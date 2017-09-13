DHA YURT BÜLTENİ-7

1)AĞRI TENDÜREK\'TE 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK\'LILARA DÜZENLENEN HAVA DESTEKLİ OPERASYON KAMERAYA BÖYLE YANSIDI.

Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van\'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Ağrı Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Ağrı İli Diyadin İlçesi Tendürek Dağı bölgesinde, bir grup teröristin eylem yapmak için bir araya geleceği duyumunu alan Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 hafta süreyle terörist grubu takip etmiş ve terörist grubun Keçitepe bölgesindeki dağlık alanda bulunduğunu tespit etmesi üzerine bölgeye insansız hava araçları sevk edilmiş, terörist grubun bulunduğu koordinatların kesin olarak tespit edilmesi üzerine bölgeye F-16 uçakları ve silahlı helikopter ile hava harekatı düzenlenmiştir. Bugün 10.00-10.45 saatlerinde düzenlenen hava harekatı sonucu bölgedeki 5 kişilik terörist grubun tamamı silah, cephane ve malzemeleriyle birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölge çembere alınmış olup Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birlikleriyle operasyonlara 24 saat aralıksız olarak kararlılıkla devam edilmektedir. Son dönemde Ağrı ve Kars bölgesinde ağır kayıplar veren örgütte tam bir moralsizlik durumunu oluşmuştur\" denildi

OPERASYON ANI KAMERADA

Operasyon anı da kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, helikopterlerin bölgeyi dakikalarca ateş altında tuttukları görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon anı

-Helikopterlerin bölgeyi ateş altında tutması

-Genel ve detaylar

(Haber:İhsan YALÇIN-Kamera İSTANBUL/DHA

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2)VAN\'DA KARAYOLLARI DEPOSUNDA YANGIN

VAN\'da Karayolları 11\'inci Bölge Müdürlüğü\'nün boya deposunda çıkan yangın, itfaiye araçları ve emniyete ait TOMA\'larla söndürüldü. Van\'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı İskele Caddesi üzerin de bulunan Karayolları 11\'inci Bölge Müdürlüğü\'ne ait yol çizgi yapımında kullanılan boya ve tiner deposunda henüz belirlenmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın nedeniyle şehrin üzerinde büyük bir karabulut oluştu. Çevredeki vatandaşlar ve cadde üzerindeki sürücüler büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredikleri olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ve Van Emniyet Müdürlüğü\'ne ait TOMA\'larla yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından görüntüler

-Toplanan kalabalıktan görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Detaylar

VAN/DHA

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3)EŞİNİ VE MİSAFİRİNİ ÖLDÜRÜP, YOLCU OTOBÜSÜYLE KAÇARKEN YAKALANDI

KONYA\'da eşi 35 yaşındaki Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ve aynı evde kalan misafirleri Mağripli 55 yaşındaki Fatıma Boumendıl\'ın boğazını keserek öldürüp, 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte kaçan Mısırlı 42 yaşındaki Amrmohamed İbrahim Mohamed, yolcu otobüsüyle kaçarken yakalandı. Mohammed\'in yanında bulunan 3 yaşındaki oğlunun ise devlet koruması altına alındığı öğrenildi. Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Altay Sokakta bulunan bir apartmanın 1\'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın giriş katında bulunan lokantada bulaşıkcı olarak çalışan Fatıma Boumendıl, ikindi namazını kılmak için üst katta misafir olarak kaldığı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul\'ın evine çıktı. Boumendıl\'ın uzun süre lokantaya dönmemesi ve telefonunu açmaması üzerine şüphelenen lokanta çalışanları durumu polise bildirdi.

BOĞAZLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı açıp içeri girdiğinde Mısırlı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ve Fatıma Boumendıl\'ın boğazları kesilerek öldürülmüş halde buldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, lokanta çalışanlarının ifadelerinden akşam saatlerinde Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul\'ın eşi Amrmohamed İbrahim Mohamed\'in eve geldiğini, bir süre sonra 3 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak binadan çıktığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışmalarını Amrmohamed İbrahim Mohamed üzerine yoğunlaştıran polis, şüphelinin olay yerinden 150 metre uzaklıkta taksiye binerek otogara gittiğini saptadı. Ekipler, otogarda yaptığı güvenlik kameraları çalışmasında şüphelinin çocuğuyla birlikte Gaziantep otobüsüne bilet aldığını tespit etti.

POLİS, YOLCU OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜYLE İRTİBATA GEÇTİ

Polis, Mohamed\'in içinde bulunduğu yolcu otobüsüyli telefonla konuşup durumu anlattı. Ardından otobüsün Adana yakınlarında olduğunu polis, şoföre durumu yolculara fark ettirmek, söyledikleri bir mevkiide durmasını istedi. Şoförün polisin söylediği yerde durması üzerine Mohamed, yanında oğluyla birlikte gözaltına alındı. Konya\'ya getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen Mohammed, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Mohammed\'in tercüman eşliğinde ifadesi alınacağı öğrenildi. 3 yaşındaki oğlunun da devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

- Olay yerinden detay

- Cesetlerin çıkartılması

- Polisin incelemesi

- Ölen iki kişinin vesakılığı

(Haber- Kamera: Tolga YANIK- Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA DHA))

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4)BAYRAMI ÜLKELERİNDE GEÇİRİP DÖNEN SURİYELİLERİN SAYISI 15 BİNE ULAŞTI

KURBAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler\'in Türkiye\'ye dönüşleri devam ediyor. Bayramlaşmak için Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan ülkelerine giden 53 bin 798 Suriyeli’den, 14 bin 740\'ı yeniden Türkiye’ye döndü.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak yerleştikleri Türkiye’nin çeşitli kentlerinde barınan Suriyeli 53 bin 798 sığınmacı, Kurban Bayramı\'nı geçirmek için Kilis Valiliği\'nin izniyle 15- 30 Ağustos tarihleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçti. Bayramı vatanlarında kutlayan Suriyelilerin yeniden Türkiye\'ye dönüşleri devam ediyor. Dönüş yolundaki Suriyeliler, Türkiye’ye gelmek için Halep\'in Azez İlçesi\'nde bulunan Esselame Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Eşyaları ve üst aramaları yapılan Suriyeliler, Göç İdaresi Müdürlüğü\'nce işlemlerinin ardından otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı\'nın Türkiye tarafına getiriliyor.

Bayram ziyaret kartlarını teslim eden Suriyeliler, Türkiye’de barındıkları şehirlere gidiyor. 15 Ekim\'e kadar sürecek dönüşler kapsamında bugüne kadar 14 bin 740 Suriyeli\'nin yeniden Türkiye\'ye geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Otobüsünten inen Suriyeliler

-Suriyelilerin gelişinden görüntüler

-Kuyruğa giren Suriyeliler

-Eşyalarını taşıyan Suriyeliler

-Otobüsten inenler

-Suriyeli Zekariya Halil’in açıklaması

-Öncüpınar çevresinden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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5)HARRAN\'DA 15 TEMMUZ ANITI\'NDAKİ ERDOĞAN HEYKELİ KALDIRILDI

ŞANLIURFA\'nın Harran İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Anıtı\'nda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın tanka eliyle \'dur\' işareti yaptığı heykeli kaldırıldı.

Harran Belediyesi tarafından FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz\'daki darbe girişimi ardından ilçe girişine halkın darbecilerden ele geçirip üzerinde Türk bayrağı açtığı tank ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eliyle \'Dur\' işareti yaptığı heykelden oluşan anıt yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin unutulmaması amacıyla yaptırılan anıttaki Erdoğan heykeli, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad\'a benzetilmesi üzerine artan tepkiler üzerine yıkılıp yeniden yapıldı. Anıtta bulunan Erdoğan heykeli, bu sabah henüz bilinmeyen nedenle yerinden kaldırıldı. Kaldırılan heykelin yerine ise \'15 Temmuz\'u unutmadık, unutturmayacağız\' yazılı tabela konuldu. Tank ve insan figürlerinin halen yerinde olduğu anıttaki Erdoğan heykelinin kaldırılmasıyla ilgili belediyeden açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Harran\'daki anıt

- Tanka dur işarete yapan Erdoğan\'ın anıttı

- Kaldırılan Erdoğan\'ın anıtı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 77MB

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6)MERSİN\'DE LİMON HASADI BAŞLADI

\'TÜRKİYE\'nin limon deposu\' olarak bilinen Mersin\'in Erdemli İlçesi\'nde taze tüketilen \'mayer\' cinsi limonun hasadına başlanırken, ilk ürün kilosu 2 liradan alıcı buldu.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon hasat edilen bahçeleri gezerek, ilçe ekonomisine yön veren çiftçilere ve işçilere baklava ikram etti. İlk limonu hayırlı ve uğurlu olması dileyen Başkan Tollu, şöyle dedi: \"Limon Erdemli\'nin en önemli geçim kaynaklarından biridir. Türkiye\'de limonun yaklaşık yüzde 70\'i ilçemizde üretiliyor. Erdemli\'de ekonomik hayat hemen hemen limon üzerine dönüyor. Yılda 3 ürün alınabilen Erdemli\'de en büyük girdi limon hasadında gerçekleşiyor. Bu yıl, verim gayet iyi. Fiyatı da dalında 2 lira olarak belirlenmesi çiftçilerimiz açısından iyi bir gelişme. İleriki süreçte bu fiyatın çok daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Herkesin kazançlı olduğu bir sürecin başındayız.\"

Limon tüccarı Sabahattin Elal ise, mayer cinsi limonunun kilosunu dalında 2 liradan aldıklarını kendilerine 3 liraya mal olduğunu tüketicilere ise 4 liraya yansıdığını söyledi. Aldıkları taze limonu başta Rusya olmak üzere balkan ülkelerinden Bulgaristan, Romanya, Ukrayna gibi ülkelere gönderdiklerini kaydeden Elal, iç piyasaya ise limon azlığından dolayı yetiştiremediklerini ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İşçiler limon hasadı yaparken

- Küfe ile limon taşınırken

- Kasalarda limon görüntüsü

- Belediye Başkanı Mükerrem Tollu limon keserken

- Mükerrem Tollu ile röportaj

- Mükerrem Tollu işçilere baklava ikram ederken

- Limon Tüccarı Sebahattin Elal ile röportaj

SÜRE:3\'05\" Boyut: 322 MB

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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7)SOKAKTA BULDUĞU FELÇLİ YAVRU KÖPEĞİ YAŞATTI

BOLU\'da oturan Nurten Gürcan, sokakta 2 ay önce arka bacakları felçli halde bulup veterinerin \"Yaşamaz\" dediği yavru köpeği, kardeşi Yüksel Çakır ile besleyip bakımını yaparak ve yürüteç takıp hareket ettirerek yaşattı. Gürcan, \'Umut\' adını verdikleri köpek büyüdüğü için 20 gün önce takılan yürütecin küçük gelmeye başladığını, hayvanın daha iyi bir merkezde tedavi edilmesini istediğini söyledi.

Evinin bahçesinde 3 köpek, 2 kedi besleyen hayvansever esnaf Nurten Gürcan, 2 ay önce evinin yakınındaki sokakta yürüyemeyen rotvaydır cinsi yavru köpeği buldu. Gürcan, tedavisi için veterinere götürdüğü köpeğin arka bacaklarının felçli olduğunu öğrendi. Gürcan, veterinerin, \"Yaşamaz\" dediği köpeği evine götürüp bakmaya başladı. Gürcan, ilk zamanlar sürünerek yürüdüğü için arkası yara olan köpeğin altına hergün bez bağlayıp besledi. 20 gün önce de veterinere yaptırdığı yürüteci köpeğe taktırdı. Yürüteç ile daha rahat hareket etmeye başlayan köpeği yaşatmayı başaran Gürcan\'a, kızkardeşi Yüksel Çakır da destek oldu.

\'KÖPEĞE ÖMÜRLÜK YUVA ARIYORUZ\'

Nurten Gürcan, köpeği sokakta bulduğunda veterinere götürdüğünü söyleyerek, \"Veteriner önce \'Yaşamaz\' dedi. Ben bakımını üstlendim. Sonra yürüteç takıldı. Yürüteç ile daha iyi hareket etti. Ama sonra yürüteç küçük gelmeye başladı. Köpek sürekli büyüdüğü için çok verimli kullanamıyoruz şu anda. Benim evde başka köpek ve kedilerim de var ancak bu köpeğim çocuk gibi ilgi istiyor. Çok ilgilenmek gerekiyor. Hayvan derneklerine yardımcı olmaları için irtibat kurdum ama geri dönüş olmadı. Biz bu yavrunun daha iyi şartlarda tedavi edilmesini istiyoruz. Şuanda küçük olduğu için kucakta taşınıyor. Büyüyünce daha kötü olacak. Biz köpeğimize ömürlük yuva ya da bir tedavi merkezi arıyoruz. Adını \'Umut\' koyduk belki düzelir diye. İnşallah iyi olur\" diye konuştu.

Yüksel Çakır da \"Çok seviyoruz onu, hiç bırakmadık. Ama bu şekilde \'Umut\' için zor olmaya başladı. Şimdi biz bir şekilde bakıyoruz. Ama büyüdüğünde ne olacak? Biz mümkünse tedavi edilmesini istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köpeğin görüntüsü

-Köpeğin yürüteçle yürümesi

-Vatandaşların köpeği sevmesi

-Abla kardeş ile röportaj

-Detaylar



Süre: 04.27 Boyut: 142.4 MB

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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8)AĞACA ASILI GELİNLİK GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde yol kenarında iple ağaca asılan gelinlik görenleri şaşırttı.

Keşan-Beyendik Beldesi karayolu üzerinde yol kenarında ağaca asılan beyaz gelinlik görenleri şaşkına çevirdi. Kim tarafından ağaca asıldığı bilinmeyen gelinliği gören sürücüler araçlarını yol kenarına park ederek cep telefonlarıyla gelinliği görüntüledi. Vatandaşlar gelinliğin ağaca şaka amaçlı asılmış olabileceğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Ağaca asılı gelinlik

-Yoldan geçen araçlar

-Gelinliğe bakanlar

-Detay gör.

(SÜRE: 03.37 - BOYUT: 115 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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9)YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA\'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan diyaliz hastası 81 yaşındaki Halil Kort, evinin oturma odasında ölü bulundu. Muratpaşa İlçesi Altındağ Mahallesi 164 Sokak Ceylan Apartmanı\'ndaki dairede yalnız yaşayan diyaliz hastası Halil Kort\'dan 3 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Saat 11.00 sıralarında verilen adrese gelen polis ekipleri, 4 katlı binanın 2\'nci katındaki dairenin balkon kapısından itfaiye merdiveni yardımıyla içeri girdi. Evi kontrol eden ekipler, oturma odasında Kort\'u yatar halde buldu. Eve gelen sağlık görevlileri Halil Kort\'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinden sonra Halil Kort\'un cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Polisin sokakta beklemesi

-İtfaiyenin adrese yanaşması

-Polis ile itfaiyenin eve girmesi

-Olay yeri

-Ölen şahsın opak fotosu

\"142 MB - 2 DK 42 SN\"

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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10)YARALI ŞAHİN TEDAVİ EDİLDİ DOĞAYA SALINDI

TRABZON’un Araklı ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı Balahor Yaylası’nda yaralı halde bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya salındı.

Yaz mevsimi nedeniyle Balahor Yaylası’nda bulunan Aydın Bayraktar, yaralı halde uçmakta güçlük çeken şahini fark etmesi üzerine durumu Milli Parklar Şefliği’ne bildirdi. Hayvan sever vatandaş Bayraktar bir süre yaralı halde bulduğu şahini ailesiyle birlikte evinde besleyerek ekipleri bekledi. Belirtilen adrese giden ekipler, yaralı şahini alarak tedavisi için veterinere getirdi. Yapılan kontrollerde kanadında kırık olduğu için hareket kabiliyeti kaybolan şahin yaklaşık 1 haftalık tedavisi sonrası yeniden doğal hayata salındı.Yaralı şahinin doğaya bırakılma anına ait video görüntüleri de Sürmene Milli Parklar Şefliği’ne ait sosyal medya hesabından paylaşıldı, Bayraktar ve ailesine duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür edildi.

Sosyal medyada beğeni toplayan görüntülere alkışlar eşliğinde doğaya salınan şahinin havalanarak kısa sürede gözden kaybolduğu yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı Şahin\'in doğaya bırakılma anı

HABER: FATİH TURAN KAMERA: TRABZON-DHA



