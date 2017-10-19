DHA YURT BÜLTENİ-7

1)DEVLET, \'KIRMIZI FULARLI KIZ\'IN ANNESİNE TAZMİNAT ÖDEYECEK

GEZİ olaylarının ardından kaçtığı Suriye\'de terör örgütü PKK için çatışırken, Rakka\'da ölen ve kamuoyunda \'kırmızı fularlı kız\' olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil\'in annesi Nuray Erçağan, 4 yıl önce haksız yere gözaltına alındığı iddiasıyla açtığı tazminat davasını kazandı. Devlet, Erçağan\'a 1 günlük gözaltı bedeli olarak 25.77 TL maddi, 200 TL de manevi tazminat ödeyecek. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi\'nde görülen duruşmaya davacı Nuray Erçağan katılmazken, onu temsilen avukat Hakan Evcil duruşmada yer aldı. Davalı olan Hazine\'yi ise avukat Haydar Tercanlı temsil etti. Savcı Hüseyin İsli, esas hakkındaki mütalaasında, davacı Erçağan\'ın 2 Haziran 2013 tarihinde yakalandığı, doktor raporu, kimlik ve fotoğraf tespiti yapıldıktan sonra 3 Haziran 2013 günü serbest bırakıldığı, bu şekilde 1 gün gözaltında kaldığı ve hakkında kamu davası açıldığı; ancak Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin verdiği beraat kararının 2 Şubat 2016 tarihinde kesinleştiğini belirterek, davacıya mahkemece takdir edilecek miktarda tazminat ödenmesine hükmedilmesine karar verilmesini talep etti. Şermin Başverdi başkanlığındaki mahkeme heyeti, Erçağan\'ın maddi tazminat talebini kısmen kabul ederek, 25.77 TL maddi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalı Hazine\'den alınarak, davacıya ödenmesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca Erçağan\'ın manevi tazminat talebini de kısmen kabul ederek, 200 TL\'nin faiziyle ödenmesine hükmetti.

Nuray Erçağan\'ın avukatı Hakan Evcin, tazminat kararıyla ilgili \"Nuray hanım, 4 yıl önce akrabalarını Manavgat\'a yolcu etmek için Muratpaşa İlçesi\'ndeki Çallı semtinde bulunurken, o sırada göstericilerle birlikte gözaltına alındı. Mahkeme, kendisinin haksız yere gözaltına alındığına hükmetti. Açtığımız tazminat davasında bize çıkan rakam, gelirini ispat edemeyenler için uygulanan bir miktar. Nuray hanım da ev hanımı olduğu için 4 yıl önceki asgari ücreti göz önüne alan mahkeme 1 günlük ücreti 25.77 TL olarak hükmetti\" diye konuştu.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -

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2)YANGINA GİDEN ARAZÖZ DEVRİLDİ, 5 İŞÇİ YARALANDI

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, orman yangınına sevk edilen arazözün devdildiği kazada, 5 orman işçisi yaralandı. Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı Göcek Yangın Söndürme İstasyonu\'nda konuşlu 48 FV 543 plakalı yangın söndürme arazözü, Karacaören Mevkii\'nden gelen orman yangını ihbarını değerlendirmek üzere, bugün saat 09.00\'da harekete geçti. Erhan Çolak yönetimindeki arazöz, Karacaören Mevkii\'ndeki tali orman yolunda şarampole devrildi. Kazada sürücü Çolak ile birlikte arazözde bulunan diğer orman işçileri İsa Çevik, Mehmet Ali Çatak, Ergün Türkmen ve Erdoğan Koyuncu yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırıldı. Çolak, Çevik ve Çatak Fethiye Devlet Hastanesi\'nde, Türkmen ve Koyuncu ise Dalaman Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Yaralılardan başında kanama bulunan İsa Çevik\'in kontrollerinin sürdüğü diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

\"EN AĞIRININ BİLE BİLİNCİ YERİNDE\"

Yaralıların durumu hakkında bilgi alan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yangın ihbarını değerlendirmek üzere bölgeye seyir halindeki arazözün henüz tespit edemedikleri nedenle devrildiğini kaydetti. Yaralı orman işçilerin arazözün arkasından olay yerine ulaşan diğer orman işçileri tarafından araçtan çıkarıldığını anlatan Çelik, \"Yaralıların durumu iyi. En ağırının bile bilinci yerinde. Yaz boyunca devam eden titiz çalışmaların sonunda ne yazık ki böyle üzücü bir olay başımıza geldi. Yaralılarımıza geçmiş olsun\" dedi. Öte yandan bölgedeki orman yangının küçük çaplı olduğu, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Fethiye Devlet Hastanesi\'ne getirilen yaralıların görüntüsü

- Orman işçilerin yakınları tarafından karşılanması

- Fethiye Devlet Hastanesi\'nden dış plan görüntü

- Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik ile röp.

- Devrilen arazözün fotoğrafları

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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3)ÇANAKKALE VALİLİĞİ\'NDEN SURİYELİLERE SEYAHAT KISITLAMASI AÇIKLAMASI



ÇANAKKALE Valiliği, kentte geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilere, \'Yol İzin Belgeleri\' yoksa seyahat kısıtlaması getirildiğini açıkladı. Kara, deniz ve hava taşımacılığı yapan şirketlere gönderilen kararda, belgeleri olmayan Suriyelilere, bilet satışının yasaklandığı belirtildi. Çanakkale Valiliği, Suriyeli yabancıların kendilerine sağlanan hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğini sağlanması, özellikle göçmen kaçaklığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanması amacıyla Suriyeli yabancılara \'Yol İzin Belgesi\' olmadan bilet satışını yasakladı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il sınırlarında yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların yanlarında \'Yol İzin Belgeleri\' olmaksızın bilet satış yapılmasının ve taşımacılık suretiyle Çanakkale dışına çıkarılmalarının yasaklanmasına karar verildiği belirtildi. Kararda bu yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı da kaydedildi.

Alınan bu kararla, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli \'Yol İzin Belgesi\' bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurularak, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların nüfus hareketliliğinin, ikamet ili değişikliğinin ve mobilitelerinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınması, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların ise geçici koruma kapsamında kayıt altına alınması ile Çanakkale il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amaçlandığı açıklandı.

ÇANAKKALE/DHA

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4)TEDAVİ EDİLEMEZ\' DENİLEN HASTA İYİLEŞTİ

ANTALYA\'da, \'tedavi edilemez\' denilen kanser hastası Mustafa Ölmez, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akif Türkoğlu tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Muğla\'nın Fethiye İlçesi\'nde oturan emekli banka müdürü Mustafa Ölmez, iki ay önce aşırı kilo kaybı ve halsizlik şikayetiyle gittiği Fethiye Devlet Hastanesi\'nde yapılan tetkikler sonunda, pankreas ve çevresindeki damarlarında 6 santim büyüklüğünde kanserli kitle olduğunu öğrendi. Daha sonra gittiği sağlık kurumlarında doktorlar, Ölmez\'e hastalığının kesin çaresi olmadığını söyleyerek, ilaç tedavisi önerdi.

Doktor arayışına giren Mustafa Ölmez ve ailesi, yakınlarının tavsiyesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde Doç. Dr. Akif Türkoğlu\'na muayene olmak üzere Antalya\'ya geldi. O gün hayatının değiştiğini söyleyen Mustafa Ölmez, \"Ölür dediler ancak o gün ölmeyeceğimi anladım. Doktorumdan aldığım enerji beni hayata bağladı. Yeniden yapılan tetkikler sonunda doktorum ameliyat planladı. 18 Eylül günü yaklaşık 8.5 saat süren operasyon sonunda sağlığıma kavuştum\" diye konuştu.

Hastasının başarılı ameliyat sonunda hayata tutunduğunu söyleyen Doç. Dr. Akif Türkoğlu ise \"Hastanın karaciğerine, incebağırsaktan aldığı kanı taşıyan süperior mezentik ven adlı damar, 6 santimetrelik tümör tarafından sarılıydı. Bu tümör, sardığı damar da dahil tamamen çıkarıldı. Sol böbrek toplardamarı kullanılarak hastalıklı damar onarıldı. Ameliyat sonrasında bir problem yaşamayan hasta 9 gün sonra taburcu oldu. Daha önceki birikim ve tecrübelerimiz bu ameliyatın başarı oranını artırmıştır. Bu tip vakalar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi gibi tam teşekküllü merkezlerde, deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Röp: Doç. Dr. Akif Türkoğlu

- Röp2: Mustafa Ölmez

- Detay görüntü

Haber- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) -

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5)CHP\'Lİ TANRIKULU: KAÇAK KÖMÜRE, KİMSE KAÇAK SİGARA MUAMELESİ YAPMASIN

ŞIRNAK\'ta meydana gelen göçükte hayatını kaybeden aileleri ziyaret ederek taziye dileklerini ileten CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, teşvik paketlerine rağmen devletin Şırnak\'ta yatırımı olmadığını, özel sektörün de güvenlik nedeniyle burada yatırım yapmadığını belirterek, \"İnsanlar, o kontrol noktalarına görünmeden geçemiyor. Koca, koca yüklü kamyonların da geçmesi mümkün değil. Yani burada kaçak kömür, kaçak sigara muamelesi yapmasın kimse. Yani 1 kilo çantanıza koyup götüreceğiniz herhangi bir malzeme değil\" dedi.

Şırnak\'ta önceki gün kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 7 kişinin ailesini ziyaret etmek için dün Şırnak\'a gelen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, geceyi Şırnak\'ta geçirdi. Bugün de partilerinin Şırnak il binasında basın toplantısı düzenleyen CHP\'liler, ziyaretleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, göçükte hayatını kaybeden 6 kişinin ailesini ziyaret ettiklerini belirterek, bugün Cizre\'ye giderek, Sekvan Üstün\'ün ailesine taziye ziyareti için Cizre\'ye gideceklerini ve orada hem kanat önderleri hem de sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceklerini söyledi. Şırnak\'ın 30-40 yıldır büyük acılar çektiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu şöyle konuştu; “Şırnak\'taki kanaat önderleri ve vali ile görüştük, kendisinden bilgi aldık. 30-40 yıldır çok ağır sorunları var. Çok ağır acılar yaşadı Şırnak. Onların tanığıyız, yıllardan beri. Ama son 1-2 yıldır yaşadığı acı hepsini katladı. Ve Şırnak 6 mahallesiyle nerdeyse tamamen yıkıldı. Önceki günde meydana gelen göçükte acılarımızı ağırlaştırdı. Hepsi genç insanlarımız, arkadaşlarımız. Ve yaşamlarını yitirdiler. Biz buraya bu acıya gerçekten ortak olmaya geldik. Siyasetten daha öte bunun için geldik. Yurttaşlarımızın gözlerine bakalım, acılarını paylaşalım. Ve burada Şırnaklılar\'ın yalnız olmadıklarını ifade etmek için geldik\" dedi.

\"ŞIRNAK\'TA DEVLETİN HİÇBİR YATIRIMI YOK\"

Güvenlik olmadığı için Şırnak\'a hiçbir yatırımcının gelmediğini anlatan Tanrıkulu, \"Mesele aynı zamanda kömür meselesi Şırnakla ilgili olarak. Şırnak\'ta devletin hiçbir yatırımı yok. 10 kişinin çalıştığı bir imalathane yok. Bir sürü teşvik verildi bölgeye bugüne kadar ama bir yatırımcı bölgeye gelmedi maalesef, çünkü güvenlik yok. Bir de üretime dönüştürecek başka bir ortam yok Şırnak\'ta. O nedenle Şırnak kömüre mahkum durumda. 25 bin hektarlık bir alan var. Cudi\'nin, Şırnak\'a bakan yüzü olduğu gibi kömür. 2013\'ten beri kapatılan ocaklar vardı. Şimdi yeni bir ihale yapıldı. O ihale ile yeni bir firmaya verildiği ifade ediliyor. Bu konuda net bilgi alamadık henüz. Ancak şu varki kazanın meydana geldiği alanda henüz bir çalışma izni olmadan çalışma yapılmış. 2 yurttaşımızın sigortası yok. Sigortasız çalışmışlar. Tam olarak ocakta çalışıp, çalışmadıkları da belli değil. Bütün bunları inceleyeceğiz, araştırmaya devam edeceğiz. Bu kazaların nedenini hepimiz biliyoruz ki politik nedenlerdir. Siyasal tercihlerdir, özelleştirmedir, taşeronlaştırmadır ve bütün bunların üzerine eklenen denetimsizliktir. Herhangi bir denetim yok. Denetim olmayınca da insanlarımız, yurttaşlarımız işte olmayınca da 40-50-60 liraya yerin 150 metre dibine girip nerdeyse canlarını ortaya koyarak, kömür çıkarmaya çalışıyorlar. Ocakların kendisi ilkel koşullarda maalesef\" diye konuştu.

\"OCAKLARIN MODERNİZE EDİLMESİ LAZIM\"

Şırnak\'ta kömür adına bir servetin yattığını ifade eden Tanrıkulu kömür ocaklarının modernize edilmesi gerektiğini savunarak, şöyle konuştu:

\"İşler yolundayken kimse herhangi bir şey söylemiyor. Ama bir kaza meydana gelirse kaçak deniliyor maalesef. Bu ocakların gerçek anlamda modernize edilmesi lazım. Çünkü orada bir servet yatıyor. Ve bu kömüründe pazarı var. Hemen yanı başımızda Silopi\'de termik santral var. Ve alıcısı var bu kömürün. Hanelerde kullanılan kömür aynı zamanda. Hızla modernize edilmesi lazım. Ranttan çıkarılması lazım. Belli kişilere rant sağlayan bir alan değil, bu üretimin Şırnak\'In kalkınmasına huzuruna aktarılması lazım. Bu Rantın Şırnak\'ta paylaşılması lazım. Şırnak\'a yatırım olarak dönmesi lazım. Ama maalesef hükümet Şırnak\'taki bu madene uzun yıllardır sadece politik nedenlerle baktığı için yakınlarına ve çevresine bir rant odağı haline getirdi. Biz bunu hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Açık şeffaf, modernize edilmiş bir biçimde iş güvenliği ve can güvenliği sağlayacak bir biçimde, hiçbir yurttaşımızın ölümü olmayacak şekilde yeniden revize edilerek üretimin yapılması lazım. Çünkü biz hiçbir zaman iş kazalarına kader demedik. Hiçbir zaman iş kazalarına fıtrat demedik. Eğer bu şekilde denetimsiz yapılırsa iş kazaları açıktan cinayettir. Tıpkı Soma\'da olduğu gibi, bunları dile getirmeye, parlementoda da dile getirmeye devam edeceğiz. Uyarıcı görevlerimizi yapacağız. Yapıcı görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve Şırnaklılarında bir daha böyle acı yaşamaması içinde elimizden geleni yapmaya çalışacağız.\"

\"KOCA KAMYONLARIN KONTROL NOKTASINDAN GEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİL\"

Kömürün pazarlama aşamasının devlet kontrolünde olduğunu savunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, \"Kaçak sigara değil kömür. Sonuçta kamyonla, traktörlerle kontrol noktasından geçen bir üründür kömür. Fiş olmadan, kontrol noktalarından geçmesi mümkün değil. Dolayısıyla üretimin kendisi kaçak olsa bile, pazarlama aşaması devletin kontrolü altındadır. O kontrol noktalarına görünmeden insanlar geçemiyor. Koca, koca yüklü kamyonlarında geçmesi mümkün değil. Yani burada kaçak kömür kaçak sigara muamelesi yapmasın kimse. Uyuşturucu muamelesi yapmasın kimse. Yani 1 kilo çantanıza koyup götüreceğiniz herhangi bir malzeme değil\" şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra partililer ile kısa bir görüşme yapan CHP heyeti, göcükte hayatını kaybeden Sekvan Üstün\'ün ailesine taziye ziyaretinde bulunmak üzere Cizre\'ye doğru yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Heyetin parti binasına gelişi

-Partililelerle selamlaşması

-Sezgin Tanrıkulu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-



