DHA YURT BÜLTENİ -6

Otizmli Mehmet\'in midesinden plastik çay kaşığı, eldiven ve kablo çıktı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne karın ağrısı şikayetiyle getirilen otizmli Mehmet Ekinci\'nin (14) midesinden plastik çay kaşığı, eldiven, poşet ve kablodan oluşan 2 kiloluk kitle çıktı.

Mardin\'de oturan Ekinci ailesi, sürekli karın ağrısı çeken otizmli oğulları Mehmet Ekinci\'yi Mardin Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Burada muayene edilen Ekinci, Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Ekinci\'nin tetkiklerinde mide ve bağırsaklarında kitle tespit edildi. Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler\'in başkanlığında ameliyata alınan Mehmet Ekinci\'nin mide ve bağırsaklarından plastik çay kaşığı, eldiven, poşet ve kablo çıkarıldı.

Şanlıurfa’da böyle bir operasyonun ilk kez gerçekleştirildiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, hastanın kendilerine tümör, kanser ve yabancı kitle şüphesi ile getirildiğini söyledi. Dörterler, \"Tetkiklerden sonra hastayı acil olarak ameliyata aldık. Ameliyatta midesini ve ince bağırsağını tümüyle dolduran kitle bulduk. Bunlar yaklaşık 2 kilogram kadar. Uzun süre yediğini düşündüğümüz kablo, eldiven gibi plastik muhtevadan oluşan kitleyi çıkardık. Hastamız başarılı ameliyatın ardından bu tafta taburcu edeceğiz\" dedi.

Doktorların böyle hastalarla sık sık karşılaşmadıkların kaydeden Doç. dr. Dörterler, şöyle devam etti:

\"Böyle hastalıklara birkaç yılda bir rastlıyoruz. Genelde saç, taş ve plastik yiyen ve psikolojik hastalığı olan hastalar. Midede ve bağırsakta plastik malzeme olması çok rastladığımız bir durum değil. Daha çok kıl, saç yiyen hastalarla karşılaşıyoruz ama ben ilk defa böyle bir hasta ile karşılaşıyorum. Tabi bunları yıllarca uzun sürede yediği için midesini ve bağırsağını doldurmuş, en sonunda muhteva bağırsakta bir delik açmış ve kana karışmıştı. Bu nedenle acil ameliyat yapmak zorunda kaldık.\"

Çocuğun babası Servet Ekinci de oğlunun otizmli olduğu için bakım evinde kaldığını, rahatsızlanması üzerine hastaneye götürdüklerini belirtti. Oğlunun mide ve bağırsağından çıkanların kendilerini şaşırttığını ifade eden Ekinci, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ameliyat olan Mehmet Ekinci

Operasyonda çocuğun midesinden çıkan plastik malzemeler

- Sağlığına kavuşan çocuğun ameliyattı hakkında bilgi veren doktor

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 292-29MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

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Sis, Burdur\'u esir aldı

Burdur\'da bu sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkilerken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Burdur\'da sabah saatlerinde kent merkezinde yoğun sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 100 metrenin altına düştü. Karayollarında küçük çaplı maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Burdur- Antalya karayolunda ise görüş mesafesi zaman zaman 50 metrenin altına düştü.

Kentte etkisini sürdüren sisin gece yarısı yitireceğini öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sisten görüntü

- Atatürk Anıtı

- Çevre yolu

- Kent merkezinden görüntü

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Ölümüne neden olan 5 yaşındaki oğlunu silahla oynatıyormuş

Adana\'da, 5 yaşındaki oğlu tarafından kazara tabancayla vurularak öldürülen Kerim Kırat\'ın sosyal medya hesabında oğluna havalı tüfekle ateş ettirdiği ana ait görüntüler olduğu ortaya çıktı.

Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi\'nde, 12 Aralık\'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, belediyede çalışan emekli uzman çavuş Kerim Kırat, işten geldikten sonra tabancasını sehpanın üzerine bırakarak, yemek yemeye başladı. Odaya gelen oğlu Z.K. tabancayı alarak oynamaya başladı. Kırat, tabancayı oğlundan almak istedi. Ancak tabanca ateş aldı ve Kırat vuruldu. Silah sesi üzerine komşuları polisi aradı. Eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kırat, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Daha sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan Kırat, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Kırat\'ın oğlunu sürekli tabancayla oynattığını belirledi. Kırat\'ın sosyal medya hesabında da oğluna havalı tüfekle ateş ettirdiği ana ait görüntülere ulaşıldı. Kırat\'ın cenazesi otopsinin ardından Osmaniye\'de toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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***ARŞİV***

- Olayın yaşandığı evden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

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Rus mayın tarama gemisi Akdeniz\'e iniyor

Çanakkale Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi \'Ivan Golubets\' ve Rus römorkörü \'MB-31\', Akdeniz\'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi\'nden bugün saat 09.00\'da, Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Rus Donanması\'na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi \'Ivan Golubets\' boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Rus römorkörü \'MB-31\' ise saat 11.15 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen mayın tarama gemisi ve römorköre Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus gemisi ve römorkörünün ilk olarak Ege Denizi\'ne açılacağı, ardından da Akdeniz’e inmek üzere yoluna devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Boğazından geöen Rus mayın gemisinden genel ve detay görüntü.

-Çanakkale Boğazından geçen rus römorköründen görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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\'TEN\' hastası oğlunun tedavi edilmesini istiyor (ÖZEL)



Şanlıurf\'da, milyonda bir görülen Toksik Epidermal Nekroliz (TEN) hastalığına yakalanan tüm vücudunu yaralar kaplayan 11 yaşındaki Ömer Faruk Taşdemir\'in ailesi, oğullarının kurtulabilmesi için Ankara\'da tedavi edilmesi gerektiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfalı Abdülkerim ve Leyla Taşdemir, 4 çocuklarından 3\'üncüsü olan Ömer Faruk Taşdemir\'i el ve dudağındaki çatlaklıklar nedeniyle 4 ay önce kentteki bir devlet hastanesine götürdü. Çocuğa verilen ilaçlar vücudunda reaksiyona yol açarak milyonda bir görülen TEN hastalığına neden oldu. Vücudunun neredeyse tamamında derin yaralar oluşan Taşdemir, Gaziantep\'teki bir hastaneye sevk edildi. Burada tedaviye alınan Taşdemir\'in hastalığında bir iyileşme görülmedi.

Oğlunun ölümle burun buruna olduğunu gözyaşları içinde anlatan Abdülkerim Taşdemir, şunları söyledi:

\"Oğlumun dudağında, elinde ve ayaklarında çatlaklıklar vardı. Biz Şanlıurfa\'da doktora götürdük oğlumuzu. Orada ilaç verildi, yüksek dozda antibiyotik olduğu için çocuğumuzda yan etki oluşarak bu duruma geldi. Epidermal Nekroliz tanısı konuldu. Tahlillerde başka bir şey çıkmadı. Şu anda burada, Gaziantep\'te doktorlarımız elinden geleni yapıyor ama hastalık tedaviye yanıt vermedi. Ben büyüklerimizden yardım istiyorum. Oğlumun durumu kötü. İyi bir hastanede tedavi edilmesini istiyorum. Daha önce hiçbir belirti yoktu vücudunda. İlaç kullandıktan sonra belirtiler başladı. Çocuğum ilaç sebebiyle bu hale geldi, başka çocukların bu hale gelmemesi için devlet büyüklerimizin bu duruma el atmasını istiyorum. Maddi bir beklentim yok, çocuğumun sağlığı için gereken yapılsın, başka bir şey istemiyorum.\"

İşsiz olduğunu söyleyen Abdülkerim Taşdemir, yaptıkları araştırmada oğlunun tedavisinin Ankara Hacettepe Hastanesi\'nde mümkün olabileceğini öğrendiklerini ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hasta çocuk

- Vücudundaki yaralar

- Hastanede yatması

- Aldulkerim Taşdemir\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

BOYUTU: 495 MB

Haber:Kamera: Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Oteldeki müşterilere ahşap oyma sanatı anlatılıyor

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesindeki termal otellere gelen müşterilere ahşap oymacılığı tanıtılıyor. Bu konuda eğitim alan Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, otellerde canlı ahşap oyma performansı sergiliyor.

Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği\'nin 21 üyesi, 2 yıl önce 6 ay süren ahşap oymacılık kursuna katıldı. Kursiyerler Rumi tekniğiyle Osmanlı ve Selçuklu motiflerinin ahşap oymacılık işlerini öğrendi. Kurs sonrası öğrendiklerini uygulayan kursiyerler, ilçede bir dükkan kiralayarak burada ahşap oyma tekniğiyle yaptıkları çocuk beşiği, süs eşyaları ve oyuncak gibi birçok çalışmayı sergilemeye başladı. Şimdi de ilçedeki iki termal otel yetkilileriyle anlaşan kursiyerler her hafta cuma akşamları bir otele giderek, burada hem yaptıkları ürünleri sergiliyor hem de ahşap oyma çalışması yapıyor. Ahşap oyma çalışmaları otel müşterilerinin yoğun ilgi çekerken, müşterilere ahşap oymacılık hakkında da bilgiler veriliyor.

Dernek Başkanı Ekrem Çavuş, \"Otellerle ortak bir çalışma yapıp müşterilere canlı ahşap oyma sanatımızı sunalım istedik. Sandıklı\'nın termal şehirden ibaret olmadığını, Sandıklı\'da kültür ve sanata da ilgi ve alakanın olduğunu kültürel zenginliğimiz olan ahşap sanatını müşterilere gösterelim istedik. Bu amaçla iki termal otelimizle bir bağlantımız var. Cuma akşamları bu otellerimize gelerek canlı performans sergileyerek misafirlerimizin ahşap oyma sanatını canlı olarak sergiliyoruz\" dedi.

Çalışmaları hakkında da bilgi veren Ekrem Çavuş, \"Rumi desen üzerine kurs aldık. Bu desenler Osmanlı\'nın ve Selçuklunun kullandığı desenler. Ahşap oyuncaklar üzerine de çalışmamız var. İstiyoruz ki çocuklarımız plastik oyuncaklardan uzaklaşsın, kanserojen madde içermeyen, bizden olan oyuncaklarla büyüsün\" diye konuştu.

Marmaris\'ten tatile gelen emekli resim öğretmeni Sevgi Söylemez, \"Ben de resim yapıyorum. Az çok mimariden anlıyorum ama bence bu çalışma çok daha zor. Hem yaparken yaralanma durumu var. Efor sarf ediyorsun, eğiliyor ve doğruluyorsun, çok zor. Ben ahşabı seviyorum. Bu çalışmaları görünce daha çok sevdim\" dedi.

Müşterilerden marangoz Mehmet Bahar da \"Sanatsal bir işlem bu. Gerçekten güzel bir çalışma. Ürünler şaheser. Ustalık ve yıllar isteyen bir meslek. Kolay değil\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dernek üyelerinin ahşap oyma sergisini kurma çalışmalarından

- Dernek üyeleri ahşap oyma çalışması yaparken

- Sergilenen ürünlerden görüntü

- Dernek Başkanı Ekrem Çavuş\'un ahşap oyma çalışması yaparken görüntüler (geniş ve yakın çalışmalar)

- RÖP 1: Ekrem Çavuş (Dernek Başkanı)

- Müşterilerden emekli resim öğretmeni Sevgi Söylemez çalışmaları incelerken

- RÖP 2: Sevgi Söylemez

- Müşterilerden marangoz Mehmet Bahar çalışmaları ve sergiyi incelerken

- RÖP3: Mehmet Bahar

- Dernek üyeleri oyma çalışmalarından görüntüler

- Ahşap oyma çalışmalarından görüntüler

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HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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Filistin asıllı doktor, Hakkarili hastalara şifa dağıtıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden mezun olduktan sonra İstanbul\'da uzmanlık eğitimi alan Filistin asıllı Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Hüsam İbrahimoğlu (38), Sağlık Bakanlığı tarafından 2 ay önce Hakkari Devlet Hastanesi\'ne atandı. Türk vatandaşı olan Dr. İbrahimoğlu, kentte hastalara şifa dağıtırken, bölgedeki hastalarla daha iyi iletişim kurmak ve onları anlamak için Kürtçe öğreneceğini söyledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ni bitirdikten sonra İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde çocuk cerrahisi uzmanlığı eğitimi alan Filistin asıllı Dr. Hüsam İbrahimoğlu, ardından da Sağlık Bakanlığı tarafından 2 ay önce Hakkari Devlet Hastanesi\'ne atandı. Türk vatandaşı olan Dr. İbrahimoğlu, kentte günde ortalama 60 hastayı muayene ediyor.

\'HAKKARİ\'YE HAYRAN KALDIM\'

Hakkari Devlet Hastanesi\'nin tek çocuk cerrahisi uzmanı olan Dr. Hüsam İbrahimoğlu, kente hayran kaldığını, yöredeki insanların çok sıcak kanlı ve yardımsever olduğunu söyledi. Dr. İbrahimoğlu, şöyle konuştu:

\"Filistin asıllıyım. 1999\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin Filistinlilere verdiği burs ile geldim. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde okudum. Mezun olduktan sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde çocuk cerrahı uzmanlık sınavını kazandım. Uzmanlık eğitimim bittikten sonra Türk vatandaşlığını kazandım. Sağlık Bakanlığı tarafından 2 ay önce de Hakkari Devlet Hastanesi\'ne atamam yapıldı. Burada görev yaptığım için çok mutluyum. Hakkari, çok güzel ve insanları da çok iyi. Buranın insanı çok saygılı, yardımsever ve sıcak kanlı. Doktorlara, öğretmenlere, güvenlik güçlerine saygı duyuyorlar. İnsanlar buraya gelip gördükten sonra bu kentle ilgili algının yanlış olduğunu anlıyorlar.\"

\'KÜRTÇE ÖĞRENECEĞİM\'

Hakkari\'de insanlarla çok güzel diyaloglar kurduğunu anlatan Dr. Hüsam İbrahimoğlu, \"Burada yaşayan insanları daha iyi anlayabilmek için Kürtçe öğreneceğim. Çünkü burada Türkçe bilmeyen yaşlı vatandaşlarımız var. Bana gelen birçok hasta, dil probleminden dolayı sorun yaşıyor. O yüzden dertlerini daha iyi anlayabilmek için ve onlarla iyi iletişim kurabilmek için Kürtçe öğrenmem şart diye düşünüyorum. Şu an yavaş yavaş bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ama bunu pratiğe dökmeyi düşünüyorum. İki yıl ya da daha fazla burada kalabilirim\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

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Minik Sevimnur, biyonik kulak ile duymaya başladı

Kayseri\'de doğuştan işitme engelli olarak dünyaya gelen Sevimnur Canıpek (2), biyonik kulak olarak da bilinen koklear implant sayesinde duymaya başladı. 1 ay sonra tamamen duymaya başlaması beklenen Sevimnur\'un annesi Esma Canıpek (21), \"İnşallah bundan sonra artık yavrum kendi yaşıtları gibi duyabilecek. Onlarla oyunlar oynayabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan \"Yeni Doğan İşitme Tarama Programı\" çerçevesinde başlatılan program kapsamında tedavisine başlanan Sevimnur Canıpek, Kayseri Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği\'nde tedavi altına alındı. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Cemil Mutlu ve Doç. Dr. İbrahim Özcan tarafından ameliyat edilen küçük kızın hastanede tedavisi sürerken Doç. Dr. Özcan, 2017 yılında 242 bin hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini belirtti ve şunları söyledi: \"Kliniğimiz 2017 yılında 242 bin hastaya poliklinik hizmeti sunarak, Türkiye\'de ilk sıradaki kulak burun boğaz kliniği olmuştur. Kliniğimizde koklear implant dahil olmak üzere ileri kulak cerrahileri, baş-boyun kanserleri cerrahi tedavileri, endoskopik nazal cerrahiler ve tüm kulak, burun, boğaz cerrahileri yapılmaktadır. Son dönemde kur artışları neticesinde özellikle biyonik kulaklık tedavisi için gerekli cihaz alımındaki problem Sağlık Bakanımızın çaba ve gayretleri ile aşılmış olup, kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.\"

\'TAM ANLAMIYLA DUYMASI 1 AY SONRA GERÇEKLEŞECEK\'

0-4 yaş arası çocuklarda biyonik kulak ameliyatının önemini anlatan Doç. Dr. Özcan küçük kızın kulaklarının tam anlamıyla duymasının yaklaşık 1 ay sonra gerçekleşeceğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

\"Kliniğimizde ameliyat için bekleyen iki hastamıza ben ve Prof. Dr. Cemil Mutlu hocamız tarafından biyonik kulak ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Biyonik kulaklık ameliyatı özellikle 0-4 yaş arası hiç işitmeyen çocuklara 1 yaşından sonra uygulanan ve benzeri cihazlarla karşılaştırıldığında hekimlerin ve tıbbın hastalarımızın hizmetine sunduğu ileri teknoloji ürünü bir sistemdir. Özellikle Bakanlığımızın başarıyla uyguladığı Yeni Doğan İşitme Tarama Programı çerçevesinde doğuştan işitme engelli olan bebeklerimize erken tanı konmakta, gerekli tetkik ve incelemeleri kliniğimiz gibi 3\'üncü basamak sağlık kuruluşlarında tamamlanmakta ve uygun olan hastalara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tüm bedeli ödenerek biyonik kulak ameliyatı uygulanmaktadır. Hastalarımız biyonik kulak ameliyatı sonrasında klinik takip ve desteklerle yaşıtları ile beraber normal okula gidebilmekte ve engelsiz olarak hayatlarını sürdürebilmektedirler. Bu anlamda biyonik kulak teknolojisinin ömür boyu kullanılabilmesi, sunduğu normal işitme-konuşma imkanı, kişinin kendisine ve ülkesine sağladığı fayda gibi pek çok husus birlikte değerlendirildiğinde dünyadaki en çok maliyet-etkin tıbbi tedavilerden birisidir.\"

Anne Esma Canıpek ise, kızının sağlığına kavuşacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, \"Kızım doğuştan işitme engelli. Kulakları duymuyordu. Sağlık Bakanlığı\'nın başlattığı programa başvuru yaptık. Kızımın kulağına başarılı geçen bir ameliyatla biyonik kulak takıldı. İnşallah bundan sonra artık yavrum kendi yaşıtları gibi duyabilecek. Onlarla oyunlar oynayabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Doç. Dr. İbrahim Özcan ile röportaj

-Anne Esma Canıpek ile röportaj

-Minik Sevimnur\'dan görüntüler

- Diğer genel ve detay görüntüler

3 Dakika 53 Saniye /469 MB

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)