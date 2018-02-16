DHA YURT BÜLTENİ-7

İZMİR\'DE ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ, 2 PİLOT ŞEHİT (EK)

1)HAVAALANININ 3 KİLOMETRE KUZEYİNE DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 2 pilotun şehit olduğu İzmir\'de askeri eğitim uçağının düşmesiyle ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu bilgiler verildi:\"16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26’da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağımız ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesilmiştir. Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.\"

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

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Mehmet CANDAN- İZMİR/DHA)

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2)EVDEN HIRSIZLIK YAPILAN YAYLADA OPERASYON BAŞLATILDI



TRABZON’da, terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında, Trabzon- Gümüşhane sınırındaki Kefli Yaylası\'ndaki bir evden hırsızlık yapıldığı belirlendi. Olayın, bölgede varlığı bilinen teröristlerce yapılmış olabileceği ihtimali üzerine yaylaya takviye birlikler sevk edilirken, operasyon genişletildi. Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde terör eylemlerine karışan PKK’lı terörist grubunun etkisiz hale getirilmesi için yürütülen operasyonlar aralıksız sürdürülüyor. Operasyonlar kapsamında, kırsal alanda görev yapan güvenlik güçlerince, Trabzon- Gümüşhane sınırındaki Kefli Yaylası\'nda M.D.\'ye ait evden hırsızlık yapıldığı belirlendi. Hırsızlık olayının bölgede varlığı bilinen teröristlerce yapılmış olabileceği ihtimali üzerine bölgeye zırhlı araç ve özel takviye birlikler sevk edildi.

ARAZİ, KARIŞ KARIŞ ARANIYOR

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ile Jandarma Özel Harekat timleri ve komando birlikleri, dağlık ve ormanlık alanda PKK\'lı teröristlerin izini sürüyor. Sarp ve ormanlık alanda, zorlu kış şartlarında araziyi karış karış tarayan ekipler, hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede arama-tarama faaliyetlerini de yoğunlaştırdı. Terörist grubu yakalamak için başlatılan ve zırhlı araçların bölgeye getirildiği operasyonlara, özel birlikler de takviye olarak katıldı. İnsansız hava araçlarının da kullanıldığı operasyonlar için bölgeye özel eğitimli köpeklerler de getirildi. Güvenlik güçleri, yaylalarda yer alan yerleşim bölgelerinin yanı sıra dere yatakları ile karla kaplı bölgede kontrollerini sürdürüyor. Bölgede her ihbarı titizlikle değerlendirip, operasyonel faaliyet yürüten ekiplerin, son zamanlarda mühimmat ve gıda malzemeleri ele geçirilen terörist grubu etkisiz hale getirmesi bekleniyor.

Öte yandan bölgedeki güvenlik kuvvetleri, yayla evlerinde gıda ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda yöre halkına uyarılarını yineledi.

Görüntü Dökümü

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Hırsızlık yapılan ev

Operasyon görüntüleri

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Haber-Kamera: İnan KALYONCU TRABZON-DHA

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3)SURİYE\'DEN SURUÇ\'A GEÇEN TERÖRİST YAKALANDI

SURİYE\'den yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçen terör örgütü PKK/YPG üyesi 1 terörist, Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde silahsız ve teçhizatsız yakalandı. Suriye\'den yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçen 1 kişiyi fark eden jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu saptanan ve ismi açıklanmayan terörist, gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) -

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4)SGK,ÜLKER NİNENDEN FAZLA ÖDEME PARASI İSTİYOR

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), Eskişehir\'de yalnız yaşayan ve vefat eden Bağ-Kur emeklisi eşinden ayda 900 lira alan, 79 yaşındaki Ülker Ay\'a, 2 bin 381 lira fazla ödeme yapıldığını belirterek bunu maaşından keseceğini bildirdi.

Şirintepe Mahallesi\'nde oturan Ülker Ay, 1995 yılında vefat eden Bağ-Kur emeklisi eşinden 900 lira maaş aldığını belirtti. SGK\'nın gönderdiği yazıda 1995 yılından buyana kendisine toplam 2 bin 381 lira fazla ödeme yapıldığının bildirdiğini söyleyen Ülker Ay, \"çocuklarımın yanında duruyorum. Aldığım maaş ile çocuklarıma katkı sağlıyordum. Şimdi her ay maaşımın dörtte biri fazla ödemeye kesilecek\" dedi.

Ülker Ay\'ın damadı Kazım Toral da, \"kayınvalidem Bağ-Kur\'dan 900 lira maaş almakta. Ancak SGK kendisine yanlış ödeme yapıldığından dolayı 2 bin 381 lira parayı geri istiyor. Burada kurumun hatasını 79 yaşındaki yaşlı bir kadın çekiyor. Bu kadın hasta ve yürüyemiyor. Kalp hastası, ayaklarında kireçlenme var. Kayınvalidem bu şekilde nasıl gidecek işlemlerini yapacak? Burada kurumun hatasını neden bir yaşlı kadın çekiyor. Görevli memurlar neden zamanında işlerini düzenli yapmazlar?\" diye konuştu.

Kazım Toral\'ın telefonla görüştüğü SGK yetkilisi, fazla ödemenin maaşının 4\'te bir oranında kesileceğini, bununda ayda 225 lira olacağını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Ülker Ay\'ın konuşması,

-Damat Kazım Toral\'ın konuşması,

-Kazım Toral\'ın cep telefonuyla SGK görevlisiyle konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

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5)5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OTOMOBİL DİREKSİYONUNDA

KAYSERİ’nin Bünyan ilçesinde, karayolunda bir otomobilin direksiyonundaki çocuğu görenler şaşırdı. Sürücü koltuğunda oturan kişi, kucağına aldığı 5 yaşındaki torununa otomobil kullanmayı öğrettiğini söyledi. Karayolunda bir çocuğun otomobil direksiyununda olduğunu görenler şaşırdı. Bu durumu görüntüleyenler, çocuğu kucağına alan dedeye ne yaptığını sordu. Dede, araç kullanmayı öğrettiğini söylediği torununu bir süre sonra kucağından indirdi. Dedenin yanında eşinin de olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Torununa otomobil sürdüren dedenin trafikteki görüntüsü

- Kendisini görüntüleyen vatandaşın sorulara cevabı

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 1 dakika 06 saniye / 35 MB

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6)KİMSESİZ YAŞLILARIN YARDIMINA ÖĞRENCİLER KOŞTU

Kayseri\'de Alpaslan Mahalle Muhtarlığı ve Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı \" Geçmişle Gelecek El Ele\" proje kapsamında liseli kız ve erkek öğrenciler kimsesiz 13 yaşlının evlerini temizledi. Öğrenciler yaşlıların sobalarını yakıp, kişisel bakımlarını da yaptı

Alpaslan Mahalle Muhtarlığının girişimi ile başlatılan ve Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katkı sunduğu proje kapsamında Öğretmenlerinde katkı sunduğu proje çerçevesinde marketten alışverişi yapan öğrenciler aldıkları iaşe paketleri çat kapı ziyaret gerçekleri kimsesiz yaşlıların evlerine götürüyor. Bir süre yaşlıların dertlerini dinleyen öğrenciler ve muhtar, daha sonra kimsesiz yaşlıların bulaşıklarını yıkayıp, sobalarını yakıyor. Alpaslan Mahalle Muhtarı Fatih Çalışkan, \" Mahallemizde yaşayan kimsesiz yaşlıları tespit ettik. Daha sonra Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile yaptığı proje ile kimsesiz yaşlı vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret etti. Mahallemizde 13 kimsesiz yaşlı bulunuyor. Hazırladığımız bu proje ile öğrencilerle birlikte kimsesiz yaşların evini temizliyoruz. Kişisel bakımlarını yapıp, sobalarını yakıyoruz.\" dedi.

Yaşlıların evlerini temizleyen ve kişisel bakımlarını yapan 11. sınıf öğrencisi Zehra Mert, \" Projede yer almak beni çok mutlu etti ve hayatımda önemli değişiklerin yaşanmasına neden oldu. Sanal dünyanın dışında gerçek dünyanın da var olduğunu gördüm. Ziyaret ettiğimiz kimsesiz yaşlıların anlattıkları ile hayatımı daha doğru planlamayı amaç edindim.\" diye konuştu. Lise öğrencilerinden Öğrencilerden Habip Musa Yıldız ise, \" Geçmişle El Ele projesi kapsamında ziyaret ettiğimiz yaşlılar bizlere çok önemli deneyimleri anlattı. Hayatını kaybeden dedemi, babaannemi onların yerine koydum ve acımı bu şekilde dindirdim\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Öğrencilerin eve gelmesi

- Kimsesiz yaşlılar ile sohbeti

- Öğrencilerin mutfak ve ev içi temizliği

- Öğrencilerle röportaj

- Mahalle muhtarı Fatih Çalışkan ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

5 dakika 23 saniye / 328 MB

