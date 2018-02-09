DHA YURT BÜLTENİ-7 

Afrin\'deki hedefler ÇNRA\'lar ateş altına alındı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay\'daki birliklerde konuşlu Çok Namlulu Roket Atar ile (ÇNRA) ile Afrin\'deki YPG\'ye ait hedefler ateş altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-ÇNRA\'lar ile atış yapılması

Haber-Kamera: HATAY (DHA)

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Trabzon\'da polis okulu öğrencilerinden Afrin mesajı

TRABZON Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri hep bir ağızdan Afrin şiiri okudu. Kayda alınan şiir okuma görüntüsü sosyal medyada ilgi görüyor.

Trabzon POMEM öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin Harekatı\'na destek amacıyla yazılan bir şiiri hep bir ağızdan okudu. Kayda alınan öğrencilerin şiir okuduğu görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi görüyor.

Şiir şu düzeleri şöyle;

Trabzon\'dan Afrin\'e, bizden selamlar olsun

Afrin\'deki yiğitler, Allah sizi korusun

Biz Trabzon POMEM\'iz, tek gayemiz vatandır

Bizim tek düşmanımız vatanını vatandır

Başkomutan emretti Afrin\'e giriyoruz

Vatan hainlerini tarihten siliyoruz

Osmanlı torunu yola çıktı geliyor

Asla boyun eğmedi tarih bunu biliyor

Tarihlere not düşen bakın bu şanlı Türk\'tür

Kulak verin reise dünya beşten büyüktür

Bütün şer odakları silinmesi yakındır

Sefer bizim ey dostlar zafer de Allah\'ındır

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis öğrencilerinin şiir okuması

Haber: TRABZON- (DHA)

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Aynı yolda iki kaza kameralara yansıdı

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde D.D.\'ye (9) otomobilin çarpma anı kameralara yansıdı. Aynı yolda anne ve çocuğunun hızla gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu o onlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kepez Mahallesi\'nde önceki gün meydana gelen kazada, Savaş K.\'nın kullandığı 67 UG 883 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek için bir anda yola fırlayan D.D.\'ye çarptı. Yola savrulan küçük kız yaralandı. Kazaya tanık olan anne ve babası sağlık ekiplerine haber verdi. Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan D.D., tedavi altına alındı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Aynı yolda birkaç saat sonra ise ikinci bir kaza son anda önlendi. Kameraya yansıyan görüntüde, yolun karşısına geçmek isteyen bir anne ile çocuğa arkadan gelen aracın çarpmamak için fren yaptığı yan kayarak durabildiği, arkadan gelen ikinci aracın da anne ve duran otomobilin arasından kıl payı geçtiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Kaza güvenlik kamerası

-Son anda atlatılan kaza güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Hatay\'da suç örgütü çökertildi: 10 gözaltı

HATAY\'da yürütülen planlı operasyon sonucu çıkar amaçlı suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü\'nce Antakya, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde 25 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda değişik tarihlerde meydana gelen 30 olayın faili oldukları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 15 yivsiz av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 el telsizi, 20 bin 100 dolar, 50 bin TL, 103 deste dolandırıcılık olaylarında kullanılan dış yüzey dolar görünümlü, iç tarafı boş kağıt olan sahte para, 4 deste üzerinde geçersizdir ibaresi olan sahte ABD doları ve 100 adet farklı şahıslarca imzalanmış açık senet ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

-Şüphelilerden ele geçirilen tabanca, tüfek ve paralar

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Ağa takılan köpek balığı 4 saatte yakalandı

MERSİN’de Akdeniz açıklarında uluslararası kara sularda balık avlayan balıkçılar, 4 saatlik uğraşın ardından 300 kilo ağırlığında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir köpek balığı yakalayarak, pazarda sergileye başladı.

Akdeniz açıklarına Cezmi Bey adlı tekne ile açılan balıkçılar ağlarını denize attıktan sonra bölgede dolaşan köpek balığının saldırına uğradı. Bunun üzerine harekete geçen balıkçılar, ağlarına zarar veren camgöz cinsi köpek balığını yaklaşık 4 saat süren uğraşın ardından yakalayarak tekneye alıp Balık Pazarı’na getirdi. Burada sergilenen köpek balığı vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Bazı vatandaşlar köpek balığı ile hatıra fotoğrafı çektirirken bazıları da cep telefonları ile görüntüledi.

Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balığın Akdeniz açıklarında yakalandığını belirterek, \"Balıkçılarımız Cezmi Bey adlı tekne ile yaklaşık 12 mil açıkta balık tutarken, köpek balığının saldırısına uğradı. Bunun üzerine de balıklara saldırmasından nedeni ile 4 saatlik uğraş sonucunda köpek balığını yakalanarak getirildi. Tuttuğumuz köpek balığı yaklaşık 5 metre boyunda ve 300 kilo ağırlığındadır. Bugün bunu Balık Pazarı\'nda sergileyeceğiz. Tabi havaların ısınmasıyla birlikte köpek balıkları da bu tarafa doğru kaymaya başladı ve piyasaya çıkıyorlar. Tabi bunlar sahile yakın yerlerde yaşamazlar, yaşayamazlar. Bu balıklarla hep çok açıklarda karşılaşıyoruz. Balıkçılarımız da dün açıklarda bu balığı görmüşler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Balıkçılar köpek balığını yerleştirirken

-Balığın görüntüsü

-Cep telefonu ile balığı çekenler

-Bir kişi balığın ağızına kolunu sokarken

-Balık tezgahlarından görüntü

-Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat açıklama yaparken

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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Su kanalına düşen hasta babasına tepki gösterdi

EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, alzheimer hastası Enver K. (87), su kanalına düşerek yaralandı. Babasına tepki gösteren kızı Hürriyet K. (38), \"Seni Allah kahretsin. Ben sana dışarıya çıkma demedim mi?\" demesi tepki çekti.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Enver K., sabah saatlerinde dışarı çıktı. Evinin yakınındaki su kanalına düşen yaşlı adam yaralandı. Başından yaralanan Enver K.\'ya ilk müdahaleyi yakındaki eczanede bulunanlar yaptı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin Enver K.\'yı ambulansa taşıdığı sırada gelen kızı Hürriyet K., babasına tepki gösterdi. Babasına, \"Seni Allah kahretsin. Ben sana dışarıya çıkma demedim mi?\" diyen Hürriyet K., balkonda bulunan annesi Nezehat K.\'ya (85) da, \"Seni geberteceğim ben\" dedi. Enver K. ise kızına, \"Ne bağırıyorsun\" diyerek tepki verdi. Hürriyet K.\'nın babası ve annesine söylediği sözler çevredekilerin tepkisine neden oldu. Özel hastaneye kaldırılan Enver K.\'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Yaralanan yaşlı adam

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Hürriyet K.\'nın gelmesi

-Babasına tepki göstermesi

-Anne Nezahat K.\'nın konuşması

-Yaşlı adamın düştüğü su kanalı

-Ambulansın ayrılması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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