DHA YURT BÜLTENİ-7

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1)ANTALYA\'DA TUR MİDİBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 ÖLÜ, 27 YARALI

ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde tekne turuna giden Türk tatilcileri taşıyan tur midibüsü kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı, kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Adrasan Mahallesi\'ne bağlı Tekke Deresi mevkii yakınlarında meydana geldi. Manavgat\'tan Adrasan\'a tekne turuna giden Türk tatilcileri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirtilmeyen, 07 LTK 61 plakalı özel bir firmaya ait tur midibüsü, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve kurtarma ekibi yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yoldan geçen araçlardan inenler de kurtarma ekiplerine yardımcı oldu. Sedyeye konulan yaralılar kayalık alandan yola çıkarılarak ambulanslara bindirildi. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere yönlendirildi.

\"4 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ\"

Kazaya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Kemer Kaymakamı ve Kumluca Kaymakam vekili Mustafa Cihad Feslihan, \"Sabah saatlerinde içerisinde sadece Türklerin bulunduğu bir tur firması tarafından Adrasan\'a gelen turistleri taşıyan tur midibüsü virajı alamayarak şarampole yuvarlanıyor ve takla atıyor. Haberin verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekiple ulaştık ve çok hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Akabinde yaptığımız ilk tespitlere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 1\'i ağır olmak üzere 27 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah\'tan rahmet tüm yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Olay ile ilgili olarak araştırmalarımız devam ediyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

- Ambulans helikopterin gelişi

- Yaralıların görüntüleri

- Ambulansların gidişi

- Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan\'ın görüntüsü

- RÖP: Mustafa Cihad Feslihan

101 MB /// 03.11\"

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI- Levent YENİGÜN/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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2)BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: TERÖRE RAĞMEN BÜYÜME HIZIMIZ DÜŞMEDİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, terör saldırılarına rağmen Türkiye\'nin uzun vadeli büyüme programında büyüme hızının düşmediğini söyledi.Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri koordinesinde düzenlenen \'Büyükelçiler Gaziantep Buluşması\' kapsamında, büyükelçiler ile kahvaltıda bir araya geldi. 74 ülkeden 44\'ü büyükelçi olmak üzere 171 ülke temsilcisinin katıldığı programda konuşan Mehmet Şimşek, bütün terörist saldırıları rağmen Türkiye\'nin uzun vadeli programında büyüme hızının düşmediğini söyledi. Geçen yıl bir yavaşlama olduğunu ama bu yıl toparlanma sürecine girildiğini belirten Şimşek şöyle konuştu: \"2015\'in ortasından 2016 sonuna kadar bütün terörist saldırılar, jeopolitik sorunlar ve iç siyasetteki bazı sorunlara rağmen, Türkiye\'nin uzun vadeli büyüme programında büyüme hızı düşmedi. Geçen yıl büyümede yavaşlama oldu. Ama bu yıl bir toparlanma sürecine girdik. Özel yatırımlar artarak devam ediyor ve bu yatırımları Türkiye\'nin büyümesini destekleyici mahiyette görüyoruz. Politikadaki belirsizlikler azalmakta ve jeopolitik gerilimler de umuyoruz ki çözülecektir. Türkiye özellikle bir takım şoklar yaşandı ama piyasalara baktığımızda Türkiye ile Çin ve Hindistan\'ı da kıyasladığımız Türkiye\'nin gerçekten büyük bir performans sergilediğini de görüyoruz. Hindistan olsun, Çin olsun gerçekten muazzam güçlü ekonomilere sahipler ama Türkiye\'nin de gerçekten makul düzeyde iyi bir performans sergilediğini görüyorsunuz ve AB ile paralelleşmeye çalışıyoruz. Türkiye\'de 2006-2016 dönemini yani 10 yılın ortalamasını kıyaslarsak burada 2,2’lik bir çıkış söz konusu. Türkiye\'nin bu ekonomik büyümesini yüzde 5\'in üzerinde reel büyüme düzeyinde devam ettirebileceğine inanıyoruz. Jeopolitik, içerideki politik gerilimler, politikaların belirsizliği ve seçimler yaşadık. Bundan dolayı bazı belirsizlikler oldu ama işin en kötü kısmını artık arkada bıraktık yatırımlar artacak. Yatırımlar belki azaldı denilebilir ama uzun vadede refahı tekrar yakalatacak şekilde tekrar artacaktır. 2018\'den sonra yatırımların hızlanacağını ve artacağını biz değerlendiriyoruz o yüzden orta vade büyümede umutluyuz. Türkiye olarak çok daha sıkı bir para politikası takip ediyoruz. Hükümet olarak reformları hızlandıracağız, önümüzde 1 yıllık bir fırsat penceresi var. Bir yıl sonra Türkiye\'de bir seçim ortamı tekrar yeşerecek bu yüzden önümüzdeki 1 yılı en iyi şekilde değerlendirmek arzusundayız.\"

Terörle mücadeleye de değinen Şimşek, güvenlik için müttefiklerle işbirliği içerisinde olunduğunu da vurgulayarak, şöyle devam etti:

Ulusal, hem de uluslararası alanda ülke olarak gerçekten iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Terörle mücadelede zor zamanlarda nihayet iyi haberler geliyor. Müttefiklerimiz ile birlikte dünya ve Türkiye\'de DEAŞ\'ın alt yapısını çökertiyoruz. 2015\'den bugüne bakarsak DEAŞ\'ın ne kadar toprak kaybettiğini ve dramatik bir küçülme içinde olduğunu görürsünüz. Türkiye bu anlamda Suriye\'de gerçekten DEAŞ ile savaşarak önemli bir alanı DEAŞ\'tan temizledi ve okullar yapmaya, altyapı çalışmaları yapmaya başladı, hastaneler inşa etti. Bunun yanı sıra Türkiye DAEŞ saldırılarından büyük acılar çekti. Çeşitli saldıralar yaptılar ve bu saldırıların maddi ve manevi bize maliyeti çok yüksek oldu. Türkiye şu an Suriye sınırına duvar inşa ediyor, 700 kilometresi bugüne kadar tamamlandı. Ayrıca sınır zırhlı araçlarla, drone, zeplinler ve diğer teknolojilerle kontrol edilecek, teröristlerin geçişine asla izin verilmeyecektir.\"

TİM Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, Türkiye\'nin ihracatının 2017 yılında yüzde 10 arttığını ve 103 milyar dolara ulaştığını belirterek, \"Bu salonda şuanda dünya nüfusunun yüzde 45\'ini temsil eden büyükelçileri ağırlıyoruz. Ayrıca Türkiye ihracatının yüzde 40\'ını bu salonda temsilcileri bulunan ülkelere yapıyor. Biz sadece ihracatımızı artırmak değil, sizlerle karşılıklı olarak ticaretimizi geliştirmek istiyoruz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile büyükelçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılım sağlayan Büyük elçiler

- Mehmet Büyükekşi’nin konuşması

- Mehmet Şimşek’in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

(Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 329 MB

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3)GAZİANTEP\'TE KAZA: 2 ÖLÜ

GAZİANTEP- Nizip karayolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü. Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Gaziantep- Nizip karayolunun 26\'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

GAZİANTEP/DHA

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4)DİREKSİYON BAŞINDA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde, otomobili ile giderken beyin kanaması geçirerek ölen ziraat mühendisi 36 yaşındaki Süleyman Arslantaş\'ın bağışlanan organları 5 kişiye hayat verdi. Kahramanmaraş\'ın Göksun İlçesi\'ne bağlı Çardak Mahallesi\'nde Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev yapan Süleyman Arslantaş ile eşi 34 yaşındaki Feride, çocukları Emine, Huri Cihan ve Furkan tatil için Antalya\'ya gitti. Arslantaş Ailesi, 14 Eylül\'de otomobilleri ile dönüşe geçti. Otomobili kullanan Süleyman Arslantaş, saat 20.30 sıralarında Mersin\'in Anamur İlçesi yakınlarında direksiyonda fenalaştı. Durumu fark eden eşi kontrolden çıkan otomobili, uçuruma 1 metre kala el frenini çekerek durdurabildi. Yarı baygın durumdaki eşinin geriye kaçan dilini eliyle dışarı çıkaran Feride Arslantaş, bu arada 112 Acil Sağlık hattını arayarak yardım istedi. Kısa sürede gelen sağlık görevlileri Süleyman Arslantaş\'ı Anamur Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Arslantaş, Medical Park Tarsus Hastanesi\'ne sevk edildi.

NAKİL TRAFİĞİ BAŞLADI

Tarsus\'ta tedaviye alınan Arslantaş\'ın 16 Eylül\'de saat 10.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, doktorların organ bağışında bulunabilecekleri yönündeki bilgilendirmeleri üzerine onay verdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girerek, Süleyman Arslantaş\'ın kalp, akciğer, karaciğer ve 2 böbreğin nakledilebileceği hastaların belirlenmesi için çalışma başlattı.Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi\'nin işletilmesiyle, akciğerin Ankara\'ya, sağ böbreğin İstanbul\'a, sol böbrek ile kalp ve karaciğerin ise Adana\'ya gönderilmesine karar verildi. İstanbul\'dan uçakla, Adana\'dan karayoluyla gelen ekipler kalp, karaciğer ve böbrekleri götürdü. Akciğer uçakla Ankara\'ya gönderildi. Arslantaş\'ın sağlığında organlarını bağışlamak istediği, bu yüzden de yakınlarının nakile onay verdiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden dış görüntü

-Acil servisten görüntüler

-Nakli yapacak görevli doktorun açıklaması

-Organlar taşınırken

-Ekip çalışırken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01:11 BOYUT: 38.15 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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5)NUSAYBİN\'DE BELEDİYE BÜTÜN OKULLARIN BAHÇELERİNİ TEMİZLEDİ

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde Belediye, yarın eğitim ve öğretime açılacak bütün okulların bahçelerini su ile yıkayarak, ağaçlandırma çalışması yaparak eğitime hazır hale getirdi.Nusaybin Belediyesine teşekkür eden ilçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Belediyenin yaz ayı boyunca okullarda onarım, park ve bahçe düzenlemesi yaptığını da söyledi.

Nusaybin Belediyesi ilçede bulunan toplam 42 okul binasında temizlik çalışması yaptı. Nusaybin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fahrettin Aktaş, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ergün Baysal\'ın talimatıyla Belediyeye bağlı Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kokulu sabunla okulların iç ve dış yıkaması yanı sıra bahçe düzenlemesi ve ağaç budamaları yaptıklarını belirtti. Nusaybin Belediyesinin eğitime çok önem verdiği ifade eden Aktaş, daha önce okulların bahçelerinde parke ve peyzaj çalışması yaptıklarını söyledi.

Okullarda başlattığı temizlik seferberliği nedeniyle Nusaybin Belediyesine teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Belediyenin yaz ayı boyunca okullarda onarım, park ve bahçe düzenlemesi yaptığını kaydetti.

Eğitime verdiği desteklerden dolayı Nusaybin Belediyesine teşekkür eden Çetin, \"2017 - 2018 eğitim öğretim yılı hazırlıklarında bizi yalnız bırakmayan, her işte olduğu gibi hafta sonlarını dahi bizimle geçiren başta Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Okullarımızın eğitim sezonuna hazırlanmasında hafta sonu olmasına rağmen çok güzel bir iş çıkardılar. İnşallah eğitim öğretim yılımıza hem fiziki hem de diğer tüm çalışmalarımızla hazırız. Öğrencilerimizi Pazartesi günü okullarımızda bekliyoruz\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Okulların çevresi tasdikli suyla yıkanırken

-Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ile röportaj

-Nusaybin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fahrettin Aktaş ile röportaj

-Temizlik çalışmalarından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KAKUŞ/NUSAYBİN,(DHA)-

Görüntüler, Nusaybin dosyasında

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6)KAPKAÇÇILAR POLİSTEN KAÇAMADI

BURSA’da bir kadının telefonunu çalıp kapan iki kişi, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalandı. Osmangazi İlçesi Küplüpınar Mahallesi 5\'inci Sümer Sokak\'ta 39 yaşındaki H.T. isimli kadının elindeki cep telefonu dün akşam 2 kişi tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çirişhane Mahallesi\'ndeki çevre kontrolü sırasında 19 yaşındaki C.B. ve 23 yaşındaki U.Ö. isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler suçlarını itiraf ederken, U.Ö., çalıntı telefonu yakalandığı parktaki bir ağacın dibine sakladığını söyledi. Polis ekipleri, belirtilen yerde yaptığı aramada telefonu bularak sahibine teslim etti. U.Ö.’nün geçen mayıs ayında bir kadının cüzdanını çaldığı da belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kapkaç anına ilişkin görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Detaylar

Görüntü Süresi: 48 saniye

Görüntü Boyutu: 25 MB

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)-

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