıkımın eşiğine kadar geldi.

Görüntü Dökümü

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- Aziz Kocaoğlu\'nun arşiv görüntüsü (sessiz)

- Elektrik Fabrikası\'nın havadan görüntüsü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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5)VAN\'DA BELEDİYE, DOĞALGAZLI SERALARDA ÇİÇEK YETİŞTİRİYOR

VAN Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan doğal gazlı seralarda, 20\'ye yakın çiçek çeşidi yetiştirildi. Çiçekler, nisan ayında kent merkezindeki yeşil alan, park ve refüjlere dikilecek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, yeşil alan ve refüjlere dikilecek çiçekleri, Süphan Mahallesi\'nde 25 bin metrekare alan üzerine kurulan son teknolojiyle donatılmış doğal gazlı seralarda kendileri yetiştiriyor. 25 işçinin istihdam edildiği 5 serada, şu ana kadar 20\'ye yakın çiçek çeşidi yetiştirildi. Çiçeklerin, nisan ayında kent merkezinde toprakla buluşacağı belirtildi.

Büyükşehir Beledilesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Harun Tutar, üretilen çiçeklerin kent ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, şunları söyledi: \"1 Ocak itibariyle eksi 15 dereceye varan sıcaklıklarda çiçek tohumlarının dikimine başladık. Şu anda tohumlarımız filiz verip çiçek açmaya başladı. Amacımız, belediyemiz için büyük bir külfet olan çiçek alımının önüne geçmektir. Çünkü süs bitkileri oldukça pahalıdır. Biz bu yıl hizmete açtığımız doğal gazlı seralarımızla bunun önüne geçtik. İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak yetiştirilen bu çiçekleri Nisan ayı ile birlikte Van’ın cadde ve sokaklarıyla buluşturacağız. Ayrıca çevre illerden de talep olursa göndereceğiz.\"

Görüntü Dökümü

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-Seralardan detaylar

-Seralarda yetişen çiçekler

-İşçiler seralarda çiçek ekimi yapıp sularken

-Seralardan genel görüntü

-Büyükşehir Beledilesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Harun Tutar ile röportaj

-Çiçek türlerinden detaylar

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-

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6)ERCİYES DAĞINA 5 SANTİM KAR YAĞDI

KIŞ sporları ve Turizm merkezi Erciyes\'e yeni yağışla birlikte 5 santim daha kar yağdı. 3 Mart\'ta düzenlenecek Dünya Snowboard Kayak Şampiyonası öncesi Erciyes\'in 2 bin 200 metredeki Tekir yaylası ile Oteller böjlgesinde kar kalınlığı 2 metre 15 santime ulaştı. Son yağış, şampiyona düzenleme komitesi ile dağdaki işletmecileri de sevindirdi. Erciyes\'deki turistik tesislerin işletmecileri \" Son yağışla birlikte Erciyes dağında kayak sezonu en az 2 hafta daha uzadı\" dediler

Görüntü Dökümü

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-Erciyes dağına yağın son kardan görüntü

-Tekir yaylasında yoldan gelip geçen araçlar ve kayakçılar

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: DHA/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 4.5 Dakika 12 Saniye / 155 MB

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7)KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA DOĞAL AFET TATBİKATI

OSMANİYE İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından \'Afete Hazır Osmaniye\' projesi kapsamında, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu\'nda eğitim ve doğal afet tatbikatı yapıldı.

Eğitim Uzmanı Ekrem Küpelioğlu tarafından yurt öğrenci ve çalışanlarına sunum eşliğinde \"Doğal Afet\" konulu eğitim verildi. Ardından Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin, yangına müdahale, yangın söndürme cihazlarının kullanımı, rüzgar yönünün belirlenmesi ve yangına müdahalede ilk dakikaların önemi konularında bilgi aktardı. Ardından yurt bahçesinde benzin yardımıyla yakılan ateş ilk önce itfaiye ekipleri, ardından öğrenciler tarafından söndürüldü. Daha sonra senaryo gereği, yurt binasının 3\'üncü katında yangın nedeni ile mahsur kalan bir öğrenci Osmaniye AFAD ve Osmaniye İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekibi yangın tatbikatı yaparak teorikteki bilgilerin, uygulamaya dönüşmesine katkıda bulundu. Son olarak ise öğrencilere olası bir deprem durumunda nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgiler verilerek, deprem tatbikatı yapıldı. Çalınan sirenle birlikte başlayan tatbikatta, sarsıntının geçmesi beklendi, hemen ardından binadakiler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilere yangın tüpünün uygulamalı anlatımı

-İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin\'in anlatımı

-Yangın tüpü üzerinde anlatım

-Benzin yardımı ile yakılan ateşin söndürülmesi

-Öğrencilerin yangın tüpü ile alevlere müdahalesi

-Alevlerden detay görüntü

-İtfaiye aracının siren çalarak gelişi

-İtfaiye aracından inen itfaiye erleri

-Binada mahsur kalan öğrencinin kurtarılması

-Öğrenci yurdundan detay pan görüntü

-Öğrencilerin binadan tahliyesi

BOYUT: 222 MB SÜRE: 03\'08\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)



