DHA YURT BÜLTENİ-7

1)NÜKLEER KARŞITLARINA POLİS MÜDAHALESİ

SİNOP\'ta yapılması planlanan nükleer santral projesi için düzenlenen ÇED toplantısına alınmayan bir grup vatandaş Valilik binasına yürüdü. Valiğe şikayet dilekçesi vermek için giden grubu polis bina önünde durdurdu. Yaşanan adbede sonrasında polis grubu jop ve biber gazı ile müdahale ederek dağıttı. Sinop\'ta yapılması planlanan nükleer santral için bu gün Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu kapsamında halk katılım toplantısı gerçekleştirildi. Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli toplantı salonunda düzenlenen toplantıya katılmak isteyen yaklaşık 200 kişilik nükleer karşıtı grup otele 500 metre mesafede polis tarafından kurulan barikatla durduruldu. Polis grubun geçişine izin vermedi. Bunun üzerine çevreciler geri dönerek Valiliğe gitmek istedi. Grup Sakarya Caddesi\'ndeki polis barikatını aşıp Valilik binası önüne kadar geldi. Valiliğe ve Savcılığa şikayet dilekçesi vermek isteyen gruptakiler Valilik binasına girmek isteyince polisle eylemciler arasında arbede yaşandı. Polis gruba jop ve biber gazı ile müdahale ederek dağıttı. Olay sonrasında CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Valisi Hasan İpek ile görüşmek üzere makamına çıktı. Grup adına temsilcilerde şikayet dilekçelerini Valiliğe ve Cumhuriyet Savcılığı\'na verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Eylemcilerin otel yakınında durdurulması

-Polisin bariyeri

-Eylemcilerin valiliğe yürüyüşü

-Eylemcilerle polis arasında arbede

-Polisin müdahalesi

-Polis müdahalesi ve eylemcilerle ilgili drone görüntüsü

-Detaylar

(SÜRE:7.28 Dk) (BOYUT:339 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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2)KARDAN KAPANAN ASKERİ ÜS BÖLGESİNİN YOLU BİR HAFTADA AÇILABİLDİ

HAKKARİ İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Yüksekova ilçesine bağlı Mirgezer askeri üs bölgesinin yolunu, bir hafta süren zorlu mücadelenin ardından ulaşıma açabildi.İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, bir süre önce yağan kar yağışının ardından metrelerce karın bulunduğu Yüksekova ilçesine bağlı Mirgezer askeri üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma başlattı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle çukur bölgelerde metrelerce yükseklikte kar kütlelerinin bulunduğu yolu bir haftalık yoğun bir çalışmanın ardından ulaşıma açabildi. Yer yer 4 metre yükseklikte kar kütlelerinin bulunduğu 14 kilometrelik Mirgezev askeri üs bölgesi yolu, ekiplerin zorlu mücadelesinin ardından yeniden ulaşıma açılırken, ekipler ise yaşadıkları zorlukları ve iş makinelerinin boyunu aşan kar tünellerini ise cep telefonlarıyla görüntüledi.

Görüntü Dökümü

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CEP TELEFON GÖRÜNTÜSÜ

-Metrelerce karın bulunduğu askeri üs bölgesi yolunda çalışma yapan iş makinesi

-Kar kütleleri arasında kaybolan iş makinesi

-Karla mücadele çalışmasından genel ve detaylar

BOYUT:146 MB

HAKKARİ/DHA

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3)AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİĞE KURBANLIK VE BAL GÖNDERDİ

OSMANİYE\'nin Düziçi İlçesi Ellek Beldesi Aydınlılar Mahallesi sakinleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere, kurbanlık koç ve koyun ile bal gönderdi. Köy meydanında ellerinde Türk Bayrakları ve zeytin dalı ile toplanan ve sık sık tekbirler getiren vatandaşlar \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' ve \'Ya Allah bismillah Allahu ekber\' diye slogan attı. Yapınan duanın ardından bal tenekeleri ve kurbanlık koyun ve keçiler, harekatta görev alan askerlere ulaştırılmak üzere Hatay\'ın Hassa İlçesine doğru konvoy eşliğinde yola çıktılar. Ellek Belde Belediye Başkanı Recep Soy, yapılan bu güzelliğin unutulmayacağını söyledi. Ellek Beldesi Aydınlar Mahallesi Muhtarı Alaaddin Güven ise Yörükler olarak devletin ve ordunun, dün olduğu gibi bugünde yanında olduklarını anlattı.

Görüntü dökümü

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- Zeytin dalı ve yapraklarla süslenen araçlar

- Köy meydanında ellerinde bayraklar ve zeytin dalı ile toplanan kalabalık

- Vatandaşlardan detay görüntüler

- Koyun ve keçilerin tekbirler eşliğinde araca yüklenmesi

- Koyun ve keçiler araca çıkartılırken detay

- Aracın kasasındaki kurbanlıklar

- Kurbanlıklara zeytin dalı yedirilirken

- Bal tenekeleri ve konuşan bir köylü kadın

- Ellek Belde Belediye Başkanı Recep Soy ile röportaj

- Aydınlar Mahallesi Muhtarı Alaaddin Güven ile röportaj

- Vatandaşlarla röportaj,

- Şiir okunması

- Dua edilmesi

- Konvoyun hareket etmesi

- Tekbir getiren vatandaşlardan detay görüntü

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

(164 MB )

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4)VAN\'DA OTOMOBİL ZULASINDAN 29 KİLO EROİN ÇIKTI

VAN\'da, polisin durdurduğu otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği \'Alfa\' ile yaptığı aramada, arka koltuklara gizlenmiş 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van- Gürpınar karayolu üzerinde bulunan Kurubaş mevkiinde, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği \'Alfa\' ile yapılan aramada, aracın arka koltuklarına gizlenmiş 58 paket halindeki 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi. Olayla ile ilgili araç sürücüsü Ç.O. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü

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POLİS KAMERASI

-Otomobilde narkotik köpek \'Alfa\' ile yapılan arama

-Aramada, araçta çıkartılan eroin panetleri

-Ele geçirilen eroin

Haber-Kamera:Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN

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5)DÜZCE POLİSİ OKUL ÇEVRELERİNDE GÖZ AÇTIRMADI

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerin okul çevrelerinde yaptığı kontroller sırasında 60 adet extacy adı verilen uyuşturucu hap ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ve Trafik Şubesi ekipleri 2017-2018 eğitim-öğretim ikinci yarı yılınan başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde denetim yaptı. Yapılan denetimler esnasında Kalıcı Konutlar Bölgesi\'nde bulunan bir lise karşısındaki tekel büfesinde ki şahsın durumundan şüphelenen polis ekipleri yaptıkları inceleme ve aramalarda şahsa ait olduğu iddia edilen ve sakız kutusu içine saklanmış olan 60 adet extacy adı verilen uyuşturucu hap ile aynı kutu içerisinde 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Düzce İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Diğer yandan yapılan denetimlerde 8 okul, 1 internet kafe, 1 bilgisayar oyun salonu, 1 büfe, 5 park/bahçe ve 1 kafe kontrol edildi. Kontroller sırasında 35 şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT)sorgulaması yapıldı. Servis araçları üzerinde yapılan uygulamada toplam 52 servis aracı kontrol edildi. 7 araca bin 391 lira trafik cezası kesildi ve 1 servis aracı trafikten men edildi.

Görüntü dökümü

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-Okul önünde polis kontrolü

-Ele geçirilen uyuşturucu detayları

Haber-kamera:TEZCAN SOLMAZ-DÜZCE-DHA

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6)EDİRNE\'DE AĞAÇ DALINDA MAHSUR KALAN KARGA KURTARILDI

EDİRNE\'de ağaç dalında bacağına ip dolanması sonucu mahsur kalan bir karga, itfaiye ekipleri tarafından 2 gün sonra kurtarıldı.

Edirne\'nin Çavuşbey Mahallesi\'nde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan dev çınar ağacının dalında bir karganın ayağındaki ipin dala takılıp mahsur kaldığını görünce, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek kargayı kurtarmak istedi. Ancak karganın bulunduğu alana ulaşamayan ekipler geri döndü.

Karganın mahsur kaldığı daldan kurtarılamadığını bir vatandaşın sosyal medyadan paylaşılmasıyla öğrenen Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, çaresiz hayvanı kurtarmak için belediye ekiplerini seferber etti. Gürkan\'ın talimatının ardından trafiğe beton çiçeklik yapılarak kapatılan yol kepçeyle yerinden sökülerek açıldı. Ardından, itfaiyenin merdivenli kurtarma aracı kargayı kurtarmak için lise bahçesine girdi. Dalların testereyle kesilmesinin ardından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda karga kurtarılarak doğaya salındı.

Görüntü dökümü

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Ağaçta mahsur kalan karga

Kargadan genel detay

Kepçe yolu açması

İtfaiye ekipleri plan yapması

İtfaiye aracının gelmesi

İtfaiye ekipleri dallareı kesmesi

Kargaya ulaşmak için verilen mücadele

Karganın kurtarılması

Karga ile hatıra fotoğrafı

Doğaya salınması

İtfaiye ekipleri ile röp

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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7)MUSA BALLI KONAĞI RESTORE EDİLİYOR

ADANA\'da Seyhan İlçe Belediyesi, şehrin adeta simgesi olan binaların restorasyonunu yapmaya devam ediyor.

Son olarak Adana\'nın en eski ve en çok bilinen sokağı olan Avukat Turan Arun Sokak\'ta düzenleme yapan belediye, aynı sokak üzerinde bulunan tarihi Musa Ballı Konağı\'nın restorasyonuna başladı. Mimari özelliği ve yapısı ile adeta yıllara meydan okuyan bina son günlerde adeta yıkılmaya yüz tutmuştu. Bu anlamda yapının güçlendirilmesi, dış cephe restorasyonu ve çatı onarımı Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Seyhan Belediyesi tarafından yapılacağı açıklandı.

Görüntü Dökümü

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- Musa Ballı Konağı\'ndan genel ve detay görüntüler

- Seyhan Belediyesi tabelasından görüntü

- Somamtan görüntüler

SÜRE:01\'21\" BOYUT:82,5MB

Haber-Kamera:ADANA, (DHA)

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