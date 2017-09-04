DHA YURT BÜLTENİ -7

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Kumluca'da orman yangını (1) ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'ne bağlı Sarıcasu Mahallesi Zahmakıranlar mevkiinde saat 14

04 Eylül 2017 18:20

Kumluca\'da orman yangını (1)

ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'ne bağlı Sarıcasu Mahallesi Zahmakıranlar mevkiinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Olay yerine sevk edilen söndürme ekipleri havadan ve karadan alevlere müdahaleye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Yanan alandan genel görüntü

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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Gazeteci Yurdakul, hasta kedisine ilaç vermeye gittiği evinde öldü

MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'ndeki evinde ölü olarak bulunan Gazeteci Doğan Yurdakul\'un, birlikte vakit geçirdiği arkadaşlarının yanından hasta kedisine ilaç vereceğini söyleyerek ayrıldığı ortaya çıktı. 
Gazeteci Doğan Yurdakul, Datça\'nın Mesudiye Mahallesi Damarası Mevkii\'nde bayram tatilini geçirdiği evinde yaşamını yitirdi. Dün (perşembe) saat 09.00\'da eve temizliğe gelen Fatma Şahin tarafından bulunan Yurdakul\'un cesedi, Datça Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Muğla Yerkeşik Adli Tıp Kurumu\'na otopsi için gönderildi. Jandarma tarafından olay yerinde yapılan araştırmaya göre; kalp ve hipertansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Yurdakul\'un, yalnız bulunduğu bir sırada evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek başını yerde duran küçük bir tabureye çarptığı ve çarpmanın etkisiyle başından yoğun miktarda kan geldiği tespit edildi.
SON OLARAK DOSTLARIYLA BERABERDİ
Gazeteci Doğan Yurdakul\'un olaydan önce saat 15.00 -19.00 arası dostlarıyla birlikte olduğu öğrenildi. Damararası Mevkii\'ndeki evine 4-5 kilometre mesafede Ovabükü\'nde Kamil Erdem\'in evinde bir arkadaş grubu ile uzun süre sohbet eden Yurdakul\'un, anılarından ve çevirisini yapacağı yeni bir kitaptan söz ettiği öğrenildi. Saat 19.00\'da ise, evindeki hasta kediye ilaç vereceğini söyleyerek arkadaşlarından izin isteyip yanlarından ayrıldığı belirtildi. Evden ayrılmadan önce bir arkadaşına ölçtürdüğü tansiyonu, 12/7.5 çıkınca keyiflenen Yurdakul, kendisine ait otomobiliyle evine döndüğü belirtildi. 
BEYİN KANAMASIYMIŞ 
Doğan Yurdakul\'un, ilk otopsisinde tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiğinin belirlendiği öğrenildi. 
ANKARA\'YA GÖTÜRÜLDÜ
Muğla Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından gazeteci Yurdakul\'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Karayolu ile Ankara\'ya götürülen Yurdakul\'un cenazesi, Bayındır Hastanesi morguna konulacak. Doğan Yurdakul\'un cenazesi, Çarşamba günü öğlende Ahmet Hamdi Akseki Camii\'nde kılınıacak namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Adli Tıp Kurumu\'nun görüntüsü
-Yurdakul\'un naşının cenaze aracına konulması
-Cenaze aracının hareket etmesi 

Haber- Kamera Cavit AKGÜN- Mehmet ÇİL  / MUĞLA, (DHA)

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Doktorlar 15 aylık Muhammet Hüseyin için seferber oldu

ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde solunum ve kalbi duran, yapılan ilk müdahale ile yaşama döndürülen 15 aylık Muhammet Hüseyin Şimşek, ambulans helikopter ile başka bir hastaneye sevk edildi. 
Sungurlu İlçesi Gürpınar Mahallesi\'nde oturan inşaat işçisi Serkan Şimşek’in 15 aylık oğlu Muhammet Hüseyin Şimşek, dün gece solunum sıkıntısı nedeniyle Sungurlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acilde ilk müdahalesi yapılan bebeğin solunumu ve kalbi durdu. Yapılan müdahale ile yaşama döndürülen bebeğin doğuştan bağışıklık sistemi çalışmadığı için Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü ve 2 hafta sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kemik iliği nakli olacağı belirtildi. Bebeğin ilik nakli olana kadar çocuk yoğun bakım servisi olan bir hastaneye sevk edilmesini gerektiğini belirten Sungurlu Devlet Hastanesi\'nde görevli Dr. Mahmut Uçman, bebek için uygun hastane aramaya başladı.  Gece boyu yapılan aramalarda çevre illerde uygun hastane bulunamadı.
Dr. Mahmut Uçman, mezun olduğu Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ile iletişime geçti. Hastanenin çocuk yoğun bakım servisinde boş yer olduğu tespit edilince bebeğin durumu göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı\'ndan ambulans helikopter talep edildi. İlçeye gelen helikopter, 15 aylık Muhammet Hüseyin Şimşek, Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Görüntü Dökümü
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- Bebeğin hava ambulansına alınışı
- Sağlık görevlilerinin çalışması
- Hava ambulansının hareket edişi
- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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