DHA YURT BÜLTENİ-7

1)OVİT DAĞI ULAŞIMA KAPANDI MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

RİZE\'nin İkizdere İlçesi\'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Rize-Erzurum karayolu Ovit Geçidi\'nde 4 araçta mahsur kalan 6 kişi karayolları ekiplerince kurtarıldı. Soğuk ve yağışlı hava şartları Doğu Karadeniz\'in yüksek kesiminde etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle Rize-Erzurum karayolu Ovit Geçidi ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede karayolunda 4 araçta mahsur kalan 6 kişi karayolları ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye iş makineleriyle ulaşan ekipler yolu açmak için çalışma başlattı. Ancak kar yağışı ve tipi nedeniyle yol ulaşıma açılamadı. Mahur kalanlar ise araçlarını bırakarak karayolları ekiplerinin de yardımıyla güvenli bölgeye geçti. Ekipler kar ve tipinin etkisini azaltmasıyla çalışmalara yeniden başladı.

SÜRÜCÜLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Ovit Dağı Geçidi\'nin Erzurum ve Rize yönünde çok sayıda araç birikti. Ani bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanarak yolda kalan araç sürücüleri ve vatandaşlar da yolun bir an önce ulaşıma açılmasını istedi.

YAYLALARI TERK ETTİLER

Bu arada bölgede birçok yaylalarda kalan çobanlar da koyun sürüleriyle kar yağışı ve tipi nedeniyle yayları terk ederek ilçe merkezine doğru dönüşe geçti.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Yolda bekleyen araçlardan görüntüler

-Vatandaş ve sürücü röportajı

-Muhabir anonsları

-Yol açma çalışması

-Detaylar

HABER: MUHAMMET KAÇAR KAMERA: AYTEKİN KALENDER/DHA

=====================================================

2)ADİL ÖKSÜZ\'ÜN SAĞ KOLUNUN EKİBİNDEN OLDUĞU BELİRTİLEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, örgütün \'hava kuvvetleri imamı\' olduğu ileri sürülen firari Adil Öksüz\'ün sağ kolu Kemal Batmaz\'ın ekibinde yer alan Zafer Çay ile Alper Karabulut, Konya\'da tutuklandı. Öğretmen olan 2 şüphelinin, Hava Kuvvetleri\'ndeki örgüt mensubu subaylarından sorumlu \'mahrem abi\' olduğu iddia edildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi\'nin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan İstanbul Hava Kuvvetleri\'nde görevli bir teğmen, telefonla arayıp, ihbarda bulundu. İhbarında, örgütün Hava Kuvvetleri\'nden sorumlu yöneticilerinin kendisiyle görüşme talebinde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Konya polisi, ihbarcı teğmeni arayan kişilerin Ankara\'da yürütülen Akıncı Üssü davasında, örgütün bir numaralı ismi olarak anılan firari Adil Öksüz\'ün, sağ kolu ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) örgüt mensuplarından sorumlu \'sivil imam\' olduğu ileri sürülen Kemal Batmaz\'ın ekibindeki Çay ve Karabulut olduğunu saptadı. Araştırmasını derinleştiren polis, 2 kişinin, itirafçı örgüt mensuplarının ifadesi doğrultusunda oluşturduğu örgüt şemasında \'askerden sorumlu ünite\'nin \'müdürü\' ve \'müdür yardımcıları\' olduğunu belirledi. Ardından geçen 3 Ekim günü İstanbul\'a gelen polis, örgütün \'Gaybubet\' evine yaptığı baskında Çay ve Karabulut\'u gözaltına aldı. İki şüphelinin de öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği ve Hava Kuvvetleri ile Hava Harp Okulu\'ndaki örgüt mensuplarının \'mahrem abileri\' olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya\'ya getirildi. Susma hakkını 13 gün boyunca kullanan Çay ve Karabulut, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemece 2 kişi, tutuklandı.

OPERASYONU YÜRÜTENLERE SOSYAL MEDYADA HAKARET

Alper Karabulut ve Zafer Çay\'ın gözaltına alınmasının ardından FETÖ sempatizanlarının, sosyal medyada Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve KOM Şube Müdürü Ali Loğoğlu hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlendi. Bu paylaşımı yapanların Twitter ve Facebook hesaplarının yeni açıldığı, sahte adreslerden oluştuğu ve kaynağına bakıldığında paylaşımların farklı ülkelerden gönderildiği tespit edildi. Paylaşımların, 17-25 Aralık sonrası örgüt içerisinde oluşturulan sosyal medya birimi tarafından yapıldığı, bununla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

YENİ SUBAYLAR, 15 TEMMUZ SONRASI ÖRGÜTE \'HİMMET\' VERMİŞ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak, itirafçı olan ve 17 yıldır örgütün \'mahrem asker abisi\' olduğu ileri sürülen S.S.\'nin ifadesinde, tutuklanan \'Yavuz\' kod adlı Alper Karabulut\'un darbe girişiminden sonra da kendisini yeni subaylarla tanıştırdığını iddia ettiği öğrenildi. Darbe girişiminden sonra da örgüte bağlı subayların, \'himmet\' vermeye devam ettiğini söylediği belirtilen S.S.\'nin, ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

\"25.01.2017 tarihinde gece 22.30-23.00 sıralarında evimde eşim ve çocuklarım ile otururken kapı çalındı. Kapıyı açtığımda Yavuz (Alper Karabulut) abinin geldiğini gördüm. İçeri davet ettim. Kısa süreli hal hatır konuştuktan sonra beraber dışarıya çıktık. Yavuz abi beni Hava Kuvvetlerinde görevli bir subayla ilgilenmem için tanıştırdı. Subayla görüşme ayarladık. Ben buraya gelene kadar (Emniyet Müdürlüğüne) hep kulaktan dolma ya da Yavuz abimin bana anlattığı şekilde soruşturmaların tamamen baskı ve şiddet üzerine kurularak, tüm cemaat mensuplarının ister tüm bildiklerini anlatsın, isterse hiçbir şey anlatmasın her halükarda ceza evine gönderildiği kanısına sahiptim. Buraya geldiğimde şahsıma yapılan muamele ve ifade verirken gördüğüm uygulamalar da tamamen yanlış fikirlere sahip olduğumu, devletimizin, milletimizin ve soruşturmayı yapan insanların ne kadar adilane bir şekilde davranarak hakikatin ortaya çıkması için uğraştıklarını gördüm.\"

Görüntü Dökümü

------------------

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

=================================================

3)DOĞALGAZ BORUSUNUN PATLAMASI KORKUTTU

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde alt yapı çalışması sırasında iş makinesinin büyük bir gürültüyle patlattığı doğalgaz borusu panik yarattı. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken, yaklaşık 20 dakika süren doğalgaz sızıntısı vananın kapatılmasıyla önlendi.Çorlu\'nun Hatip Mahallesi\'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri eski su borularını onarmak için çalışma yaparken, iş makinesi bir doğalgaz borusunu patlattı. Borunun büyük bir gürültüyle patlaması çevredeki vatandaşlar arasında panik yarattı. Bazı vatandaşlar ise bölgeden kaçmaya çalıştı. Patlamanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri patlamanın olduğu alanı güvenlik şeridi ile çevirdi. Yaklaşık olarak 20 dakika süren doğal kaçağı ekiplerinin vanaları kapatmasıyla sona erdi. İş makinesinin patlattığı doğalgaz borusu da onarıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Olay yeri

-Patlamanın olduğu alan

-Emniyet şeridinin çekilmesi

-İtfaiye araçları

-Hazır bekleyen itfaiye erleri

-Doğalgaz ekiplerinin gelmesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -

===================================================

BERGAMA\'DA ORMAN YANGINI (EK)

4)SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir\'in Bergama İlçesi\'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelelerle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldığı belirtildi. Yangında 3 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Görüntü Dökümü

------------------

- Yangından alevli görüntü

- Söndürme çalışmaları

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)

===================================================

5)DÜĞÜNDE HORON OYNARKEN KALP KRİZİ GEÇİREREK ÖLDÜ

SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde, 58 yaşındaki Nizamettin Özer, düğünde horon oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özer\'in son görüntüleri de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hendek\'te yaşayan Nizamettin Özer, önceki gün, yeğeninin Yeni Mahalle\'de bulunan Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu\'nun konferans salonundaki düğününe katıldı. Akrabalarıyla birlikte müzik eşliğinde horon oynayan Özer, kalp krizi geçirerek, yere yığıldı. Yakınları tarafından Hendek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Özer, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özer\'in cenazesi, dün cenaze namazının ardından Dikmen Mahallesi\'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Düğünde Nizamettin Özer\'in horon oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)

============================================

6)BİNLERCE BALIK DENİZLE BULUŞTU

ADANA\'da denizdeki su ürünleri popülasyonunun arttırılması için binlerce balık Akdeniz\'e bırakıldı. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne bağlı Karataş İlçesi\'ndeki Akyatan Dalyanı\'nda bulunan çipura, levrek ve kefal başta olmak üzere binlerce balık Akdeniz\'e uzanan bağlantı kanalına törenle bırakıldı. Dalyanda \'kuzuluk\' olarak tanımlanan bölgelerde yetişen balıkları kepçe yardımıyla bağlantı kanalına bırakan Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinin arttırılması için çalıştıklarını söyledi.

\'CİDDİ KATKI SAĞLIYORUZ\'

Bakanlığın ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen kararı gereği her yıl lagün ve dalyanlardaki denize yumurtalı çipura, levrek ve kefal gibi balıklardan en az yüzde 10\'unun denize bırakıldığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

\"Deniz bağlantı kanalına bıraktığımız bu balıklar denize gidecek. Orada yumurtlayacak ve bir sene sonra tekrar ergin balıklar bu dalyana gelecek. Sonra gelişimlerini tamamlayarak bir sonraki yıl yine denize bırakılacak. Bu önemli bir döngü. Dalyanlar, balıklar için üreme olgunluğuna gelinceye kadar vaktini geçirdiği önemli bir yer. Dalyanların büyüklüğüne göre elde edilen balık miktarı ortaya çıkıyor. Sayı çok değişken olduğu için şimdi net \'şu kadar balık bırakıldı\' diyemiyoruz. Dalyanda 400-500 ton balık yetiştirildiği göz önüne alındığında yüzde 10 kararıyla birlikte binlerce balığı denize bırakmış oluyoruz. Denizdeki su ürünleri varlığımıza çok ciddi katkı sağlamış oluyoruz.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

- Balıkların bırakıldığı yerden genel ve detay görüntü

- Balıklardan genel ve detay görüntü

- Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin\'in konuşması

- Balıkların denize bırakılması

SÜRE:01\'59\"BOYUT:121MB

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

======================================================

7)ESKİ VAN ŞEHRİNDE 100 YILLIK \'ZAPTİYE KARAKOLU\' GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

İSTANBUL Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar Başkanlğı\'nda Van Kalesi\'nin güneyinde başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Doç. Dr. Konyar, bu yılki kazı çalışmalarında özellikle 19.yüzyılın ortalarına ait kamusal alanların ortaya çıkarıldığını, bunlardan birinin de zaptiye karakolu olduğunu söyledi.

1918 Rus saldırısı sonrası yıkılan ve daha sonra ilgisizlik ve yapılan tahribat dolayısıyla toprak altında kalıntıları kalan eski Van Şehri\'nin kazı çalışmalarında Türkiye\'nin 12 üniversitesinden 46 bilim adamı görev alıyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı(DAKA), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Van Müzesi ile Kültür Turizm Müdürlükleri tarafından desteklenen \'Eski Van Şehri\' projesi için yapılan çalışmalar Kültür Bakanlığı\'nın izniyle 7 yıldır sürdürülüyor. Bu yıl 3 aydan beridir sürdürülen kazı çalışmalarında ise, 80 işçi görev yapıyor.

KAMU BİNALARI ORTAYA ÇIKARILDI

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Konyar başkanlğında sürdürülen kazı çalışmalarında 800 yıllık Van şehrinde 100 yıllık kamu binaları,Zaptiye Karakolu, Tekalifi Harbiye binası, Maarrif dükkanlar ve Adliye binaları gün yüzüne çıkarıldı. Kazılar sırasında ortaya çıkarılan yeni eserler, kazı ekibini de heyecanlandırıyor. Van\'ın 5 bin yıllık tarihinin araştırıldığını söyleyen Doç. Dr. Konyar şöyle konuştu:

PROJEYİ DAKA. DAP DA DESTEKLİYOR

\"İstanbul Üniversitesi adına eski Van şehrinde yürüttüğümüz kazı çalışmalarına bu yıl DAP ve DAKA da destekliyor.Çalışmalar aynı zamanda Van Kültür ve Turizm, Van Müzesi Müdürlükleri tarafından da destekleniyor. DAKA\'nın eski Van şehri ile ilgili bir canlandırma projesi var. Burada özellikle 19.yüzyılın ortalarından kalma kent dokusuna ait kamusal alanlar ortaya çıkıyor. Bağış dükkanları, kamuya ait yapılmış binalar, özellikle 1. Dünya savaşı öncesi halktan bazı kesimlerden toplanan yiyecek, içecek ve çeşitli maddelerin depo olarak kullandığı alanlar. Bunları da orduya yardım için yapılmış ve günümüzde seferberlik gibi düşünebilirsiniz. Buralardaki buluntularda ayakkabısından tutun ilacına kadar, kumaşına kadar bir çok yelpazeden ürün grupları var. Asıl bir diğer önemli binamız da dönemin Zaptiye karakolu. Yani günümüz Jandarma karakolu olarak nitelendirebiliriz.O da ayakta ve ortaya çıkarıldı. Artık binaların niteliklerini de belirleyerek ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Van şehri yaklaşık 800 yıllık bir şehir. 1.Dünya savaşı sürecinde 1915-1918 arası tahrip olmuş alanları da ortaya çıkarıyoruz. Burada çok talihsiz olaylar yaşandı. Fakat biz arkeologları, şanslı kılan bir çok yapının, buluntunun bozulmamış şekilde günümüze ulaşmasıdır. Bu da 19. yüzyılın yaşam tarzını, kent dokusunu çok da fazla tahrip edilmeden günümüze taşıyor. Bu aşamada DAKA\'nın yaptığı destek çok önemli.İlk defa DAKA böyle bir projeye imza atıyor. Büyük çaplı bir proje.\"

ANİMASYON FİLMİ HAZIRLANIP BİNALAR AYAĞA KALDIRILACAK

Projenin bir çok ayrıntısının belirlendiğini, 5-6 aya kadar tamamen netliğe kavuşacağını, bütün alanları görmek için bir animasyon filminin de hazırlandığını belirten Doç. Dr. Konyar, \"Bu film çerçevesinde bir strateji belirlenecek.Şu anda fizibilite çalışmaları yapılıyor. Çünkü bölgenin sosyolojik ve ekonomik fizibilitesi belirlenip, böyle bir işe kalkışmak gerekiyor.Alt yapı çalışmaları çözülmeden, binaların ayağa kaldırılması uygun olmadığı düşünülüyor.\"dedi.

YAŞAM ALANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

Doç. Dr. Konyar, iklim şartlarına göre bu çalışmaların bir ay daha devam edeceğini, alandaki binaların nasıl ayağa kaldırılacağı ile ilgili bilim adamları ile görüşülüp bu yönde çalışmalarını sürdüreceklerini de söyledi. Konyar, \"Proje çerçevesinde 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen taş temelli, kerpiş binalar. Bunlar iki katlı bazıları cumbalı. Eski Van mimarini yansıtan düz damlı evler. Zaten kent dokusu çok fazla ayakta. Görülebilir ve her iki tarafında çok taşlı kaldırımlar var. Bu taşların ortasında omurgalı yollar var. Asıl mesele bu binaların işlevlendirilmesi. Yani bu binalar yapıldıktan sonra boş kalmaması gerekiyor.Yaşanan alanlara dönüştürülmesi gerekiyor. O noktada bazı mevzuat, yönetmenlikler var.\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Dron ile havadan çekilen kazı çalışması

-Yapılan kazı çalışmalarında genel ve detaylar

-Ortaya çıkan 100 yıllık binalar

-Çalışan işçiler

-Çalışmalarda ortaya çıkarılan kamusal binalar ve zaptiye karakolu

-Dron ile havan görüntü

-Çalışmalarda yakın plan detaylar

-STANBUL Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar ile röportaj

-Çalışmanın yapıldığı Van Kalesi güneyi

-İşçilerle birlikte mazı çalışmayı yapan Doç. Dr Konyar

BOYUT:768 MB

SÜRE:6 DK 52 SN

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)-

===============================================

8)VAN\'DA 216 KİLO 490 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ



VAN\'ın Erciş İlçesi\'nde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı aracın arka kısmında MDF panellerinin içerisinde 423 paket halinde 216 kilo 490 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Erciş İlçesi\'nde denetim noktası oluşturdu. Bu denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta ise \'Rexo\' isimli narkotik dedektör köpekle arama yapıldı. Yapılan aramada; aracın arka kısmındaki MDF panellerinin içerisinde zulalanmış şekilde 423 ayrı paket halinde 216 kilo 490 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili H.K., \'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek\' suçundan gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Yapılan açıklamada 1 Ocak- 17 Ekim 2017 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 136 operasyonda yapıldığı ve bu operasyonlarda 2 ton 689 kilo 984 gram eroin ele geçirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

\"Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

-Aracın durdurulması

-Dedektör köpek arama yaparken

-Eroin paketlerinin çıkarılması

-Eroin paketlerinden detaylar

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

========================================================

9)69 YILDIR ARALIKSIZ MARANGOZLUK YAPIYOR

MERSİN\'de, baba mesleği olan marangozluğu 69 yıldır aralıksız sürdüren 81 yaşındaki Selim Yonuk, \"Çok değerli bir meslek. 55 sene önce iş yaptığım kişi, \'Helal olsun aldığın para. Sanki bugün yapmışsın gibi sağlam\' diyor. Bu da zaten bir ustaya yeter\" diye konuştu.

1948 yılında çırak olarak başladığı meslek yaşamında onlarca usta yetiştiren Selim Yonuk, ilerleyen yaşına rağmen her sabah, hayattaki en büyük tutkum dediği işinin başına geçiyor. Bu yıl İl Ahisi seçilerek ödülünü Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın elinden alan Yonuk, marangoz olabilmek için sanat okulunu dahi yarıda bıraktığını söyledi. 56 yıllık evli ve 4 çocuk babası Yonuk, \"1948 yılında çıraklığa başladım. 1960 yılında ise kendi dükkanımı açtım. Yetiştirdiğim usta ve kalfa sayısı 100\'ü geçmiştir. Sanayide herkes bana \'Baba\' der. Herkeste bu makinelerden yok, gelir kullanırlar ve hiç para almam. Sabah 08.00\'de işe gelir, akşam 18.00\'e kadar çalışırım. Mesleğimi çok seviyorum. O kadar seviyorum ki pazar günleri sıkılıyorum, keşke işte olsaydım diyorum. Çok değerli bir meslek. 55 sene önce iş yaptığım kişi, \'Helal olsun aldığın para. Sanki bugün yapmışsın gibi sağlam\' diyor. Bu da zaten bir ustaya yeter\" dedi.

Çalışmanın kendisini ayakta tuttuğunu belirten Selim Yonuk, \"Dürüst ustaları, eskiden güzel iş yapan ustaları hâlâ ararlar. Ama artık bu dönemde iki vida ile işi bitiriyor adamlar. Böyle iş olmaz. Biz bir yatak odasını bir ayda bitiriyorduk, şimdi adam 2 günde bitiriyor. Eskiden yapılan işin bir kalitesi vardı, değeri vardı. Müşterinin evine götürdüğünde ustaya saygı, değer, ikram vardır. İl Ahisi seçtiler beni ve bu büyük bir şeref. Bir sanatkâra daha büyük bir şeref olmaz. Şu yaşa geldim çalışıyorum, hayattan zevk alıyorum. Çalışmasaydım ya toprak altında olurdum ya da bir köşede öylece oturuyor olurdum. Çalışma azminden, sevgiden oluyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

***ÖZEL***

-Marangoz atölyesinden görüntüler

-Selim Yonuk çalışırken

-Yonuk, ölçü alırken

-Odun keserken

-Yonuk\'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05:53 BOYUT: 190.00 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

=====================================================

10)KADIN MARANGOZLAR AHŞAP OYUNCAK ÜRETİYOR

DÜZCE\'de 1 ay önce kurulan oyuncak fabrikasında çalışan kadın işçiler, makineler ile şekil verdikleri kayın ağacından çeşitli modellerde oyuncak üretiyor.

Beyköy Beldesi\'ndeki 1\'inci Organize Sanayi Bölgesi\'nde 1 ay önce faaliyete geçen fabrikada 20\'si kadın toplam 35 kişi çalışıyor. Kadınlar, fabrikada küçültülen ağaç parçalarını makineler ile şekillendirip boyayarak, farklı modellerde oyuncağa dönüştürüyor. Fabrikada şu anda 60 farklı oyuncak üretiliyor. Kısa sürede bu rakamın 100\'e çıkarılması hedefleniyor.

Fabrika sahibi Ali Kanburoğlu, kapasiteyi her geçen gün artırmayı hedeflediklerini söyledi. Tamamen yerli üretim yaptıklarını belirten Kanburoğlu, \"Aile oyunları, akıl ve zeka oyunları burada mevcut. \'Yerli ve milli oyuncak projesi\' adı altında burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize özel, bizim kültürümüze has oyuncakları nasıl üretiriz; sürekli bunun çalışmasını yapıyoruz\" dedi.

Kanburoğlu, üretimde kayın ağacı kullandıklarını da söyleyerek, \"Kayın ağacı Karadeniz Bölgesi’ne özel bir ağaçtır. Yılda 2 bin 500 metreküp ağaç işleme kapasitesine sahibiz. Bunun yanında otomatik makineler, zımparalar ve diğer teknolojik makinelerle üretim yapmaktayız. 20\'si kadın toplam 35 kişi çalışıyor. Yılbaşına kadar istihdam sayısını 70\'e çıkarmayı hedefliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Üretilen oyuncaklar

-Kadınları çalışması

-Biten oyuncaklardan detaylar

-Ali Kanburoğlu röp.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)