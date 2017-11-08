DHA YURT BÜLTENİ-7

1)DEFİNECİLER KAZDIKLARI ÇUKURDA YAKALANDI

TEKİRDAĞ\'da define aramak için kaçak kazı yapan 6 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonda kazdıkları çukur içinde yakalandı.Jandarmanın, \"Ne arıyorsunuz burada/\" sorusuna defineciler, \"Ne aradığımızı bilmiyoruz\" karşılığını verdi. Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Karahisarlı Mahallesi Şahindere mevkiinde definecilerin kaçak yazı yaptığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeyi takibe aldı. Definecilerin bir dere yatağında derin bir çukur kazdığını gören jandarma, çevredeki güvenlik önlemlerini artırıp beklemeye başladı. Defineciler, ellerinde kazı malzemeleri ile gelip girdikleri çukurda kazı yaparken, jandarma tarafından suç üstü yakalandı. Jandarmanın, \"Ne arıyorsunuz burada. Altın mı arıyorsunuz?\" sorusu üzerine definecilerden biri, \"Yok asla böyle bir şey aramıyoruz. Öylesine kazıyoruz. Ne aradığımızı bilmiyoruz\" karşılığını verdi.Çukur içerisinde gözaltına alınan N.Ö., D.D., F.Ö., D.C., H.Y. ve S.S., gözaltına alınırken, kaçak kazıda kullanılan kazma, kürek, halat gibi malzemeler ele geçirildi. Jandarmadaki soruşturmalarının ardından şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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(Amatör Kamera)

-Çukurda yakalanan 6ı kişi

-Yerdeki kazma ve kürekler

-Jandarmanın soru sorması ve verilen cevaplar

-Detaylar

Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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(ÖZEL)

2)KARADENİZ\'İN PARLAYAN YILDIZI ÜNYE

ORDU\'nun Ünye ilçesi, son dönemde yapılan yatırımlar ve önemli hizmetlerle Karadeniz\'de yıldızı parlayan ilçeler arasında gösteriliyor. Ekonomik, turizm ve kültürel anlamda her geçen gün büyük ivme kazanan ilçe, Ünye Limanı\'nın konteyner limana dönüştürülmesiyle de Karadeniz ülkelerine ihracatı kolaylaştıracak.Ordu\'nun Büyükşehir olmasıyla birlikte Ünye ilçesi, Karadeniz\'in yıldızı parlayan ilçeler arasında yerini aldı. İlçede yıllardır devam eden çöp, altyapı, ulaşım, içme suyu, üst yapı çalışmalarında ciddi mesafe kat edilirken, grup yollarıda sıcak asfalt yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi\'nin yanı sıra Ünye Belediyesi de Kapalı Çarşı Projesi, Lostra Salonu, Engelli Okçuluk Derneği, Balık Pazarı, Hayvan Pazarı, Kadılar Yokuşu, Yalı Kilisesi, Gogina Park, Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, Kadınlar Lokali, Engelsiz Kent Projesi, Belediye Hizmet Binası, Rüzgarlı Sokak Projesi ve Hükümet Caddesi Projesi, AVM Projesi\'ni tamamladı. Muhtar Evleri, Çarşı Projeleri, Tarihi ve Kültürel mirasın korunması için restorasyon çalışmları, Dere Islah Projeleri, ve yol çalışmaları ise sürüyor.

KARADENİZ\'İN EN BÜYÜK KONTEYNER LİMANI OLACAK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye Limanı\'nın büyütülerek 2.2 milyon TEU kapasiteye çıkarılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü, kurulacak olan konteyner limanının Karadeniz\'in en büyük limanı olacağını söyledi.

Ünye İlçesi\'nde yapılacak olan konteyner limanın 3 etap halinde yapılması hedefleniyor. 18 metre derinlikte, bin 850 metrelik rıhtımıyla Karadeniz\'in en büyük limanı olacak olan Ünye limanı, Türkiye\'nin yanı sıra Karadeniz\'e sınırı olan Rusya, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan, Romanya ve Gercistan ile Türk Cumhuriyet\'lerine ihracatta büyük kolaylık sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz limanın bölge ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağını belirterek, \"Liman projesi 1.8 kilometre karelik alanda uygulanacak. Limanda Ro-Ro iskelesi, kruvaziyer yolcu gemileri için terminal tesisleri, pilotaj ve liman idareleri, römorkörler, kurtarma istasyonları, kara ve denizi tfaiyesi, sahil güvenlik gibi tesisler yer alacak. Ünye limanı, konteyner içini doldurma, boşaltma ve ardiye hizmetinde bölgemize büyük canlılık getirecek. Karadeniz Akdeniz otoyolu tamamlandığında bu yoldan İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz\'den 40 il faydalanacak. Böylece Akdeniz ve İç Anadolu\'dan Karadeniz\'e ulaşım kolaylaşacak. Konteyner liman ile Türkiye\'nin Karadeniz\'e alternatif pazarları açılacak\" dedi.

Ünye\'deki konteyner limanının yaklaşık 300 milyon TL\'ye mal olacağını da belirten Başkan Enver Yılmaz, ilçede sıcak asfalt çalışmasının da sürdüğünü 37 kilometre asfalt yol yaptıklarını da kaydetti.

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise kültür ve turizm alanında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, ilçenin ilk alışveriş merkezi olan Uniport\'u da yakın bir zamanda hizmete açacaklarını söyledi. Yerli ve yabancı turistler tarafından son yıllarda yoğun olarak ziyaret edilen ilçede, turistlere alternatif ürünler sunmak içinde çalıştıklarını belirten Ahmet Çamyar, \"Ünye Karadeniz\'in incisi, tarih ve turizm kenti. Bunun için farklı alternatifleri ortaya çıkarıyoruz. Özellikle Ünye\'de turizm altyapısının oluşmasıyla ilgili biz başta tarihi eserlerimizin restorasyonu olmak üzere bir dizi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Ünye doğal güzellikleriyle de ön planda olan bir ilçe. Konaklama imkanlarının artması ve Karadeniz otoyolunun özellikle Ünye Çevre Yolu ile geçilmiş olması bizi daha da cazip hale getiriyor. Kumsalına hiç dokunulmamış bir şehiriz. 27 kilometrelik sahil bandımız var. Gelen turistlere alternatifler sunmak için çalışıyoruz. Onları şehir içinde tutmak için mekanlar inşa ettik. Ünye\'nin bir alışveriş merkezine ihtiyacı vardı. Uniport\'u bitirdik, şu an firmalar alışveriş merkezine yerleşmeye devam ediyor. Açılış için de gün sayıyoruz. Bina dış cephe ve sokak çalışmalarıyla Ünye çok güzel bir şehir olacak\" dedi.

İLÇEYE BÜYÜK YATIRIMLAR GELİYOR

Kentin tek başına turizmle ayakta duramayacağını, bunun içinde bir takım yatırımlar yapıldığını, yeni yatırımlarında ilçeye gelmeye başladığını vurgulayan Başkan Ahmet Çamyar şunları söyledi: \"Bir taraftan sanayi yatırımlarının da olması gerekiyor. Büyük proje olarak Ünye\'nin dört ana meselesi var. İç Anadolu bağlantı yolu, Ünye-Akkuş-Niksar yolu projeleri sürüyor. Bu Ünye\'deki turizmi ciddi manada hareketlendirecek. Bununla bağlantılı liman projesi var. Ünye\'de mevcut limanın büyütülüp daha genişletilmesi, konteyner limana dönüştürülmesi gerekiyor. O limanı hayata geçrimek için Karadeniz Akdeniz otoyolunun bitirilip, İç Anadolu ve Akdeniz\'i Ünye\'ye bağlayacak bir bölünmüş yol aksının limana bağlanıp hayata geçirilmesi gerekiyor. Burada üretilen ürünlerin ihracatı noktasında Organize Sanayi Bölgesi\'nin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili de ciddi mesafe alındı. Bunları yan destek şeklinde destekleyecek bir üniversite alan çalışmamızı da bitirdik. İnşallah öğrenci sayımızı 3 bin 500 civarından yakın bir zamanda 10 bine çıkarmak için 220 dönüm alan işlemini bitirmiş olduk. Üniversitemiz proje ihalesi aşamasında şu anda. Biter bitmez yapım ihalelerine başlanacak. Bu çalışmalarımızın yanı sıra kültürel ve sportif çalışmalara da önem veriyoruz. Her yıl rahvan at yarışları düzenleniyor buda büyük ilgi çekiyor. Bu tür sosyal ve sportif çalışmalarla ilçemizin daha çok ziyaret edilebilmesi için çalışmalarımız sürüyor.\"

ÜNİPORT\'UN ÜNYE\'YE ÇOK CİDDİ KATKISI OLACAK

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor ise Ünye ilçesindeki gelişimin artarak devam edeceğini ifade ederek, \"Ünye geçmişten beri Karadeniz Bölgesi\'nin en önemli ilçesi. Geçmişten bugüne kadar Karadeniz\'in incisi olarak görülen bir yer. Açılacak olan Üniport\'un Ünye\'ye çok ciddi katkısı olacak, bölge ekonomisinin ve Ünye\'nin gelişmesini sağlayacaktır. Ünye ticaret merkezi haline gelebilecek yerlerden biri. Organize Sanayi Bölgesi\'nin yapılması içinde çalışma var, bu çalışmalarında hızlandırılması lazım. Para kazandıracak ticaret alanları oluşturulmalı, organize sanayiyi yakın bir zamanda kurabilirsek büyük katkısı olacaktır. Ünye limanıyla ilgili ciddi bir çalıma var. Bu çalışmaların çok sıkı takip edilmesi lazım\" diye konuştu.

Yetkililer, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un Ünyeli olmasının da kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Ahmet Çamyar ile röportaj

-Durmuş Zor ile röportaj

-Ünye ilçesinden drone görüntüsü

(SÜRE: 10.48 Dk) (BOYUT: 641 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Mücahit GÜREL-ÜNYE-ORDU-DHA

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3)KIZ ARKADAŞIYLA AİLE GÖRÜNTÜSÜ VERDİ, NARKOTİK KÖPEĞİ BONZAİYİ SES SİSTEMİNDE BULDU

İZMİR\'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik etkin mücadele sürdüren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, yanında bulunan kız arkadaşı ile evli çift gibi görünümü verip dikkatlerden kurtulmaya çalışan E.C.\'yi yakaladı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın ses sistemi içesine gizlenmiş 7 bin 250 gram bonzai ele geçirildi. E.C. ile kız arkadaşı tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'ın uyuşturucuya yönelik verdiği mücadele talimatı önemli başarıları beraberinde getirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve \'torbacı\' olarak isimlendirilen sokakta satış yapan kişilere yönelik önemli operasyonlar yaptı. Bu araştırmalar sırasında kimliği belirlenen uyuşturucu satıcısının, kente sentetik uyuşturucu madde olan bonzai getireceği bilgisi edinildi. Uyuşturucuyu sokak satıcıları aracılığıyla pazarlamayı planlayan E.C.\'nin kullandığı araç kent girişinde durduruldu. 31 yaşındaki E.C., dikkat çekmemek için de kız arkadaşı 27 yaşındaki Ö.E. ile aile görüntüsü vermeye çalıştı. Ancak, narkotik köpeğinin araştırması sırasında lüks otomobilin bagaj bölümünde bulunan ses sistemi içerisinde 7 bin 250 gram bonzai bulundu. İçime hazır halde bulunan bonzaiyi kente getiren E.C. ve Ö.E., gönderildikleri adliyede tutuklandı.

Emniyet Müdürü Aşkın da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin önemli başarılar elde ettiğini, gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelelerinin aralıksız süreceğini, kentte uyuşturucu satışını bitirene kadar da aynı kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Operasyon anında çekilen görüntü.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)-

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4)AYAĞI MİSİNAYA DOLANAN ÖRDEK KURTARILDI

ADANA\'da ayağı misinaya dolanan ördek, Cankur ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kent merkezinden geçen Seyhan Nehri içine yapılan fıskiyede bir ördeğin takıldığını görenler itfaiyeye haber verdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Cankur ekibi, fıskiyenin bulunduğu yere kayıkla ulaştı. Ayağı misinaya dolandığı ve yaralandığı belirlenen ördek, Cankur görevlileri tarafından kurtarıldı. Kıyıya getirilen ördek, tedavisi yaptırılmak üzere Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Kuş Cenneti\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- CANKUR ekibinin botla nehre açılması

- Fiskiyeye ulaşmaları

- Geri dönüşleri

- Kurtarılan yaralı martının görüntüsü

SÜRE:01\'36\" BOYUT:98 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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5)BURSA\'DA, AĞAÇTA GÜVERCİN KURTARMA OPERASYONU

BURSA’da bacağına dolaşan ipler nedeniyle uçarken bir ağaca takılıp saatlerce mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Merkez Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi\'nde tarafından atılan yemlerle beslenen güvercinlerden biri uçarken bacağına dolanan ipler nedeniyle ağacın dallarına takılarak mahsur kaldı. Görenlerin haber vermesi sonucu sevk edilen itfaiye ekipleri 23 metre yükseklikte dalda saatlerce mahsur kalan güvercini kurtarmak için çaba harcadı. İtfaiye erleri arazözün merdivenine çıkarak güvercini kurtardı. Güvercinin kurtarılması üzerine çevrede bulunanlar itfaiye erlerini alkışladı.

Ayağına dolaşan iplerin ağaç dallarına takılması sonucu mahsur kalan güvercinin kurtulmak için hareket ederken ayaklarında kesikler oluştuğunu gören itfaiye ekipleri güvercini, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü\'ndeki veteriner hekime getirip yarasını pansuman yaptıktan sonra saldı.

Görüntü Dökümü

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-Ağaçta kalan güvercinden yakın plan detaylar,

-İtfaiye ekibinin kurtarma için hazırlıkları ve merdivenin yükseltilmesi,

-Ağaçta mahsur kalan güvercine itfaiye erinin müdahalesi ve kurtarma anı,

-Güvercinin ip dolanan ayağından detaylar,

-Çevreden detaylar

SÜRE: 1 DK 52 SN

BOYUT:60 MB

BURSA/DHA

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6)TEK UMUDU KÖK HÜCRE NAKLİ

MERSİN\'de, yatağa bağımlı halde yaşayan 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Zelal Acar, yeniden ayağa kalkmasında tek umudu olan kök hücre naklinin yapılması için yardım bekliyor.

Diyarbakır\'ın Bismil İlçesi\'nde yaşayan Acar, geçtiğimiz haziran ayında kalp krizi geçirdi. Beynine oksijen gitmeyince felç geçiren Acar, 3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra sadece bilinci açık şekilde taburcu edilerek yatağa mahkum oldu. Eşi Ramazan Can Acar ve annesi Süha Gündüz tarafından Mersin\'e getirilen Acar, 5 aydır yardıma muhtaç şekilde hayatını sürdürüyor. Tedavisi için araştırma yapan aile, Gazi Osmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde, kızları ile aynı kaderi yaşayan Eyüp Önalan\'ın kök hücre nakli ile eski yaşamına kavuşması sonucu umutlandı. Eşinin tedavisi için Sağlık Bakanlığı\'ndan onay alınması gerektiğini ifade eden Ramazan Can Acar, onay gelse tedavi sırasında çıkabilecek masrafları karşılayacak güçlerinin olmadığını söyleyerek, yardım beklediklerini söyledi.

Eşinin gözlerinin önünde erdiğini belirten Acar, \"Eşim 3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldu ama yardıma muhtaç şekilde yaşıyor. İç açıcı bir durumu yok, çok kötü. Araştırdık, kök hücre nakli ile sağlığına kavuşabiliyormuş. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bu nakil yapılabiliyor. Başvurduk, raporları verdik ama öncelikle Sağlık Bakanlığı onayı gerekiyor. Daha önce bu tedaviyle iyileşen hastalar var. Eşimin de nakilden sonra çok yüksek ihtimalle iyileşeceği söylendi. Şu anda bu nakli bekliyoruz\" dedi.

DEVLET VE HAYIRSEVERLERE YARDIM ÇAĞRISI

Onay çıkması halinde tek çarelerinin gelecek olan maddi yardımlar olduğunu belirten Acar, \"Ben asgari ücretle çalışıyorum. Kök hücre nakli masraflı bir tedavi. Ne kadar masraf gider, ne olur bilmiyorum. Ancak o kadar çaresiziz ki, para harcayacak hiç gücümüz yok. Sağlık Bakanımızdan, Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan bir yardım eli uzatmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı\'nın işlemleri hızlandırmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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***ÖZEL***

- Zelal Acar\'ın ailesi kendisi ile ilgilenirken

- Eşi Ramazan Can Acar\'ın Zelal Acar\'ın yanında görüntüsü

- Çocukları Zelal Acar\'ın yatağında

- Acar\'a egzersiz yaptırılırken

- Zelal Acar ağlarken

- Ramazan Can Acar\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04\'27\" BOYUT: 142.00 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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7)GÜVERCİN KÜMESİNDEKİ UYUŞTURUCUYA 2 GÖZALTI

ADIYAMAN\'ın Kahta İlçesi\'nde bağ evine düzenlenen operasyonda 12 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir bağ evinde güvercin kümesinde esrar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık kararıyla eve operasyon düzenleyen polis, eğitimli köpek kullanarak yaptığı aramada güvercin kümesine gizlenmiş 12 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Esrara el koyan polis, evde bulunan İsmail G. ve Murat G.\'yi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Köpekle arama yapılması

- Esrarın bulunması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:30 MB