DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ŞIRNAK\'TA FRENİ BOŞALAN KAMYON 4 ARACA ÇARPARAK EZDİ

ŞIRNAK\'ta, Bahçelievler Mahallesi\'nde park halindeki mıcır yüklü kamyonun frenin boşalması nedeniyle, yokuş aşağıya doğru hareket etmesi sonucu park halindeki 4 araca çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi üzerinde park halinde bulunan mıcır yüklü 20 ATT 65 plakalı kamyonun freninin boşalmasından sonra yokuş hareket etmeye başladı. Freni boşalan kamyon, yol üzerinde park halinde bulunan 4 araca, 1 elektrik direğine çarptıktan sonra ancak durabildi. Meydana gelen kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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-Kazada hasar gören araçlar

-Kazaya sebep olan kamyon

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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2)SAHTE BİNBAŞIYA AŞIK OLDU, HEM İŞİNİ HEM PARASINI KAYBETTİ

BURSA\'da bir bankada çalışan 39 yaşındaki Şule N., internette tanışıp aşık olduğu, adının Kenan Çelebi olduğunu söyleyen sahte binbaşı tarafından dolandırıldı. Şule N., hem parasını, hem de işini kaybederken, dolandırıcı olduğu belirlenen Fatih Ö. yakalanıp gözaltına alındı.

22 yıldır Bursa’da bir bankada çalışan Şule N., 6 yıl önce eşinden boşandı. Bir çocuk annesi Şule N., geçen yıl Aralık ayında İnternette ‘kelime oyunu’ oynarken, adının Kenan Çelebi olduğunu ve binbaşı rütbesiyle Uludere’de görev yaptığını söyleyen bir kişiyle tanıştı. İnternet üzerinden binbaşı üniformalı fotoğrafını da gönderen şüpheliyle cep telefonundan görüşmeler yapmaya başlayan Şule N. ona aşık oldu.

Bir süre sonra da Şule N.’nin ifadesine göre, evlilik planları yapmaya başladılar. Şule N.’nin güvenini kazanan sahte binbaşı, bir defasında Şule N.’ye çatışmada olduğunu, bu nedenle cep telefonunun faturasını ödeyemediğini, telefonu kapanırsa görüşmelerinin de mümkün olamayacağını anlattı. Bunun üzerine Şule N. 5 ay boyunca sahte binbaşının telefon faturalarını ödedi. Aynı kişiye sözde kuzeni aracılığıyla bir cep telefonu ve belirli aralıklarla çeşitli miktarlarda para da gönderen Şule N., bir telefon görüşmesinde \"Seni çalıştığın bankadaki insanlardan kıskanıyorum. Çalışmanı istemiyorum\" diyen sahte binbaşıya aşkını kanıtlamak için bankadaki işinden de istifa etti.

Ancak son günlerde görüşmelerin azalması üzerine cep telefonunun numarasını sorgulatan genç kadın, \"Binbaşının kuzeniyim\" deyip kendisinden paraları elden alan Fatih Ö.\'ye ait olduğunu tespit etti. Şule N.\'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Fatih Ö., parayı zorla almadığını söyledi. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan adliyeye çıkartılan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Genç kadın Fatih Ö.’den davacı oldu.

Görüntü Dökümü

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-Adliye binasından

-Emniyet dış plan

-Fotolar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

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3)ŞAKA CİNAYETİNE 15 YIL HAPİS CEZASI

BURSA’da birlikte alkol aldığı arkadaşı 52 yaşındaki Ali Sakarya’yı kalbinden tek bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 66 yaşındaki Behçet Yurtsever, karar duruşmasında \"Beraber alkol alıyorduk. Şakalaşırken anneme küfür edince elimdeki bıçağı karnına doğru salladım. Kalbine isabet etmiş. Öldürme niyetim yoktu\" dedi. Yurtsever\'e, 15 yıl hapis cezası verildi. Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde geçen mayıs ayında meydana geldi. İkinci el eşya alım- satımı yapan Ali Sakarya, kendisine ait depoda arkadaşı Behçet Yurtsever ile birlikte alkol aldı. İki arkadaş arasındaki şakalaşma, küfürlü tartışmaya dönüşünce Behçet Yurtsever, Ali Sakarya\'yı kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 5 çocuk babası Sakarya öldü. Olaydan sonra yakalanarak tutuklanan Behçet Yurtsever hakkında Bursa 5’inci Ağır ceza Mahkemesi’nde \'Adam öldürmek\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Behçet Yurtsever hakkındaki dava karara bağlandı. Çıktığı son duruşmada daha önce verdiği ifadeyi tekrarlayıp, \"Birlikte alkol alıp şakalaşıyorduk. Anneme küfür edince sinirlendim. Bıçağı karnına doğru salladım, ama kalbine isabet etmiş. Amacım onu öldürmek değildi\" dedi. Behçet Yurtsever\'e ömür boyu hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki iyi hali ile olaydaki tahriki dikkate alarak cezayı 15 yıl hapis cezası olarak karara bağladı.

Görütü Dökümü

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Şüpheli adliyeye çıkartılırken

Otomobilin içersinden görüntüsü

Ölenin kimlik fotosu

(Boyut.66mb)(Süre:01.04dk)

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

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4)ENGELLİ ÖMER, OKÇULUK SPORU İLE HAYATA BAĞLANDI

BOLU’da, 9 yaşında balkonda oynarken evin önünden geçen yüksek gerilim hattına tel atması sonucu sol elini ve iki bacağını kaybeden 27 yaşındaki Ömer Aşık, okçuluk sporu ile hayata bağlandı. Aşık, 2011 yılında başladığı okçulukta milli takıma kadar yükselerek ulusal ve uluslararası müsabakalarda sayısız derece elde etti.

Ömer Aşık, 1999 yılındaki kazadan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına rağmen eğitimini sürdürdü. Kentte, \'Engelli dostu okul\' olarak bilinen Emine mehmet Baysal Anadolu Lisesi\'nden mezun olan Aşık, 2011 yılında aynı okulda santral memuru olarak işe başladı. Aşık, aynı yıl Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü\'nün \'Spor Engel Tanımaz\' projesi sayesinde okçuluk sporu ile tanıştı. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Okçuluk Takımı\'nda yer alan Aşık, 2013 yılında Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda sonuncu olmasına rağmen pes etmedi. Çalışmaya devam eden Aşık, 1 yıl sonra aynı şampiyonada Türkiye 2\'ncisi oldu. 2015 yılında ilk kez katıldığı uluslararası şampiyonada dünya 2\'nciliği elde eden Aşık, 2016 yılında Avrupa Şampiyonası’nda 2\'ncilik kazandı. Ardından Rio Olimpiyatlarına katılarak en büyük hayalini gerçekleştiren Aşık, 2017 başındaki Avrupa 2\'nciliği ardından son olarak katıldığı Çin’in Pekin kentindeki Dünya Şampiyonası’nda da 2\'ncilik kazanarak Türkiye’ye gurur yaşattı. Türk milli takımı şampiyonada takım halinde ise şampiyon oldu.

Aşık, okulda meaisini tamamladıktan sonra belediyenin kendisine tahsis ettiği engelsiz taksi ile Karaçayır Mahallesi\'nde antrenman yaptığı salona gidiyor. Burada takım arkadaşlarıyla çalışmalarını sürdüren Aşık, azmiyle çalıştığı okulda eğitim gören bedensel engelli öğrencilere de örnek oluyor. Okçuluk ile hayata daha sıkı bağlandığını ifade eden Aşık, şöyle konuştu:

\"Pekin\'deki Dünya Şampiyonasında bireysel olarak dünya 2’nciliği, takım halinde ise 137 sayı farkla dünya şampiyonluğu elde ettik. Yine 3’lü takım olarak elemelerde de dünya rekoru kırdık. Ülkemize bu başarıyı kazandırdığımız için mutluyum. Bu duygunun tarifi yok. Orada ay yıldızımız için mücadele ediyoruz. Ama maalesef bizler gerekli destekleri ve imkanları elde edemiyoruz. Okçuluk sporu bir açık hava sporu. Gerekli kurum ve kuruluşlar saha desteği vermediler\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ömer Aşık’ın okulundan görüntüler

-Okuldaki diğer engelli öğrenciler

-Öğrenciler ile röportaj

-Çalışırken görüntüler

-Belediyenin aracıyla Ömer Aşık’ın işten alınması

-Antrenmandan görüntüler

-Röportaj

-Detaylar

Süre: 04.42 Boyut: 150 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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5)BURSA TARIM FUARI\'NDA 371 BİN DOLARLIK TRAKTÖR

TÜRK Traktör tarafından \'BURTARIM 2017\' ve Bursa 10\'uncu Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı\'nda tanıtılan 371 bin dolarlık dev traktör ilgi odağı oldu.

New Holland\'ın yeni T8 410 Auto Command serisi traktör, TÜYAP tarafından düzenlenen BURTARIM ve Bursa 10\'uncu Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı\'nda tanıtıldı. Fuarı ziyaret edenlerin ilgisini çeken dev traktörün fiyatını duyanlar şaşırıyor. Ziyaretçiler, 371 bin dolara satışa sunulan traktörle selfie çektiriyor. Fuarın en gözde traktörünün profesyonel tarım yapan çiftçilere hitap ettiğini belirten Türk Traktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, pazarda satılan iki traktörden birinin Ankara ve Adapazarı\'ndaki fabrikalarında üretildiğini söyledi. Özdemir, şöyle dedi:

\"1954 yılından bu yana 63 yıldır çiftçilerimizin işini kolaylaştıracak, onların verimini artıracak, modern üretim tekniklerini kullanmasını sağlayacak traktör ve ekipmanları yüksek teknoloji ile uygun koşullarda ve Türkiye\'nin en geniş servis ve yedek parça ağıyla sunmaya çalışıyoruz. Bu fabrikalarımızda ürettiğimiz traktörlerimiz dünyanın 5 kıtasında 130\'dan fazla ülkesinde kullanılmaktadır. Temmuz sonu itibariyle geçen yılın yüzde 4.9 üzerinde bir oranla yaklaşık 40 bin traktör satıldı. 48 beygirden 410 beygire kadar güce sahip traktörlerimizle küçük, orta ve büyük ölçekli bitkisel ya da hayvansal tarım alanlarında bütün ihtiyaca cevap veriyoruz. 410 beygir gücünde 11 ton taşıma kapasitesiteli bu traktör, sahip olduğu ileri teknolojiyle büyük çiftçilere, profesyonellere hitap ediyor. Tabii ki tarımı iktisadi teşebbüs olarak gören, bunu bir yatırım aracı olarak değerlendiren vizyonel çiftçilerimize hitap ediyor. Yıllık satış rakamları ise 8-9 tane.\"

\'T8 410 Auto Command\'ın 371 bin dolar fiyatı ile fuarın en büyük ve en pahalı traktörü olduğunu belirten Özdemir, \"Rakamın yüksekliğine karşın yarattığı katma değeri ve yatırımın geri dönüşünü en hızlı yapan traktördür. Bu özelliği de yarattığı performans, çekiş gücü, yakıt ekonomisi, operasyonel masraflarının düşük olması, girdi maliyetinde sağladığı avantajla üretim maliyetlerini düşürmesinden kaynaklanıyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Traktörden detaylar

-Resim çekilen vatandaşlardan görüntüler

-Türk Traktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir röp

Süre: 3 dakika 30 saniye Boyut: 213 MB

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

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