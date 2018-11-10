DHA YURT BÜLTENİ 6

Sakarya\'da saat 09.05\'te hayat durdu

ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'da saat 09.05\'i gösterdiğinde hayat durdu. Ulu önder Atatürk ölümünün 80\'inci yılında kentte törenlerle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80\'inci yılında Sakarya\'da düzenlenen törenlerle anıldı. Sakarya Valilik kampüsünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saatler 09.05\'i gösterdiğinde Sakarya\'da adeta hayat durdu. Törende çalmaya başlayan ve tüm kentte duyulan siren sesiyle birlikte herkes saygı duruşuna geçti. Şehir merkezinde yürüyen vatandaşlar bu anda işlerini bırakıp saygı duruşuna geçti. Araçlarını durduran sürücüler, araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Vatandaşlar saygı duruşu sırasında duygusal anlar yaşadı. Valilik kampüsünde bir öğrenci saygı duruşu sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Çenesini zemine çarparak kanlar içinde kalan öğrenciye ilk müdahaleyi törene katılan Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü yaptı. 112 Acil ekiplerince sedyeyle ambulansa taşınan küçük çocuk Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tören

-Öğrenciler

-Siren çalması

-Saygı duruşu

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)

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Kaynak yapmayı bırakıp, saygı duruşuna geçti

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 80\'inci yıl dönümü nedeniyle saat 09.05\'te Adana\'da hayat durdu. Caddelerde yürüyen vatandaşlar, esnaf, işine yetişmeye çalışanlar, çalışan işçiler saygı nöbetine geçti.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk\'ü anma programı kapsamında Atatürk Parkı önündeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6\'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05\'te sirenlerin çalmasıyla birlikte sokakta bulunan herkes, 2 dakikalık saygı duruşuna geçti.

KAYNAKÇININ SAYGI NÖBETİ

Kentin en işlek caddelerinden olan Çakmak Caddesi üzerinde bir inşaat çalışmasında kaynak yapan işçi, siren sesiyle birlikte işini bırakıp saygı duruşunda bulundu. Caddede yürüyenler ve esnaf da, saatlerin 09.05\'i göstermesiyle olduğu yerde durup, saygı duruşuna geçti.

Görüntü Dökümü

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- Törenden genel görüntüler

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması

- Detay görüntüler

SÜRE:01\'59\" BOYUT:220 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA,(DHA)



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Atatürk, ölümünün 80. Yıldönümünde Kayseri\'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. Yıldönümünde Kayseri’de anıldı. Saatler 09.05\'i gösterdiğinde Cumhuriyet Meydanında 7\'den 70\'e herkes ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu.

Kayseri’de Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80. Yıldönümünde ilk anma etkinliği Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi çelenkleri sunuldu. Saat 09:05’i gösterdiğinde, çalan sirenler ile beraber saygı duruşunda bulunuldu. Cumhuriyet meydanında bulunan ayakkabı boyacıları, temizlik görevlileri 7\'den 70\'e herkes saygı duruşundan bulunarak Atatürk\'ü andı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tören alanından görüntü

- Protokolden mensuplarından görüntü

- Kayseri saat kulesinden görüntü

- Siren çalınca saygı duruşundan bulunan Ayakkabı boyacısı, temizlik görevlisi görüntü

- Diğer genel detay görüntüler

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ, DHA)

160 MB

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Adıyaman\'da 10 Kasım anması

ADIYAMAN ve ilçelerinde Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80\'inci yıl dönümünde törenlerle anıldı.

Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen törene, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, STK temsilcileri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından 09.05’te sirenler saldı. İstiklal Marşı okunan törenlerde bayraklar yarıya indirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Saygı Duruşu İstiklal Marşı okunması

- Bayrakların yarıya indirilmesi

- Siren çalması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

60 MB

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Atatürk’ün, dalı kesilmesin diye köşkü yürüttüğü çınar ağacı 400 yaşında

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yalova’da bir dalını kesmemek için inşa halindeki köşkü tren rayları üzerinde kaydırdığı çınar ağacının bakımları yaptırıldı. Atanın mirasına sahip çıktıklarını söyleyen CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, röntgenini çektirdikleri ağacın 400 yaşında olduğunu bildirdi.

Başkan Vefa Salman, Atatürk’ün yapılmasını istediği ve bir çınar ağacının dalına zarar verilmemesi için “Dal kesilmeyecek köşk yürüyecekö emrini verdiği için bu adı alan Yürüyen Köşk’ün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girebilmesi için mücadele ettiklerini söyledi. Ağacı bakıma aldıklarını da söyleyen Salman, köşke olan ziyaretçi sayısının giderek arttığını, 2018 yılı içerisinde günümüze kadar olan sürede ziyaretçi sayısının 40 bini aştığını bildirdi. Salman, Yürüyen Köşk ve çınar ağacı ile Atatürk’ün yıllar önce dünyaya çevrecilik dersi verdiğini söyledi.

YÜRÜYEN KÖŞK DÜNYANIN BİR MARKASI

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, dünyada daha çevre bilinci yokken Atatürk’ün dünyaya çevrecilik mesajı verdiğini belirterek, “Daha 1929 yılında çevre kavramı bilinmiyorken, çevre bilinci yokken, çevre mühendisliği diye bir meslek dalı yokken bir çınar ağacının dalı kesilmesin diye tren rayları üzerine temeli kazılarak kondurulan ve 4 metre 80 santimetre kaydırılan bir ev var. Köşk diyoruz ama aslında 80 metrekarelik mütevazı bir ev. Atatürk ‘Bir gün gelecek bu dünyada bir ağaç dalı dahi değerli olacak’ mesajını veriyor. Dolayısıyla Yürüyen Köşk sadece Yalova’nın değil Türkiye’nin Dünya’nın bir markası, dünyanın bir çevre abidesiö dedi.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ İDEALİ

Atatürk’ün mirası Yürüyen Köşk’e sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Salman, “Biz burayı tanıtırken Türkiye Jokey Kulübü Yürüyen Köşk Koşusu’nu geleneksel hale getirdi. Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say bir Yürüyen Köşk bestesi yaptı. Biz, 3 yıldan beri bir idealin peşinden koşuyoruz. Yürüyen Köşk’ü UNESCO Dünya Kültürel Mirası içerisinde dahil ettirmek istiyoruz. Bu sene olmazsa seneye, seneye olmazsa bir sonraki yıla UNESCO’nun bunu kabul edeceğine yürekten inanıyorumö diye konuştu.

Ziyaretçi sayısının 40 bini geçtiğini söyleyen Salman, “Biz Yürüyen Köşk’ü seçildiğimizden beri gerek yerelde gerek ulusal bazda gerekse uluslar arası alanda tanıtmaya anlatmaya devam ediyoruz. İnsanlar bunu bilmiyordu ama biz bu değeri anlattıkça, paylaştıkça yükselen bir ivmeye sahip oldu. 2015 yılında ziyaretçi sayısı 25 bindi. 2016’da 28 bine çıktı, 2017’de bu sayı 37 bin 500 oldu. Şimdi 2018’de Eylül ayı sonu itibariyle 40 bindi. 29 Ekim’de de sadece bir günde bin 209 kişi burayı gezdiö şeklinde konuştu.

RÖNTGENİ ÇEKİLDİ, 400 YAŞINDA

Ağacın son bakımlarını yaptırdıklarını söyleyen Salman, “Ağacın 10 yıl önce çekilen röntgeninde çok sağlklı, yaşının da 10 yıllk yanılma payıyla 390 olduğu belirlendi. Geçen süre içerisinde tekrar ağacın bakımının yapılması gerekiyordu. 15 gün kadar önce ağacın en ince ayrıntısına kadar bakımı yapıldı. Ağacımız 400 yaşında, son derece sağlıklıö dedi.

Görüntü dökümü:

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-Köşk görüntüsü

-Çınar ağacı

-Başkan röp.

-Detaylar

Haber:İsmail ÖZTÜRK/ Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/YALOVA,(DHA)



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Atatürk\'ü, annesinin kabri başında andılar

İZMİR Barosu üyesi avukatlar, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin önderi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ölümünün 80. yılında Karşıyaka ilçesinde bulunan, annnesi Zübeyde Hanım\'ın mezarı başında andı.

Anma törenine katılan İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel ve baro üyesi avukatlar, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyeleri katıldı. Törende Zübeyde Hanım\'ın Anıt Mezarı\'na çiçekler bırakılarak, dua edildi. Saat 09.05\'te siren sesinin ardından iki dakikalık saygı duruşunda bulunan katılımcılar, sonrasında hep birlikte İstiklal Marşı\'nı söyledi.

Törende yaptığı konuşmada baro olarak dün (cuma) \'Anadolu liselerinin imam hatip lisesi yapılmasına yönelik yönetmeliğin iptali davası\' açtıklarını belirten İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Anadolu liselerinin açılmasını öğrenci sayısına bağlayan yönetmeliği, kabul etmediklerini dile getirdi. Yönetmeliğe göre imam hatip liselerinde 10 öğrenci bile olsa okul açılmasına izin verildiğini belirten Yücel, \"Anadolu liselerindeki öğrencilerin belli sayının altına düşmesi halinde kapatılıp imam hatip lisesine dönüşmesine olanak tanıyan bir yönetmelikten bahsediyoruz. Dün de bunun için davamızı açtık. Hem yasal alanda hem de toplumsal alanda lidere layık olabilmek, onun izinden gidebilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Mücadeleyi sürdüreceğiz\" dedi. Bir ilki başlatarak, her yıl 3 hukuk fakültesi öğrencisine, \'İzmir Barosu 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Bursu\' vereceklerini açıklayan Özkan Yücel, şunları söyledi:

\"Her zaman aklı ve bilimi hedeflemiş, bunun doğrultusunda hareket etmiş bir liderin anısı önünde saygımızı sunmak için 10 Kasım\'da buraya geldik. İzmir Barosu olarak ona yakışan nedir diye düşündük ve 10 Kasım bursu verme kararı aldık. ÇYDD\'den bu konuda yardım alarak 3 hukuk fakültesi öğrencisine burs vereceğiz. Öğrenci sayısını arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bunu üyelerimiz arasında bir kampanyaya dönüştüreceğiz. İstiyoruz ki akıl, bilim, aydınlık bu ülke için egemen olsun. İstiyoruz ki Türkiye aklın ve bilimin önderliğinde yürüyüşünü sürdürdürsün. Laik eğitim her alanda kendini hissettirebilsin. Bunun Atatürk\'ün manevi anısı önünde en önemli armağanlardan biri olacağını düşündük.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anıt mezarın önünde toplanan baro üyelerinden görüntü,

-Anıt mezara çelenk sunulmasından görüntü,

-Siren sesi ve İstiklal Marşı\'ndan görüntü,

-Baro Başkanı Özkan Yücel ile röp.

Haber - Kamera: Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)



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Osmaniye\'de 10 Kasım Atatürk\'ü anma etkinliği

OSMANİYE\'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80\'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Devlet Bahçeli Meydanı\'nda ki anma programına, Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Milletvekili İsmail Kaya, CHP Milletvekili Baha Ünlü, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, askeri, adli ve mülki erkan ile siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara\'nın, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumu ile başladı. Saatler 09.05\'i gösterdiğinde sirenler çalarak, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi. Şeref defterini imzalayan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurladığımız günün yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnet duygularımızla anıyoruz\" dedi.

Devlet Bahçeli Meydanı\'nda başlayan program Cebelibereket Kültür Merkezi\'nde devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tören alanındaki protokol ve diğer katılımcılardan genel detay

- Protokolden yakın detay

- Vali Ömer Faruk Coşkun\'un anıta çelenk sunumu

- Garnizon ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumları

- Saygı duruşunda bulunulup istiklal marşı okunması

- Bayrakları tutan öğrencilerden detay, sirenlerin çalması

- Askerlerden detay

- Katılımcılardan detaylar

- Vali Ömer Faruk Coşkun\'un konuşması

BOYUT: 143 MB SÜRE: 04\'38\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)



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Engelli kadın, filografi ile hayata bağlandı

BOLU,(DHA)- BOLU\'da, 1.5 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken Hatice Özdemir(42), filografi sanatı ve elişi örgü yaparak hayata adapte oluyor. Yaptığı çalışmalarını satarak ev ekonomisine destek olduğunu belirten Hatice Özdemir, \"Herkes bir şeyler yapsın. Boş durmasınlar. Bir şeyler üretmek çok güzel bir duygu\" dedi.

Bolu\'da 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken Hatice Özdemir, 15 yıldır yanında yaşadığı ve bakımını üstlenen ablasının da destekleriyle Bolu Belediyesi\'nin meslek edindirme kurslarına katıldı. Hatice Özdemir, burada filografi sanatına ve el işi örgüye ilgi duyarak kendisini bu konuda geliştirdi. Evde vaktinin büyük bölümünü filografi ve el işi örgü yaparak geçiren Hatice Özdemir, bu sayede yeniden hayata bağlandığını söyledi. Yaptığı çalışmaları satarak ev ekonomisine de destek olduğunu belirten Hatice Özdemir, \"Belediyenin kursuna katıldım. Orada öğrendim ve çok sevdim. Severek yapıyorum. Benim için çok iyi oldu. Çok güzel şeyler yapıyorum. Yaptığım için de mutlu oluyorum. Çevremdeki insanlar yaptığım şeyleri beğeniyor. İsteyen arkadaşlarıma satıyorum. İsteğe göre yaparak ablamın desteğiyle boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Herkes bir şeyler yapsın. Boş durmasınlar. Bir şeyler üretmek çok güzel bir duygu.\" diye konuştu.

Abla Kadriye Özdemir ise \"Onu hayata bağlamak için, sevinmesi için ben de katkıda bulunuyorum. Ona bir destek veriyorum ve yardımcı oluyorum. Arkadaşları, çevresi hatıra kalsın diye istiyorlar. Evde boş zamanlarını geçiriyor.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çekiçle çakarken görüntüler

-İple sarma

-El işi yapması

-Röportajlar

-Detaylar

Süre: 04.30-Boyut: 528MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Mustafa Kemal Atatürk Sivas\'ta, özlem ve saygıyla anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete intikalinin 80\'inci yıldönümü nedeniyle Sivas\'ta anma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Salih Ayhan, Garnizon ve 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05\'te sirenler çalınarak saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanına yakın noktadan geçen araç sürücüleri de saygı duruşuna katıldı. Lig maçı için Sivas\'a gelen Beşiktaş\'ın alt yapı oyuncuları da anma törenine katılarak saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayraklar, yarıya indirildi. Ardından Vali Salih Ayhan şeref defterini imzaladı. Ayhan şeref defterine şunları kaydetti: \"Vefatının 80\'inci yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanı, Cumhuriyetimizin ilk banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü rahmetle, hürmetle, saygıyla bir kez daha yad ediyoruz. Atatürk\'ün bize bıraktığı en önemli miraslardan biri olarak gördüğümüz Türkiye\'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz demeden çalışmayı sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sultan Şehrimiz Sivas\'ı ülkemizin 2023 vizyonuna yakışır bir şekilde hazırlayacak ve Sivas Kongresi\'nin 100\'üncü yılında kongre ruhunu, milli mücadele ruhunu Sivas\'tan hareketle ülkemizin tamamına yayacağız. Ruhu şad olsun.\"

Tören daha sonra Atatürk Kültür Merkezi\'nde devam etti. Sivas Lisesi tarafından hazırlanan programda öğrencilerin hazırladığı \'Yaşayan Atatürk Oratoryusu\' büyük beğeni aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Anma töreninden görüntüler

-Çelenklerin sunulması

-Saygı Duruşunda bulunulması

-Atatürk Kültür Merkezindeki programdan görüntüler

-Genel Detay

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(448 MB HD Görüntü)