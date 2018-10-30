DHA YURT BÜLTENİ-6

1)HAKKARİ\'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

HAKKARİ kırsalında insansız hava aracı ile tespit edilen PKK\'lı 2 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kavaklı bölgesinde insansız hava aracı ile PKK\'lı 2 terörist tespit edildi. Teröristlerin konumları belirlenerek hava harekatı düzenlendi. 2 terörist, harekatta etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari kırsalında, dün merkez Yoncalı Köyü kırsalında düzenlenen hava harekatıyla 2 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından Jandarma Özel Harekat timleri, bölgede arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 22 büyük tüp, 10 çuval un, 7 jelikan mazot (60 litrelik), 1 jelikan gaz yağı (60 litre), 8 küçük tüp, 1 adet 4.5 kilowatt diesel jenaratör, 2 çuval ceviz, 3 çuval sigara, çok sayıda kamuflaj elbise, 3 çuval haki kazak, çok sayıda battaniye, 11 çift mekap ayakkabı, 5 özel gizleme kamuflaj elbisesi (keskin nişancı kıyafeti), 11 yastık, 15 kamuflaj elbise, 2 çuval mercimek, 3 çuval bulgur, 40 paket çay, 100 kilo şeker ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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2)KARADENİZ\'DE PKK\'NIN KIŞ ÜSTLENMESİNE DARBE

KARADENİZ\'de son 3 yıldır ağır darbe alan PKK\'lı teröristler, güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlarla bölgede gücünü kaybetti. Örgütün, 22 kişilik sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\'nun tamamen etkisiz hale getirilmesiyle, bölgeye takviye gönderilen yeni gruplar kış üstlenmesi yapamadan geri kaçtığı belirlendi. Karadeniz kırsalında son yıllarda güvenlik güçlerinin insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonlarıyla büyük darbe alan PKK\'nın 22 kişilik sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\'nu etkisiz hale getirildi. Yaz döneminde Tunceli üzerinden 8 kişilik yeni bir terörist grubun bölgeye takviye gönderildiği telsiz kestirmesi ve istihbari çalışmalar sonucunda belirlendi. Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri, yaylada kasaptan kuzu eti çalan teröristlerden 1\'ini 12 Eylül\'de Giresun kırsalında çatışmada etkisiz hale getirdi. Gümüşhane-Giresun kırsalında yürütülen hava destekli operasyonlarla, çatışma bölgesinden 2 PKK\'lı terörist kaçarak izini kaybettirdi. Ormanlık alanlardaki fotokapanlar ve İHA\'lardan rahat hareket edemeyen teröristler, alternatif yol bulamayınca sıkıştı. Güvenlik güçlerinin kış üstlenmesini önlemek için yayla evlerini yaz döneminden itibaren sıkı takibe almasıyla, teröristler açlık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

KIŞ ÜSLENMESİ YAPAMADAN GERİ KAÇTILAR

Yiyecek bulmakta güçlük çeken, kış üstlenmesi yapamayan teröristlerden bazıları Tunceli\'ye geri kaçtı. Giresun kırsalında ormanda sıkışan 3 kişilik terörist grubu ise izini tamamen kaybettirdi. Teröristlerin halen bölgede olabileceği ihtimali üzerine, güvenlik güçleri yayla evlerini gece-gündüz gözetim altında tutuyor. Daha önceki yıllarda Karadeniz kırsalındaki PKK\'lı teröristlerin Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Sivas kırsalında yayla evlerinden erzak ve yaşam malzemesi çalarak bu bölgelerde kış üstlenmesi yaptığı belirlenmişti. Örgütün sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\'ndan geriye kalanların yaz dönemindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilmesiyle, takviye gönderilen grubunda bölgede henüz kış üstlenmesi hazırlığı yapamadığı belirlendi.

YAYLALAR KONTROL ALTINDA

Ordu ve Giresun yaylalarına mevsimin ilk karı yağarken, bölgede yayla evleride yine sıkı takip altında tutuluyor. Kar nedeniyle, besicilerin yüksek rakımlı yaylaları terk ederek bin rakımlı yaylalara geri dönmeye başlamasıyla, İHA ve zırhlı araçlardaki termal kameralarla da yayla evleri gece gündüz kontrol ediliyor. Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat ve Sivas\'ta Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Operasyon Birliği (JÖPER) ve komandoların ortak yürüttüğü arazi arama ve tarama faaliyetlerinin de devam ettiği belirtildi.

\'KIRMIZI VE GRİ KATEGORİ\'DE ARANANLARDA ÖLDÜRÜLDÜ

PKK\'nın sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\'nda yer alan 22 teröristin 15\'i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3\'ü teslim oldu, 4\'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. 22 kişilik terörist grubun yok olmasıyla bölgeye yaz döneminde yeni gönderilen \'Ciyager\' kod adlı Serdar Bekmez ise Giresun kırsalında etkisiz hale getirildi. Karadeniz kırsalında son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 16 teröristin 2\'sinin, 4 milyon lira ödüllü \'kırmızı kategori\'de aranan, 6\'sının ise 300 bin lira ödüllü \'gri kategori\' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü

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-Karadeniz\'de kış ve yaz terör operasyonlarından görüntü (arşiv)

-Yaylalarda kar görüntüsü ve yayla evlerinden görüntü (drone)

(SÜRE:4.21 Dk ) (BOYUT: 647 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

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3)TÜRKİYE\'NİN İLK SONDAJ GEMİSİ FATİH ARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

TÜRKİYE\'nin derin sularda petrol ve doğalgaz arayacak ilk sondaj gemisi \'Fatih\', bugün Alanya 1 kuyusunda arama çalışmalarına başlıyor. 229 metre boyundaki gemide 210 personel çalışıyor.

Türkiye\'nin ilk ultra derin deniz sondaj gemisi Fatih, bugün akşam saatlerinde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını Alanya 1 kuyusunda gerçekleştirecek. Antalya\'nın 2 mil açığında bulunan Fatih, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez\'in katılacağı program sonrası sondaj çalışmalarını, Antalya açıklarında Kıbrıs adasının batısında Türkiye\'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi\'nde yapacak. Fatih sondaj gemisi, Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek.

2011 Güney Kore yapımı Fatih, 6\'ncı nesil olarak adlandırılıyor ve en ileri teknolojik özelliklere sahip. Fatih Sondaj Gemisi\'nde, yerli-yabancı uzmanlar görev alacak. 229 metre boyunda olan Fatih, 12 bin 200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisine sahip ve aktif konumlanma teknolojisiyle donatıldı. 6\'ncı jenerasyon sondaj gemisi Fatih\'te iki kulede de sondaj yapabilecek ekipmanlar yer alıyor.

210 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Fatih Sondaj Gemisi, çift kuleli tasarımı sayesinde eş zamanlı 2 sondaj operasyonunu daha hızlı ve ekonomik sürdürebilmekte, deniz tabanını gözetleyebilen ve gerektiğinde hidrotermik operasyonlar yapabilen uzaktan kumanda edilebilir iki su altı robotik denizaltı aracı bünyesinde bulunduruyor. 4 lojistik vinç ve 6 operasyon vinciyle daha hızlı sondaj operasyonu yürütebiliyor. Gemide 2 helikopter ve 3 destek gemisi ile toplamda 210 personelin en hızlı şekilde transferinin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlanıyor.

Görüntü Dökümü

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-Sondaj gemisinin görüntüleri

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)-

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4)ZEYTİNCİLER TABAN FİYATLARININ 10 KURUŞ ARTTIRILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

TÜRKİYE\'nin en önemli zeytin üretim bölgelerinden olan Bursa Gemlik Bölgesi\'ndeki üreticiler zeytin taban fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre sadece 10 kuruş arttırıldığını belirtti. Üreticiler, taban fiyatları için bu artışın çok düşük olduğunu ve üreticinin zeytin üretiminden vazgeçmesine neden olabileceğini belirtti.

Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği\'nin düzenlediği fiyatlara göre geçtiğimiz yıl 9.80 lira olarak belirlenen tavan fiyatı bu yıl 11.75 lira, 4 lira olarak açıklanan taban fiyatı ise 4.10 lira olarak belirlendi. Üreticiler ise bu fiyatlardan dolayı mağdur olduklarını ifade etti. Zeytin üreticisi Mustafa Kıymacı, \"Zeytinciler olarak bizim için tavan fiyat değil, taban fiyat önemli. Taban fiyat yalnızca 10 kuruş artırıldı. 180 adedi 1 kilo eden irilikte zeytinden kaç ton çıkarabiliriz ki? Günde topladığımız 10 kasa zeytinden 1 kasa bile 180 kalibre zeytin çıkmaz, çıkmayacak. Gemlik bölgesinde 280 ile 350 adedi 1 kilo eden irilikte zeytin üretiyoruz. Bizim için tavan fiyat değil 280-350 kalibre zeytinin fiyatı önemli\" dedi.

\'GEMLİK ZEYTİNİ DÜNYADA 1 NUMARA\'

Alınan zeytin boyutlarında da değişiklik yapıldığını belirten Kıymacı sözlerine şöyle devam etti: \"Eskiden 460 kalibreye kadar zeytin alınıyordu, bu sene Marmarabirlik 380 kalibreye kadar zeytin alıyor. Tüccarlar iri zeytini de küçük zeytini de satabiliyorken Marmarabirlik neden satamıyor? Kooperatifte oturmakla ya da köyleri ziyaret etmekle başarı gelmiyor. Köylünün hali perişan. Havuzda zeytinim duruyor, ancak arayan soran yok. Gemlik\'in zeytini dünyada bir numara. Akhisar\'da, Güney Doğu\'da yetişip de Gemlik zeytini adıyla satılan zeytinlere devlet kota koymalıdır. Bu bölgede herkes aynı dertten muzdarip, borcun içinde yüzüyorlar. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor.\"

\'LİSANSLI DEPOCULUK ŞART\'

Gemlik\'te yaşayan ve zeytin üreticisi olan Ali Çakmak, zeytin piyasasındaki tekelleşmenin olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirterek, \"Zeytinin maliyeti çok yüksek. Piyasadaki tekelleşme küçük tüccarları bitirdi. Büyük tüccarlar ise kendi zeytinini tuzlamaya başladı. Bu sebeple köylüden zeytini yok pahasına almaya başladılar. Marmarabirlik bu noktada yetersiz kalıyor. Acilen lisanslı depoculuğa geçilmesi gerekiyor. Köylü tek başına bu işle mücadele edemez\" dedi.

\'BÖYLE GİDERSE KÖYLÜ ZEYTİNCİLİĞİ BIRAKIR\'

Üreticiden çok düşük fiyatta alım yapıldığını söyleyen Çakmak sözlerine şöyle devam etti: \"Marketlerde kilogramı 35-40 lira olan zeytin, köylüden 7-8 liraya alınıyor. Geçen sene köylüden alınan zeytinin fiyatı iyiydi ancak bu sene ekonominin bozulması ve döviz kurlarının artmasından dolayı tüccarlar zeytin satın almıyor. Fiyatlar geçen seneye göre neredeyse yüzde 40 aşağıda ama market raflarında hiçbir değişiklik yok. Fiyat orada halen çok yüksek. Türkiye\'de fiyatı artmayıp geri gelen iki tane ürün var. Biri zeytin diğeri ise kırmızı et. Artık Gemlik\'te zeytin ağaçlarına bakılmaz hale geldi. İddia ediyorum, burada ağaçların yüzde 30\'una bakılmıyor, ağaçlar kendi haline bırakıldı. Böyle giderse insanlar zeytinciliği bırakır, üretimi durdurur\" dedi.

\'ESNAF DA ÜRETİCİ DE MEMNUN DEĞİL\'

Gemlik\'te satış mağazası sahibi Tekin Demirci satış fiyatlarının da düştüğünü belirterek, \"Geçen seneye göre yemeye hazır zeytinlerde fiyatlarımız düştü. Piyasanın durumundan dolayı ister istemez fiyatları aşağı çekiyoruz ancak yine de işler çok az. Üç yıl öncesine göre neredeyse yüzde 70 daha az satış yapıyoruz. Betonlaşma yüzünden zeytin ağaçları kesiliyor, yapılan yol çalışmaları nedeniyle de kesilen ağaçlar var. Bu sebeple üretim de giderek azalıyor. Esnaf da üretici de memnun değil\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Gemlik zeytin heykeli

-Zeytin tarlalarından görüntüler

-Zeytinlerden yakın plan görüntüler

-Zeytin üreticileri hasat yaparken

-Zeytin üreticileri ve satıcısı röportaj

-Detaylar

Süre: 5 dakika 47 saniye boyut: 647 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR Kamera: Mehmet İNAN

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5)ARAPLAR, GAYRİMENKUL İÇİN SAMSUN’U TERCİH EDİYOR

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Bölge Başkanı Murat Toktaş, Samsun’a körfez ülkelerinden gelen yabancı turistlerin kentte en çok gayrimenkul alımı yaptıklarını söyledi. Toktaş, Samsun’un son birkaç yıldır körfez ülkelerinden talep görmeye başladığını belirtti. Karadeniz Bölgesi, son yıllarda Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinden ziyaretçilerin akınına uğruyor. Karadeniz sahil kentlerinde Turizm Merkezleri ve Doğa Parkları\'nı tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri illerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi. Samsun’u ziyaret eden yabancıların ilk tercihi de konut, arsa ve gayrimenkul oldu. Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Bölge Başkanı Murat Toktaş, Samsun’a körfez ülkelerinden gelen yabancı turistlerin kentte en çok gayrimenkul alımı yaptıklarını söyledi. Toktaş, Samsun’un son birkaç yıldır körfez ülkelerinden talep görmeye başladığını belirterek, \"Turizmin hareketlendiği bölgeleri de turizme dayalı satışlarında arttığını görüyoruz. Son yıllarda Trabzon’da körfez ülkelerinden gelen yoğun misafirler aynı zamanda yavaş yavaş gayrimenkul alımlarına da başladılar. Bunlar bireysel daire bazında gayrimenkuller olduğu gibi blok halinde satın almalarda gerçekleşti. Bazı yatırımlarda peşinden geldi. AVM yatırımları gibi bazı sanayi yatırımları gibi bu turizm aynı zamanda bunu da tetikledi. Samsun özeline baktığımız zaman Samsun’da son birkaç yıldır körfez ülkelerinden talep görmeye başladı. Zaten amacımızda bizim buradaki körfez ülkelerinden gelen misafir hareketliliğini arttırmakö diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu misafir hareketliliğiyle birlikte görüyoruz ki buraya gelenler Samsun’dan gayrimenkul alımına da yavaş yavaş başlamış durumda. Bununda en büyük göstergesi emlak ofislerinin körfez ülkelerinden gelen misafirlere de yapmış olduğu çalışmalarda hizmet vermeye başlaması. Biz de bu kıvılcımı son birkaç yıldır burada hissediyoruz. Eminim birkaç yıl içinde turizme bizim bu yaptığımız yatırımlar geri dönmeye başladığı zaman bununla birlikte gayrimenkul yatırımları, ticari yatırımlar, fabrika yatırımları gibi birçok yatırımda bununla birlikte harekete geçecektir.ö Toktaş, Irak, İran, Suriye bölgesinden gelenlerin yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn’den gelenlerin de gayrimenkul arayışları içerisinde olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Kentten detay

-Binaları gösteren drone görüntüsü

-İnşaat halindeki binalardan detay

-Röportaj

Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)