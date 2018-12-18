DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KAYBOLAN ÇOCUK, 8 SAAT SONRA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

Şanlıurfa’da kaybolan İbrahim Gönül (5), jandarmanın 8 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda, donmak üzereyken bulundu. Küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam Karaköprü ilçesine bağlı Hamurkesen Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; Uzuncuk Mahallesi\'nde yaşayan Cevat Gönül, oğlu İbrahim Halil Gönül\'ü de yanına alarak Hamurkesen Mahallesi\'ne alışverişe gitti. İbrahim Halil\'i otomobilde bırakan baba Cevat Gönül, alışveriş yapmak için bir markete girdi. Döndüğünde ise oğlunun olmadığı fark etti. Çevreyi kontrol eden baba, oğlunu bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, küçük çocuğu yağmura rağmen sürdürülen 8 saatlik arama kurtarma çalışmasının sonunda, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafadeki Akziyaret Mahallesi\'nde tepelik alanda buldu. Üşüdüğü için bir ağacın altına sığındığı öğrenilen İbrahim Halil Gönül, askerler tarafından Akziyaret Jandarma Karakolu\'na götürüldü. Burada sıcak süt ikram edilen Gönül, daha sonra karakolda hazır tutulan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan İbrahim Halil Gönül\'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Akziyaret Jandarma karakolu

- Jandarma ekipleri 5 yaşındaki İbrahim’i sarılması

- Çocuğa süt veren jandarma

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

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2)YOLU KAPALI KÖYDEKİ HAMİLE KADINA PALETLİ AMBULANS İLE ULAŞILDI

HAKKARİ\'nin kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan Geçitli köyünde düşük tehlikesi geçiren hamile Ayten Kaya (31), paletli kar ambulansı ile alınarak hastaneye götürüldü. Hakkari\'ye 50 kilometre mesafede bulunan Geçitli köyünün Hira Mahallesi\'nde yaşayan 3 çocuk annesi 2 aylık hamile Ayten Kaya\'nın dün akşam ağrıları oldu. Yakınları düşük tehlikesi bulunan Kaya için önce köydeki sağlık ocağı görevlilerine haber verdi. Buradaki ekip Kaya\'ya evinde ilk müdahaleyi yaptı daha sonra da ambulansla yola çıkıldı. Kar ve tipi nedeniyle ambulans kara saplanınca, hemen 112 sağlık ekibine haber verildi. Kısa süre sonra bölgeye paletli kar ambulansı sevk edildi. Güçlükle bölgeye ulaşan ekip, yolda kalan ambulanstaki hamile kadını alarak, 3 saatlik zorlu yolculuk sonrası Hakkari Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan kaya\'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri sorumlusu Bedirhan Temel, dün akşam saat 22.00\'de Komuta Kontrol Merkezine çağrı gelir gelmez ekiplerin hemen yola çıktığını belirterek,\"Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapalıydı.112 ve UMKE timi ile kendi imkanlarımızla yola çıktık ve hastamıza bir şekilde ulaşmaya çalıştık. Arkadaşlarımızla çalışmalarımız sonucu hastaya gerekli müdahalerden sonra, Hakkari Devlet Hastanesi\'ne getirdik. Zorlu kış şartlarında 112 ve UMKE ekiplerinin her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz’’dedi.

Görüntü Dökümü

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- 112 ve UMKE ekiplerinin yola çıkması

- Ekiplerin hastaya ulaşıp ilk mudalesi yapılması

- Geçitli köyünden Hakkari\'ye doğru yola çıkılması

- Hakkari devlet hastanesine ulaşıtırlması

- Hasta eşi İdris Kaya konuşması

- 112 birim şefi Bedirhan Temel konuşması

- Genel Detay

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3)TRAFİK LEVHALARI, MAGANDALARIN HEDEF TAHTASI OLDU

TOKAT\'ın Almus ilçesinde yol kenarlarındaki trafik işaretleri, magandaların hedef tahtası oldu.

Almus ilçesine bağlı köylerin kullandığı Tozanlı grup yolunda, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik akışının düzenini sağlamak amacıyla Karayolları ve İl Özel İdaresi tarafından yol kenarlarına yerleştirilen levhalar, magandaların hedef tahtası haline geldi. Yol kenarındaki bazı levhaların üzerlerinde bulunan fosforlu boyalar mermi ve saçmalar nedeniyle tahrip oldu. Tabanca ve tüfek atışlarıyla delik deşik edilen levhalar kullanılamaz hale geldi. Yolu kullanan sürücüler duruma tepki göstererek, önlem alınmasını istedi.

Yolu kullanan köylülerden Halil Özmen, \"Belirli belirsiz yerlerden avcılar geliyor. Kimin attığını bilemiyoruz. Sonuç alamıyoruz. Levhalardan ne isterler ki anlamak mümkün değil. Bunu yapanların peşine düştüler ama bir netice çıkmadı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Levhaların görnütüleri

-Köylünün konuşması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/AMUS (Tokat), (DHA)

(240 mb)

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4)ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNDEN \'İNFOGRAFİK HABERCİLİK\' ARAŞTIRMASI

Erzurum\'daki Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Aslıhan Zinderen, yeni bir habercilik türü olan \'infografik habercilik\'le ilgili çalışma başlattı. Göz takip cihazı kullanarak okuyucunun görsel hale getirilen verilerde nelere dikkat ettiğini belirlemeye çalışan Aslıhan Zinderen, \"Çalışma sonunda infografik tasarım ya da haber görselleştirmesinde çalışacak akademisyenler ve gazeteciler için infografik ilkeleri ortaya koymayı amaçladık\" dedi.

İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Aslıhan Zinderen, doktora çalışması için Türkiye\'nin yeni tanımaya başladığı \'infografik habercilik\'i analiz etmeye başladı. Danışman hocası ve İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Alanka ile birlikte infografik habercilik konusunda öncelikle öğrenciler üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Bir çok bilim dalında kullanılan \'göz takip\' cihazıyla öğrencileri tek tek testen geçiren Zinderen, bilgisayarda açılan infografik tasarımlarda nelerin dikkat çektiğini belirledi. Göz takip cihazıyla öğrencilerin en çok neyi inceledikleri, neye baktıklarını tespit eden Aslıhan Zinderen, araştırma sonucunu bir rapor haline getirecek.

İnfografik habercilikle Türkiye\'nin yeni tanıştığını sadece bir ajansın kullandığını belirten Araştırma Görevlisi Aslıhan Zinderen, haberlerde veri görselleştirme ve ideal tasarımın nasıl olması gerektiği konusunu çalıştımlarını anlattı. İki hafta sürecek araştırmanın ilk etabında iletişim fakültesi öğrencilerinin infografik haberlerde nelere dikkat ettiğini belirleyeceklerini vurgulayan Zinderen, \"Göz takip cihazıyla araştırmaya katılan öğrencilerin hangi görsele odaklandığını, haberi nasıl okuduğunu tespit ediyoruz. Okuyucu eksenli çalışmada yaptığımız ilk araştırmada öğrencilerin haritalara bakmadığını, grafikleri okumada zorlandıklarını görüyoruz. Çok fazla renk kullanımının da okumayı zorlaştırdığını belirledik. Şu ana kadar öğrencilerin belli kelimelere odaklandıklarını gördük. Göz takip cihazıyla tespit ettiğimize göre öğrenciler, şiddet, ölüm, yaralanma gibi kelimelere daha çok odaklanıyorlar\" diye konuştu.

Göz takip cihazıyla yaklaşık 2 hafta sürecek çalışmanın ardından elde ettikleri bulguları analiz edeceklerini kaydeden Zinderen, infografik tasarım yapacak ya da ileride bu konuda çalışma yapacak akademisyenler ile gazeteciler için \'infografik tasarım ilkelerini\' ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi.

TÜBİTAK PROJESİ OLARAK SUNACAĞIZ

Doktora öğrencisi Aslıhan Zinderen\'in geleneksel habercilikten farklı olarak infografik haber verilerinin analizine dönük bir çalışma yaptığını belirten Bilişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Alanka, \"Göz takip cihazıyla yeni bir habercilik türü olan infografik haberlerin yani görselleştirilmiş verilerin nasıl algılandığı, okuyucu tarafından en çok nerelere bakıldığı anlamaya çalışıyoruz. Görselleştirilen verilen okuyucunun takibini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığına dikkat çekecek bir analiz olacak. Doktora için yapılan bu analizi TÜBİTAK projesi olarak ta sunmayı düşünüyoruz. Herşeyin çok hızlı tüketildiği bir çağdayız. Haber okuma alışkanlığı azalıyor. Görsellerin, fotoğrafın ya da görsel malzemenin kullanıldığı haberleri okuyucuda nasıl bir etki yaptığını belirlemiş olacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Göz takip cihazıyla veri analiz çalışması

-Öğretim görevlisinin öğrenciye konuyu anlatması

-Veri analiz çalışmasından detaylar

-Öğrencinin hangi habere dikkat ettiğinin belirlenmesi

-Aslıhan Zinderen\'in araştırmayı yorumlaması

-Doç.Dr. Ömer Alanka ile röp

-Öğrencilerle yapılan çalışmadan detaylar

-Araştırma Görevlisi Aslıhan Zinderen ile röp

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)

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