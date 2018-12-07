DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SERTAVUL GEÇİDİ, ZİNCİRSİZ GEÇİŞE İZİN VERMİYOR

AKDENİZ\'i İç Anadolu\'ya bağlayan Mersin\'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi\'nde kar yağışı nedeni ile yaşanan buzlama ve tipi nedeniyle zincirsiz geçişlere izin verilmiyor.

Türkiye\'nin dört bir yanını etkisi altına alan kış şartları Mut ilçesinde de kendini gösterdi. İlçede yaşanan kar yağışı zorlaştırdı. Yüksek kesimlerinde özellikle sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı, Sertavul Geçidi\'nde aralıklarla tipiye dönüştü. Kar ve tipinin etkili olduğu geçitte meydana gelen buzlama nedeni ile trafik ekipleri araçları kontrol ederek zincirsiz araçlara geçiş izni vermedi. İlçeye bağlı yayla mahallesi olan Dağpazarı\'nda ise kar kalındığı yaklaşık 5 santimi buldu.

Görüntü Dökümü

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-Kar görüntüsü

-Buzlanma görüntüsü

-Sertavul Geçidinin görüntüsü

-Yolun boş görüntüsü

-Çevrenin görüntüsü

-Köyde yağan kardan ve çevreden genel ve detay görüntü

(BOYUT:159 mb) (SÜRE:1,18 dk)

Haber-Kamera: Murat SÖZER/MUT(Mersin), (DHA)

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2)17 İLDE FETÖ OPERASYONU: 53 GÖZALTI

İZMİR merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün \'mahrem imamları\' tarafından ankesörlü telefonlarla aranan, 46\'sı infaz koruma memuru, 4\'ü zabıt katibi toplam 62 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 53\'ü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2014-2016 yıllarında ankesörlü telefon üzerinden ardışık olarak ve düzen içinde, örgütün \'mahrem imamları\' tarafından arandıkları tespit edilen 46 infaz koruma memuru, 4 zabıt katibi, 4 mübaşir, 1 icra memuru, 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 şoför, 1 teknisyen, ceza infaz kurumunda görevli 1 aşçı, 1 kaloriferci, 1 güvenlik görevlisi ve örgütün \'mahrem imam\'larıyla yoğun telefon irtibatı bulunan 1 zabıt katibinden oluşan 62 kamu görevlisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polis ekiplerince İzmir merkezli Adana, Manisa, Gaziantep, Balıkesir, Uşak, Isparta, Sivas, Elazığ, Karabük, Kütahya, Denizli, Ankara, Bursa, Erzincan, Kayseri ve Afyonkarahisar\'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu sabah 33\'ü İzmir, diğerleri farklı illerde olmak üzere 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ise aramalar yapıldı. Diğer 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

İZMİR,(DHA)

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3)ÖĞRETMEN, SIRASINI DEĞİŞTİRMEK İSTEMEYEN ÖĞRENCİYİ DÖVDÜ\' İDDİASINA İNCELEME

ÇORUM\'da ortaokul öğrencisi Ceyhun E.\'nin (13), sınıfta oturduğu sırayı değişmediği gerekçesiyle rehber öğretmeni M.A. tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. Darp raporu alan ailenin, polis merkezine giderek öğretmenden şikâyetçi olması üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce de olaya ilişkin idari inceleme başlatıldı.

Bahçelievler Mahallesi\'ndeki Yavruturna Ortaokulu 7\'inci sınıf öğrencisi Ceyhun E., iddiaya göre, öğretmeni tarafından sınıfta oturduğu sıradan kalkıp, bir kız öğrencinin yer aldığı sırada oturması istendi. Ceyhun E. sırasını değiştirmek istemediğini söyleyerek, öğretmeninin isteğini kabul etmedi. Öğretmen, sözünü dinlemediğini öne sürdüğü öğrencisi Ceyhun E.\'yi, yaşananlar üzerine rehber öğretmeni M.A.\'nın yanına gönderdi. Ceyhun E. rehber öğretmeni ile görüşmesi sonrası eve gitti. Ağlayarak eve giden Ceyhun E., ailesine rehber öğretmeni tarafından dövüldüğünü anlattı. Aile, çocuklarından yaşananları dinledikten sonra hastaneden darp raporu alıp, gittiği polis merkezinde öğretmen M.A. hakkında şikâyetçi oldu.

\'YERİMİ DEĞİŞTİRMEK İSTENDİ KABUL ETMEDİM\'

Sınıfta yerini değiştirmek istediklerini ve bu teklifi kabul etmediği gerekçesiyle dövüldüğünü anlatan Ceyhun E. \"Dersimize giren öğretmenim beni sınıftaki yerimi değiştirerek, başka sırada kız arkadaşımızın oturduğu yere oturmamı istendi. Bende gitmek istemediğimi söyledim. O öğretmenimiz beni rehber öğretmenime gönderdi. Rehber öğretmenim kafama ve vücudumun çeşitli yerlerine vurup beni dövdü\" dedi.

\'BUZ TEDAVİSİ UYGULADIK\'

Şikayetçi olduklarını belirten anne Pembe E, de, \"Okuldan aradılar, gelmemi istediler. \'oğlundan şikâyetimiz var\' dediler. Biraz zaman geçti, oğlum ağlayarak eve geldi. \'Beni rehber öğretmenim darp etti\' dedi. Baktım başında şişlik var. Hemen buz tedavisi uyguladık. Sonra da karakola gidip şikâyetçi oldum. Oğlum aynı öğretmenin birkaç gün önce de kendisine vurduğunu söylemişti. Oysa ben \'öğretmen bir öğrencisine vurmaz\' diyerek önemsememiştimö diye konuştu.

\'ZATEN AMELİYATLIYDI\'

Oğlunun bir süre önce üzerine garaj kapısının düştüğünü de ifade eden Pembe E, \"Benim oğlum zaten ameliyatlı, bir süre önce üzerine garaj kapısı düştü. Ağır yaralı olarak kurtulup tedavi gördü\" diyerek oğlunun vücudundaki ameliyat izlerini gösterdi. Baba Ceyhan E. ise \"Sonuna kadar şikâyetçiyim. Bir öğretmen öğrencisini asla dövemez\" diyerek gerekenin yapılmasını istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan darp iddiasıyla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü okulda soruşturma başlatırken, rehber öğretmen M. A.\'nın ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrenci velisi annenin Röp.

-Darp edildiği öne sürülen öğrenci Röp

-Geçici rapor belge

-Detay

Süre 3. 10 dk 56 Boyut: 359 MB

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR - ÇORUM/DHA

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4)YÜKSEKOVA\'DA BARAJ ALTINDA KALACAK 5 KÖY İÇİN YENİ YOL VE TÜNELDE SONA GELİNDİ

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde, yapımı tamamlanan Dilimli Barajı\'nda sular altında kalacak olan 5 köy yolu ve Edendere karayolu için yeni yol güzergahı belirlenerek çalışmalara başlandı. Yapımı devam eden yolun, önümüzdeki günlerde hizmete gireceği belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına başlanan Dilimli Baraj\'nda sular altında kalacak olan 5 köy ve Esendere karayolu için yeni yol güzergahı tespit edildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından 3 ay önce ihale edilen yeni yol güzergahlarının yapımını üstelenen firma tarafından çalışmalarına başlandı. Kısa süre önce yapımına başlanan 6,5 kilometrelik yol ve tünelin önümüzdeki günlerde bitirilerek, hizmete açılması bekleniyor.

Yol çalışmalarını yürütülen şirketin saha mühendisi Muhacir Gezen, yolun ve tünelin bitme aşamasına geldiğini ve önümüzdeki günlerde tamamlayarak teslim edeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yapımı tamamlanan yeni yol

-Yoldan genel ve detaylar

-Sarıtaş tünelinden detaylar

-Esendere karayolundan detaylar

-Çalışan araçlar

-Firma mühendisi Mucahir Gezen ile röportaj

BOYUT:354 MB -SÜRE:3 DK 10 SN

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

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5)TARİHİ DEĞİRMEN YILLARDIR DÖNÜYOR

Antalya\'nın Kaş ilçesinde bağlı Yuvacık Mahallesi\'ndeki su değirmeni, yaklaşık 150 yıldır dönüyor. İbrahim Bektaş (70), eşi Gülsel Bektaş (65) ile birlikte yıllardır değirmende un öğütüyor.

Toroslardaki 1000 rakımlı Yuvacık Mahallesi\'ndeki su değirmeni Kaş\'ta ayakta kalan 2 su değirmeninden biri. Batı Torosların en yüksek tepesi olan Akdağ\'ın eteklerindeki mahallede bulunan değirmen Akdağ\'dan gelen buz gibi suyla dönmeye, kepekli un üretmeye devam ediyor.

Sahibi İbrahim Bektaş, eşi Gülsel Bektaş ile birlikte değirmeni çalıştırıyor. Dedesi ve babasıyla değirmencilik yapan İbrahim Bektaş, atadan kalan mesleğini 20 metrekarelik toprak bir binada, gelişen teknolojiye inat değirmenini döndürerek sürdürüyor.

İbrahim Bektaş, öğütülen her 90 kilo buğdayın 7 kilosunu hak olarak alıyor. Eğer buğday sahibi para ile öğütmek isterse 90 kilo buğday için 9 lira ödüyor. Günde yaklaşık 500- 550 kilo buğdayın kepekli una dönüştürüldüğü değirmende su bol olursa bu miktar da artıyor. Müşteriler getirdikleri buğday çuvallarını bırakıp giderken, sırası geldiğinde buğdaylar öğütülüyor.

Değirmenci İbrahim Bektaş, \"Dedem zamanından beri devam ediyor. Dedemden sonra babam devam etti. Babamdan sonra ben devam ediyorum. Zaten dedemle, babamla çalıştık beraber. Dedemin, babamın olan değirmenler kapandı. Sadece benim değirmen kaldı. Ben devam ettiriyorum. Benden sonra da oğlumun çalıştıracağını umuyorum. Kepekli unun bağırsakları daha iyi çalıştırdığını söylüyor, bilir kişiler. Bu yönden kepekli unu devam ettiriyorum. Kaş\'ta iki değirmen kaldı. Bu tarihi eserin yaşamasını istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Değirmenin genel görünümü

- Suyun aktığı kanal ve boru

- Suyun akışı, çıkışı

- Değirmenin teknesine buğday dökümü

- Değirmenin çalışması, taşın dönüşü

- Unun akışı ve değirmencinin unu kontrol etmesi

- Çuvalda un ve değirmen

- İbrahim Bektaş ile röportaj

238 MB /// 07.28\"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), (DHA)

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6)KUŞLARIN KAHVALTI KEYFİ

ANTALYA\'da milyonlarca turistin tatil yaptığı beş yıldızlı otellerin birçoğu aynı zamanda hayvan dostu oteller olarak da biliniyor. Bu otellerde özellikle kediler ve kuşlar yerli ve yabancı misafirlerle iç içe yaşıyor. Kuş dostu projelerin de uygulandığı bu otellerde, özellikle restoranların açık kısmında yemek yiyen turistlerin arta kalan yemeklerinden kuşlar da yararlanıyor. Serik ilçesindeki Belek turizm bölgesinde bulunan Maritim Pine Beach Resort Otel\'in restoranının açık kısmında iki turistin kahvaltısı sonrasında masada kalanlar, kuşların kahvaltısı oldu. Çok sayıda kuşun kahvaltısı güzel görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü

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- Masadaki kuşlardan görüntü

Haber- Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -

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7)SANKO ÜNİVERSİTESİ\'NDE, \'ENGELLERİ AŞMAK SEMPOZYUMU\' DÜZENLENDİ

GAZİANTEP, Sanko Üniversitesi tarafından Dünya Engelliler Günü kapsamında \'Engelleri Aşmak Sempozyumu\' düzenlendi.

Özel Sanko Okulları’nda gerçekleştirilen törene; SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, takım başkanları, sporcular, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Güner Dağlı, engelli bireylerin diğer insanlarla aynı haklarda olduklarının bilincinde olduklarını ifade etti. İnsan onura yakışır şekilde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlirinin sağlanması gerektiğini söyleyen Dağlı, şunları dedi:

\"Engelli bireylerin diğer kişilerle aynı haklara sahip olduklarının bilinciyle insan onuruna yakışır bir biçimde, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması, spor ve sanatta, eğitim ve istihdamda kendilerine yeten bağımsız bireyler haline gelmelerini sağlamak bizlerin asli görevidir. Engelli bireylerin daha iyi şartlarda hayatlarını devam ettirebilmeleri ve sosyal hayatta yer almaları iyi planlanmış bir rehabilitasyon programına ve bunu gerçekleştirecek önemli göreve sahip olan fizyoterapistlerin eğitimi ile mümkündür. Sanko Üniversitesi bu amaç doğrultusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip fizyoterapistler yetiştirmektedir.\"

Engellilerle alakalı yasal altyapı oluşturulması için hızlıca hareket ettiklerini ifade eden Fatma Şahin ise, \" Çok hızlı bir şekilde engellilerle ilgili yasal altyapıya bakmak gerektiğini gördük. 2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez engellilerle ilgili yasa çıkardık. Bu çok önemliydi. Eksiklikler olabilir, düzeltilmesi gereken şeyler olabilir ama bu bir devlet bakışıdır. Sosyal devlet olmasının ne demek olduğunu, engellisiyle birlikte kalkınma yolculuğuna gitmek gerektiğini, hukuki altyapıyla birlikte başlattık. En önemli dönüşüm zihinsel dönüşümdü. Herkesin bunun bir kalkınma yolculuğu olduğunu anlaması gerekir. Yüzde 10\'luk kesimi bu kalkınma yolculuğunda kenara bırakamayız. Bu esele elbette duygusal, insani bir mesele fakat ben bu meseleyi kalkınma yolculuğu olarak görüyorum\" dedi.

Sempozyum, sporcuların konuşmalarının ardından yılın sporcusu ve yılın katımı ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Sempozyuma katılanlar

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Günar Dağlı\'nınh konuşması

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 280MB