DHA YURT BÜLTENİ-7 

Edirne\'de sağanak yağış

Etkili yağış sonrası bazı araçlar yolda kalırken, bir çok evi de su bastı

EDİRNE\'de dün geceden bu yana aralıkla süren sağanak yağış nedeniyle metrekareye 50 kilo yağış düşerken, cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Etkili yağış sonrası bazı araçlar yolda kalırken, bir çok evi de su bastı.

Edirne\'de dün gece başlayan ve aralıklarla süren sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın etkili olduğu öğle saatlerinde cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. 1\'nci Murat Mahallesi İlhami Ertem caddesi ile Kocasinan Mahallesi\'ndeki Sadık Ahmet Caddesi sağanak yağış sonrasında bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Muammer Aksoy caddesinde yoğun su birikintilerine giren bir otomobil yolda kaldı. Aracında mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri, aracı çekerek kurtardı. Giriş katında bulunan bazı evleri de su bastı. Meydan Mahallesi\'nde oturan Ahmet Kastır, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ile Edirne Belediyesi\'nin apartmanları önünde çalışma yaptığını ancak açtığı çukuru kapatmadığını ifade ederek, \"Toprak zemini kapatmadılar, dün geceden beri yağan yağmur nedeniyle hem kanalizasyon taşı, hemde evimin içerisi su doldu. Dün geceden beri evden su çıkarıyoruz. Defalarca aramama rağmen kimse ilgilenmiyor. Evimin eşyaları basan sular nedeniyle kullanılmaz hale geldi\" dedi.

Sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar zor durumda kalırken trafik ekipleri suyla kaplı yollarda önlem alarak sürücüleri uyardı.

METREKAREYE 50 KİLO YAĞDI

Meteoroloji verilerine göre Edirne\'de hava sıcaklığı 9 dereceye kadar düşerken, son 24 saatte metrekareye 50 kilo düştü. Yarına kadar devam etmesi beklenen sağanak yağışların Salı günü yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yolda kalan araç

-Sağanak yağmur

-Göle dönen sokaklar

-Araçların geçişi

-Yayalar

-Su birikintileri

-Yolda kalan araç

-İtfaiye ekiplerinin kurtarması

-Trafiğe kapatılan yol

-Polis aracı

-Selimiye Camii

-Kent sokak görüntüsü ve yağmurda yürüyenler

-Edirne yazısı önünde fotoğraf çekilenler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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Gölcük Tabiat Parkı\'nın işletmeye açılmasına tepki

BOLU\'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı\'na dağ köşkü, 25 bungalov yapılması ve göl gazinosunun özel işletmeye devredilmesi için 19 Aralık\'ta ihaleye çıkılacak olması nedeniyle yaklaşık 500 kişi göl etrafında yürüyüş yaparak tepki gösterdi.

Bolu Belediyesi tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'ndan 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı, 22 yıllığına özel işletmeye verilecek. 19 Aralık günü yapılacak olan ihaleyle park sınırları içinde belirlenen alana, dağ köşkü ve 25 bungalov yapılacak. Ayrıca park içinde bulunan Gölcük Göl Gazinosu da ihale kapsamında yer alacak ve 1 yıl içinde yeni işletmeciye geçecek. Göl kenarında bulunan restoranın yanına da 19 odalı butik otel yapılacak. Gölcük çevresiyle ormanın içine 5\'er kilometrelik patikalar yapılacak ve göl çevresinde mangal yakılmasına izin verilmeyecek. Mangal yakmak için Gölcük\'e 200 metre uzaklıkta yapımı süren yeni piknik alanı kullanılacak. Gölcük ile Karacasu beldesi arasında ise 1,5 kilometre uzunluğunda dağ kızağı ve 3 kilometrelik teleferik hattı kurulacak.

İhale ile birlikte Gölcük’te yapılması planlanan yapıların, tabiat parkının doğal dengesini bozacağını düşünerek karşı çıkan sivil toplum kuruluşlarından oluşan Gölcük Platformu, Bolu Demokrasi Meydanı\'nda basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 500 kişilik grup adına basın açıklamasını okuyan CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, \"Gölcük sadece Bolu\'nun değil, Türkiye\'nin en önemli doğal ve turistik değerlerinden biridir. Bilinmelidir ki Gölcük sosyal ve ekonomik durumu ne olursa olsun her kesimden Türk halkına aittir. Doğanın bu kadar fütursuzca tahrip edildiği günümüzde Gölcük kentimizin doğal güzellikleri bozulmamış, hepimizin kenarında huzur bulduğu nadide turistik köşelerinden biridir ve Bolu için kıymet biçilemez bir turistik markadır. Bolu Belediyesi\'nin 2040 yılına kadar Milli Parklar Genel Müdürlüğü\'nden kiraladığı Gölcük\'e 25 adet kır evi, bir adet dağ köşkü adı altında 19 odalı otel ve göl gazinosu yaptırmayı, planlamakta ve bu yapıların yerleşim alanı 2 bin metrekareyi bulmaktadır. Yap-işlet modeliyle yapılacak bu yapıların doğal ortama zarar vermesi kaçınılmaz olacaktır. Bunun aksini iddia etmek akıl ve mantıkla uyuşmamaktadır\" dedi.

Açıklamanın ardından grup, \'Gölcük bizimdir, bizim kalacak\' sloganları atarak \'Gölcük halkındır\' yazılı pankartla bir süre yürüyüş yaptı. Yürüyüşe çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Daha sonra grup, otobüslere binerek Gölcük Tabiat Parkı\'na gitti. Tabiat parkı girişinde bazı protestocular ile giriş kapısında bulunan görevliler arasında giriş ücreti tartışması yaşandı. Tartışma, protestoculardan giriş ücreti alınmamasıyla büyümeden son buldu. Gölcük Tabiat Parkı\'nda toplananlar burada zincir oluşturarak göl etrafında yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından protestocular, olaysız bir şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kalabalığın toplanması

-Basın açıklaması

-Kent merkezinde yürüyüş

-Gölcük\'te zincir oluşturulması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Cesedi valizle parka bırakılan bebeğin ölümünü özel ekip çözecek



GAZİANTEP\'te cesedi buzla valize konularak parka bırakılan kız bebeğin otopsisinde başında kırık, vücudunda da morluklar olduğu belirlendi. Kentte son 6 ayda doğan bebeklerden alınan topuk kanı eşleştirmesiyle kimliği belirlenecek bebeğin ölümündeki sır perdesini aralamak için de özel ekip kuruldu.

Kemal Köker Caddesi\'ndeki 100\'üncü Yıl Parkı\'nda dün akşam saatlerinde şüpheli bir valiz gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, valiz içerisinde buz ile birlikte battaniyeye sarılı kız bebek cesediyle karşılaştı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'na götürülen ve yapılan otopsisinde 5 aylık olduğu belirlenen bebeğin, 3 gün önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Başında kırık, vücudunda da morluklar olduğu saptanan bebekten alınan örnek ile kentte son 5-6 ayda doğan bebeklerden alınan topuk kanlarıyla eşleştirme yapılacağı ifade edildi.

Otopsisi tamamlanan bebek, Adlı Tıp Kurumu\'ndan Yeşilkent Mezarlığı\'na götürüldü. Bebeğin ailesinin 15 gün içerisinde bulunmaması halinde mezarlıktaki kimsesizler bölümüne defnedileceği kaydedildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Bebeğin kesin ölüm nedeninin, alınan numune sonuçlarından belirleneceği öğrenilen, olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 5 kişilik özel ekip kuruldu. Bebeğin cesedinin bulunduğu park ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri ile Mobese kayıtlarını incelemeye alan ekipler, bebeği parka bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu

- Olay yeri

- Cesedin konulduğu valiz

- Polislerin incelemeleri

- Ambulansa konulması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber: Mücahit Yolcu-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Üstübü fabrikasında yangın

DENİZLİ\'de, bir üstübü fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte güçlükle söndürüldü. Fabrikada büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Eskihisar Mahallesi, 8022 Sokak\'taki bir üstübü fabrikasında bugün saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Pazar günleri tatil olduğu için çalışanın olmadığı fabrikada elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede yayıldı. Fabrikadan dumanlar yükseldiğini farkeden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine 12 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çabası sonucu, yangın güçlükle söndürüldü. Üretilen tonlarca üstübü yanarak kullanılmaz hale gelirken, fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-yanan üstübülerin görüntüsü

-Fabrikadan çıkan dumanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Alakır\'daki çiftten bu kez de \'kameralı taciz\' iddiası



ALAKIR Nehri\'ndeki HES\'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çiftinin yaşadığı alana giden su kaynağını engelleyen HES şirketi, iki ayı aşkın süreden bu yana 200 metre uzaktaki nehirden taşıma suyla hayat mücadelesi veren çiftin arazisinin giriş kapısı önüne 4 kamera yerleştirdi. Çift, şimdi de kameralarla tacize başlandığını söyledi.

Antalya\'nın Kumluca İlçesi\'ndeki Alakır Nehri üzerine 5\'i tamamlanmış 3\'ü plan aşamasındaki HES\'lere ilişkin uzun yıllardır hukuki mücadele yürüten Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çiftinin, içinde toprak evleri de bulunan Kuzca Mahallesi\'ndeki arazilerinin hemen yanındaki arazi, Metamar/Dedegöl enerji şirketine ait Kürce HES\'in şantiye şefi tarafından satın alındı. Satın alınan arazi kepçeyle kazılarak, Günal- Erkutlu çiftinin arazisine yer altından giden su kaynağının yönü değiştirildi. Çift, 70 gündür ormanlık arazide yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Alakır Nehri\'ne inerek çamaşırlarını yıkayıp nehirden bidonlarla taşıdıkları suyla yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Bu süreçte çift, evlerinin yakınında geceleri zaman zaman silah sesleri duyulması üzerine arazilerinin bazı noktalarına gece görüşlü kameralar kurdurdu. HES şirketi de çifte ait arazinin giriş kapısının önüne, 4 kamera yerleştirdi.

\'KAMERALARLA TACİZE BAŞLADILAR\'

HES şirketinin kapılarının önüne kameralar yerleştirerek gözetlemeye başladığını belirten çift, yaptıkları açıklamada şöyle dedi: \"Yanımızda aldıkları arazinin kapımıza bakan yerine koca bir direk dikip üzerine de 4 kamera yerleştirdiler. Bunlardan birisi sadece bizim evimize giden yolumuza bir diğeri ise direkt giriş kapımıza bakıyor. Etrafımızdaki arazileri satın alıp, koruma altına alınmaları için dava sürerken içindeki anıt ağaç statüsündeki ulu meşeleri yok etmelerinden, kepçe ile kazıp suyumuzu kesmelerinden, HES bekçisinin direkt gelip bizleri \'kolumuzu bacağımızı kırmakla\' tehditlerinden, gece yarısı yaşam alanımıza doğru sıkılan silahlardan sonra şimdi de kameralarla tacize başladılar. Kameraların yönünden anlaşılan, yolumuzu, girişimizi ve yaşam alanımızı gözetlemek. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan da öte yine başka suçların gölgesi var bu durumda. Bizleri tehditten HES bekçisine mahkeme 5 ay hapis cezası verdi aylar önce. Sabıkası olduğu için de ertelemedi. Bu şahıs hapse girmek bir yana her gün bu arazilerde yani burnumuzun dibinde halen dolaşmaya devam ediyor. Bizlere bir şekilde zarar verme çabası içinde olduğu çok net olan şirketin bu kameraları, bizim hareketlerimizi takip ederek bize zarar verme yönünde gerçekleştirmeleri olası bir eylem, plan, girişim üzerine yerleştirdikleri açıktır.\"

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-

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Şanlıurfa\'da 800 polisle huzur operasyonu

ŞANLIURFA’da 800 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

Eğlence mekanları, kafeler ile araçların incelendiği 5 saatlik uygulamada, kurallara aykırı davrandığı saptanan bazı işyerlerine ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun talimatlarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, dün gece kent genelinde denetim yaptı. Yaklaşık 5 saat süren denetim sırasında, oluşturulan kontrol noktalarında araçlar durdurularak arandı, içinde bulunanlar kimlik kontrolünden geçirildi. 800 polisin görev aldığı uygulamada, eğlence mekanları ile kafeler de denetlendi. Yapılan denetimlerde kapalı mekanda sigara içiren ve küçük yaşta çocukları bulundurduğu ve bin 619 kişiyi kimlik taramasından geçirildi., aranan 2 şüpheli yakalandı, 16 kişiye de adli ve idari işlem yapıldı. 318 aracın sorgulandığı denetimde 17 toplam 5 bin 440 lira para cezası uygulandı, 2 araç da trafikten men edildi. Denetlenen 41 eğlence yerinden 12\'sine de idari işlem yapılan operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ve 36 mermi ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin denetimi

- Şüpheli araçlarda arama yapan polis

- Ele geçirilen tabanca ve mermi

- Kafelerde arama yapan polis ve kimlik sorması

- Polis şüpheliyi gözaltına alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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