DHA YURT BÜLTENİ -6

Sivas\'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas\'ta dün akşam saatlerde yüksek kesimlerde, geceden itibaren de kent merkezinde etkili olan kar yağışı ulaşımda sıkıntıya yol açtı. İl genelinde 656 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas\'ta kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Dün öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayıp, tipi şeklinde etkisini artıran kar yağışı Sivas-Erzincan ve Sivas-Malatya karayolunda sıkıntıya yol açtı. Kapanan yollar karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla Erzincan yolu yeniden ulaşıma açıldı. Sivas-Malatya karayolu ise Yağdonduran geçidindeki kar ve tipi nedeni ile sürücülere geçit vermiyor. Malatya istikametine gidecek otobüs ve ağır tonajlı araçlar Ulaş ilçe girişinde bekletiliyor.

Geceden itibaren önce şiddetli rüzgar, ardından da kar yağışı kent merkezinde etkisini gösterdi. İl genelinde kar yağışı ve tipi nedeni ile 656 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Okulların tatil edildiği kentte, beyaza bürünen şehir merkezinde belediye çalışma başlattı. Biriken karlar, iş makineleri yardımı ile temizlendi. Güzel görüntülerin oluştuğu kent meydanında ise meraklılar fotoğraf çektirdi. Kış nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler ise pencere önlerine bırakılan yiyeceklere akın etti. Kentte kar yağışının gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kent merkezinden görüntüler

-Temizleme çalışmaları

-Güvercinlerin görüntüsü

-Ulaş ilçesinde bekletilen araçlar

-Yağdonduran mevkisinden görüntüler

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)

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Kayseri beyaza büründü

Kayseri\'de etkili olan kar yağışı ile kent beyaza büründü. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı. Bir işçi de Atatürk anıtındaki karları fırça ile temizledi.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent beyaz örtüyle kaplandı. Sabah kar yağışına uyanan vatandaşlar, işe gitmekte zorluk yaşadı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası belediye ekipleri de kar temizleme araçları ile çalışma yaparak, yolları açtı. Ekipler, kaldırımlarda biriken kar yığınlarını temizledi. Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, parklarda da kar temizleme çalışması yaptı. İşçilerden Cemal Birol, kent meydanındaki Atatürk anıtında biriken karları da elindeki fırçayla temizledi.

Görüntü Dökümü:

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- Temizlik işçisinin Atatürk anıtına yağan karı temizlemesi

- Karda yürüyen vatandaşlar

- Şehir merkezinden görüntü

- Kar temizleme araçlarından görüntü

- Genel detay

Süre: 2.26 Boyut: 294 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA

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Tokat\'ta kar yağışı ulaşımı aksattı

Tokat\'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, Çamlıbel mevkisinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Kentte dün akşam başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, Tokat-Sivas Karayolu\'nun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi\'nde sürücülere zor anlar yaşattı. Sivas istikametine seyir halinde olan araçlar durduruldu. Geyras mevkiinde trafik ekipleri tarafından ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, otomobil sürücülerine ise kar lastiği kontrolleri yapılarak yanlarında zincir bulundurmaları koşuluyla izin verildi. Karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yolda devam eden kar küreme çalışmalarının ardından ağır tonajlı araçların seyrine izin verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Bekletilen araçların görüntüleri

-Karayolları ekiplerinin çalışması

(237 mb)

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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Kozan yolunda heyelan meydana geldi, yol kapandı

Adana\'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kozan-Feke yolunda heyelan meydana geldi. Kaya parçasının yola düşmesiyle trafik kapandı. Trafik ve Karayolları ekipleri, yolda önlem alarak, trafik akışını kontrollü şekilde tek şeritten sağladı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol yeniden trafiğe açıldı.

İMAMOĞLU\'NDA SEL UYARISI

İmamoğlu ilçesinde de merkez ve köylerde gece boyu devam eden şiddetli sağanak yağış sonrası oluşabilecek sel felaketine karşı dere yataklarındaki evlerde oturan vatandaşlar, belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla uyarıldı. Yazıtepe ve Camili köylerini birbirine bağlayan köprüde oluşan sel nedeniyle ise ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. İlçe merkezinde ayrıca dere yataklarına yakın yerlerde park eden araçlar kaldırıldı. Tuna Köprüsü, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Debisi artan Çepelce Deresi taşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

POZANTI\'DA KÖPRÜ YIKILDI

Pozantı ilçesinde oluşan sel baskınında 8 kilometre uzaklıkta bulunan Belemedik Mahallesi\'ne giden köprü yıkıldı. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, \"Fidanlık bölgesinde bulunan köprü iki gündür süren yoğun yağış ve karların erimesi sonucu oluşan sel nedeniyle yıkıldı. Ekiplerimiz jandarma ile koordineli şekilde yolu bir gün ulaşıma kapatmıştır\" dedi. Belediye ekiplerinin köprüyü onarma çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kozan da yola düşen kayanın kaldırılması

- Pozantı sanayi sitesinden görüntü

- İmamoğlu su baskınlarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02\'13\" BOYUT:245

Haber-Kamera:Ali GÖKDAL-Uğur SELÇİK-Onurcan BULAT/ KOZAN- İMAMOĞLU - POZANTI, (Adana), (DHA)

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Kütahya\'da kar nedeniyle yollarda kalanlara çorba ve kumanya dağıtıldı

Kütahya\'da, kar yağışı nedeniyle kapanan yollardaki trafik kontrol noktalarında bekletilen vatandaşlara AFAD ile Türk Kızılay\'ı çorba ve kumanya dağıttı. ün öğlen saatlerinde başlayan ve gece de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda kurulan trafik noktalarında bekletilen vatandaşlara, Kütahya Valisi Ömer Toraman\'ın talimatıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Türk Kızılayı ekipleri çorba ve kumanya dağıttı. AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, konuyla ilgili açıklamasında, “Öğle saatlerinde başlayarak etkili bir şekilde devam eden tipi şeklindeki kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Afyonkarahisar ve Eskişehir karayollarımız ulaşıma kapandı. Biz de sayın valimizin talimatıyla, Türk Kızılayı ile birlikte hazırlanan çorba ve kumanyaları araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Yaklaşık 500 kişilik kumanya hazırlattık ve dağıtıma aralıksız devam ediyoruz\" dedi.

10 saat boyunca kapalı kalan yollar, sabaha karşı 04.30 sıralarında kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Ömer Toraman trafik noktasında inceleme yaparken,

-Toraman vatandaşlarla sohbet ederken,

-AFAD ve Kızılay çorba dağıtırken,

-AFAD Müdürü Artun\'un konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Boyut: 700,98 MB

Haber Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)

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Karda yiyecek bulamayan domuz yerleşim alanına indi

Bursa\'da etkili olan kar yağışı hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan bir domuz yerleşim yerine girerken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar yerleşim yerlerine iniyor. Bursa\'nın Orhaneli ilçesinde çekilen videoda ormanlık alanda yiyecek bulamadığı için yerleşim yerlerine gelen bir domuz görülüyor. Görüntüde kendisini videoya kaydeden kişinin de içinde bulunduğu otomobili gören domuz koşarak uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Domuzun yerleşim alanına girişi

Süre: 00.06 Boyut: 13 MB

Haber-Kamera: Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),(DHA)

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