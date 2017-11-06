DHA YURT BÜLTENİ-7

1)HABUR’DA TANKLARIN ÜZERİ BRANDA İLE KAPATILDI

ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR Parkı karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin başlattığı tatbikatın 50\'inci gününde, iş makinesi tarafından çevre düzenlemesi yapılırken, yağışlardan dolayı tatbikatın yapılmadığı alanda park halindeki tankların üzeri branda ile örtüldü.Silopi İlçesi\'nde TSK\'ya bağlı birlikler ile Irak özel kuvvetlerin ortak yürüttüğü tatbikat 50’nci gününe girdi. Yağışlar ve zeminde oluşan çamur nedeniyle kepçeler çevre düzenlemesi yaparken kepçe ve iş makineleri de, mevcut mevzilere ek toprak takviyesi yaptı. Tatbikata çıkmayan tankların üzeri ise askerler tarafından branda ile örtüldü. İlk etapta tank üzerindeki silahların, daha sonra da tankların büyük bölümüne branda çekildi. Tankların yağışlardan korunması için askerlerin tank üzerinde çalıştıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Tatbikat alanında çalışan iş makinesi

-Kepçenin mevzilere toprak yığması

-Kepçenin çalışmasından detaylar

-Tankların üzerine çekilen branda

-Tatbikat alanında hareket eden askeri araç

-Tank üzerinde çalışan askerler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ, (Şırnak), (DHA)-

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2)NEÇİRVAN BARZANİ: TÜRKİYE DAHİL BÜTÜN ÜLKELERLE ÇÖZÜM İÇİN GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye\'nin 1980 ve 90\'lı yıllarda, kötü dönemlerinde kendilerine kapılarını açtığını belirterek, \"Türkiye de dahil bütün ülkelerle sorunların çözümü için görüşmek istiyoruz\" dedi.

Erbil kentinde bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere konuşan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Bağdat\'a Irak anayasası çerçevesinde görüşmelere hazır olduklarını bildirdiklerini, sorunların karşılıklı anlayışla çözülebileceğine inandıklarını söyledi. Barzani, basın toplantısında şunları kaydetti: \"Geride kalan 14 yıl şunu bize gösterdi: Irak bütçe yasa tasarısında Kürdistan bölgesine vilayetler düzeyinde muamele yapılmıştır. Bu anayasaya aykırıdır. Bağdat\'la uygun bir çözüm bulunmasından ve kalıcı bir ateşkesten yanayız. Eğer Kürdistan bölgesinin yüzde 17\'lik bütçe payı verilirse, petrol konusunu da görüşmeye hazırız. Kerkük\'te yaşananlardan sonra Kürdistan bölgesinin petrolü yarıya kadar azalmıştır. Hepmizin şu soruyu sorması lazım: Irak\'ta istikar istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bağdat\'ın da bunu kendine sorması lazım. Bir yandan halka maaşları göndermeye hazır oldukları mesajını veriyorlar, diğer yandan göndermeyeceklerini gösteriyorlar. ABD\'nin, Erbil-Bağdat arasında görüşmelerin başlaması için henüz bir çabası olmadı. Sınır kapıları sorununu Irak anayasası çerçevesinde çözmek istiyoruz. Askeri, katı üslupla değil. Bu çözüm değildir. Askeri heyetler arasında görüşme var ancak herhangi bir anlaşma imzalanmış değil.\" Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Neçirvan Barzani, Türkiye de dahil bütün ülkelerle sorunların çözümü için görüşmek istediklerin ifade etti. Barzani, \"Türkiye bizim için kötü olan 1980 ve 1990\'lı yıllırda bize kapılarını açtı. Türkiye zor günlerde halkımıza kapılarını açtı. Türkiye\'yle, İran\'la ilişkilerimiz var. Çaba gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Tartışmalı bölgelerle ilgili sorunlar anayasaya göre çözülmelidir\" diye konuştu.

Ferit ASLAN-DİYARBAKIR, (DHA)-

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3)4 MİLYON LİRALIK SOYGUNDA KULLANILAN OTOMOBİL, HENDEK\'TE BULUNDU



DÜZCE\'de TEM yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde, kurye aracından yaklaşık 4 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyası çalındı. Olay sonrası kaçan soyguncuların kullandığı otomobil, Sakarya\'nın Hendek ilçesinde terk edilmiş bulundu.Olay, dün TEM yolu Düzce- Gümüşova mevkisindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Kurye aracındaki sürücü H.M.A. ile yanında bulunan B.A. ve O.Ö., Ankara\'dan aldığı döviz ve altınları İstanbul\'a götürürken, Düzce\'de mola verdi. Bu sırada, kurye aracının camı kırıldıktan sonra açılan bagajdan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyası çalındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, soyguncuların kaçarken kullandığı aracın plakasına ulaştı. Ekipler, daha sonra aracın Hendek gişelerinden çıkış yaptığını tespit etti. Hendek\'te inceleme yapan ekipler, 22 BH 567 plakalı aracı Yeni Mahalle Yıldırım Beyazid Caddesi üzerinde, bir evin önünde terk edilmiş halde buldu. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan ekipler, aracın Edirne\'deki bir araç kiralama şirketinden alındığını belirledi. Sol ön kısmında ve sol kapısında hasar olduğu görülen aracın içinde bir cep telefonu bulundu. Aracın, inceleme sonrası soygunun yaşandığı bölge olan Gümüşova Jandarma Komutanlığı\'na teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, soygunculardan birinin görüntüye yansıdığını belirledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Araçtan görüntüler, polis ekipleri

Aziz GÜVENER-Ahmet ÇİLECİ/HENDEK(Sakarya), (DHA) -

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4)\'KARADENİZ\' ARAŞTIRMA GEMİSİNİN ROTASI; BULGARİSTAN SINIRI



RİZE’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi\'ne ait \'Karadeniz\' isimli bilimsel araştırma inceleme ve eğitim gemisi, Bulgaristan sınırına kadar devam edecek olan araştırma seferine çıktı.

Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Ahmet Mutlu Gözler\'in üstlendiği \'Türkiye\'nin Batı Karadeniz Kıyıları Makrobentik Omurgasız Çeşitliliği ve Ekolojik Kalite Değerlerinin Mevsimsel Değişimi\' başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi araştırma gemisi, Bulgaristan sınırındaki İğneada’ya kadar sürecek seferine başladı. 25 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki \'Karadeniz\' isimli bilimsel araştırma inceleme ve eğitim gemisinde personel ve araştırmacıların kalabileceği 12 yatak, yataklı revir, kamara, mutfak, kiler, toplantı salonu, ıslak ve kuru olmak üzere 2 laboratuar, şoklama ve soğuk hava depoları, 2 vinç ve trol ırgatı bulunuyor. Ayrıca otomatik pilot, navigasyon, haberleşme ve balık bulucu gibi son sistem elektronik cihazlarla donatılan gemi 600 metre derinliğe kadar su ve sediment örneklemeleri yapabilecek ve her türlü sürükleme av araçları ile avcılık araştırmaları yürütebilecek özellik ve donanıma sahip. Gemi karaya bağımlı kalmadan 10 gün boyunca deniz çalışmaları da gerçekleştirebilecek.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)-

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5)ÇANAKKALE\'DE MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ GÖREVE BAŞLADI

ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri Valilik önünde düzenlenen törenle göreve başladı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde, 2 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında \"Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim\" kursu düzenlendi. Kursu başarı ile tamamlayan 16 polis için bugün Çanakkale Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Binbaşı Alpaslan Baysal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve polisler katıldı. Tören öncesinde motosikletli polis timlerinde görevli personel ile tek tek tokaşan Vali Orhan Tavlı, görevlerinde başarılar diledi.

Motosikletli Polis Timleri\'ni göreve uğurlanmadan önce Vali Tavlı ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, \"Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü\'nün denetiminde ve koordinasyonunda motorize polis ekibi \'Yunus\' timlerimizi göreve başlatıyoruz. Çanakkalemizin emniyeti ve asayişi için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum\" dedi.

Törenin ardından motosikletli polis timleri, birlikte şehir turu attı.

Görüntü Dökümü

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-Motosikletli polis timlerinden görüntü

-Çanakkale Valisi Orhan Tavlı\'nın motosikletli polis timlerindeki görevli personel ile tokalaşmasından görüntü

-Törenden görüntüler

-Motosikletli polis timlerinin göreve başlamalarından görüntü

-Motosikletli polis timlerinin şehir turundan görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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6)KUYUMCUDAKİ ÇELİK KASAYI AÇAMAYAN 2 HIRSIZ KAÇTI

DENİZLİ\'de Merkezefendi İlçesi\'ndeki Kaleiçi çarşısında bulunan kuyumcunun önce alarm, telefon ve kamera kablolarını kesen iki hırsız, kapısını kırdıkları işletmeye girip dışarıdan görünmemek için pencerelerini bez parçalarıyla kapattı. Ardından yanlarında gerdikleri oksijen kaynağıyla altınların bulunduğu çelik kasayı açmaya çalışan hırsızlar, başarılı olamayınca kaçtı.

Hırsızlık girişimi, bugün saat 02.00 sıralarında, Kaleiçi Çarşısındaki Tarakçı Kuyumculukta meydana geldi. Hırsızlar, hedeflerindeki kuyumcu dükkanının çevresindeki güvenlik kamera ve alarm sistemlerini devre dışı bırakmak için tüm kabloları kesti. Ardından işyerinin kepengini ve kapısını kıran 2 kişi, içeriye girdikten sonra yanlarında getirdikleri kalın bez parçasını duvarlara çiviyle çakıp, pencereleri kapatıp, dışarıdan gözükmesini engelledi. İşyerine getirdikleri oksijen kaynak makinesiyle altınların bulunduğu çelik kasayı delmeye çalışan hırsızlar, saatlerce uğraştı. Çelik kasanın kapısının bir kısmını eriten ancak açamayan hırsızlar, kasayı açamayınca işyerinden ayrıldı. Sabah işyerine hırsızların girdiği fark eden kuyumcunun sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Polis ekipleri, kuyumcuda parmak izi araştırması yaptı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtları incelendi. Bir kamerada iki kişinin işyerine doğru gittiğini gösteren kamera kaydı bulan polis ekipleri, hırsızların kim olduğunu belirlemek için araştırma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan hırsızların kestiği kablolar nedeniyle 5 işyerinin telefonları ve internet bağlantısı koptu.

Görüntü Dökümü

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- Kuyumcudan görüntü

- Bir vatandaşın olayı anlatması

- Polisten ve işyerinden görüntü

- Çelik kasanın açılmaya çalışılması

- Kesilen kablolardan ve kameralardan

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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7)DOĞU KARADENİZ\'DE KELEBEK TEDİRGİNLİĞİ

GÜRCİSTAN\'dan Türkiye\'ye giren ve Artvin\'den Samsun\'a kadar etkili olan \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böceğin sayısı, bölgede her geçen yıl artıyor. Yaş çay, fındık ve birçok tarım alanında suyunu emdiği ürün ve bitkinin kurumasına neden olan kelebekler için henüz bir ilaç geliştirilmemesi de üreticiyi tedirgin ediyor.

Doğu Karadeniz\'de 2007 yılından sonra görülen ve birkaç yıldır çoğalan, \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böcek, tarım ürünlerini tehdit etmeye başladı. Vücutları genellikle açık gri renkte olan ve rahatsız edildiklerinde hızla zıplayabilen kelebeklerin, tarım alanlarında özellikle suyunu emdikleri ürünlerin kurumasına neden olduğu belirlendi. Rusya\'ya geldiği tahmin edilen ve buradan Gürcistan\'a yayıldıktan sonra Karadeniz Bölgesi\'nde etkili olmaya başlayan \'Ricania simulans\'la mücadele için henüz bir ilaç ise geliştirilemedi.

Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arif Kahya, kelebeğin son yıllarda Samsun\'a kadar sahil bölgelerinde yoğun bir şekilde görüldüğünü, bitkilere zarar verdiğini ancak şimdilik \'zarar eşiğini\' geçmediğini söyledi.

\'HENÜZ BİR İLAÇ GELİŞTİRİLEMEDİ\'

Çay, salatalık, mısır, fasulye, kivi, yabani böğürtlen, ortanca, incir, kızılağaç, karayemiş ve asmaya temmuz ve ağustos ayında yumurta bırakan kelebekle mücadele için bugüne kadar henüz bir ilacın geliştirilemediğini kaydeden Kahya, \"Sürgünlere yumurtasını bırakarak çoğalan bu kelebek bitki saplarına ve yapraklarına yerleşerek kurumasına neden oluyor. Şu an için bunun ilacı yok. Kelebeğin beslenme açısından da bir zararı yok ama mücadelede ilaç geliştirildiği zaman bitkilerden faydalanmamız belki imkansız olacak\" dedi.

\'İNSANLARIMIZ ADETA İSYANDA\'

Vatandaşların kelebeğin zararından çok, yoğunluğundan şikayetçi olduklarını da dile getiren Kahya şöyle konuştu:

\"Doğu Karadeniz\'in sahil kısmında oldukça fazla olan bu kelebekler artık evlerin içine de girerek insanlarımızı rahatsız etmeye başladı. Rize ve bölgesinde insanlarımız adeta isyanda. Yaptığımız araştırmalarda bitkilerde zarar eşiğini geçmediğini tespit ettik. Ancak bu, zarar vermeyeceği anlamına gelmez. Bakarsınız önümüzdeki yaz, bitkiler ve yeşil örtü üzerinde etkili olur. Bu nedenle tedbiri elden bırakmıyoruz ve araştırmalarımız sürüyor.\"

\'ZARAR HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ\'

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan da kelebeğin bölgede oldukça fazla olduğunu ancak henüz zararını tespit edemediklerini ifade etti. Karan, kelebeğin batı bölgesindeki fındıklara da çok zarar verdiğini, yaprakları kuruttuğunu ve fındık ocaklarının ise yağmalanmış gibi bir hal aldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Kelebeklerden görüntüler

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/DHA

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8)ZABITADAN HAVALI KORNA UYGULAMASI

ŞANLIURFA\'da Büyükşehir Belediyesine bağlı trafik zabıta ekipleri, halk otobüsleri ve okul servislerine yönelik yaptığı denetimlerde havalı korna kullanan araç sürücülerine yasal işlem başlattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta ekipleri ile Trafik polisleri, özel halk otobüslerinde gürültü kirliliğine sebebiyet verdiğinden dolayı halk otobüsleri ve okul servislerinde bulundurulması yasak olan havalı korna denetimini başlattı. Zabıta ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında durdurulan Halk otobüsleri ve okul servislerinde havalı korna denetimini yapıldı. Yapılan denetimlerde otobüslerin kornelerini kontrol eden ekipler, otobüs sürücülerine araçlarına havalı korna taktırmamaları yönünde uyarıda bulunarak araç sahipleri hakkında yasal işlem başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Halk otobüslerinde uygulama yapan zabıta ekipleri

- Polis ekipleri araçları durdurması

- Araçlardan havalı korneleri çıkarılması

- Sürücülere uyarıda bulunan zabıta ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 216 MB



