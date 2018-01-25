DHA YURT BÜLTENİ-7

TSK: En az 303 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, AfrinX\'Deki terör örgütlerine yönelik 6 gündür sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklama yaptı. Harekatın planlandığı şekilde devam ettiği ve bugüne kadar en az 303 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: \"Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

Haber: ANKARA - GAZİANTEP (DHA)

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Türk bayraklarıyla uğurlandılar

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen iki roketten birisinin isabet ettiği camide hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ve Suriyeli Tarık Tabbak için cenaze töreni düzenlendi. Kilis Devlet Hastanesi\'nde otopsiden sonra yakınlarına teslim edilen cenazeler, Hacı Cümbüş Camisi\'ne götürüldü. Burada iki ülke vatandaşları, terörün çirkin yüzüne karşılık birlikte hareket etti, birbirlerinin cenazeleri için dua etti. Her iki aileyi de, Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, milletvekilleri ile çok sayıda Kilisli yalnız bırakmadı. Törene katılan Vali Mehmet Tekinarslan ile Muzaffer Aydemir\'in saldırıdan bir gün önce karşılaştıkları ve ona çatışmalara gidip şehit olmak istediğini söylediği öğrenildi. Törende üzerine Türk bayrağı konulan tabutlardan Tabbak\'ınkine ayrıca Suriye bayrağı da bırakıldı. Öğle vakti kılınan namazdan sonra Tarık Tabbak ve Muzaffer Aydemir\'in cenazeleri şehir mezarlığında toprağa verildi.

CANLI VERİLDİ

NOT : AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KİLİS (DHA)

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Muhtarlar, silah altına alınmak için dilekçe verdi

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde,70 mahalle muhtarı ve bir grup genç, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için Askerlik Şubesi\'ne başvurdu.

Zeytin Dalı Harekâtı\'nda gönüllü olarak görev almak isteyen 70 mahalle muhtarı ve bir grup genç, ellerinde zeytin dalı ve Türk bayraklarıyla Askerlik Şubesi\'ne gitti. Kalabalık, silah altına alınmak istediklerini söyleyip Askerlik Şubesine dilekçe verdi. Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Ekrem Durmaz, şöyle dedi:

\"İslahiye ile sınır olan ve PKK\'nın devamı PYD, YPG terör örgütünün kontrolündeki Afrin\'e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı muhtarlar olarak destekliyoruz. Türkiye; bu harekâtla dünyaya önemli mesaj vermektedir. İslahiye\'de yaklaşık 20 bin Müslüman Suriyeli bizlerin kardeşi ve misafiridir. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden teröristlere gerekli cevabı veren Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni can-ı gönülden kutluyoruz. Mehmetçiğimize rabbim zafer nasip etsin. İslahiyeli muhtarlar olarak halkımızla birlikte ihtiyaç duyulduğu an silahlı kuvvetlere katılmaya hazırız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askerlik Şubesi

- Komutan muhtarlara uğurlaması

- Muhtarların açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Cumhurbaşkanı\'na \'Duy sesimizi\' mektubunu yazdı, Erdoğan\'da telefonla aradı

KARAMAN\'da oturan Yaren Demir (39), eşinin zihinsel engelli, 2 çocuğunun da hasta olduğunu belirtip, \'Duy sesimizi\' diye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a mektup yazdı. Mektubu okuyan Erdoğan, Demir\'i telefonla arayıp, tüm ihtiyaçlarının karşılaşacağını söyledi.

Karaman\'da eski bir kerpiç evde kiracı olarak oturan Yaren Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, \'Duy sesimizi\' diye mektup yazdı. Demir, mektubunda zihinsel engelli eşi içinde aldıkları 1200 lira engelli bakım ücretiyle geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını, çocukları Mustafa\'nın (9) şeker hastası, Kadir Mertcan\'ın (7) da gözleri ve kulaklarından rahatsız olduğunu anlattı. Demir, yazdığı mektubu Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın geçen 17 Aralık günü Karaman\'daki programı sırasında korumalarına ulaştırdı.

Demir\'in mektubunu okuyan Erdoğan, geçen Salı günü Demir\'i, telefonla arayıp, Demir\'e tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

KADİR MERTCAN’IN, KALP KAPAĞININ DELİK OLDUĞU SAPTANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın talimatı üzerine Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, aileyle temasa geçti. Ailenin en küçük ferdi Kadir Mertcan, Ankara\'da bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Minik Kadir Mertcan\'ın, kalp kapağının delik, beyinde de \'ur\' olduğu saptandı. Kadir Mertcan dün de yine milletvekili Şeker gözetiminde, Karaman Devlet Hastanesi\'nde yeniden sağlık kontrolünden geçirildi. Şeker, yapılacak tetkiklerin ardından Kadir Mertcan\'ın tedavisine başlanacağını ve ailenin de diğer tüm ihtiyaçlarının giderileceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ARAYINCA, ŞAKA YAPIYORLAR SANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, telefonla aramasına şaşırdığını belirten Demir, şunları söyledi:

\" Geçen Salı günü akşam, evde eşim ve çocuklarımla otururken telefonum çaldı. Karşımdaki kişi Cumhurbaşkanının sekreteri olduğunu söyledi. Ben ilk başta inanmadım. Birisi bana şaka yapıyor zannettim. Çok şaşırdım. Cumhurbaşkanımızın sekreteri olduğunu söyleyen kişiye kendisinin sesini duymak istediğimi söyledim. Daha sonra telefonu Cumhurbaşkanımız aldı, göndermiş olduğum mektupları okuduğunu söyledi, çocuğumun durumundan konuştuk. Ben heyecandan ağlamaya başladım, o konuşmaya devam etti. Ama ben konuşamadım. Ellerim, ayaklarım tutmadı, heyecandan ağladım\"

Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, PTT aracılığıyla da hesabına 7 bin lira para gönderdiğini ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söylediğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Başhekimin odasından detay

-Milletvekili Recep Şeker\'in çocukla ilgilenmesi

-Recep Şeker\'in Kadir Mertcan\'a kalem hediye etmesi

-İl sağlık müdürünün Mertcan\'ın çözülen ayakkabı bağcığını yeniden bağlaması

-Anne Yaren Demir\'in Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesini anlatması

-Mertcan\'ın muayenesi

-Genel detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Hakkari polisinden hastalara anlamlı ziyaret

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü tarafından ,\'Biz Anadoluyuz Projesi\' kapsamında hastanede tedavi gören hastaları ve evlerinde tedavi görenleri ziyaret edip polis-halk ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile Toplum Destekli Polislik şubesi ekipleri,\'Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Hakkari Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören 150 hastayı ziyaret edip, çeşitli hediyeler verdi. Polis ekipleri, ziyaret ettikleri hastalarla tek tek ilgilenirken, beraberindeki götürdükleri çeşitli hediyeleri de verdi. Polis ekiplerine, Devlet Hastanesi Başhekimi Opr.Dr. Akay Edisoy, Sağlık Hizmetleri Müdürü Mustafa Yoldaş, İdari ve Mail Hizmetler Müdürü Nejdet Demir, Yardımcısı Emin Şimşek, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Daire Başkanı Hanife Üzeltaş, Kamu Hastaneleri Daire Başkan Yardımcısı Muharrem Dündar eşlik etti.

AMAÇ; POLİS-HALK İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK

Hakkari Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, kent genelinde huzur ve güven ortamının kalıcı ve sürdürülebilir olması amacıyla \'Biz Anadoluyuz\' porjesi kapsamında polis-halk ilişkilerini geliştirdiklerini belirtilerek şöyle denildi: \"Özellikle terör olaylarının önlenmesi için sokakta vatandaşları bilgilendirilerek suçlu profilleri, hareket tarzları ve eylem şekilleri hakkında farkındalık oluşturulması, hızlı ve doğru bilgi kaynakları oluşturulması, il genelinde huzur ve güvenin kalıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla \'Biz Bir Aileyiz\' projesi adı altında ilimizde ikamet eden aile ve vatandaşlarımıza yönelik polis-halk ve ilişkilerini geliştirmek, vatandaşlarımıza güvenlik konusunda onlara en yakın devlet eli olduğumuzu hissettirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdik. Bu kapsamda, Hakkari Devlet Hastanesi\'nde çeşitli sebeplerden dolayı yatan yaklaşık 150 hastamız ve refakatçilerine yönelik ziyaret gerçekleştirdik ve kendilerine değişik hediyeler verdik.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ekiplerinin Hastaneye gidişi

-Hastaları ziyaret etmeleri

-Hastalara çikolata ve kolonya verirlerken

-Detaylar

-Polis ekipleri hastaneden çıkarlarken

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

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Adıyamanlı gazilerden \'Zeytin Dalı Harekatı\' için gönüllü askerlik başvurusu

ADIYAMAN\'da, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi üyesi 100 gazi, ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesine gelerek, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Ahmet Okutan ve üyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla askerlik şubesine gelerek, dilekçe verdi. Askerlik şubesine başvurduktan sonra yağmur altında açıklama yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Okutan, şunları söyledi:

\"Mustafa Kemal Atatürk diyor ki \'Her doğan Türk askerdir\'. 7\'den 70\'e kadar şimdi Adıyaman Mağlup Gazileri, en çok savaşın heyecanını bilenler; çünkü o heyecanı yaşayanlardır. Herkes, o heyecanı bilir de savaşa katılan heyecanları da başkadır. Şimdi bunların kalbinde, heyecan kaynıyor. Çünkü savaşı görmüş kişilerdir. Şu anda benim de kazanım kaynıyor. Evet, diyorum ki şanlı Mehmetçik, vatan için anandan yardan vazgeçen Mehmetçik, kahramanlık yolunda serden geçen Mehmetçik, ey Mehmetçiğim; şimdi sana kocaman bir selam söylüyorum. Vatan için anadan, yardan vazgeçen Mehmetçik, şimdi biz Afrin sınır ötesi savaşa katılmak için biz Adıyaman Maruf Gaziler dilekçemizi askerlik şubesine vereceğiz. Savaşa katılmak için biz şu anda Afin\'deki Mehmetçik\'e kocaman bir selam gönderiyoruz. 150 üyemiz var. Burada olanlar, verecek.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askerlik şubesi

- Gazilerin beklemesi

- Ellerinde Türk bayrakları

- Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Ahmet Okutan\'ın açıklaması

- Askerlik şubesine girmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Kardan \'Seyit Onbaşı\'

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı\'nın kardan heykelini yaptı.

Yüksekova\'nın Yeni Mahalle semtinde yaşayan ve bugüne kadar F-16 savaş uçağı, Aylan ve Ümran Bebek\'in kardan figürlerini yapan 2 çocuk babası Mehmet Şerif Karahan (37), bu kez de Çanakkale Savaşları\'nın kahramanlarından olan Seyit Onbaşı\'nın kardan heykelini yaptı. Aylan ve Ümran bebek gibi Seyit Onbaşı\'nın da kendisini çok etkilediğini, bu yüzden kardan heykelini yapmaya karar verdiğini anlatan Karahan, Seyit Onbaşı\'nın fotoğraflarını incelediğini, yaklaşık 10 gün çalıştığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mekanizması bozulan bir topun mermisini sırtına alarak kardan yaptı

-Beyaz gömlek ve siyah pantolun giydirmesi

-Siyah botlarını boyaması

-Sırtına alınan top mermeisinin boyaması

-Başı ve yüz hatlarının boyaması

-Saçından kestiği saçları takması

-Heykelin düşmemesi çıtaların yardımıyla sabıtlanmei

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

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FETÖ şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN\'da polisin gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operassyonunda gözaltın alınan, içlerinde ihraç edilen öğretmenler ile örgüte ait kurumlarda çalışanların da bulunduğu 2\'si kadın 20 şüpheli bugün adliyeye sevtk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Oranize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 7 gün önce il merkezinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmenler, daha önce kapatılan örgüte ait kurumlarda çalışan 2\'si kadın 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el kondu. Yapılan soruşturma sırasında gözaltındaki bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme proğramı olan ByLock\'u kullandıkları tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü\'nde 7 gün boyunca sorgulanan 20 şüpheli bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü :

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- Şüphelilerden detay

- Emniyetten çıkarılmaları

- Detaylar

Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,(DHA)-

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