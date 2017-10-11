DHA YURT BÜLTENİ-7

TÜPRAŞ\'TA PATLAMA 4 ÖLÜ, 2 YARALI (EK)

1)İKİ İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İzmir\'in Aliağa İlçesi\'ndeki Tüpraş Aliağa Rafinerisi\'ndeki patlamada 2 itfaiye erinin de dumandan etkinlendiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin itfaiye erlerine müdahale ettiği belirtildi. Patlamanın meydana geldiği depolama alanındaki nafta tankına itfaiye ekiplerinin soğutma yaptığı görüldü.

YARALI İŞÇİNİN DURUMU İYİ

Patlamanın ardından Menemen Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan kaynak işçisi 33 yaşındaki Halil İbrahim Kavlak\'ın tedavisi sürüyor. Evli ve 3 çocuk babası Kavlak\'ın patlama sırasında dışarıda olduğu ve gazdan etkilendiği öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan işçinin amcasının oğlu İlyas Kavlak, haberi televizyondan gördüğünü belirterek, \"Ben gece vardiyasında bir fabrikada çalışıyorum. Sabah eve geldim ve haberi televizyondan öğrendim. Amcamın oğlunun yaralandığından haberim yoktu. Dört işçinin öldüğünü söylüyorlardı. Sonra yaralandığı haberi geldi. Ben de hastaneye geldim. Durumu iyi, hayati tehlikesi yok, sadece gazdan etkilenmiş. Kendisi kaynakçı. Olay sırasında tankın içinde değilmiş\" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada da patlamada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan 4 işçi Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere\'nin yaşamını yitirdiği belirtilerek, \"Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kaza ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır\" denildi.

Görüntü Dökümü

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- Menemen Devlet Hastanesi\'nden görüntü

- Tedavisi süren Halil İbrahim Kavlak\'ın amcasının oğlu İlyas Kavlak ile röp

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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2)SUR\'DAKİ KİLİSE VE CAMİNİN KUBBELERİNDEKİ KURŞUNLARI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

DİYARBAKIR\'ın merkez Sur İlçesi\'ndeki Protestan Kilisesi ile Hacı Hüsref Paşa Cami\'sindeki kurşun levhalarını çalan ve aralarında kilise bekçisinin de bulunduğu 2 kişi yakalandı.

Sur İlçesi Cemal Yılmaz Mahallesi\'ndeki yasaklı bölgede bulunan Protestan Kilisesi ile Hacı Hüsref Paşa Camisi\'nin kubbelerinde bulunan kurşun levhalarının çalındığının tespit edilmesi üzerine polis harekete geçti. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipleri, kilise ve cami kubbelerinden sökülen kurşunları çalan hırsızları bulmak için kentteki hurdacıların hepsini gezdi. Güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alan polis, bir hurdacıya gelen 2 kişinin kurşunları verdiğini tespit etti. Kurşunları hurdacıya satarak 10 bin lira aldıkları tespit edilen ve eşkalleri belirlenen zanlıların bulunduğu adreslere dün operasyon düzenlendi. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen aralarında kilisenin bekçisinin de bulunduğu E.B. ile R.T.\'yi yakaladı.

Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen zanlılar, sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilirken, olaya karıştığı belirlenen E.K\'nin yakalanması için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Çalınan kubbe kurşunlarının emniyetteki teşhiri

-Zanlıların adliyeye çıkarılması

-Zanlıların kurşunları hurdacıya satış anları

-Genel ve detay görüntüler

-Hurdalıkta ki satış anının güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)-

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3)YAŞLI ADAMIN EVİNDEKİ ÇELİK KASAYI ÇALDILAR

KONYA\'nın Akşehir İlçesi\'nde, 82 yaşındaki Mustafa Coşkun\'un evine giren hırsızlar, içinde altın, döviz ve Türk lirası olarak yaklaşık 200 bin lira olan çelik kasayı çaldı.

Olay, dün gece saatlerinde, Ortaköy Mahallesi\'nde oturan emekli Coşkun\'un iki katlı evinde meydana geldi. Yatalak olan eşiyle birlikte yaşayan ve işitmede yaşlılığa bağlı sıkıntılar yaşayan Coşkun, birinci katta sobayı yakıp uyudu. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar, evin arkasındaki bahçe kapısını açarak, içeri girdi. Ardından ikinci kata çıkıp, içinde döviz, altın ve Türk lirası olarak yaklaşık 200 bin lira olan çelik kasayı, oda penceresinden garaj çatısına taşıdı. Daha sonra çatıdan aşağı atılan kasa, araca yüklenip, götürüldü.

Saban uyandığında evdeki kasanın çalındığını fark eden Coşkun, jandarmaya haber verdi. Yıllarca Almanya\'da çalışıp, emekli olduğunu belirten Coşkun, \"Bu paralarla çocuklarıma birer gelecek bırakmak istemiştim; ama hırsızlar ne var ne yok hepsini aldı, götürdü. Bunu yapan, vicdansızdır. Yetkililerden bu hırsızların bulunmasını istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yaşlı adam röp.

- Evin içinden ve çatıdan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA))

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4)ÜRETİCİ EMANET VERDİĞİ FINDIĞINI GERİ İSTİYOR

GİRESUN’da, serbest piyasada fındık fiyatlarında artış bekleyen üreticiler umduğunu bulamayınca tüccara emanet verdikleri ürünlerini geri almaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yapılan fındık yürüyüşü ve mitinginin ardından fiyatlarda fazla bir yükseliş yaşanmadığını belirterek üreticilerin serbest piyasada tüccardan çok Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) yönlendiğini belirtti. Fındık piyasasında 9-9.25 liradan oluşan fiyatların bugünlerde 9.50 liraya yükseldiğini ancak bunun beklentilerin altında bir fiyat olduğunu ifade eden Karan, “Üretici serbest piyasada fiyatların yükselmesini bekledi. Ancak fazla bir değişiklik olmayınca çiftçimiz TMO’yu tercih etmeye başladı. Hatta bazı üreticilerin tüccara emanet bıraktığı ürününü geri istediğini öğrendik. Bu üreticilerimizde fındıklarını TMO’ya götürüyorlarö dedi.

“REKOLTE DÜŞÜK KALACAKö

Serbest piyasada fiyatların ay sonuna doğru yükselişe geçeceğini hatta TMO’nun fiyatının üzerine çıkabileceğini tahmin ettiklerini ifade eden Karan, “İtalya ve Gürcistan’da rekolte düşük. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de tahmin edilen rekolte gerçekleşmeyecek. Türkiye rekoltesi de 600 bin tonun altında gerçekleşebilir. Ayrıca TMO’ya aşırı bir talep var. TMO ekiplerini artırdı ve Kasım ayına verilen randevuları da şimdiden almaya başladı. Şu an 45 bin ton fındık alımı yapan TMO, ay sonuna kadar 100 bin ton alım yapabilir. Hem rekoltenin düşüklüğü hem TMO’nun fazla alımı hem de üreticinin emanet fındığını geri istemesi piyasada bir sıkışıklığa neden olacak. Bu durum da serbest piyasada fiyatların yükselmesini sağlayacak.ö diyerek sabırlı olmalarını istediği üreticilerin TMO’yu tercih etmelerini ve gerekirse ay sonunu beklemelerini tavsiye etti.

Görüntü Dökümü

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Fındık detayları

Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA

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