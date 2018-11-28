DHA YURT BÜLTENİ 6

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda viyadük çöktü; işçiler enkaz altında (1)

Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü. 7 nolu viyadüğün çökmesi sonucu 5 işçinin enkazın altında kaldığı bildirildi.

Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan ve ilk bilgilere göre 5 kişi oldukları bildirilen 5 işçi, düşerek enkazın altında kaldı.

İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

DHA-Gündem - Türkiye-Kocaeli / Gebze - Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

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Bank Asya\'ya talimatla para yatıran 6 kişiye gözaltı



Konya\'da polis tarafından yapılan operasyonda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in talimatıyla, o dönem Bank Asya\'ya para yatırdığı ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, soruşturma kapsamında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in talimatıyla, o dönemki Bank Asya\'ya para yatırdığı ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan 9 kişiden 6\'sı gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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Jandarma öğrenci servislerini denetledi

Antalya\'nın Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçlarını denetledi.

Korubaşı Köprüsü üzerinde yapılan denetimde Çakmak, Çörüş, Çığlık ve Yeşilyurt hatlarına öğrenci taşıyan 11 servis aracı denetlendi. Yapılan denetim sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı trafik timleri ve merkez karakol timleri işbirliğinde yapılan uygulamada öğrencilere merkez karakol komutanı tarafından gofret dağıtıldı. Ekipler tarafından yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu servis araçlarının yıl boyunca faklı zaman ve tarihlerde rutin şekilde denetlendiği belirtildi.

2 jandarma trafik timi ve 1 merkez karakol timinin katıldığı denetimde araçların plakaları sorgulanırken, okul servis sürücülerine alkol testi yapıldı. Ekipler öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarına da bakarak, trafik kuralları hatırlattı ve kurallara uymaları yönünde bilgilendirdi. Yapılan denetimde Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygun şekilde araç kullanan ve aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine de teşekkür edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma yol kontrol noktası

- Okul servis araçlarının gelişi

- Araçların durulması

- Alkol kontrolü

- Plaka sorgulama

- Öğrencilere gofret dağıtımı

- Öğrencilerin bilgilendirilmesi

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)

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İşyerlerine camlarını taşla kırarak giren hırsızlık şüphelisi tutuklandı



Edirne\'nin Keşan ilçesinde camlarını taşla kırarak girdiği işyerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan S.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki bir internet kafe ile Büyük Cami Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanına camlarını taşla kırarak girdikten sonra 3 bin lira nakit para ve 1 bilgisayar çaldığını belirlediği S.F.\'yi yakalayarak, gözaltına aldı. S.F.\'nin işyerlerinin camlarını kırması ve hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

S.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızlık şüphelisinin işyeri camlarını kırması

-Şüphelinin işyerlerine girmesi

-Şüphelinin içeride hırsızlık yapması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı

Karaman\'da ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Rukiye Tuna (30) ile kızları Hatice (8) ve Ayşe Nisa Tuna (5), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Üniversite Mahallesi 2070 Sokakta meydana geldi. Rukiye Tuna, gece ısınmak için kömür sobasını yakıp, kızları Hatice ve Ayşe Nisa Tuna ile birlikte aynı odada uyudu. Rukiye Tuna, sabah uyandığında yatağından kalmak isterken baş dönmesi sonucu dengesini kaybedip yere düştü. Baş ağrısı ve mide buluntusu hisseden Tuna, evdeki koku üzerine sobandan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anladı. Çocuklarının da zehirlendiğini fark eden Tuna, 112 Acil Servis\'i arayıp yardım istedi. Anne ve iki kızı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tuna\'nın bir fabrikada çalışan eşinin de gece vardiyasında olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Anne ve kızlarının ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınmnası

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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