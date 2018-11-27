DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BOTLA YUNANİSTAN\'A KAÇMAK İSTEYEN GÖÇMENLERİ, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİ YAKALADI

EDİRNE\'nin Enez ilçesi Saros Körfezi\'nde lastik botla Yunanistan\'a kaçmak isteyen 22 göçmen ile organizatörlük yapan 1 Ukraynalı, yaşanan kovalamaca sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.Ege Denizi\'nin Saros Körfezi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botu görüp, \'dur\' ihtarında bulundu. Botun ihtara uymayarak kaçması üzerine denizde yaşanan takipte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botu aparatla durdurdu. Gözaltına alınan bottakilerin Yunanistan\'a kaçmaya çalışan 11\'i kadın, 22 Somali ve Vietnamlı mülteciler olduğu belirlerdi. Botta mültecilere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 Ukraynalı da gözaltına alındı.

Gözaltındaki kaçak mülteciler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, haklarındaki soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Sahil güvenlik kamerası

Kaçakların botla kaçmaları

Sahil güvenlik dur anonsu

Botla kaçan kaçaklar

Kaçakların yakalanması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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2)KANSER İLAÇLARINI ÇALIP, YURT DIŞINA GÖTÜRMEK İSTERKEN YAKALANDILAR

DİYARBAKIR\'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden çalınan, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan 550 bin lira değerindeki ilaçlar, polisin operasyonuyla bir evin buzdolabında ele geçirildi. Yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmeye çalışıldığı belirlenen ilaçların çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3\'ü, tutuklandı.

Olay, geçen Cumartesi günü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Üçkuyular Mahallesi\'nde bulunan ek binasında meydana geldi. Hastanenin onkoloji bölümünün ecza odasına giren hırsızlar, kanser tedavisinde kullanılan 550 bin lira değerindeki çeşitli ilaçları çaldı. Hastane yetkililerinin ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hastane ve yakın çevredeki iş yerlerine ait çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polisler, ilaçların saklandığı evin adresini belirledi.

İLAÇLAR İÇİN BUZDOLABI ALMIŞLAR

Hırsızların soygun olayı için özel bir ev kiraladıkları ve ilaçları bu evde muhafaza etmek için buzdolabı aldıklarını da saptayan polis, operasyon için düğmeye bastı. Eve düzenlenen operasyonda, çalınan ilaçlar buzdolabında ele geçirilirken, C.A., M.İ., M.B., V.D., M.S. ve N.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularında ilaçları yasadışı yollarla İran, Irak ve Suriye\'nin de aralarında bulunduğu ülkelere götürüp piyasaya süreceklerini söyledi.

İlaçlar bozulmadan hastaneye yönetimine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.A., M.İ ve V.D. tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

- Polis aracına bindirilmeleri

- Çalınan ilaçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)



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3)SEZARYENLE BAŞLAYAN AMELİYATLAR ZİNCİRİ SONUCU ÖLÜME SORUŞTURMA

BURSA’da sezaryenle doğum yapan Güler Şen (38), minik kızı Yağmur’un ilk doğum gününü kutladıktan 4 ay sonra, rahatsızlığı nedeniyle eşiyle birlikte yürüyerek gittiği hastanede yaşamını yitirdi. Eşi Güler Şen’in sezaryenle doğum yaptıktan sonra bir dizi ameliyat geçirdiğini söyleyen Ali Şen, “Eşim, kızımıza doyamadan öldü. Doktorların ihmalleri var diye düşünüyorum. Avukatım aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattımö dedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler Şen\'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi’nde oturan otomotiv işçisi Ali Şen, 3 yıl önce evlendiği eşi Güler Şen’in, 20 Haziran 2017 tarihinde evlerinin yakınındaki özel bir kadın doğum hastanesinde sezaryenle doğum yaptığını belirterek, “Sezaryen sırasında eşimin bağırsağı tahrip olmuş. Eşim ameliyata alındı ve bağırsağın 60 santimetresi kesilip, diren takıldı. Eşime diren takıldıktan sonra karnı şişti, ağzından ve burnundan yeşil renkte sıvı gelmeye başladı. Yaklaşık 5 saat süren bir ameliyat geçiren eşim, 17 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi ve beğimizle birlikte evine döndüö dedi.

\'EŞİMİ HASTANEYE YÜRÜYEREK GÖTÜRDÜM\'

Şen ailesi, 2018\'in Haziran ayında minik Yağmur\'un ilk yaş gününü kutladılar. Bu mutlu günün 4 ay kadar sonrasında anne Güler Şen’de göbek fıtığı oluştu. Eşini hastaneye götüren Ali Şen, “Güler’i geçtiğimiz 31 Ekim günü evimizin yakınındaki hastaneye yürüyerek götürdüm. Eşim ameliyata alındı. Genel Cerrah M.E., kapalı ameliyat yaptıklarını ve çok başarılı geçtiğini söyledi. 2 Kasım günü eşim fenalaştı. Röntgeni çekildi. Gece ağrıları arttı. Doktorlar sabaha kadar beklemesi gerektiğini söylediler. Bekleyemeceğini söyleyince ağrı kesici verdiler. Hemen ameliyata almak için müdahalede bulundukları sırada eşimin kalbi durmuş. Ameliyattan vazgeçilip, yoğun bakıma alındı. 3 Kasım gecesi eşiminin ölüm haberini verdilerö diye konuştu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hayatına, kızı Yağmur’a hem anne, hem baba olarak devam ettiğini belirten Ali Şen, “Eşim çok sağlıklı bir insandı, kaybetmenin acısını hala yaşıyorum. Şu anda 18 aylık olan kızım sürekli olarak annesini soruyor. Eşimin ölümünde geçirdiği ameliyatlar sırasında ihmal olduğunu düşünüyorum. Avukatım Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulundu. Adaletin yerini bulacağına inanıyorumö dedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Şen\'in avukatının başvurusu kabul etti ve hayatını kaybeden genç kadının, ölümünde ihmal olup olmadığı yönünde soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Ali Şen röp.

-Detaylar

3 dk 02 sn

341 MB

Haber/Kamera:Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)

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4)İBRAHİMOVİC, ANTALYA\'DA YABAN KEÇİSİ VE DOMUZ AVLADI

DÜNYACA ünlü İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic (37), Antalya\'nın Finike ilçesindeki Beydağları\'nda yaban keçisi ve domuz avladı.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy\'de forma giyen İsveçli Zlatan İbrahimovic, 36 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından, Antalya\'nın Finike ilçesindeki Beydağları\'nı gösteren ve üstünde \'Seni seviyorum\' ile \'Çok teşekkür ederim\' yazılı iki fotoğraf paylaştı. Ünlü futbolcunun özel bir turizm şirketi aracılığıyla Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü\'nün izniyle bölgede avlandığı ortaya çıktı. Elmalı ve Finike arasındaki dağlık bölgede İbrahimovic\'in yaban keçisi ve domuz avladığı öğrenildi.

Diğer yandan, Finike\'de bir akaryakıt istasyonunda ünlü futbolcuyu gören Yunus Emre Mutlu, yanında bulundurduğu Trabzonspor formasını imzalattırdı.

FOTOĞRAF

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) -