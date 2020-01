DHA YURT BÜLTENİ-7

1)SABANCI MERKEZ CAMİSİ\'NDE ASILSIZ CANLI BOMBA İHBARI

ADANA\'da, Sabancı Merkez Camisi\'nde cuma namazında canlı bomba eylemi yapılacağı ihbarı üzerine polis geniş güvenlik önlemi aldı. Sivil ekiplerin gözetiminde kılınan namazın ardından cemaat camiden ayrılırken, ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Merkez Seyhan İlçesi Seyhan Nehri kıyısındaki 28 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabildiği Sabancı Merkezi Camisi\'nde, cuma namazında canlı bomba eylemi yapılacağı ihbar edildi.

İhbar üzerine camiye çok sayıda ekip sevk edildi. Bahçede kimlik kontrolü yapan sivil ekipler, cami içinde de cemaati tedirgin etmeden inceleme yaptı. Cuma namazının bitmesinin ardından cemaat camiden ayrıldı. Polis ekipleri şüphelilerin üzerini ararken, camide de bomba uzmanları tarafından arama yapıldı. Ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

CUMA NAMAZINDA EYLEM YAPMIŞTI

İnternet kafe işleten Mahmut Kılıçarslan, Sabancı Merkezi Camisi\'nde 1 Temmuz 2016\'da yerinden kalkıp koşarak, cuma hutbesi okuyan imamdan mikrofonu aldı. Kılıçarslan, ardından, evinde yapıp beline korseyle sardığı düzeneği göstererek, paniğe neden oldu. Cemaat tarafından tekme tokat dövülen ve namaza gelen polisler tarafından linçten kurtarılan Mahmut Kılıçarslan, tedavi edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahmut Kılıçarslan hakkında 6 suçtan toplam 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı. Terör örgütü üyeliğini kabul etmeyen ve tahliye edilen Kılıçarslan\'ın yargılamasına tutuksuz devam ediliyor.



2)EMEKLİ ÖĞRETMEN OGANLARIYLA 3 KİŞİYE CAN OLDU

ESKİŞEHİR\'de Düşme sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı Devlet Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen emekli öğretmen 75 yaşındaki Arif Ören\'in 2 böbreği ve karaciğeri Ankara\'da 3 kişiye nakledildi.

Eskişehir\'de ikamet eden emekli fizik öğretmeni Arif Ören düşme sonucunda yaralandı. Beyin kanaması geçiren Ören, Eskişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Arif Ören\'in beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, Ören\'in organlarını bağışladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli ekibi Eskişehir\'e gelerek Ören\'in 2 böbreği ile karaciğerini yapılan operasyonla alıp Ankara\'ya götürdü. Ören\'in bir böbreği Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki bir hastaya, diğer böbrek ve karaciğer de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde organ bekleyen 2 hastaya nakledildi.

Arif Ören\'in kızları Nazlan Ören ve Neşe Mızraklı, babalarının geçen hafta düşme sonucunda yaralandığı ve kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi\'nde beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine organlarını bağışladıklarını söyledi. Neşe Mızraklı şöyle konuştu:

\"Babam fizik öğretmeniydi. Hayatı boyunca vatanına ve milletine yararlı olmaya çalıştı. Geçen hafta düştü. Beyin kanaması geçirdi ve beyin ölümü gerçekleşti. Babam ölürken de insanlara faydalı oldu. 3 kişinin canını kurtardı. Böbreklerini ve karaciğerinin diğer hastalara bağışlanması konusunda sağolsun Eskişehir Devlet Hastanesi yetkilileri bizden gerekli izinleri alarak 3 kişiye can verilmesini sağladılar. Biz de tereddütsüz izin verdik. Eskişehir Devlet Hastanesi yetkililerine burada çok teşekkür ederim. Hem babamla çok iyi ilgilendiler, hem de alınması gereken kararların alınmasında, yapılması gereken işlemlerde çok hızlı davrandılar. Babam ölürken de birilerine hayat verdi. Biz, babam adına çok muyluyuz.\"

(ÖZEL)

3)14 BİN İLAÇ, \'ROBOT ECZACI\'YA EMANET

ANTALYA\'da bir eczanede 120 bin Euro\'ya kurulan \'robot eczacı\', 14 bin ilacı haznesine depolayarak, uygun koşullarda saklıyor.

Antalya\'da 30 yıllık eczacı, 52 yaşındaki Nuran Koca, \'akıllı eczane\' hayalini gerçekleştirdi. Kepez Devlet Hastanesi\'ne yakın bir noktada, 500 metrekarelik eczane açan Koca, Avrupa\'da yaygın olarak kullanılan robot sistemini buraya uyguladı. Almanya\'dan 120 bin Euro\'ya, 14 bin ilaç kapasiteli, 15 metrekarelik robot sistemini satın alan Koca; Antalya\'nın tek, Türkiye\'nin ikinci \'akıllı eczanesi\'nin sahibi oldu. İçerisinde klima ve vakum sistemi bulunan robot, haznesine dökülen ilaçların karekodunu okuduktan sonra ilacı paket boyutuna göre, içindeki raylı sistemde uygun yere depoluyor. Hastanın barkodu, çalışan tarafından sisteme okutulunca vakumlu robot kafası, istenen ilacın rafına giderek, ilacı alıp, çalışanın hemen yanındaki hazneye bırakıyor. Sistem sayesinde yanlış ilaç verme tehlikesi, ortadan kalkıyor.

Akıllı sisteme geçmenin her ihtiyaca göre değişen bir maliyeti olduğunu belirten Koca, \"Yurt dışına gittikçe, eczaneleri ziyaret ediyordum. Bu otomasyonu orada görünce, kendim de uygulamak istedim. 2 yıl önce bir mağduriyet yaşadım. Eczanemi kapatmak zorunda kaldım. Düşmüştüm ve daha güçlü ayaklanmam gerekiyordu. Robotu alıp, bu hayalimi gerçekleştirmeye karar verdim. 120 bin Euro\'ya aldım; ama bu fiyat, her eczanenin ihtiyacına ve büyüklüğüne göre değişebiliyor. Umarım, herkese iyi bir örnek olur. Sayımızın çoğalmasını istiyorum\" dedi.

\'BİZE KALAN ZAMANDA HASTALARIMIZLA İLGİLENİYORUZ\'

Nuran Koca\'nın eczacı oğlu 24 yaşındaki Artun Kerim Erdem de robot sistemiyle ilgili bilgi verdi. Sistemin, işlerini çok kolaylaştırdığını dile getiren Erdem, az sayıda çalışanla yoğun günlerde dahi kolaylıkla hastalarla ilgilendiklerini söyledi. Robotun 4 çıkış haznesi sayesinde, aynı anda 4 işlemi birden yapabildiklerini belirten Erdem, \"Robot, hem zaman hem de yerden tasarruf etmemizi sağladı. 14 bin ilaç alabiliyor. 5 dakikada bir güncelleniyor ve sık satılan ilaçları öne doğru sıralıyor. Robotumuzun 4 çıkışı var. Çalışanlarımız, oturduğu yerden ilaçları alıyor. Reçeteyle giriş yaptıktan sonra rafta ilaç aramıyoruz. Bize kalan zamanda hastamızla sohbet edip, şikayetlerini dinliyoruz. İlaçla ilgili bilgiler veriyoruz. İnsanız, hata yapabiliriz; ama robot, hata yapmıyor. Aynı zamanda ilaçların korunması gereken basınç ve ısı derecelerini kendisi ayarlıyor\" diye konuştu.

4)DENİZLİ\'DE FETÖ\'NÜN MİLLİ EĞİTİM YAPILANMASI DAVASI BAŞLADI



DENİZLİ\'deki FETÖ/PDY soruşturmasının ardından, örgütün Milli Eğitim Müdürlüğü yapılanmasına yönelik açılan davada, 9\'u tutuklu, 13 sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki duruşmaya, 9\'u tutuklu 13 sanık ile yakınları ve avukatları katıldı. FETÖ/PDY\'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ndeki yapılanmasına yönelik davanın duruşmasında ilk olarak, sanıkların kimlik tespitleri yapıldı, ardından iddianame okundu. Mahkemede sanıklara, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullanmaları, Bank Asya\'ya para yatırmaları, örgütün sendikası ve kapatılan derneklere üyelikleri konuları soruldu. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan eski öğretmen A.K., örgüt üyesi olmadığını, örgüte ait hiçbir faaliyete katılmadığını iddia edip, ByLock programını da indirmediğini ve kullanmadığını söyledi.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

DİĞER FETÖ DAVASINDA 1 TAHLİYE

Öte yandan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yine Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde örgütün çeşitli kamu kurumlarındaki örgütlenmesine yönelik açılan, 11\'i tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın duruşması da sabah yapıldı. Duruşmada, sanıkların savunmalarını yapmasının ve avukatlarının tahliye talep etmesinin ardından ara karar verildi. Mahkeme heyeti ara kararında, tutuklu sanıklardan C.K.\'nın tahliye edilmesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı erteledi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

5)HASTANEDE YANGIN TATBİKATI

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesindeki devlet hastanesinde düzenlenen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Tatbikat öncesinde toplantı salonunda hastane personellerine olası bir yangın durumunda neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verilerek tatbikatın nasıl yapılacağı anlatıldı. Yangın alarmın verilmesi ile birlikte 112 ve itfaiye ye yangın ihbarı verildi. Hastane personelleri ve stajyer öğrenciler siren sesiyle birlikte yangın merdivenlerinden aşağı inerek hastaneyi boşalttılar. Yangın söndürme tüpleri ve Eleşkirt Belediyesi İtfaiye ekipleri bahçede yakılan ateşi söndürdü.

Tatbikatta senaryo gereği hastanede mahsur kalan bir kişi de itfaiye, 112 ve UMKE ekipleri tarafından itfaiyenin merdiveni kullanılarak pencereden indirildi. Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı sonrası çalışanları tebrik eden hastane müdürü Bülent Öztürk, \"Olası bir yangında hem kendimizi hem de hastalara müdahale için personelimizi test ettik\" dedi

6)DİJİTAL TÜRKİYE HEDEFİ, KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜ BİR ARAYA GELDİ

TÜRKİYE Bilişim Derneği (TBD) Ankara Şubesi tarafından bu yıl 19\'uncusu düzenlenen \'TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu\' toplantısı, Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde başladı. Kamu ve özel sektör temsilcileri, ülkenin izleyeceği yol haritasını konuştu.

TBD Ankara Şubesi, Bodrum\'un Torba Mahallesi\'ndeki Vogue Hotel\'deki programıyla kamu ve özel sektörü temsilcilerini \'dijital devlet\' hedefi için \"Gelin \'Dijital Türkiye\' için Güçlerimizi Birleştirelim\" sloganıyla bir araya getirdi. Türkiye\'nin izleyeceği yol haritası, \'Siber güvenlik\', \'E-devlet\', \'bulut bilişim\', \'KamuNet\'gibi stratejik konuların ele alındığı toplantıda, \'Dijital Türkiye\' hedefi için kamu, özel sektör ve akademik dünyanın ortak hareketinin önemi vurgulandı. TBD Ankara Şube Başkanı Nurcan Sunay, TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey konuşma yaptı.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, Türkiye\'nin gündeminin bilişim olması gerektiğine dikkat çekerek, \"Yaşanan gerçeğin düşlediğimiz Türkiye manzarasından farklı olması, dijital/sayısal dönüşüm faaliyetlerinin beklenen hedeflenen ivmeyi yakalayamaması, hem birey olarak hem de STK olarak en büyük üzüntümüzdür. STK olarak Türkiye\'nin belirsiz gündeminden olabildiğince az etkilenerek hedeflediğimiz amaç doğrultusunda adım atma kararlılığını taşıyoruz. Bizler ülkenin gündemini oluşturamazsak da yapılanlara, yapılamayanlara, yanlış uygulamalara dikkat çekmek karar vericilere iletilmek üzere çözüm önerileri oluşturmak ve eylem planları hazırlamak, kendimize de görevler çıkararak sivil inisiyatifler aracılığıyla gözleme ve izleme işlevlerini yerine getirerek nitelikli raporlar hazırlama ve farkındalık oluşturma çabasını sürdürmekteyiz\" dedi.

TBD Başkanı Aktepe, bugünün bilişimcilerinin değil on yıl beklemek, on gün hatta on saat bile beklemek istemediklerini, mesleklerinin doğası gereği sabretmeyi öğrenmiş olsalar da artık durmanın olanaksız olduğuna ve çarkın teknolojinin hızlı değişimine ayak uyduramayanları gözünün yaşına bakmadan dışarıya fırlattığına dikkat çekti.

\"BİLİŞİM BU ÜLKENİN GELECEĞİNİN TA KENDİSİDİR\"

Konuşmasını sürdüren Aktepe, \"TBD olarak büyük bir sorumluluk bilinci ile dile getirdiğimiz hususlar sadece bilişim kesiminin sorunları değil, bu ülkenin temel sorunlarıdır. Çünkü Bilişim bu ülkenin geleceğinin ta kendisidir. Türkiye\'nin gündemi Bilişim, bilişimin kaldıraç etkisinden faydalanarak tüm sektörlerde kalkınmayı hedef alan dijital/sayısal dönüşüm olsun istiyoruz. Kamu ve özel sektörün bir araya geldiği bu önemli etkinliğimiz bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Kamuda kullanılan yazılımların ve donanımların sadece küçük bir kısmının yerli olduğunu biliyoruz. Kamuda kullanılmakta olan çözümlerin yaklaşık yüzde 90\'nın ise yabancı menşeli olduğu çeşitli kaynaklarca ifade ediliyor. Nesnelerin interneti, Yapay Zeka, Sanal Gerçeklik, Karmaşık Gerçeklik, Büyük Veri, Robotlar ve Otonom Sistemler başta olmak üzere dijital/sayısal dönüşümde kamuda ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımların yerli ve özgün olarak geliştirilmesi ve kamuda yaygın olarak kullanılmasının sağlanması bilişim ekosistemin gelişimi ve sürdürülebilirliği için çok önemlidir\" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey ise \"Bilgi teknoloji ve iletişim sektörü piyasa büyüklüğü, 2016 yılı sonu itibariyle 94.3 milyar Türk lirası olmuştur. Türk Lirası bazında, 2015 yılına göre sektör son bir yıl içinde yüzde 14.4 büyümüştür. 2016 yılı sonu itibariyle bilgi teknolojileri hizmet kategorisinde yerlilik oranı yüzde 86\'dır. Yazılım kategorisinde yerlilik oranı yüzde 60, hizmetler ve yazılımda yerli payı artarken donanımda hala yüzde 80\'in üzerinde ithal ürünler kullanılmaktadır. Burada bir parantez açmak istiyorum. Yazılım sektöründe Siber Güvenlik yazılımı kategorisine girdiğimiz zaman, yabancı Siber Güvenlik ürünlerinin yüze 90\'ın üzerinde olduğunu daha çok önemli olarak dikkat çekmekte. O konuda da çalışıyoruz, yerliliği arttırmak için. 2015 yılı sonu itibariyle toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 50 artarak 2.2 milyar TL\'ye ulaşmış, bunun 1.3 milyar TL\'si yazılım ihracatı, 2015 yılı sonu olarak söylüyorum. 2016 yılı sonuna geldiğimizde ihracat yüzde 32 artmış 3.1 milyar TL\'ye olmuştur. Toplam ihracatın 2 milyar 41 milyonu hep TL olarak konuşuyoruz, yazılımdır. Yazılım ihracatı son 1 yılda yüzde 41 artmıştır. Yazılımdan elde edilen cironun Türkiye\'deki yüzde 14 kısmı ihracattan gelmektedir. Bunları ben bir başarı olarak görüyorum yazalım sektörümüz iyi gidiyor, daha da iyi olacak. Bazı teşviklerle daha da iyi olacaktır kamu olarak daha fazla teşvik yapmaya gayret edeceğiz\" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoğlu\'nun oturum yöneticisi olduğu ve Dijital Devlet\'in konu edinildiği açılış oturumunda ise PLATİN Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı, MICROSOFT Kamu Sektörü Genel Müdür Yardımcısı Levent Erkan deneyimlerini paylaşması ile oturumlar başladı. İki gün sürecek platform yarın sona erecek.



7)ÇALINAN OTOMOBİL, PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

İSTANBUL\'dan 3 ay önce çalınan ve sahte plakayla Gaziantep\'e getirilen lüks otomobil, tamirhanede parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili otomobil tamircisi 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, alınan bir ihbarla oto tamircisi 28 yaşındaki A.Ç.\'yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından A.Ç.\'nin Mavikent Sanayi Sitesi\'ndeki tamirhanesine baskın düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada İstanbul\'dan 3 ay önce çalınıp sahte plakayla kente getirildiği belirlenen lüks otomobilin parçaları ele geçirildi. Otomobilin parçalarına el konulurken, tamirci A.Ç. gözaltına alındı.

8)4 İLDE KONSER VEREN ŞUBADAP MÜZİK GRUBU, VANLI ÖĞRENCİLERİ COŞTURDU

ŞUBADAP müzik grubu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Feyyaz Tokar Van Şubesi\'ndeki öğrencilere 4 dilde konser verdi. Konsere katılan farklı yaş gruplarında 500\'ü aşkın öğrenci, grubun seslendirdiği şarkılara eşlik edip, gönüllerince eğlendi.

TEGV, Feyyaz Tokar Van Şubesi tarafından davet edilen, sadece çocuklara yönelik doğa ve ekoloji temalı konserler veren Şubadap grup İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçesine bağlı okullardan etkinliğe katılan çocuklara ilk defa canlı performans heyecanı yaşattı. Müzik grubu, farklı yaş gruplarındaki öğrencilere Türkçe, Kürtçe, İspanyolca, İngilizce dillerinde konser verdi. Konsere katılan öğrenciler, gönüllü ağabey ve ablaları ile grubun seslendirdiği şarkılara heyecanla eşlik etti. TEGV Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı Yöneticisi Rezzan Bayram, Türkiye\'de çocuklara yönelik konserlerin pek fazla yapılmadığını belirleterek, şöyle dedi:

\"Türkiye turnesine çıktığını duyduğumuz Şubadap adlı müzik grubuna gönüllülerimiz aracılığıyla ulaştık ve onların çocuklarımıza bir konser vermesini istedik. Ülkemizde çocuklara yönelik çok fazla konser yok maalesef. Bu konserlerin bir özelliği de doğa ve ekoloji üzerine yapmış oldukları eğitsel konserler. Bu konserler, eğitim gönüllülerinin anlayışıyla çok örtük. Grubun bugün burada olması bizim için büyük bir şans. Çocuklarımız çok eğlendiler, eğlenirken öğrendiler. Bu tür çalışmalar çocukların hayatında çok anlamlıdır. Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak ülkenin geleceğini bugünden şekillendirmek için çocukların daha çok soran, bilinçli bireyler olmaları için, soran, sorgulayan ve yarınlarda bu ülkeyi yönetebilecek çocuklar olmaları için ciddi bir emek ve çaba sarf ediyoruz.\"

Şubadap grup tiyatral sorumlusu Ali Sesal ise, grubun çıkış noktasının Barış Manço şarkıları olduğunu söyledi. Sesal, \"Şubadap çocuk, Türkiye\'de ilk defa tamamen çocuklara yönelik etkinlikler, konserler yapıyor. Çıkış noktası olarak da bir yandan Fatsa Çocuk Korusu\'nu bir yandan da Barış Manço\'nun şarkılarını merkeze alarak bunlarla büyüyen çocukları düşünüyor. Şubadap çocuk, ülkemizde çocuklar için çok fazla çaba harcanmadığını gördü ve bütün etkinliklerini çocuklar için ücretsiz yapmaya karar verdi\" dedi.

Etkinliğin ardından TEGV Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı\'nda çalışan gönüllüler tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

