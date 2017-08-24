DHA YURT BÜLTENİ-7

1)SURİYE SINIRINDA ÖLEN MÜHENDİS TOPRAĞA VERİLDİ

KİLİS\'te, Suriye sınırına örülen duvar çalışmalarını incelerken aracıyla geçtiği bölgedeki mayının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren inşaat mühendisi 30 yaşındaki Mehmet Akcan’ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kilis’e bağlı Demirışık Köyü yakınlarındaki Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Türkiye- Suriye sınırında örülen modüler duvar çalışmalarında görevli mühendis Mehmet Akcan, plakası öğrenilemeyen otomobiliyle sınır hattında ilerlerken, mayınlı bölgeye girdi. Mayının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Akcan\'ın cenazesi, Kilis Devlet Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Karayoluyla memleketi Şanlıurfa\'nın Bozova İlçesi\'ne götürülen Akcan için Tozluca Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba evine son kez götürülüp helallik alınan Akcan\'ın yakınları, uzun süre Kürtçe ağıt yakıp gözyaşı döktü. Açık alanda düzenlenen cenaze törenine; Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çukurova Üniversitesi İnşaat Bölümü mezun olup 2 yıldır sınır hattındaki modüler duvar örülme işinde çalışan ve bekar olan Mehmet Akcan’ın cenazesi, öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Köyde toplanan cenaze yakınları

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenaze yakınlarının ağıtlar yakması

- Helallik alınması

- Cenaze namazının kılınması

- Hayatını kaybeden Mehmet Akcan’ın fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 386-4,57 MB

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2)TAKSİ, SURİYELİLERİN OTURDUĞU GECEKONDUYA GİRDİ: 6 YARALI

GAZİANTEP\'te kontrolden çıkan taksinin, duvarına çarptığı gecekondudaki Suriyeli 6 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah İnönü Mahallesi\'nde meydana geldi. Bekir İ. yönetimindeki 27 T 1120 plakalı taksi, Yeşilırmak Geçidi Caddesi\'ne dönüş yaparken yoldan çıkarak Suriyelilerin oturduğu gecekondunun duvarına çarptı. Kazada evde uyuyan Suriyeli Cemil Muhammed Akkan ile çocukları Emir (6), Münir (3), Merve (5), Vael (2) ve Suriyeli Zekeriya Ahmed (5) üzerlerine duvar yıkılması sonucu yaralandı. Çevredekilerin yardımlarıyla evden çıkarılan yaralılar, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya yol açan taksi şoförü Bekir İ. ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza alanı yıkılan ev

- Çocukla röp.

- Hastane yaralı çocuk

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Ahmet SOYDOĞAN - Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 65 MB

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3)NAMAZ KILARKEN, SANDALYEDEN DÜŞÜP ÖLDÜ

OSMANİYE\'nin Kadirli İlçesi\'nde namaz kılmak için kullandığı sandalyeden düşen 80 yaşındaki Emine Avlukyarı, yaşamını yitirdi.

Olay, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi 570 sokakta meydana geldi. Sabah uyanan Emine Avlukyarı, orasındaki sandalyede namaz kılmaya başladı. Bir süre sonra sandalyeden düşen Emine Avlukyarı, olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukları annelerinin odasına girdiğinde yerde hareketsiz yattığını görünce 112 acil servis hattından yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Emine Avlukyarı\'nın öldüğünü belirledi. Polis tarafından yapılan incelemelerin ardından Avlukyarı\'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri inceleme aracı ve cenaze nakil aracının görüntüsü

- Cenazenin olay yerinden çıkarılarak cenaze aracına konulması

- Olay yerindeki polis araçlarının görüntüsü

Haber-Kamera:Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye),(DHA)

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4)CHP\'Lİ KÖSE\'DEN O FOTOĞRAFA AK PARTİ ELEŞTİRİSİNE YANIT

\"ANADOLU İNSANI O, NEYE TAKILIYORSUNUZ\"

ÇANAKKALE\'ye gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun karavanda kızıyla üzerinde atletle yemek yerken çekilmiş fotoğrafına AK Parti kanadından gelen eleştiriler için, \"Anadolu insanı o, neye takılıyorsunuz\" dedi.

CHP\'nin 26-29 Ağustos arasında Çanakkale\'nin Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Kocadere Köyü yakınındaki kamp alanında düzenleyeceği Adalet Kurultayına sayılı günler kaldı. Kurultaya katılmak için üzere kente gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, İl Başkanlığı binasında, CHP İl Başkanı Nejat Önder, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Bingöl ve partililerin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Konuşma yapan ve Adalet Kurultayı\'nı değerlendiren Köse, ülkenin 15 Temmuz gibi bir girişimle karşı karşıya kaldığını söyledi. Ülkenin 20 Temmuz\'da olağanüstü hal ilan edilerek ikinci bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını öne süren Köse, \"Ve ülke bu darbe girişimi bahane edilerek bugün kanun hükmünde kararnameler ile yönetilmekte. Evet 15 Temmuz bir darbe girişimiydi, buna hepimiz karşı durduk. Ama 20 Temmuz ikinci bir darbe girişimidir. 20 Temmuz, mevcut iktidarın yapmış olduğu bir darbe girişimidir. 15 Temmuz\'a biz hepimiz karşı durduk. Askeriyle, vekiliyle, halkıyla karşı durduk. İğrenç bir darbe girişimiydi çünkü. Bu ülkeye, bağımsızlığımıza yapılmış olan bir darbe girişimiydi. Hiç kimse kusura bakmayacak, 20 Temmuz bu ülkeye yapılmış olan ikinci bir darbe girişimidir. Yazıktır bu ülkeye\" dedi.

AK Parti kanadından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun karavanda kızıyla üzerinde atletle yemek yerken çekilmiş fotoğrafına gelen eleştirileri de değerlendiren Köse, \"Dün Genel Başkanımızın atletle çekilmiş resmine taktılar. Efendim, atletle resim varmış. Anadolu insanı o. Neye takılıyorsunuz. Genel Başkanımız dün dedi ya: \'Biz adalet diyoruz, onlar atlet diyor\'. Biz adalet arıyoruz. Atletle işimiz yok. Diyebiliyorlar mı?, bu ülkede adalet var, neden arıyorsunuz diyen hiç kimseyi gördünüz mü? Çünkü meşru zeminlerde bulamadığımız adaleti, artık sokaklarda aramak zorunda kaldık. Çünkü meşru zeminlerde adalet arama kısmı bu ülkede bitmiştir. Parlamento lav edilmişse, parlamentodaki milletvekillerinin söz hakkı kısıtlanmışsa, dolayısıyla halkın söz hakkı kısıtlanmışsa, o zaman adaleti arayacak başka bir merci kalmamıştır bu ülkede\" diye konuştu.

Çanakkale\'de 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Adalet Kurultayı\'nın Çanakkale\'de, Çanakkale Ruhu\'yla yapacaklarını kaydeden Köse, \"Özgürlüğünü kenti, Çanakkale\'nin ruhuyla, o nedenle Çanakkale seçildi. O nedenle Çanakkale\'nin ruhunun yeniden yeşersin diye, bu ülke bağımsızlığının yeniden kavuşsun diye o yüzden Çanakkale seçildi\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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- CHP il binasındaki basın toplantısından görüntüler

-CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse açıklama görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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(ÖZEL)

5) ALTIN ALAMAYANLAR, İMİTASYON TAKILARI ALIYOR

ŞANLIURFA’da maddi durumu iyi olmayan kadınlar, fiyatları 5 ile 15 lira arasında değişen kemer, akıtma, metrelik zincir, kolye, küpe ve bilezikten oluşan imitasyon ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Fiyatının yüksek olmasından dolayı altın alamayan kadınlar, düğün ve özel günlerde altın suyuna batırılmış imitasyon ürünleri tercih ediyor. Balıklıgöl platosunda yer alan Ziyaeddin Akbulut Çarşısı\'ndaki bijuteri dükkânlarında yer alan altın kemer, akıtma, metrelik zincir, kolye, küpe, hasır, burmalı bilezik ve Halep kordonundan oluşan imitasyon ürünlere kadınlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Çarşıya gelen kadınlar, gerçeğini aratmayan imitasyon takıları deneyerek, beğendikleri ürünleri ucuz fiyata alıyorlar. Bijuteri esnaflarından Necmi Erdoğan, altın fiyatlarının pahalı olduğundan dolayı genelde bu tür imitasyon ürünlerin tercih edildiğini belirterek, “Bileklik, kolye, küpe her şey var. Fiyatlar çok uygun, takıları 5, 10 ve liradan satıyoruz. Ürünlerimizde kolay kolay solma olmaz. Ürünlerimiz bire bir altınlarla eşdeğerdir, altından hiçbir farkı yokturö dedi.

İmitasyon ürünlerine ilginin iyi olduğunu ifade eden bijuteri esnafı Mustafa Güllüdağ ise, altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı maddi durumu iyi olmayan insanların imitasyon ürünlere ilgi gösterdiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ziyaeddin Akbulut Çarşısı

- İmitasyon takı satışı yapan dükkanlar

- İmitasyon takılar

- Kadınların takıları incelemesi

- İmitasyon takı satıcıları ile röğportaj

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: -Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 411 MB

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6)ASKER EĞLENCESİNDE POLİSLERE SÜRPRİZ KARŞILAMA



KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesinde sokakta yapılan asker eğlencesini düzenleyenler, 155 Polis imdat hattını arayarak \'Kavga var\' ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri etkinliğe katılanlar tarafından çiçeklerle ve \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganıyla karşılandı.

Durak Mahallesi Ömür Sokak\'ta dün akşam Kızılçukur Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından askere gidecek olan 10 genç için eğlence düzenlendi. Davul zurna eşliğinde asker eğlencesi yapanlar daha sonra polislere sürpriz için \'155 Polis İmdat\' hattını arayarak kavga ihbarında bulundu. Kısa sürede 3 ekip halinde olay yerine polisler geldi. Etkinliğe katılanlar Türk bayraklarını açıp, ekip otolarından inen polisleri çiçeklerle ve \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganıyla karşıladı.

Kavga ihbarına geldikleri asker eğlencesinde sürprizle karşılana polislerden Mustafa Özel, gençlere \"Allah size sağ salim vatani görevinizi yapmayı ve davul zurnalarla sizi karşılamayı nasip etsin. Aileleri kutlarız, sizin gibi vatan evladı yetiştirdikleri için\" dedi.

Kızılçukur Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Niyazi Turgut da, \"Askere gidecek gençler için eğlence düzenledik. Burada polis arkadaşlara moral desteği ve sürpriz yapmak istedik. Kavga ihbarı yaptık ve geldiklerinde davul zurnalar ile karşıladık, kendilerine çiçek takdim ettik\" diye konuştu.

Polis ekipleri, askere gidecek olan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldı.

Görüntü dökümü:

-Düzenlenen etkinliğe katılanların,

-Polisler, ekip araçlarıyla siren çalarak etkinliğin olduğu yere gelmesi,

-Etkinliğe katılanların polisleri çiçeklerle ve \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganıyla karşılamaları,

-Polislerle etkinliğe katılanların görüntüsü,

-Polislerin askere gidecek gençlere iyi dileklerde bulunmasından,

-Dernek başkanı Niyazi Turgut\'un konuşmasından,

-Etkinliğe katılanların oynaması,

-Dua okunmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Tuna İŞLEYEN-TAVŞINLI,(Kütahya)/DHA

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7) EMNİYET MÜDÜRÜ AK VEDA EDERKEN YATIRIMLARI ANLATTI

BURSA İl Emniyet Müdürü olarak atanan Adana İl Emniyet Müdürü Osman Ak düzenlenen veda töreninde yaptığı konuşmada, kent merkezindeki karakollar için yeni binalar yapılacağını belirterek, \"Artık buzdolabı tamircisi dükkanın üstünde emniyet hizmet binası olmayacak\" dedi.

Bursa\'ya atanan Osman Ak için, Adana Emniyet Müdürlüğü\'nde veda töreni düzenlendi. Ak, tören öncesi ilişiğini kesmeden gelen son evrakı imzaladı. Konuyla ilgili bilgi veren Osman Ak, atıl kalan kıymetli arazilerin takas yoluyla değerlendirme konusunda İçİşleri Bakanı\'ndan talimat aldıklarını belirterek, şu bilgiyi verdi: \"Kıymetli arazilerimizi takas yoluyla bütçe imkanlarından uzun vadede sağlayacağımız bir çok şeyi hizmete kazandırma yönünde bir çalışma yaptık. Bunun sonucunda ilçe emniyet müdürlükleri ve bazı polis merkezlerini yeniden yapacağız. Şu anda havaalanı yanında bulunan özel harekat alanına, ana binalar, spor tesisleri ve operasyon köyü yapılacak. Bu köy çok önemli. Bir tek Ankara\'da var, ikincisini Adana\'da yapacağız. Bunları bütçe imkanlarıyla yapmaya kalkarsanız hem uzun zaman hem yüksek bir maliyet çıkacak. Şimdi bu yazıyı Ankara\'ya göndereceğiz Maliye Bakanı\'ndan onayı aldıktan sonra Adana\'nın 30 yıllık güvenlik yerleşkesi sorununu çözeceğiz. Artık buzdolabı tamircisi dükkanın üstünde emniyet hizmet binası olmayacak.\"

MAKUS TALİHİNİ KIRACAĞIZ

Daha sonra tören alanına inen Ak, burada meslektaşları ile vedalaştı. Yeni kurulan zırhlı yunus birlikleri ile ilgili olarak gazetecilere bilgiler veren Osman AK, ekiplerin şu an için şehrin güney bölgesinde 7 gün 24 saat hareketli olarak görev yapacağını kaydederek, \"Adana\'nın mücavir bölgelerine ilişkin o makus talihini kıracağız. Bu birliklerimizle beraber bölgede, alana tam hakimiyet kurulacak. Organize suç şebekelerin alanlarda belli hakimiyetler sağlayıp, belli bölgelerde üstlenmeler, terör olsun narkotik ve diğer suç şebekeleri olsun bunları tamamen bu ekiplerimizle beraber kıracağız. Kısa bir sürede çok daha güzel sonuçları alacağız. Siz yaşayacaksınız ben izleyeceğim\" dedi.

Osman Ak daha sonra makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü\'nden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü önündeki yunus ekipleri genel ve detay görüntüsü

- Osman Ak\'ın makamında açıklaması

- Osman Ak\'ın bahçeye inmesi

- Osman Ak\'ın bahçede konuşması

- Yunus ekipleri ile vedalaşması

- Meslektaşlarından helallik istemesi

- Meslektaşları ile vedalaşması

- Aracına binmesi ve Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkışı

SÜRE:07\'40\" BOYUT:468 MB

Haber:Salih ÜÇTEPE -Kamera:ADANA,(DHA)



