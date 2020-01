DHA YURT BÜLTENİ-6  

Kılıçdaroğlu, Mersin\'de narenciye üreticilerinin sorunlarını dinledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin\'de narenciye üreticileriyle buluşup sorunlarını dinledi.

CHP İl Başkanlığı tarafından Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen Narenciye Çalıştayı\'na CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bölge milletvekilleri ve oda başkanları katıldı. Basına kapalı gerçekleşen çalıştay öncesi üreticilerle tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, kent tarımı hakkında bilgi alarak üreticilerin sorunlarını dinledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtarogğlu, salona girerken

- Merdivenlerden çıkarken

- Partililer konuşurken

- Çiftçiler bir arada otururkern

- Genel Başkan toplantı salonuna girerken

- Çiftçilerle tokalaşırken

- Toplantının başlaması

Haber: İbrahim MAŞE- Kamera. Mustafa İNSAN/MERSİN / (DHA)

====================================

İyi Parti Genel Başkanı Akşener’e meşaleli karşılama (2)

AKŞENER’İN KONVOYUNDA KAZA: 1 YARALI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenir’in Trabzon’dan Artvin’e ilerleyen konvoyunda, Rize’nin Fındıklı İlçesi Kıyıcık Tüneli geçişi sırasında partililer ve gazetecilerin içerisinde bulunduğu 4 otomobil karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yerel gazeteci Sami Özçelik yaralandı. Kazaya karışan otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza sonrası görüntüler

HABER KAMERA: ARTVİN (DHA)

=========================================

Marketten sigara hırsızlığı kamerada

OSMANİYE\'nin Toprakkale İlçesi\'nde, iki kişinin girdiği marketten yaklaşık 10 bin lira değerinde sigara çaldıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Bozuk paraları koydukları poşeti unutan ve almak için geri dönen hırsızın kameraya dönerek \'parmak\' işareti yapması ise dikkat çekti.

Olay, gece saatlerinde Karataş Mahallesi\'nde meydana geldi. Mustafa Erdem\'e ait markete giren kimlikleri belirsiz 2 kişi, çekmecedeki bozuk paralar ile yaklaşık 10 bin lira değerindeki, değişik markalarda 1300 paket sigarayı şeker çuvalına doldurup çaldı. Sabah işyerine gelen Erdem, kapının açık olduğunu ve soyulduğunu anlayınca hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin güvenlik kameraları inceleyip eşkallerini belirlediği hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Hırsızın market içindeki sigara raflarına yönelmesi

- Raflardaki sigaraları çuvala doldurması

- Bir kişinin kasaya yönelmesi, diğerinin rafları boşaltması

- Kasadaki bozuk paraların poşete konulması

- Hırsızların çuvallara doldurdukları sigaralarla marketten çıkmaları

- Bozuk paraları unutan ve geri almaya gelen şahıs

- Hırsız çıkarken kameraya parmak işareti yapması

- Hırsızların markete doğru gelmeleri

- Marketin kapısını 7 saniyede açıp içeri girmeleri

- Dış kamera Hırsızların marketten çıkıp uzaklaşmaları

- Hırsızın koşarak geri gelip markete girmesi

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA)

========================================

Bakan Kurtulmuş\'tan koruma kurullarına uyarı: Ranta boyun eğmeyin

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, koruma kurullarından baskılara boyun eğmemelerini isteyerek, \"Allah rızası için ranta boyun eğmeyin. Rantın baskısı ile alınacak yanlış bir kararın ileride telafisi mümkün değildir. Bir şeyler yıkıldıktan sonra bunları yerine getirmek mümkün değildir. Burada çok dik ve sağlam durun\" dedi.

Bakan Numan Kurtulmuş, Antalya\'nın Belek turizm bölgesinde Spice Otel\'de düzenlenen Koruma Bölge Kurulları Koordinasyon Toplantısı\'na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Kurtulmuş, Türkiye\'nin, dünyanın başka hiçbir ülkesinde bulunmayan bir kültürel ve tarihi güce sahip olduğunu kaydetti. Bu topraklardan 30 medeniyetin geçtiğini belirten Kurtulmuş, Kars\'taki Ani Harabelerinin bile başka bir ülkede olsa milyonlarca ziyaretçi çekebileceğini söyledi. Sahip olunan birçok zenginliğin çok azının gün yüzüne çıkarılmış olduğunu kaydeden Kurtulmuş, gün yüzüne çıkan değerlerin oranının yüzde 20\'lerde seviyesinde olduğuna değindi.

AMASYA ÖRNEĞİ

Türkiye\'de eski şehirlerden çok azının kaldığına vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, eski şehirleri ve mahalleleri ayakta tutmaları gerektiğini aktardı. Numan Kurtulmuş, \"Bu değerlerin bir kısmı maalesef gitti. 50 yeni şehir kurarız, ama yeniden Amasya\'yı kurmamız mümkün değil. Bizim zihin dünyamız, Amasya\'yı kuran o büyük medeniyetin \'komşunun güneşini örtemeyeceksin\' prensibini almıyor\" dedi.

RANT ENDİŞESİYLE DİKİLEN BİNALAR

Dünyanın birçok bölgesinde güzel binaların eski ve kadim binalar, çirkin binaların da yeni binalar olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

\"Bazı ülkeleri ziyaret ettiğimizde keşke biz de binalarımızı böyle korumuş olsaydık diye üzülüyoruz. Ama ne yazık ki bizim bu özellikteki binalarımızın çoğu ya rant çetesine kurban edildi ya da ne yazık ki bir takım nedenlerden dolayı ayakta kalamadı. Özellikle sanayi devrimi ile başlayan süreçte, şehirlerin ruhunu oluşturan ana eksen, çok sayıda insanın ikamet edebileceği binaların dikilmesi ve şehirler büyüdükçe ortaya çıkan rantın bir şekilde paylaşılması olmuştur. O kötü binaların birçoğunun o rant endişesiyle dikildiğini görüyoruz.\"

KENDİ KÖKLERİMİZ ÜZERİNDEN YÜKSELME ZAMANI

Bakan Numan Kurtulmuş, son 2-3 asırda bu topraklarda verilen siyasi ve ekonomik mücadelenin temelinde milli kültürel bağımsızlık olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, \"Milli kültürel bağımsızlığa sahip olmayan ve bunu pazarlamayan milletlerin ayakta kalması mümkün değil. Türkiye\'de iki alan at başı gitmiştir. Milli kültürel bağımsızlıkla ekonomik ve teknolojik alan yan yana gitmiştir. Bizim gibi iddialı milletlerin kültürel bağımsızlığına sahip olmadan ekonomik bağımsızlıkları mümkün değildir. Son 3 asırdır başka bir medeniyetin altında ezildiğimizi, kendi medeniyetimize ait değerleri bırakırsak adam olacağımızı zannettik, içimize kapandık. Batı medeniyetini taklit ettiğimizde güçlü olacağımızı zannettik. Her ağaç kendi gövdesinde yükselir. Bir ağacın başka bir ağacın üstünde yükselmesi mümkün değildir. Bunu yeni yeni anlamaya başladık. Kendi köklerimiz üzerinden yükselme zamanıdır\" diye konuştu.

EHLİYET, LİYAKAT VE SADAKAT

Koruma kurulu üyelerine uyarılarda bulunan Numan Kurtulmuş, işleri yürütürken \'ahbap çavuş\' ilişkilerine girmemelerini söyledi. 3 temel ilkeye sahip olmalarını isteyen Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

\"Ehliyet, liyakat ve sadakata sahip olmanız gerekiyor. Ehliyet ve liyakat olması gerekiyor ama her birimizin sadakati olması lazım. Sadakat falanca adama veya odaklara değil, millete olacak. Millete sadakatı olmayanın ehliyeti ve liyakatı ne kadar yüksek olursa olsun, millet hizmeti nezdinden 5 para değeri yoktur. Örneğini FETÖ\'de gördük. Bu çetenin üyelerinin bir kısmı koca diplomalara sahip, bir kısmı yıllarca mesleki deneyime sahip. Ama general seviyesinde adamların düşmanca hareket ettiğini gördük. Sadakat ne sözde falanca hocaya ne de falanca yerdeki locaya olmalı. Sadakat millete olmalıdır. Bunu gerçekleştiren bütün arkadaşlarımızla çalışırız.\"

KORUMA KURULLARINDAN 5 BEKLENTİ

Koruma kurulundan beklentilerini 5 madde halinde sıralayan Bakan Numan Kurtulmuş, ilk olarak Türkiye\'nin kimliğini ve şehirlerin kadim ruhunu korumak mecburiyeti olduğunu belirtti. Hiçbir şekilde telafi edilmeyecek sorumluluklarının burası olduğunun altını çizen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Sırtımızda bir emanet var. Bu emanete hıyanet etmemek ve ettirmemek. Allah rızası için ranta boyun eğmeyin. Rantın baskısı ile alınacak yanlış bir kararın ileride telafisi mümkün değildir. Bir şeyler yıkıldıktan sonra bunları yerine getirmek mümkün değildir. Burada çok dik ve sağlam durun. Koruma kullanma dengesi güzel bir laf gibi duruyor ama esas mesele tarihi tarihe hapsetmeyin. Tarihi mekanların yaşanabilir hale gelmesi tarihin hayat bulmasını sağlayacak şekilde görüşlerimizi olgunlaştırmamız gerekiyor. Koruma kullanma ilkesine riayet edeceğiz ama tarihi, kültürel varlıklarımızı hayattan koparmayacağız. Son olarak işlerimizi aksatmayacağız. Hak varsa ve doğru olduğunu biliyorsanız, işleri hızlandırın.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş konuşmacıları dinlerken

- Bakan kürsüde konuşurken,

- Toplantı salonunda detaY

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

=====================================

70 yaşındaki kadının beline sarılı 3 kilo eroin ele geçirildi



BİTLİS\'te polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramda 70 yaşında olduğu belirtilen bir kadının beline sarılı 3 kilo eroin, başka bir yolcunun çantasında ise şampuan kutusu içerisinde 164 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, dün Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde oluşturulan denetim noktasında bir yolcu otobüsünü durdurararak arama yaptı. Yolcu olarak bulunan ve 70 yaşında olduğu belirtilen Z.Ş. ve yanındaki R.B.\'ni şüpheli hareketleri üzerine polis üst araması yaptı. Yapılan aramada Z..Ş\'nin beline sarılı 3 kilo eroin ele geçirildi. Polis aynı noktada bir başka yolu otobüsünde de arama yaptı. Yapılan bu aramada ise, Ö.Y.\'nin çantasında şampuan kutusunun içerisine gizlenmiş 164, 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan Z.Ş., R.B. ve Ö.Y. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-70 yaşındaki Kadının üst aramasının yapılması

-Beline sarılı eroin maddesinin tespit edilmesi

-Kadının belinden uyuşturucu maddenin çıkarılması

-Uyuşturucu maddeden görüntü

-Şampuan kutusundan detay

-Şampuan kutusunun açılması

-Uyuşturucunun çıkarılması

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

==============================================