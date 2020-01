DHA YURT BÜLTENİ-7

Şehit Yüzbaşı ile korucunun adı tünellere verildi



ŞIRNAK- Cizre karayolunda yapımı süren tünel inşaatının güvenliğini sağlarken, PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page\'nin adı Başbakan Binali Yıldırım\'ın talimatı ile tünellere verildi. Şehitlerin isimlerinin üzerinde yazıldığı tabelalar tünel girişine asıldı.

Cudi Dağı\'nın altında geçen ve Şırnak-Cizre ile Şırnak-Silopi arasındaki mesafeyi kısaltacak Şırnak-Cizre karayolunda yapımı süren tünel inşaatının güvenliğini sağlarken, 2 Ekim\'de PKK\'lıların saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erddal ve güvenlik korucusu Dündar Page\'nin adı güvenliğini sağladıkları tünellere verildi. Başbakan Binali Yıldırım\'ın talimatı ile şehitler Erdal ve Page\'nin isimlerinin yazılı bulunduğu tabelalar, Cudi Dağı altından geçen tünellerin girişine asıldı.

Haber-Kamera: ŞIRNAK (DHA)

Neçirvan Barzani: Türkiye’yle ilişkilerimizi normalleştirmek için her çabayı göstereceğiz



IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum\'un, merkezi Irak ve Kürt yönetimi arasında görüşmelerin başlaması için önümüzdeki hafta inisiyatif alacağını belirterek, \"Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesi için her çabayı göstereceğiz\" dedi.

Süleymaniye kentinde IKBY Başbakanı Banzani başkanlığındaki İran Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) heyeti, \'Değişim Hareketi’yle (Goran) ile görüştü. Görüşmeden sonra Rudaw televizyonuna konuşan Barzani, Goran’la en açık toplantılarını yaptıklarını, diyaloğu geliştirmeye hazır olduklarını ve gelecek toplantılar için Goran’dan yanıt beklediklerini söyledi.

Tavırlarının açık olduğunu ve Bağdat ile koşulsuz olarak görüşmeyi talep ettiklerini belirten Barzani, \"Bağdat’ın, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne baskı uygulanması için konuyu diğer ülkelere taşıması, Irak’ın ve diğer ülkelerin çıkarına değildir. Başbakan Abadi’nin şunu anlaması lazım. Bu sorun, Irak’ın bir sorunudur; dış sorun değil\" diye konuştu.

IKBY Başbakanı Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Masum\'un merkezi Irak ve Kürt yönetimi arasında görüşmelerin başlaması için önümüzdeki hafta inisiyatif alacağını da dile getirerek, \"Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesi için her çabayı göstereceğiz\" dedi.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA) -

Ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

SİVAS\'ta hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu, Kılavuz Kavşağında yaşandı. Gölova ilçesinden Sivas\'a hasta nakleden Barkım Macit yönetimindeki 58 TU 221 plakalı ambulans ile Nezih Çelikağ\'ın kullandığı 58 BU 238 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans yaklaşık 200 metre sonra yola devrildi. Kazada ambulansın arkasında hasta yanında bulunan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Hüseyin Gürhan (23) ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan kardeşi Sevinç Çelikağ yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıdı. ATT Hüseyin Gürhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ambulasta bulunan hasta Sabit Ayan da CÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Ambulans sürücüsü Macit ile sağlık görevlisi Ayşenur Çakmak ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapatılan Sivas-Erzincan kara yolu ambulansın yoldan çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Kaza yerinden görüntüler

-Devrilen ambulans ve otomobil

-Ölen sağlık teknisyeninin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

Gazipaşa\'da kaza: 5 yaralı

ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2\'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gazipaşa\'ya bağlı Korubaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Şehir merkezinden Yeşilyurt Mahallesi\'ne bir yakınının cenazesine giden 32 yaşındaki Selçuk Sarı\'nın kullandığı 07 HCT 35 plakalı otomobil Korubaşı Köprüsü\'nde karşı yönden gelen Ordu Berk yönetimindeki 07 E 7512 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Selçuk Sarı ve yanında yolcu olarak bulunan Hatice Sarı (24), Serenay Su Sarı (4), Selin Su Sarı(2) ve Sezer Sarı (25) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı.

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)

Marmaris\'te sağanak yağmur sonrası denizdeki manzara \'pes\' dedirtti

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, gece metrekareye düşen 56 kilogram yağmur ardından debisi artan derelerle taşınan çöpler, denizde kirliliğe neden oldu. Belediye ekipleri, 8 kilometrelik sahil şeridinden ve dere yataklarından toplam 20 traktör römorku dolusu çöp topladı.

Türkiye\'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris\'te dün (Cumartesi) saat 21.00\'de başlayan yağmur gece yarısı şiddetini arttırdı.

Saat:02.00 - 04.00 arası metrekareye 50 kilogram yağmur düştü. Sabah saatlerine yağış etkisini kaybetti. İlçede metrekareye düşen toplam yağmur 56 kilogram olarak ölçüldü.

Gece, şiddetli yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden inen seml suları nedeniyle derelerin debisi artmasıyla taşınan çöpler, denizde kirliliğe neden oldu. Atatürk Caddesi\'nden Turban Mevkisi\'ne kadar uzanan 8 kilometrelik mavi bayraklı plajların kıyısını kaplayan atıklar, kötü manzara oluşturdu. Kafeterya ve büfelerde oturan vatandaşlar deniz kıyısındaki çöpleri seyrederek çaylarını yudumlamak zorunda kaldı. Kirliliği cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaşarak, \"Duyarsızlığın sonucu bu\" yorumunda bulundu.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nden 60 kişilik bir ekip, Atatürk Caddesi sahilinde, Yat Limanı, Azmak Deresi ve Uzunyalı Mevkisi\'nde çalışma başlattı. 4 saatlik temizlik sonunda 20 traktör römorku çöp toplandı. Çoğunluğu pet şişe, cam şişe, kurumuş dal ile yapraklar ve çeşitli atıkların bulunduğu çöpler katı atık tesisine götürüldü.

Kirliliğin yoğun olduğu sahilde inceleme yapan Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) Başkanı Ahmet Kutengin, \"Ortaya çıkan manzara çevreye karşı duyarsızlığının kanıtıdır\" dedi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, \" Ne yazık ki insanlarımızın doğaya verdiği zararı bir kere daha hepimiz şahit olduk. Gece çok şiddetli yağmur oldu. Dağlardan gelen, derelerle taşınan ve denize atılan çöpler nedeniyle kıyımızda kirlilik yaşandı. Temizlediğimiz rögarlar ve yapılan günlük bakım çalışmaları sonucu su taşması ve sıkıntı yaşanmadı. Ekiplerimiz temizlik çalışmalarını sürdürüyor\" dedi.

-Deniz kıyısındaki yağmur sularıymla gelen çöplerden görüntü

-Kafeteryalarda oturan vatandaşların denizdeki çöpleri seyretmesi

-Çöp biriken derelerden görüntü

-Çöpleri toplayan belediye görevlileri genel görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

AKUT\'tan film gibi temsili kurtarma operasyonu

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından Kentsel Arama Kurtarma Eğitim ve Operasyonu\" düzenlendi. 20 AKUT gönüllüsünün katıldığı 2 gün süren eğitim, aksiyon filmlerini aratmadı.

Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki AKUT Bodrum ekibi tarafından Kürşat Avcı Eğitim ve Operasyon Merkezi\'nde, Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitimi ve Operasyonu düzenlendi. AKUT Bodrum lideri Sadettin Uslu ile eğitmen Selçuk Ulunehir tarafından verilen eğitimde, temsili olarak depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan İngilizce öğretmeni 32 yaşındaki Füsun Ersoy, önce sıkıştığı yerde bulundu, ardından da hilti ve diğer malzemelerle betonlar kırılarak bulunduğu yerden 1 saatte kurtarıldı. Temsili kurtarma operasyonu, aksiyon filmlerini aratmadı.

20 AKUT gönüllüsünün katıldığı operasyonun iki gün ve toplam 20 saat sürdüğünü belirten AKUT lideri Uslu \"Deprem bölgesinde yaşıyoruz felaketin ne zaman hangi saniye hangi dakika geleceği belirsiz. Bu nedenle her türlü felakete hazırlıklı olun her türlü canın kurtarılması için AKUT üyeleri ile birlikte felakete karşı hazırlıklı olma bilinci ile bu eğitimleri yapıyoruz. Gönüllülerimizin tamamı en iyi şekilde şu anda felaketlerde müdahale edebilme yeteğini kazanabilmiş durumda,önümüzdeki haftalarda ise sel ve akarsuda arama kurtarma eğitimlerine devam edeceğiz\" dedi.

-Temsili arama-kurtarma çalışmalarından görüntü

-Enkaz altındaki temsili yaralıya ulaşılıp, kurtarılması

-Temsili olarak kurtarılan yaralının taşınması

-AKUT Bodrum lideri Sadettin Uslu ile röp.

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

Köpeklerden kaçan koyun sürüsü kuyuya düştü; 1 koyun telef oldu

ADIYAMAN\'da köpeklerin saldırısından kaçıp, eski arıtma kuyusuna düşen 37 koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, koyunlardan 1\'i telef oldu.

Olay, öğle saatlerinde, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Börgenek Köyü yakınlarında Mehmet Karababa\'ya ait 38 koyun, köpeklerin saldırısından kaçarken, çimento fabrikasına ait olan eski artıma kuyusuna düştü. Koyunların kuyuya düştüğünü fark eden Karababa\'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmayla koyunları tek tek kuyudan çıkardı. 5 metrelik kuyudan çıkarılan 37 koyun, sahibine teslim edilirken, koyunlardan 1\'i telef oldu.?

- Olay yeri

- Kuyuya düşen koyunlar

- İtfaiye ekipleri

- Kuyuya düşen koyunların kurtarılması

- Dışarıya çıkartılan koyunlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Artvin\'de Off-Raod heyecanı

ARTVİN\'de bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası\'nda organize edilen 4\'üncü Uluslararası Off-Raod yarışları nefes kesti.

Artvin Belediyesi tarafından bu yıl 4\'üncüsü organize edilen Uluslararası Off-Raod yarışlarına Türkiye\'nin yanı sıra, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve İran\'dan da ekipler katıldı. Motor gücüne göre 3 klasmanda toplam 48 ekip, oluşturulan zorlu parkurda dereceye girmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yarışlarda bin 400 metre uzunluğundaki parkurda çamur, su birikintisi ve tümseklerden oluşan engelleri geçmeye çalışan yarışmacılar da zor anlar yaşadı. Çok sayıda kişinin de ilgiyle izlediği yarışlarda parkuru tamamlayamayan bazı araçlar ise iş makinesi yardımıyla pistin dışına çekildi.

ŞENLİKLER SÜRECEK

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin\'in Kafkasör Yaylası\'nda güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Artvin\'deki etkinliklerin Off-Road\'la sınırlı kalmayacağını da kaydeden Kocatepe \"Kafkaslardan gelen kuşların Adana üzerinden güneye açıldı güzergâh üzerindeyiz. Önümüzdeki hafta sonunda da Artvin\'de ilk kez kuş gözetleme şenliği yapacağız. Bir başka zamanda başka şenlikle Artvin hareketliliği devam edecekö dedi.

TECRÜBE KAZANILDI

Artvin Off-Road Kulübü Başkanı Murat Yılmaz da düzenlenen yarışlarda her geçen yıl tecrübe kazandıklarını ifade ederek şöyle konuştu: \"Bu yıl katılım çok yüksek, ülkemizin birçok ilçesinin yanı sıra Gürcistan, İran, Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkelerden katılımlar gerçekleşti. 1400 metre uzunluğundaki parkurumuzda 40 engelden oluşan kapı var, bu sene bir değişiklik yaparak orman etabını ekledik. Organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Yarışlarımız çok güzel görüntülere sahne oldu. Herkesin buradan mutlu ayrılacağına eminim\"

Gün boyu süren yarışmalar sonucunda dereceye giren pilotlara düzenlenen törenle ödülleri verilecek.

Yarışlardan görüntüler

Çevreden görüntüler

Başkan Kocatepe konuşma

Başkan Yılmaz konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: ADEM GÜNGÖR / ARTVİN (DHA)

Bilecik\'te müzeye gelenlere salçalı ekmek ikramı

BİLECİK Belediyesi, \'Geleneklerimizi Yaşatıyoruz\' etkinliği kapsamında Yaşayan Şehir Müzesi\'ne gelen ziyaretçilere salçalı ekmek ikramında bulundu.

Belediyenin bir süre önce şehre kazandırdığı, şehir ve bölgenin 100 yıllık yakın tarihine ilişkin materyal ve görsellerin sergilendiği \'Yaşayan Şehir Müzesi\'nde, geleneksel yiyeceklerin tanıtım etkinliklerine başlanıldı. Yöresel kıyafetler giyen kadınlar, müze önünde odun ateşinde salça yaptı. Salçalar dilimlenen köy ekmeğinin üzerine sürüldü. Bilecik Belediye Başkanı Ak Partili Selim Yağcı belediye görevlileriyle birlikte, salçalı ekmekleri müze ziyaretine gelenlere ikram etti.

Şehrin geleneklerini yaşatmak için bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Selim Yağcı şöyle konuştu:

\"Yaşayan Şehir Müzemizde her hafta mevsimsel olarak, şartlara göre bir etkinlik gerçekleştiriyoruz ve toplumumuzun gelenek, göreneklerini uygulamalı olarak gelen misafirlerimize aktarıyoruz. Geçtiğimiz hafta aşure ikramında bulunduk. Bu hafta da Bilecik için çok önemli olan ve her ailenin Eylül ve Ekim ayları içerisinde yaptığı salçayı uyguladık. Domates ve biber salçası yapıldı. Bilecik\'te ne kahvaltı sofraları ne de yemeklerimiz, geleneksel salçamız olmadan tadını bulması mümkün değil. Onun için biz de salçamızı müzemize gelen misafirlerimize ekmeğin üzerine sürerek ikram ettik.\"

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi yetkililerinden Yurdanur Kırlı da, \"Müzemizde geleneklerimizi yaşatıyoruz. Geçen hafta aşure ikram ettik. Bu hafta da müzeye gelen ziyaretçilerimize salçalı ekmek ikramında bulunduk\" dedi.

-Müze bahçesinde salça yapımı,

-Müze yetkilisi Yurdanur Kırlı\'nın salça yapımını anlatması,

-Bilecik Beledi Başkanı Selim Yağcı\'nın konuşması,

-Müzeye gelen ziyaretçilerin çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:BİLECİK,(DHA)

Huzurevleri arası bocce turnuvası düzenlendi

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Alparslan Türkeş Huzurevinde kalan yaşlılar için düzenlediği \"yaptırdığı \'Bocce\' sahası, huzurevleri arasında düzenlenen turnuva ile hizmete açıldı.

Alparslan Türkeş Huzurevinde düzenlenen turnuvaya, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Amasya\'nın Suluova ve Merzifon huzurevinde kalan yaşlılar katıldı. Turnuva sonunda Suluova Huzurevi şampiyon oldu. Final müsabakasını izleyen ve şampiyon olan takıma hediye veren Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli de bocce sporunu yapan yaşlıları misafir ettiklerini söyledi.

Bocce sporu yapan 80 yaşındaki Mehmet Güven de huzurevlerini, yaşlılara yemek verilen, bazı ihtiyaçları temin edilen yer olarak bilindiğini belirterek, \"Burada bunun öyle olmadığını gördük. Çok çeşitli faaliyetler yapılıyor. Bizi mutlu etmek için çalışıyorlar. Bocce sevilecek, yaşlıların yapılabileceği bir oyun. Bundan sonra daha çok oynayacağızö diye konuştu.

Suluova Huzurevin\'den gelen 66 yaşındaki Ali İhsan Çöpellev de 3 yıl önce bocce ile tanıştığını söyledi. Çöpellev, \"Oynadıkça boccenin bize çok şeyler kazandırdığını gördüm. İlk başta yeni dostlar kazandırdı. Yeni yerler gördük, kalıcı dostluklar ediniyoruz. Bocce sporunun benzerini çocukken oynadığımız, \'aşık\' oyununa benzetiyorum. Bizim için güzel bir oyunö dedi.

Turnuvada, Suluova Huzurevi şampiyon olurken, Kırşehir Huzurevi ikinci, Sivas Huzurevi de üçüncü oldu.

-Yaşlıların çevre illerdeki huzurevlerinden gelişi

-Bocce sahasının açılışı

- Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli\'nin konuşması

-Maçlardan görüntü

-Yaşlı sporcuların konuşmaları

-Final maçı

-Ödül töreni

Haber-Kamera : Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)-



