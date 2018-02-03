DHA YURT BÜLTENİ-7

1)AFRİN’DEN AZEZ’E ROKETLİ SALDIRI

SURİYE’nin Afrin kentinden Azez’e, PKK/YPG\'li teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Kent merkezinde 5 roket mermisinin farklı noktalara düşüp patladığı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Afrin’den öğle saatlerinde Azez\'e roketatarlı saldırı düzenlendi. Atşlenen ilk roket mermisi, kent merkezinde, çarşıdaki bir işyerine düştü. Şans eseri kimsenin bulunmadığı işyerinin çatısını delerek içeri düşüp patlayan roket mermisi, hasara neden oldu. Patlama, çarşıda paniğe neden oldu, alışveriş yapanlar kaçışarak kendilerini güvenlik bir yere atmaya çalıştı.

Dakikalar sonra aynı bölgeden ateşlenen 4 roket mermisi daha ilçe merkezinin değişik bölgelerine düştü. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırıların ardından roketlerin atıldığı Afrin kırsalındaki bölge, TSK ve ÖSO unsurları tarafından ateş altına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Roketin düşmesinin ardından yaşanan panik

- Azez merkezden görüntü

- Roketin düştüğü dükkan

- Dükkandaki temizleme çalışmaları

HABER: Hasan KIRMIZITAŞ-KAMERA: Murat VAROL-SURİYE-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 MB, 6 MB

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2)ERDOĞAN: ORADAKİ DAĞLAR ALINMAYA BAŞLANDI ŞİMDİ AFRİN\'E DOĞRU İLERLİYORUZ AZ KALDI (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin Harekatı\'na ilişkin, \"14. gün Silahlı Kuvvetlerimiz Afri\'nde. Afrin\'de benim halkıma, milletime zulüm eden benim Bitlis\'imde adeta mezarlıklarda mahkemeler kuran o PKK\'ya, PYD, YPG\'yi oralarda mezar etti mi? Korkaklar zafer anıtı dikemez. Öleceksek bir kere öleceğiz. Ama onlar her gün ölecek. Sabah aldığım rakam 823 PKK, PYD, YPG\'li yok edildi. Oradaki dağlar alınmaya başlandı. Şimdi Afrin\'e doğru ilerliyoruz az kaldı\" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis Kongresi\'ne katıldı. Kongre öncesi otobüs üzerinden halka hitap eden Erdoğan, \"14. gün Silahlı Kuvvetlerimiz Afri\'nde. Afrin\'de benim halkıma, milletime zulüm eden benim Bitlis\'imde adeta mezarlıklarda mahkemeler kuran o PKK\'ya, PYD, YPG\'yi oralarda mezar etti mi? Onlara dedik ki; \'Bu ülkede benim halkımızın, milletimizin huzurunu kaçırmayın. Eğer milletimizin huzurunu kaçırırsanız, bak sizin başınıza F-16 oluruz. Helikopterlerimiz, toplarımız, tüfeklerimiz ile sizi o inlerinizde yok ederiz\' demiştik. O kurdukları mahkemeler şimdi nerede? O sahte mezarlar nerede? Sizden dimdik duruş istiyorum. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Öleceksek bir kere öleceğiz. Ama onlar her gün ölecek. Sabah aldığım rakam 823 PKK, PYD, YPG\'li yok edildi. Oradaki dağlar alınmaya başlandı. Şimdi Afrin\'e doğru ilerliyoruz az kaldı\" diye konuştu.

\"ÖNCE ANA KADEMEYE SESLENİYORUM, MART 2019 BELEDİYE SEÇİMİ YAPACAĞIZ\"

Erdoğan, \"Önce ana kademeye sesleniyorum, Mart 2019 belediye seçimi yapacağız. Belediyeleri yeniden seçeceğiz\" dedi.

\"AP\'DE BAZI KENDİNİ BİLMEZLER, İSTİKAMETİNİ KAYBETMİŞ OLANLAR PAÇAVRALARI BOYNUNA TAKARAK AĞLIYORLARDI\"

Erdoğan, \"AP\'de bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak PKK\'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde terör örgütlerinin paçavraları ile parlamento binasının içinde meclisinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

YURT- BİTLİS



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3)MERAL AKŞENER MEMLEKETİNDE ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener memleketi İzmit\'te esnafları ziyaret etti. Meral Akşener esnaflarla birlikte simit ve kaşar peyniri yiyerek, çay içti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TEM Otoyolu İzmit gişelerinde partililer tarafından karşılandı. İzmit kent merkezinde \'Cumhurbaşkanı Akşener\', \'Türkiye\'nin gururu Akşener\' sloganlarıyla karşılanan Meral Akşener, Kapanönü Sokak\'ta esnafları ziyaret etti. Meral Akşener esnaflarla birlikte simit ve kaşar peyniri yiyerek, çay içti. Ardından burada bulunan boyacıya ayakkabısına fırça attırdı. Boyacı Mustafa Gürtay\'a yanındaki partiler 150 lira para verdi. Akşener ardından partisinin il başkanlığının açılışına katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Akşener\'in karşılanması

-Simit yiyerek çay içmesi

-Esnaf ziyaretleri

(Haber:Ergün AYAZ-Kamera:ALİŞAN KOYUNCU-İZMİT-DHA

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ÖZHASEKİ: PKK\'NIN BENZERİ VAHŞİ ÖRGÜT, AFRİKA\'NIN YAMYAM KABİLELERİNDE BİLE KALMADI (EK)

4)\'TERÖRİSTLERİ KENDİ KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMDÜK\'

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen \'Kültepe Ekonomi Zirvesine\' katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki, PKK terör örgütüyle ilgili olarak, \"Teröristleri kendi kazdıkları çukurlara gömdük\" dedi.

Bir otelde düzenlenen etkinliğe Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Vali Süleyman Kamçı, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ilçe belediye başkanları, ASKON üyeleri ve davetliler katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Kültepe Kaniş Karum Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu, \"Kültepe bugün hemen herkesin bildiği bir yerdir. 70 yıldır yapılan kazılar burasının en eski ticaret merkezi olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan kazılarda burasının Anadolu\'nun tipik bir şehri olduğunu, günümüzden 4 bin yıl önce çeşitli insanların yaşamış olduğunu ortaya koymuştur. Günlük eşyalardan, oyuncaklara kadar o güne ait her türlü eşyalar ortaya çıkarılmıştır. O dönem insanının dini inançlarını da yansıtan figürler, ölülerini bile öbür dünyaya gönderirken süslüyorlar. Bu şehir döneminin en büyüklerinden birisidir. Günümüzün Hong Kong\'undan bahsediyoruz. Bu şehir bu zenginliğe ticaret sayesinde ulaşmış. Kültepe\'nin zenginliğini tüccarlar oluşturmuş. Tüccarlar çok sistemli ticaret ağı kurmuşlar. Bu ticaret böyle basit bir ticaret değil\" diye konuştu.

\'KÜLTEPE\'DE TİCARETİN KANUNU 4 BİN YIL ÖNCE YAZILMIŞ\'

Kulakoğlu, \"Bu ticaret sadece Anadolu\'da değil Orta Asya\'ya kadar uzanan bir ticaret ağı Kültepe\'ye kadar ulaşmış durumdaydı. Kültepe\'de en eski ekonomik antlaşma ile karşılaşıyoruz. Herhangi bir niza halinde hakkınızı arayabileceğiniz bir sistem oluşturulmuş. Ticarette rol alan sadece erkekler değil kadınlar da etkili olmuş. O dönem bir kadın hakkını arayabilmek için bin kilometre yol gidiyor. Kültepe, ticaretin kanununu 4 bin sene önce yazmış bir yer\" diye konuştu.

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, \"ASKON olarak biz de her daim vatan için çalışmayı, milletimiz için üretmeyi ilke edindik. Bu üretim bazen katmadeğeri yüksek ürünler şeklinde, bazen de fikirlerimiz, ilkelerimiz ve asil duruşumuz vasıtası ile oluyor. Bugün burada gerçekleştireceğimiz ’Kültepe Ekonomi Zirvesi’ ile yerli ve milli bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Evet, Kültepe ismini önemsiyoruz. Zira Kültepe iki ilke sahip: Anadolu’daki ilk yazılı tabletler, dünyanın ilk organize ticaret merkezi olan Kültepe’de bulundu. Asur çivi yazısı ile bu tabletler içerisinde, zamanın tüccarlarının, halkının ve yöneticilerinin siyasi ve hukuki ilişkilerini gözler önüne seren mektuplar, senetler, mühürler ve anlaşma metinleri var. Ticaret yolu üstünde stratejik öneme sahip Kültepe, bu özelliğini yüzlerce yıl sürdürmüş. Kayseri’nin Selçuklu ve Osmanlı döneminde İpek Yolu’nun bir parçası, günümüzde de Türkiye’nin ticaret ve sanayi alanında en aktif şehirlerinden birisi olması da Kültepe ile başlayan bu ticari hareketliliğin devamı olmuştur. Bugün burada Türkiye ekonomisinin genel görünümü ve sürdürülebilir büyümenin önemini, milli savunma sanayisinde yaşanan gelişmeleri ve perakende sektörünün mevcut durumu ile geleceğini ele alacağız. Yani büyüyen ve gelişen Türkiye’yi konuşacağız. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Kültepe Ekonomi Zirvesi ile hem Kültepe ismini yaşatmak, hem de bu isim adı altında milli ve yerli bir organizasyonu bir marka olarak uluslararası ekonomi çevrelerine kazandırmak istiyoruz. Tabi bu da sizlerin desteği ile olacaktır inşallah\" ifadelerini kullandı.

\'KAYSERİ TİCARETTE ÖRNEK\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise burada yaptığı konuşmada Kayseri\'nin ticaret noktasında örnek bir il olduğunu belirterek, \"Her şehri kendi emsalleri karşılaştırmak lazım. Kayseri kendini kuran şehir. Kayseri altyapı ve üst yapısıyla örnek gösterilebilecek bir il. Sanayimizde iyi bir yerdeyiz. Ayrıca bizim belki genlerimize işlemiş olan ticaret kültürü belediye başkanlarımızla devam etti. Şehirler ne şehri olduğuna karar vermeliler. İşte hayvancılık şehri mi, ticaret şehri mi, sanayi şehri mi ne olacağına karar vermeliler. Ona göre yol izlemeliler\" dedi. Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bir ülkede yatırım yapılabilmesi için istikrar gerekiyor. Bugün dünyanın yüzde 95\'inde savaş yok bilimle savaşıyorlar. Büyük krizler atlatmamıza rağmen yatırımlarımız devam ediyor. Ekonomimizi yüzde 11\'in üzerinde büyüyor. Dünyada yapılan en büyük 10 yatırımdan 6\'sı Türkiye\'de yapılıyor. Başımızda PKK belası var 40 yıldır uğraşıyoruz. Bize muhalefet eden en önemli gazete ve televizyonlar bunlara hizmet etti. Teröristleri kendi kazdıkları çukurlara gömdük. Şimdi oradaki insanların zararlarını tanzim ediyoruz. Yaralarını sarıyoruz. Üzüldüğümüz şey içeridekiler. Orada yapılan işler göğsümüzü kabartan işler. Bu parti meselesi değil. Laf dokunduruyorlar hiç umurumuzda değil.\"

\'FETÖ\'CÜLER DİN İCAT ETTİ\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, konuşmasında FETÖ terör örgütüyle ilgili olarak, \"FETÖ belası çıktı. 40 yıl boyunca zenginlerimizi zekat ile mahvettiler. Ortaya çıkan belgeler, itiraflar ortaya çıkınca örgüt ortaya çıktı. FETÖ\'cüler din icat etti. Bunların hain olduğu ispatlandığı halde bunların yanında duranlar haindir. Bu örgütte temizleniyor. Yapılan ankette vatandaşın neredeyse tamamı bu örgütü anlamış durumda. Böyle bir örgütün yok edilmesi kolay değildi. Önce en güvendiğimiz orduya, emniyete, adalete sızmışlar. Çok şükür temizleniyorlar. FETÖ\'yü destekleyenler seçimde hezimete uğrayacaklar\" diye konuştu.

DEAŞ terör örgütüne de değinen Özhaseki, \"DEAŞ diye bir bela var. Bizden başka bunlarla savaşan kimse yok. Sakal bıraktırıyorlar DEAŞ\'çı oluyorlar. Sakalını kestiriyorlar PYD\'ci oluyorlar. Helikopterle gezdiriyorlar\" diye sözlerini tamamladı.



Görüntü Dökümü:

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin konuşması

-Toplantıdan görüntü

-Genel detay

HaberOktay ENSARİ- Kamera:Olcay DÜZĞÜN KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 6 Dakika 58 Saniye / 425 MB

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4)GAZİANTEP\'TE 38 BİN 600 PAKET KAÇAK SİGARAYA 4 GÖZALTI

GAZİANTEP\'te polis tarafından durdurularak aranan TIR ve depoda gümrük kaçağı toplam 38 bin 600 paket sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenip durdurdukları bir TIR\'da arama yaptı. Yapılan aramada TIR\'ın dorsesine gizlenmiş gümrük kaçağı 22 bin 600 paket sigara ele geçirdi. Ekipler, Oğuzeli İlçesinde bir depda yaptıkları aramada ise gümrük kaçağı 16 bin paket sigara ele geçirdi. Ele geçirilen toplam 38 bin 600 paket kaçak sigaraya el koyan ekipler, A.Y., G.Ç., B.A. ve M.A.\'yı gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- TIR\'da arama yapılması

- Ele geçirilen kaçak sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 83 MB

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5)OTOMOBİLDE RUHSATSIZ 10 TABANCA ELE GEÇTİ

GAZİANTEP\'te polisin bir otomobilde yaptığı aramada, ruhsatsız 10 tabanca ve 30 şarjör ele geçirildi, sürücü M.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazikent GATEM kavşağında şüphe üzerine plakası açıklanmayan M.K. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, ruhsatsız 10 tabanca ve 30 şarjör ele geçirdi. Tabanca ve şarjörlere el koyan polis, sürücü M.K.\'yı gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Durdurulan otomobil

- Sürücünün gözaltına alınması

- Ele geçirilen tabanca ve şarjörler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB



