DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KAHRAMANMARAŞ\'TA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde meydana geldi. Cihan Yüksel yönetimindeki 35 PH 089 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp önce karşı yönden gelen Yavuz Karasu yönetimindeki 46 AG 997 plakalı kamyonete, daha sonra İsmail Mıhçı\'nın kullandığı 46 E 4667 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücüler Cihan Yüksel, İsmail Mıhçı ve Yavuz Karasu ile Mıhçı\'nın aracındaki Fevzi Mıhçı yaralandı. Ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne götürülen yaralılardan Fevzi Mıhçı, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak öldü. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İZSU\'NUN ÇALIŞMASI VATANDAŞIN TEPKİSİ ÇEKTİ

2)YEŞİLDERE CADDESİ\'NDE TRAFİK ÇİLESİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, Yeşildere Caddesi üzerindeki 2.5 kilometrelik ana su iletim hattını yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğin aksaması vatandaşların tepkisine yol açtı. Vatandaşlar 6 ay süreceği açıklanan çalışmanın İzmir trafiğini felç ettiğini belirterek tepki gösterdi. İZSU Genel Müdürlüğü, eskiyen ve ekonomik ömrünü dolduran şebeke ve isale hatlarında yenileme çalışmaları kapsamında Yeşildere Caddesi üzerindeki 2.5 kilometrelik ana iletim hattında geçen 18 Kasım Cumartesi gününden itibaren çalışmalara başladı. İzmir trafiğinin ana arterlerinden biri olan Yeşildere Caddesi\'nde, çalışma nedeniyle Karabağlar\'dan Bayraklı ve Bornova yönüne doğru gidiş istikametinde gündüz 2 şerit, gece ise 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bayraklı tarafına gidişler 5402 Sokak üzerinden yapılırken, trafik yoğunluğu vatandaşları çileden çıkardı. İşlerine giderken bu güzergahı kullanan sürücüler, çalışmanın trafik yoğunluğunun azaldığı yaz dönemi yerine okulların açık olduğu zamana denk getirilmesine de tepki gösterdi.

SÜRÜCÜLER ÇALIŞMAYA TEPKİLİ

İşe gitmeye çalıştığını söyleyen bir sürücü, \"İzmir\'de yapılan çalışmalar hep böyle. Trafik berbat, her zamanki halimiz\" dedi. Uzun süredir yolda olduğunu belirten bir başka sürücü ise, \"Esnaf olduğumuz için işe giderken aracımızla gitmek durumundayız. Perişan olduk. İstanbul trafiğini de geçtik\" diye konuştu. İzmir genelinde aynı sıkıntıları yaşadığını söyleyen bir diğer sürücü de \"İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşı bu duruma düşürdüğü için utansın. Böyle çalışma olmaz. İzmir bitmiş, sadece bu cadde değil, İzmir\'in her yerinde böyle trafiği aksatan çalışmalar var. Eskiden sabah ve akşam işe gidip gelirken, trafik olurdu. Şimdi her saat aynı\" dedi. Bazı vatandaşlar ise kent içinde, özellikle tramvay çalışmaları nedeniyle birçok noktada trafik yoğunluğu sürerken, mevcut haliyle bile yetersiz kalan Yeşildere Caddesi\'nde çalışmalara başlanmasını anlayamadıklarını dile getirdi. İZSU yetkilileri ise caddedeki şebeke hattının 1980\'li yıllarda yapıldığını ve eskidiği için sadece 2017 yılında 10 kez arızaya ve su kesintisine neden olduğunu, bundan dolayı değiştirilmesinin zorunlu hale geldiğini belirtti.

3)SPİL DAĞI MİLLİ PARKI BEYAZA BÜRÜNDÜ

MANİSA Spil Dağı Milli Parkı\'na yılın ilk karı düştü. 1517 metre yükseklikteki bungalov evler de beyaza büründü. Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte Spil Dağı Milli Parkı\'na da yılın ilk karı yağdı. Dağın yamaçları beyaza bürünürken, 1517 yüksekliğinde Spil Milli Parkı zirvesinde de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Milli Park\'taki kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Gece saatlerinde başlayan yağışın ardından beyaz örtünün keyfini çıkarmak isteyenler, Spil Dağı\'na çıktı. Milli Park içinde bulunan evlerde kalıp, karın tadını çıkarmak isteyenlerin sayısı da arttı. Milli Park içindeki orman köşklerinin işletmecileri, şimdiden hafta sonu rezervasyonlarının dolduğunu ve yılbaşı için de ilginin arttığını belirtti.

4)PATRİK VEKİLİ ATEŞYAN 2 YIL SONRA ZİYARET ETTİĞİ KİLİSE\'NİN HALİNE GÖRÜNCE İSYAN ETTİ

DİYARBAKIR\'ın merkez Sur İlçesi\'ndeki Surp Giragos Ermeni Kilisesini 2 yıl aradan sonra ziyaret eden Türkiye Ermeni Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, gördüğü manzara karşısında isyan etti. Ateşyan, \"Bugün bırakın mahalleyi Tanrı\'nın dua evi olan kiliseler, camiler harabe halindeler. Bunu yapana biz insan diyemeyiz. 2 yıl önce buraya geldim. Ermeni Katolik ve Protestan kiliseleri mukayese ederken sevindim. İçlerini sadece kirletmişlerdi. Ama, bugün gelip gördüm her tarafını balyozla kırmışlar. O el işlemeleri 3 yıl sürdü. Horan dediğimiz yerler hepsi paramparça oldu\"dedi. Türkiye Ermeni Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, PKK\'lıların açtığı hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması için 2015 yılının Aralık ayı ile 2016 Mart ayları arasında Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki 6 Mahallede yapılan hendek-barikat operasyonları sırasında hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesini ziyaret etti. Bazı duvarlarında delikler açılan, kabartma ile camları kırılan ve tahrip edilen kliseyi gezen Aram Ateşyan\'a, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen bilgi verdi. Halen yasaklı bölgede bulunan Surp Grigos\'un yanısıra aynı bölgede bulunan ve onarım çalışmaları yapılan diğer Ermeni kliselerinide ziyaret eden Türkiye Ermeni Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan\'a onarım çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Hendek-barikat operasyonlarında hasar gören kliselerin ana binaları ile müştemilatlarında detayylı inceleme yapan Ateşyan, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ateşyan, 2 yıl önce hendek ve barikat operasyonlarının resmi olarak bittiği açıklandıktan sonrada gelip Surp Giragos, kilisesinde inceleme yaptığını belirterek, şöyle dedi:

\"TANRININ DUA EVİ OLAN KİLİSE VE CAMİLERE BUNU YAPANA İNSAN DİYEMEYİZ\"

\"Üzüntüden başka ne hissedebilirim. Ermeni Surp Gragos Kilisesi, yanındaki Keldani kilisesi ve 500 metre uzaklıktaki Ermeni Katolik Kilisesi, Ermeni Protestan Kilisesi alanında yaşayanların yüzde 97\'isi Ermeniydiler. Burası Hıristiyan Mahallesi\'dir. Bizim bir yazarımız buraya Gavur Mahallesi söylerdi. Bugün bırakın mahalleyi Tanrı\'nın dua evi olan kiliselerimi, camiler harabe halindeler. Bunu yapana biz insan diyemeyiz. 2 yıl önce buraya geldim. Ermeni Katolik ve Protestan kiliseleri mukayese ederken sevindim. İçlerini sadece kirletmişlerdi. Ama, bugün gelip gördüm her tarafını balyozla kırmışlar. O el işlemeleri 3 yıl sürdü. Horan dediğimiz yerler hepsi paramparça oldu. Bunu yapan Tanrı\'nın yarattığı kul, insan olamaz. Böyle bir şeyi hayvanlar bile yapmazlar. Bu alanda bizim bir eserimzi var. Binlerce sene burada yaşamışız, eserler bırakmışız. Bu eserleri bir seferde kendini bilmez kişiler tarafından yok edilmesi aynı zamanda ülkeye zarardır. Bu eserler ülkenin zenginliğidir. Burası sadece bize ait değildir. Bu devlete, bu topraklara ait. Bunu yok etmek insanlığa sığmaz. Ve devletin önünde bu en büyük suçtur. Kimler yaptı bilinmiyor, yakalanmıyor, etraf boş. Her duvardan bir kapı açılmış. Han gibi isteyen girip çıkıyor ve bu kutsal mekanı kirletiyorlar.\"

\"KİLİSE ESKİ HALİNE DÖNMÜŞ, BENİM MALIMI ONLAR KORUYACAK\"

Türkiye Ermeni Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, bundan sonra ne yapılacağı ile ilgili olarak ise, \"Bu kilise yaklaşık 30 yıl kapalıydı, yıkılmıştı. İçerisi ormana dönüşmüştü. Buradaki ilk çalışmayı ben yaptım. 500 kamyon toprak döktük. Bir kaç yıl sonra bir ekip kurup, onarımına başladık. 3 milyon dolara mal oldu. Bugün bu kilise eski haline döndü. Bundan sonra yapılması için topu Vakıflar Bölge müdürlüğüne, Emniyete, Vilayete, Kültür Bakanlığı\'na attık. Onlar ilgilenecekler. Benim malımı onlar koruyacaklar. Daha doğrusu benim malım olmaktan fazla bu ülkenin malıdır. Onlar koruyacaklar. Ermeni Katolik kilesesi, Ermeni Protestan Kilesesi onarıldı. Ama bizim kiliseye hala el değmemiştir. Acaba tapusu bende diye mi burası en son kalıyor. Diğerleri Vakıflara aittir. Bir an önce hangi merci ilgileniyorsa, Kültür Bakanlığı mı, Vakıflar Gelen Müdürlüğü mü, Emniyette mi her kimse bir an önce önlemlerini alsınlar ve onarım çalışmalarını başlatmalarını rica ediyorum\"diye konuştu.

MOSKOVA\'DAN ÇAN YAPTIRILIP GETİRİLMİŞTİ

Surp Giragos Ermeni Kilisesi için 2012 yılında, Rusya\'nın başkenti Moskova\'dan 100 kilo ağırlığında \'soğan başlı\' çan özel olarak yaptırılıp getirilmişti. 1915 yılında cami minarelerinden yüksek olduğu gerekçesiyle top atışı ile yıkılan çanın yerine yaptırılan yeni çan, 2013 yılındaki Paskalya töreninde ilk kez çalınmıştı.

KİLİSENİN TARİHİ

Diyarbakır Surp Gragos Ermeni Kilisesi 1376 yılında yapılmış. Merkez Tarihi Sur İlçesi\'nde Ermenilerin yoğun yaşadığı Fatihpaşa Mahallesi\'ndeki Kilise, 27 Mayıs 1915 yılında çıkarılan, \'Tehcir Kanunu\'na kadar Ermeniler tarafından kullanıldı. 1\'inci Dünya Savaşı sırasında karargah olarak kullanılan kilise, daha sonra ise Sümerbank\'ın pamuk deposu olarak işlev gördü. 1960 yılından itibaren tekrar ibadete açılan 3 bin metrekarelik alan üzerindeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi, özellikle 1980 yılından Ermeniler\'in batı illeri ve Avrupa ülkelerine çeşitli nedenlerle göç etmesi sonucu terk edildi. Cemaati olmadığı için ayin yapılmayan ve zaman zaman hırsızlık olaylarının görüldüğü kilisenin, bakımsızlık nedeniyle bazı yerleri çöktü ve kullanılamaz hale geldi. Yapılan restorasyon ile kilise 2011 yılında yeniden ibadete açıldı. 2013 yılında Moskova\'da özel yaptırılan çanı takılan kilise, merkez Sur ilçesinde hendek-barikat operasyonlarının yapıldığı 2015 yılının Kasım ayına kadar açıktı. Kilise, çatışmalardan hasır görünken, bulunduğu bölgede halen yasak devam ediyor.

5)HATAY HAVALİMANI\'NDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ



HATAY Havalimanı\'nın çatısından şiddetli yağmurun ardından akan suların yayılmasını önlemek için yan yana konulan 16 kova, görenleri şaşırttı.

Hatay ve ilçelerinde dün şiddetli yağış etkili oldu. Bu sabaha kadar süren yağış nedeniyle Hatay Havalimanı\'nın çatısı da su akıttı. Havalimanı görevlileri, suyun aktığı yerden kesemeyince altına kova koyarak önlem almaya çalıştı. Görevliler farklı noktalardan akan su için yan yana 16 kova koydu. Kovaları gören yolcular şoke olurken, yağmurun kesilmesiyle kovalarda kaldırıldı.

