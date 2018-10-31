DHA YURT BÜLTENİ 6

AĞRI\'DA JANDARMA DESTEKLİ KAÇAK ELEKTRİK OPERASYONU

AĞRI\'nın Patnos ilçesinin 7 köyünde, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri tarafından jandarmanın da desteğiyle kaçak elektrik operasyonu yapıldı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte 100 jandarma ekibiyle köylere giren Aras EDAŞ ekipleri, kaçak ve usulsüz elektrik kullandığı tespit edilen 48 evin elektriğini keserek, tutanak düzenledi. Aras EDAŞ ekipleri, kaçak elektrikle mücadelede son teknolojiden yararlanarak drone de kullandı. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Patnos ilçe Jandarma timlerinin, \"kobra\" ve \"kirpi\" adı verilen zırlı araçlarında kullandığı kaçak elektrik operasyonuna 100\'ü jandarma, 25\'i Aras EDAŞ\'ın kesmi bağlama ekipleri olmak üzere 125 kişi katıldı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte köylere eş zamanlı giren ekipler, kaçak kullanan evleri tek tek belirledi. Ekipler, evlere toprak altından çekilen kaçak elektirk kablolarını tek tek söktü. Bazı ev sahipleri ise görevliler tarafından el konulan kaçak kabloları geri istedi. Aras EDAŞ ekipleri, özellikle büyük köylerde kaçak elektrikle mücadelede son teknolojiden yararlanarak drone de kullandı.

Aras Elektrik Patnos İşletme Müdürü Kemal Çubuk, 2017 yılında ilçede yüzde 87 olan kayıp kaçak oranının düzenlenen operasyonlar sonucu yüzde 50\'ye düştüğünü söyledi. Kaçak elektrik kullananların bir sürü yöntem geliştirdiğini ifade eden Çubuk şunları söyledi:

\"Genelde harici nötr çekme, direğe kanca atma ve sayacı bypass etmek gibi yöntemleri kullanıyorlar. Dürüst vatandaşlarımız bize yardımcı olurken kaçak kullananlar sürekli bizi tehdit ve tahrik ediyor. Bizde güvenlik güçlerimizle beraber operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Aras EDAŞ\'a bağlı olan Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır, Erzurum, Erzincan ve Bayburt\'da 2017 yılında kayıp kaçak yüzdesi 24,55\'dir. Bu da 760 bin megawat kayıp enerji ediyor. Maliyeti ise 119 milyon 320 bin TL. 2018\'in Eylül ayı itibariyle kayıp kaçak yüzdesi 24,52. Bunun maliyeti ise 88 milyon 550 bin TL. Bölgemizde 965 bin abonemiz bulunmakta. Kaçak elektrikle mücadelemiz devam edecektir. Son ki operasyonda kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 48 evin elektriğini keserek tutanak tuttuk. Bunlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz ve haklarında dava açılıyor.\"

Görüntü Dökümü

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-Aras Edaş ekiplerinin Jandarma ekipleriyle birlikte operasyona çıkması

-Aras Edaş yetkililerinin elektrik direklerini kontol etmesi

-İşletme Müdürü Kemal Kemal Çubuk\'un personeline konuşma yapması

-Jandarma timleri ve Aras Eadş yetkililerinin köye girmesi

-Köy içerisinde Jandarma ile ekiplerin kontrol yapması

-Drone ile çekilen görüntüler

-Aras Edaş ekiplerinin kaçak elektirk kullananları tespit etmesi

-Elektrik direğinden kaçak elektrik çekilen kabloların çıkarılması

-Kemal Çubuk ile röp

-Jandarma timleri ve Aras Edaş yetkililerinin gece oparesyonu

-Kaçak elektrik kullanan çobanın görevlilerden elektriğinin kesilmemesini istemesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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BOŞ LOJMANI TALAN ETTİ

BURDUR\'da 5 yıl önce depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan lojmanlara giren hırsızlar dairelerdeki 14 doğalgaz kombisiyle muslukları çaldı.

Burç Mahallesi Kışla Caddesi\'nde bulunan 3 katlı 15 daireli Maliye Lojmanları 2013 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. O günden bu yana kullanılmayan mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü\'nde bulunan lojmandaki dairelere giren hırsız ya da hırsızlar dairelerdeki doğalgaz kombilerini çaldı. Hırsızlar söktükleri kombinin birisini ise koridorda bıraktı.

Hırsızlar kapılarını kırarak girdikleri dairelerdeki tuvalet, banyo ve mutfaklardaki musluklar ile elektrik panosundaki elektrik saati ve binanın doğalgaz saatini de çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Lojman dış görünüş

- Sökülen kombilerin yerleri

- Sökülen elektrik panoları

- Unutulan kombi

- Sökülen musluklar

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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BURDUR\'DA KAZA: 2 YARALI

BURDUR\'da sebze yüklü kamyonun kırmızı ışıkta duran otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Burdur- Antalya karayolunun Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Antalya\'dan İstanbul\'a sebze götüren Mustafa Yıldız\'ın kullandığı 07 PF 313 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta duran Fatma Nurav Tonguç\'un (28) kullandığı 07 LNE 98 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil takla attı.

Kamyon sürücüsü Mustafa Yıldız\'ın yara almadığı kazada otomobil sürücüsü Fatma Nurav Tonguç ile otomobilde bulunan Tuba Şahbaz (39) yaralandı. Kavşakta bulunan trafik ekibindeki polisler tarafından ters dönen otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Kamyon şoförü Mustafa Yıldız, \"Yeşil ışık yanıyordu. Bir anda kırmızıya dönünce otomobil durdu. Korna çaldım, selektör yaptım duymadı. Kısa mesafede durma şansım yoktu. Kurtarmak istedim ama sol taraftan çarpınca araba takla attı\" dedi.

Şoför Mustafa Yıldız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan otomobilden detay

- Yaralı kadın yerdeyken vatandaşların konuşması

- Ambulansın gelişi

- Yaralı kadının ambulansa konulması

- Kamyondan detay

- Diğer yaralının ambulansa alınması

- Şoför Mustafa Y. ile röportaj

- Otomobilin çekiciye yüklenmesi

- Yoldaki trafik

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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PENCEREDEN ATILAN ALEV ALMIŞ PİKNİK TÜPÜ, PANİĞE NEDEN OLDU

TOKAT\'ta çay yaparken alev alan piknik tüpünü evinin penceresinden dışarı atan Mahmut K. çevreye korkulu anlar yaşattı. Tüp, olay yeri yakınında bulunan bomba imha uzmanı tarafından söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Sulusokak mahallesinde bulunan Deveciler Hanı önünde meydana geldi. Sulusokak Mahallesinde oturan Mahmut K., evinde çay yaparken piknik tüpü birden alev aldı. Kara, panikle piknik tüpünü pencereden sokağa attı. Alevler içindeki piknik tüpü sokağın eğimli olması sebebi ile yaklaşık 70 metre yokuş aşağı yuvarlandı. Tüp, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Sevda Emlak\'ın park halindeki arabasının yakınında durdu. Piknik tüpüne, bölgede Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen konserde görevli bomba imha uzmanı müdahale etti. Uzman polis memuru, yakındaki Devlet Konservatuvarından aldığı yangın tüpüyle alevleri söndürdü. Faciayı önleyen bomba imha uzmanı konser için alana gelenler tarafından alkışlandı. Olayın ardından ifadesi alınan Mahmut K. ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Alev almış piknik tüpünün görüntüsü

-Polisin yangın tüpü ile müdahalesi

-Detaylar

Haber:Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

(383 mb)

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RUMEN ÖĞRENCİLER LOKUM YAPTI

AFYONKARAHİSAR\'a Romanya\'dan gelen kardeş okul öğrencileri kente has ünlü kaymaklı lokum yapmayı öğrendi.

Afyonkarahisar Şemşettin Karahisari Ortaokulu\'nun daveti üzerine kente gelen Rumen 8 öğrenci, Afyonkarahisar otogarı içinde hizmet veren bir atölyede lokum yapımını öğrendi. İşin ustalarından lokum yapımının detayını dinleyen öğrenciler daha sonra kendileri lokum yaptı.

Şemsettin Karahisari Ortaokulu İngilizce öğretmeni ve okulun Uluslararası Projeler Koordinatörü Serkan Dokudur, 9 yıldır Romanya\'daki kardeş okulla öğrenci değişimi yaptıklarını söyledi. Dokudur, \"Her 29 Ekim\'de Romanya\'daki kardeş okulumuzdan buraya öğrenci geliyor. 23 Nisan\'da da biz buradan Romanya\'ya öğrenci gönderiyoruz. Türkiye\'de birçok okul bu öğrenci değişimini ve kardeş okul projesini yapıyor. Ama birçoğu 3-4 yıl sürüyor. Ama biz bunu aralıksız 9 yıldır devam ettiriyoruz. Çocuklar gittiklerinde ve buraya geldiklerinde ailelerde kalıyor. Tamamen ailelerin desteklediği bir değişim programı. Çocukların cebinden hiç para çıkmadan uluslararası deneyim kazandıkları bir proje. Romanya\'nın başkenti Bükreş\'e 120 kilometre uzaklıkta olan Piteşti kentinden bir okulun 8 öğrencisi ve 3 öğretmen Afyonkarahisar\'ın dünyaca ünlü kaymaklı lokumunu yapmayı öğrendi. Kestiler ve paketleyip ailelerine götürecekler\" dedi.

Proje kapsamında Afyonkarahisar\'a gelen ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki İvana Pirvu, çok mutlu olduğunu belirtti. Pirvu, lokum yapmayı öğreneceği için çok heyecanlı olduğunu kaydederek, \"Heyecanım kameraları görünce daha da arttı. İnsanların kibarlığını, arkadaş canlılığını görünce kendimi buralı gibi hissettim. Lokum yapmak çok farklı bir deniyim oldu benim için\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerden detay

- Öğrenciler birlikte lokum yapmaya çalışırken detay

- Genel detaylar

- Serkan Dokudur\'un konuşması

- İvana Pirvu\'nun konuşması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)



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Samsun\'da \'Doğu yakası operasyonu\': 20 gözaltı

SAMSUNSPOR-Kastamonuspor 1966 maçında doğu tribününde çıkan kavga ile ilgili 6\'sı çocuk 20 kişi gözaltına alındı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu\'nda geçen 21 Ekim oynanan Türkiye Futbol Federasyonu 2.Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Samsunspor-Kastamonuspor 1966 karşılaşmasında, doğu tribününde Samsunspor taraftarı arasında çıkan kavgayla ilgili, \'Doğu yakası operasyonu\' adı verilen soruşturma başlatıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6\'sı çocuk 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyete getirilmesi

-Emniyet dışından detay

(SÜRE:47 sn ) (BOYUT: 88.2 MB)

Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)



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Kangal köpeği \'Kezban\', kuzulara da annelik yapıyor

ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, 3 yaşındaki dişi kangal köpeği \'Kezban\', annelerinin kabul etmediği kuzu yavrularını kendi yavrularıyla birlikte emzirmeye başladı.

Çaycuma Yukarı İhsaniye köyünde Suat Karakaş\'a ait çiftlikte koyunlara bekçilik yapan dişi kangal köpeği \'Kezban\' ın geçen ay 5 yavrusu dünyaya geldi. Aynı zamanda dünyaya gelen iki kuzuyu anneleri emzirmedi. Kezban, kuzuları da sahiplenerek kendisini emmesine izin verdi. Kuzular, diğer yavru köpeklerle birlikte bütün günlerini \'Kezban\'ın peşinde geçiriyor. Sık sık \'Kezban\'ı emerek besleniyor.

Çiftlikte çobanlık yapan Şaban Erol (46), Kangal köpeğinin kendi yavrularıyla birlikte kuzuları da emzirdiğini görünce çok şaşırdığını söyledi. Kangal köpeklerinin iç güdüsel olarak diğer köpeklerden farklı olduğunu söyleyen Şaban Erol, \"Kuzular köpeğin peşinden ayrılmıyor. Kendi yavrularından çok kuzularla ilgilendiği oluyor. Kangallar çok vefalı hayvanlar. Sürekli koyunların ve kuzuların yanında olduğu için bu davranışı sergilemiş olabilir. Kuzulara takviye olarak mama da veriyoruz. Bu şekilde büyüyecekler. Biz ayırsak onlar ayrılmıyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Kangal ve çiftlikden detay

-Kuzuların peşinde gezmesi

-Kuzu ve yavrularını emzirmesi

-Çoban Şaban Erol ile röp.

-Kuzuların köpeğin peşinde dışarıda gezmesi

Süre: (7.13) Boyut: (808 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Prizde unutulan ütüden yangın çıktı

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir evde, prizde takılı unutulan ütü yüzünden yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürürken, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

İstiklal Mahallesi Mercan Sokak 13 Numara\'da yer alan apartmanın 3\'üncü katındaki dairede, bugün 09.45 sıralarında, prizde takılı unutulan ütü yüzünden yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar yangını, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın başlayınca korkuyla dışarı çıkabilen ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Evden yükselen dumanlar

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

(KJ Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

