DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ANTALYA\'DA DAĞLIK ALANDA YANGIN

aNTALYA\'nın Konyaaltı ilçesindeki dağlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangının ormanlığa sıçramaması için çalışma yürütülüyor. Konyaaltı ilçesi Altınyaka Dağı\'ndaki çalılıkta, saat 10.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çalılığa yayıldı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının çıktığı alanın sarp olması nedeniyle müdahalede zorluk yaşandı. Ekipler, yangının ormanlığa sıçramaması için yoğun çalışma yürütüyor.



Görüntü Dökümü

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- Yangından detay görüntüler

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) -

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2)LİSELİ KIZLARIN KAVGASINI ERKEKLER GÜÇLÜKLE AYIRDI

IĞDIR merkezde, okul çıkışı buluşan lise öğrencisi 6 kızın sokak ortasındaki kavgası, onları ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan arkadaşlarınca kaydedildi. Liseli kızları, kavga ederken gören çevredekiler, güçlükle ayırdı. Olay, yaklaşık bir hafta önce meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen lise öğrencisi 6 kız, iddiaya göre, okul çıkışında sokakta buluştu. Lisede okuyan kız öğrenciler sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kızlardan biri, diğerinin saçından çekerek, karşılıklı tekme ile vurmaya başladı. Bu anlar, liselileri ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kız arkadaşlarınca kaydedildi. Kızları sokak ortasında kavga ederken gören erkeler, güçlükle ayırdı. Ayrılan genç kızlar birbirine hakaret ederek olay yerinden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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-Liseli kızların kavga etmesi

-Çevredeki vatandaşların ayırt etmesi

Haber-Kamera:Suat DENİZ / Iğdır (DHA)

SÜRE: 00.30 SN BOYUT: 57,6 MB

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3)LÜLETAŞINDAN TÜRK KADIN KAHRAMANLARIN MİNYATÜR BÜSTLERİNİ YAPTI

KONYA\'da dün merdivenlerinin çökmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı yaya üst geçidi iş makineleriyle yıkıldı. Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu Caddesi okullar bölgesindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Üzerinde yayalar yürüdüğü sırada üst geçidin ayaklarından birinin merdivenlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme esnasında merdivenlerde olan 1\'i çocuk 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, iftaiye, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. 2 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Göçen merdivenin altında inceleme yapan iftaiye ekibi, enkaz altında kimsenin olmadığını tespit etti. Merdivenlerin olaydan kısa bir süre önce çevrede bulunan okullardaki öğrencilerin geçtiği sırada çökmemesi ise olası bir faciayı önledi. Kaza sonrası köprünün çökme ihtimaline karşın çevreyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

KÖPRÜ İŞ MAKİNELERİYLE YIKILDI

Olaydan sonra çalışma başlatan Konya Büyükşehir Belediyesi, çevreyolunun trafiğe kapatılmasının ardından iş makineleriyle 25 yıllık köprüyü yıktı. Saatler süren çalışmanın sonucunda yol trafiğe açıldı. Olayda yaralanan 2 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Köprünün iş makineleriyle yıkılması

-Molozların kamyonlara yüklenmesi

-Detaylar

(Haber-Kmare: Mehmet IŞIK/KONYA,DHA)

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4)ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDAKİ CESETLE BİRLİKTE 20 KİLOMETRE YOL GİTMİŞ

KONYA’da dün park halindeki hafif ticari araç içerisinde hareketsiz halde bulunan ve vücudunun 43 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü saptanan Erdal Yıldırım\'ı (48), arkadaşı Mahmut Sami T. (24), olduğu ortaya çıktı. Birlikte içki içtikleri arkadaşı Yıldırım\'ı, araçta bulunan biradan bir tane daha içmek istemesi ve onun vermemesi üzerine öldürdüğünü ileri süren Mahmut Sami T.\'nin, şoför koltuğunda oturan arkadaşının cesediyle birlikte araçla yaklaşık 20 kilometre yok kat ettiğini söylediği öğrenildi.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Hasköy Sokak üzerinde dün park halinde bulunan 42 CVU 90 plakalı hafif ticari araç içerisinde hareketsiz halde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vücudunun birçok yerinde bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Aracın plakası üzerinden yola çıkan polis, ölen kişinin büfe işleten Erdal Yıldırım olduğunu belirledi.

Yıldırım hakkında, ailesi tarafından ceset bulunmadan birkaç saat önce Özalkent Polis Merkezi Amirliği’ne kayıp müracaatında bulunulduğu belirlendi. Kan izlerini takip eden polis, yaklaşık 500 metre ileride kırık bir bıçak parçası buldu.

BARDA YAKALANDI

Olaydan sonra çalışma başlatan Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erdal Yıldırım\'ın sık sık görüştüğü kişileri araştırdı. Bu kişiler arasında 22 suçtan kaydı bulunan işsiz Mahmut Sami T.\'nin çarşamba günü akşam saatlerinde Yıldırım\'ın işlettiği büfeye geldiğini saptadı. Ardından bir barda alkol alan Mahmut Sami T.\'yi şüphe üzerine gözaltına alındı.

BOĞAZINI KESİP, DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ

?Polise suçunu itiraf eden Mahmut Sami T.\'nin, kanlı kıyafetleri ise attığı çöp konteynerinde bulundu. Mahmut Sami T., çarşamba günü akşam saatlerinde Erdal Yıldırım ile birlikte araç içinde aldıklarını söyledi. Bir süre alkol aldıktan sonra araç içinde biradan bir tane daha istediğini ileri süren Mahmut Sami T., ifadesinde, \"Birlikte kol aldık. Beni eve bırakacak iken ben 1 bira daha istedim. O da \'Yok bira git artık\' dedi. Ben de sinirlerime hakim olamadım belimdeki bıçağı çıkarıp boğazını kestim, kanlar içinde koltuğa yığıldı. Öldüğünü sandım; ama çırpınıp bana karşı gelmeye başlayınca bıçağı defalarca sapladım.\" dedi.

ŞOFÖR KOLTUĞUNDAKİ CESETLE 20 KİLOMETRE GİTMİŞ

Öldüğünü anlayınca da şoför koltuğunda oturan arkadaşının cesediyle, araçla 20 kilometre gittiğini belirten Mahmut Sami T.,\" Öldüğünü anlayınca, aracın sürücü koltuğundaki cesedi yan koltuğa taşımak istedim; ama yapamadım. Koltuğu geriye ittirip Erdal Yıldırım\'ın cesediyle 20 kilometre uzaktaki Bosna Hersek Mahallesi\'ne gittim. Burada bir çeşme bulup kanları yıkamak istedim; ama daha çok kan olunca bırakıp kaçtım. Erdal\'ın cebindeki 3 bin lira, cep telefonu ve arabanın anahtarını alıp kaçtım. Yoldan geçen taksiciler kıyafetlerim kanlı olunca almadılar. Sonra bir taksiye arka koltuğuna binip uzaklaştım\" dediği öğrenildi.

Mahmut Sami T., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Cesedin bulunması

- Polisin araçta incelemesi

- Çöpte arama yapılması

- Kıyafetlerin bulunması

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ - Tolga YANIK KONYA DHA))

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5)LÜLETAŞINDAN TÜRK KADIN KAHRAMANLARIN MİNYATÜR BÜSTLERİNİ YAPTI

ESKİŞEHİRLİ lületaşı ustası Mehmet Başsav (74), Türk kadın kahramanların lületaşından minyatür büstlerini yaptı.

Lületaşı ustası Mehmet Başsav, Genelkurmay Başkanlığı\'nın kayıtlarında bulduğu fotoğraflardan kadın kahramanlar; \'Nene Hatun\', \'Erzurumlu Kara Fatma\', \'Gazi Ayşe Çavuş\', \'Şerife Bacı\', \'Nezahat Onbaşı\', \'Halime Çavuş\', \'Tarsuslu Kara Fatma\', \'Tayyar Rahmiye\', \'Senem Ayşe\', \'Çete Emir Ayşe\', \'Gazi Ayşe Altıntaş\', \'Gördesli Mahbule Hanım\', \'Halide Edib Adıvar\' ile Atatürk\'ün annesi \'Zübeyde Hanım\'ın minyatür büstlerini yaptı. 57 yıllık lületaşı ustası Başsav, yaptığı büstleri Paşa Mahallesi Ortaç Sokak\'ta bulunan kendisine ait \'Frigya Mehmet Başsav Lületaşı Portre Sanat Galerisi\'nde sergiliyor.

Daha önce de cumhurbaşkanları, Osmanlı padişahları, siyasi liderler, ABD ve Rusya devlet başkanlarının lületaşından büstlerini de yaptığı anlatan Mehmet Başsav şöyle konuştu:

\"Son olarak kadın kahramanlarımızın büstlerini yapmaya karar verdim. Kahramanlardan bazılarının fotoğraflarını Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarında buldum. Kadın kahramanların fotoğraflarına bakıp bunların lületaşından büstlerini yaptım. Atatürk\'ün annesi Zübeyde Hanım\'ı da kadın kahramanlar arasına koyduk. Bu kahramanların hepsinin ayrı ayrı hayat hikayeleri var. Nene Hatun mesela Ruslarla yapılan savaşta eline baltayı, kazmayı, küreği alıp ilk çıkan kadınlarımızdan. O, mücadelenin başlangıcını yapmış, halkı ayaklandırmış. Nene Hatun ordunun ninesi olmuş. Erkek kılığına girmiş Halime Çavuş var. \'Ben de harbe katılmak istiyorum ama kadınım\' diye erkek elbiseleri giyerek günlerce, aylarca askerin arasında harp etmiş. Sonra kendisine çavuşluk unvanı vermişler. Erzurumlu Kara Fatma var, orduda çok bulunmuş. Nezahat Onbaşı\'nın babası komutan. Annesi vefat ediyor. Babasıyla birlikte çok harplere katılıyor. Bunlar direnişçilerimiz. Direnerek mücadele vermiş insanlar.\"

Görüntü Dökümü:

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-Mehmet Başsav\'ın lületaşından büst çalışması yaparken,

Lületaşından yapılan kadın kahramanların minyatür büstlerinin görüntüsü,

-Mehmet Başsav\'ın konuşması,

-Galerideki lületaşı eserlerin görüntüsü,

-Galerinin dışından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

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