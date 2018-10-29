DHA YURT BÜLTENİ 6

Mersin\'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

MERSİN\'de, Cumhuriyet\'in 95\'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı. 7\'den 70\'e binlerce Mersinli ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk baskılı tişörtleri ile kutlamalara katıldı.

Vali Ali İhsan Su\'nun Kültür Merkezi\'nde tebrikleri kabul etmesi ile başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Alanı\'nda devam etti. Su, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile askeri araç üzerinde Mersinlilerin bayramını kutladıktan sonra yaptığı konuşmasında, \"Milletimiz, hürriyetini ve bağımsızlığını güvence altına alma, milli ve manevi değerlerine uzanan elleri bertaraf etme gayesi ile tarihin her döneminde bir ve bütün olarak büyük mücadeleler vermiştir. Şartların oldukça ağır, imkansızlıkların hat safhada olduğu bir dönemde dahi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde kenetlenen milletimiz, büyük fedakarlıklar ve eşsiz kahramanlıklar ile verdiği Kurtuluş Savaşı\'nı mutlak bir zaferle sonuçlandırmıştır. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu şanlı zafer, Atatürk\'ün \'En büyük eserim\' dediği ve milli iradeyi esas alan Cumhuriyetimizin ilanı ile taçlandırılmıştır\" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunduğu törende halk oyunları gösterileri sunuldu. Her yaştan Mersinlinin bayrak ve Atatürk posterleri ile katıldığı kutlamalar, resmi geçidin ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bayrakların genel görüntüsü

-Öğrencilerden görüntü

-Törene katılan vatandaşların görüntüsü

-Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı\'nın halkı selamlaması

-Küçük bir kız çocuğunun detay görüntüsü

-Vali Ali İhsan Su\'nun konuşması

-Gazilerin genel görüntüsü

-Asker üniforması giymiş bir çocuğun detay görüntüsü

-Halk oyunları gösterilerinden görüntü

-Bir çocuğun görüntüsü

-Halk oyunlarından genel ve detay görüntüler

-Geçit töreninden genel ve detay görüntüler

(BOYUT: 263 MB) (SÜRE: 02.25 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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İzmir\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

İZMİR\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, vatandaşlarını büyük ilgisiyle kutlandı. Yediden yemişe çok sayıda İzmirlinin katıldığı Cumhuriyet Meydanı\'ndaki kutlamalarda, güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Törende konuşan Vali Erol Ayyıldız, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin bölgesinde ve tüm dünyada güvenli, güçlü ve istikrarlı bir devlet olmasından endişe duyanların sergilemeye çalıştıkları tüm yıkıcı, bölücü tehditlere karşı uyanık ve hazır olmalıyız. Devletimizi sürekli kılmanın, ancak huzur, güven ve barış içerisinde yaşayan, her alanda görev ve sorumluluklarını bilen bir toplumla mümkün olduğu, bu gücü oluşturmada toplumun tüm fertlerine önemli görevlerin düştüğü asla unutulmamalıdır\" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, kentte ilk olarak Vali Erol Ayyıldız\'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı\'nda kutlamalara devam edildi. Tören öncesinde, Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tören aracıyla etkinliğe katılan vatandaşların bayramını kutladı. Ardından, Bornova Halk Eğitim Merkezi ekibi, halk oyunları gösterisi sundu. Sonrasında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende okunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kutlama mesajı da alkışlandı.

VALİ AYYILDIZ KONUŞMA YAPTI

Törende konuşma yapan Vali Erol Ayyıldız, Cumhuriyet\'in ilanının 95\'inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi. Ayyıldız, \"Bu toprakları bize vatan kılmak için Malazgirt\'ten beri kesintisiz bir şekilde sürdürdüğümüz mücadelelerinin her bir aşamasında şehit olan, gazi olan ecdadımızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Aziz milletimizin ve onun kahraman ordusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün yanında tek yürek olarak yer almasıyla yürütülen istiklal ve istikbal mücadelesi, binlerce şehit verilerek çok zor şartlar altında kazanılmış, ardından Cumhuriyet kurulmuş ve milletimiz dünya tarihinin kaydettiği ender başarılardan birini gerçekleştirmiştir. Kurtuluş mücadelemizden sonra kurulan yeni Türk Devleti\'nin çağdaş bir yönetim şekline sahip olması gerektiğine inanan Atatürk, \'Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan idaredir. Cumhuriyet fazilettir\' diyerek yeni devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olacağını ifade etmiştir. Bir kalkınma ve modernleşme projesi olarak uygulamaya konulan Cumhuriyet, çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmenin temel dayanağı olmuştur. Geçen zaman zarfında eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, siyasetten ekonomiye her alanda büyük gelişme sağlanmıştır. Siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda gerçekleştirilen değişimlerle Türkiye\'nin bölgesinde ve dünyadaki önemi daha da pekiştirilmiştir\" dedi.

UYANIK VE HAZIR OLMALIYIZ

\"Türk Milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış, devletimiz, gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın kıvancına erişmiştir\" diyen Erol Ayyıldız şöyle devam etti:

\"Ülkemizin sadece bölgesel bir güç olmakla kalmayıp küresel bir güç haline gelmesi yolunda da büyük merhaleler kat edilmiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti, köklü, büyük ve güçlü bir devlet olarak dünya milletler ailesinin saygın bir üyesi haline getirilmiştir. Türk Milleti olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti\'nin bölgesinde ve tüm dünyada güvenli, güçlü ve istikrarlı bir devlet olmasından endişe duyanların sergilemeye çalıştıkları tüm yıkıcı, bölücü tehditlere karşı uyanık ve hazır olmalıyız. Devletimizi sürekli kılmanın, ancak huzur, güven ve barış içerisinde yaşayan, her alanda görev ve sorumluluklarını bilen bir toplumla mümkün olduğu, bu gücü oluşturmada toplumun tüm fertlerine önemli görevlerin düştüğü asla unutulmamalıdır. Bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye, milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeye; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeye devam etmeliyiz.\"

Sözlerine devam eden Vali Erol Ayyıldız, \"Uluslararası arenada yaşananlar, ülkemizin de içinde bulunduğu bölgemize yönelik mütecaviz hamlelerin ve paylaşımların yeniden belirlendiği bir zaman diliminde bulunduğumuzu göstermektedir. Çok şükür milletimiz ve devletimiz yaşanan gelişmeleri doğru okuma ve karşılama konusunda bugün, geçmişin şartlarıyla kıyaslanmayacak derecede imkan ve kabiliyete sahiptir. Bugün dünyadaki tüm mağdur ve mazlumların umut kapısı Türkiye\'dir. DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi eli kanlı terör örgütlerinin hedefi haline gelmemiz, getirilmemizin başlıca sebebi budur. Dost ve kardeşlerimizin desteği, gözünü ve gönlünü alicenap milletimize bağlamış mazlumların duası ve aziz milletimizin birlik ve beraberliğiyle istikbal hedefimiz olan muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, siyasi, ekonomik, diplomatik ve askeri alanlarda ne kadar güçlü olduğunu, artık üzerinde operasyon yapılamayacağını, dost-düşman herkese müteaddit defalar göstermiştir\" dedi.

GEÇİT TÖRENİ YAPILDI

Kutlama töreninde, Bornova Halk Eğitim Merkezi ikinci kez halk oyunları gösterisi sundu. Ardından öğrenciler şiir okudu, sonrasında geçit töreni yapıldı. Coşkulu törende, güvenlik önlemlerinin de ön planda olduğu görüldü. Otomatik tüfekli polisler, geçit törenindeki meslektaşlarını korudu. Geçen yılların aksine daha kalabalık ve coşkulu olan kutlamalarda, işadamlarından belediye çalışanlarına farklı sivil toplum örgütü temsilcilerine kadar geniş bir yelpazede geçit töreni oldu. Özellikle asker ve polislerin geçişi sırasında vatandaşlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Ellerindeki karanfilleri, çiçekleri onlara doğru attı. Geçit törenine katılanlar ellerindeki Türk bayraklarını salladı. Tören geçit töreniyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kutlamalardan görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

- Konuşmadan görüntü.

- Geçit töreninden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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Şanlıurfa\'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

ŞANLIURFA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, sabah saatlerinde valilik önündeki Cumhuriyet Caddesi\'nde başladı. Törene Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti milletvekili Mehmet Ali Cevheri, CHP Milletvekili Aziz Aydınlık, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunduğu törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Kutlamalar, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- 29 Ekim kutlamasına gelenler

- Vali Abdullah Erin konuşması

- Siyasi ve temsilcilerinin katılması

- halk oyunları ve mehteran gösterileri

- Geçit töreni

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

325 MB



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Bodrum kattaki atölye, 90 ülkeye ihracat yapan fabrika oldu

BURSA\'da 1980 yılında, bir binanın bodrum katında kurulan İnoksan, 20 bin metrekarelik kapalı alanda 460 çalışanıyla endüstriyel mutfak malzemeleri üreten, son teknolojiyle donanmış bir fabrika haline geldi. Firmayı kardeşi ve bir çırak ile kuran Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, \"Tek kapı bir Anadol\'u satıp sermaye ederek, bodrum katında 5 metreye 5 metre ışık görmeyen bir küçük atölyede, 3 kişilik bir ekiple üretime başladık. Aradan 38 yıl geçti; bugün 6 bölge müdürlüğü, 50 bayi, 110 servis ve yaklaşık 50 temsilcilikle 90 ülkeye ihracat yapıyoruz\" dedi.

1980 yılında, bir binanın bodrum katındaki atölyede endüstriyel mutfak malzemeleri üretmeye başlayan İnoksan, Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık\'ın hayallerini büyütmesi ile bugün 20 bin metrekarelik kapalı alanda 460 çalışanıyla üretim yapan, son teknoloji ile donanmış fabrikada faaliyet gösteriyor. İnoksan için \"Endüstriyel mutfak sektöründe ilklere imza atan yerel ve globalde güçlü bir sektör önderi\" tanımını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, firmanın öyküsünü anlattı. 1967 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği\'ni kazanıp İstanbul\'a gittiğini belirten Varlık, şöyle dedi:

\"İstanbul\'da gece okuyup gündüz çalışarak tahsilimi devam ettirmek zorundaydım. Makine mühendisliği okuduğum için de mühendislik türü işlerde çalışmaya gayret gösterdim. Değişik birkaç firmada çalıştıktan sonra, o zamanlar Türkiye\'de sektörün en önemli üç firmasından biri İntergaz Mutfak\'ta teknik ressam olarak işe başladım. Ressam, depocu, muhasebeci, yönetici ne varsa, yapılacak işlerin hepsini üstlendim. Sonunda bir dönem geldi ki müdürler gidiyor, Vehbi orada çalışıyor, işler de yürüyor. Sonuçta müdür aramaktan vazgeçtiler ama ben de bir öğrenciyim; nihayetinde gelen yaşlı başlı yabancı konuklarımız da dahil olmak üzere beni tanıtırken çok zorlanıyorlardı. 1971 ile 1977 arasında şirketi Türkiye\'de o yıllarda sektörün lideri haline getirdik.\"

Firmada geçen 7 yılın ardından ailesinin yanına dönme kararı aldığını anlatan Vehbi Varlık, \"7 yıl sonunda ailemin yanına dönmek istediğimde patronum şaşkınlıkla karşıladı, çünkü bana şirketi bırakacağını düşünmüş. Beni ikna etmek için elinden geleni yaptı ama ben aileme söz vermiştim, geliyorum, diye ki ben öğrenciyken evlenmiştim ve kucağımda bir de çocuğum vardı. Bursa\'da Anadolu\'da ilk defa mutfak şirketi kurma niyeti beni çok cezbetmişti ve tepside sunulan Türkiye\'nin en iyi işletmesi fırsatını geri çevirdim\" dedi.

\'BÜYÜK ZORLUKLAR YAŞADIM\'

Bursa\'ya geldikten sonra çok büyük zorluklar yaşadığını, kente gelmeden önce yakınları, büyükleri tarafından verilen vaatlerin yerine getirilmediğini belirten Vehbi Varlık, \"Sonuçta tek kapı bir Anadol\'u satıp, sermaye ederek, kol makası gibi çok iptidai el aletleri, makinelerle bir bodrum katında üretime başladık. Avantajım; gençlik yıllarımda çalışırken işçilerle birlikte bizzat üretim yapmamdı. Üretim yapmayı da öğrenmiştim. Dolayısıyla iş başa düştü. Kendim, kardeşim ve bir çırakla o bodrum katta sac büktük, ocak yaptık, fırın yaptık. Bursa\'da geceleri otelleri, restoranları gezerek, kendimi tanıtmaya çalıştım. Geceleri pazarlama, gündüz üretim yaparak, Anadolu\'nun her yerini gezerek pazarladım. Gezmediğim yer kalmadı, diyebilirim. Çok zorlu oldu ama çok keyifliydi; zorlukları yaşamak, olmayan bir sektörün öncüsü olmak, insanlara bunu anlatmak ama sonra mutfakları kurduğunda keyifle onu seyretmek\" diye konuştu.

\'TERECİYE TERE SATIYORUZ\'

Bursa\'da 3 kişi ile başlayan serüvende bu işe gönlünü, emeğini koyabileceğine inandığı arkadaşları seçtiklerini vurgulayan Varlık, \"Bugün endüstriyel mutfak sektörünün öncüsü, sürükleyicisi bir mutfak firmasını Bursa\'da oluşturduk. Bugün mutfak sektöründe Türkiye; İtalya, Almanya ile yarışır bir ülke haline geldi. Avrasya\'nın en büyük fuarını yapıyoruz. Dünyanın 5 kıtasına mutfaklar gönderiyoruz. Yani tereciye tere satıyoruz. Eksiden endüstriyel mutfak ithal edilen bir ülkeden, ihraç edebilen bir ülkeye döndük\" dedi.

\'TEKNOSAB\'DA 30 BİN METREKARE YER ALDIK\'

5 metreye 5 metre ışık görmeyen bodrum kattaki atölyeden bugünkü duruma geldiklerini hatırlatan Vehbi Varlık, \"Şu anda 20 bin metrekare kapalı alana ilave 3 bin metrekare depo alanımız var. Dışarıda yan sanayilerimiz var. TEKNOSAB\'da 30 bin metrekare yeni bir yer aldık. 2019 yılında orada inşaata başlayacağız. Kabuğumuza sığmıyoruz. Vardiya yapıyoruz, mesailer ile çalışıyoruz. Çok yoğun bir yıl geçirdik. Döviz krizi ile birlikte yaşanan tedirginlik az da olsa etkili oldu ama inşallah bunu da atlatacağız\" diye konuştu.

\'ULUSLARARASI HEDEFLERİ OLAN BİR FİRMAYIZ\'

Sektördeki öncü firmalardan biri olduklarını kaydeden İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, \"30\'a yakın mühendis arkadaş ile Ar-Ge merkezi kurduk. Ar-Ge merkezi olmak, devlet desteklerinden yararlanmak, öncü olmak da ayrı bir ayrıcalık. \'Turquality\' projesine dahil olduk. Devlet, ihracat hedefine ulaşmak için marka olmak isteyen ve ihracat potansiyeli yüksek, uygun şartları sağlayan firmaları projenin içine aldı. Biz de onlardan biriyiz. Uluslararası hedefi olan bir markayız. Sektörde yapılması gereken bir şey varsa, önce bizim sorumluluğumuz oluyor, görevimiz haline geliyor. Sonra sektörle birlikte paylaşıp Türkiye\'nin meselesi oluyor tüm çalışmalarımız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Fabrikadan genel detaylar

-Çalışanlardan detaylar

-Vehbi Varlık\'ın fabrikayı gezmesi, çalışanlarla konuşması, kalite kontrolü

-Varlık ile röportaj

Süre:5.21 Boyut: 598 MB

Haber:Cansel ORUÇ- Kamera:Enver Fatih TIKIR, BURSA, (DHA)



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Malatya\'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 95\'inci yıl dönümü Malatya\'da coşkuyla kutlandı.

Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen\'in sabah makamda tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Abdullah Gül Parkı önünde düzenlenen geçit töreni ile devam etti. Malatyalıların da büyük ilgi gösterdiği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Yardımcısı Sürmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve 2\'nci Ordu Harekât Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat\'ın törene katılanları selamlamasıyla sürdü. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiir okumalarının ardından geçit töreni sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile korteji selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okunduğu kutlamalarda, vatandaşlara Arapgir\'in verimli topraklarında yetişen reyhan şerbeti ikram edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Valilik bayramlaşma

- Tören alanı

- İstiklal marşı saygı duruşu

- Şerbet dağıtımı

- Halay çeken minik çocuklar

- Tören gecidi

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

290 MB



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Cumhuriyet Bayramı\'nı denizde kutladılar

ANTALYA İş Adamları Derneği (ANTİAD), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 95\'inci yıl dönümünü denizde kutladı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Antalya\'nın en büyük yolcu gemisi Harem\'de gerçekleşen \'Hepimiz Cumhuriyette Aynı Gemideyiz!\' etkinliğine, ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ersen Göksan, Başkan Yardımcısı Bayram Bakırbaş, Hüseyin Şam ve çok sayıda ANTİAD üyesi ve aileleri katıldı. Dün saat 16.00\'da Sarısu Limanı\'ndan hareket eden gemi, Konyaaltı Varyant girişindeki Fener Alayı Yürüyüşü\'ne Onuncu Yıl Marşı, sloganlar, meşaleler, havai fişekler ve Türk bayraklarıyla denizden destek verdi. Günün anlam ve önemine göre kırmızı beyaz giyinen ANTİAD üyeleri, kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Düden Şelalesi\'ne kadar giden gemide gecenin ilerleyen saatlerinde sanatçı Erdinç Karadeniz sahne aldı. ANTİAD üyeleri ve aileleri doyasıya eğlendi.

\'BU DEĞERLERİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ\'

Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı gemide ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ersen Göksan, “95 yıl önce bugün 28 Ekim 1923\'te ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, \'Efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz!\' dedi. Hiç kimsenin beklemediği bir şeydi Cumhuriyet. Bu özel günde Antalya\'da farklı bir şeye imza atmak istedik. Dedik ki fener alayı yapılıyor, Cumhuriyet Meydanı\'nda sanatçılar gelip insanlar eğleniyor. Biz de ANTİAD ailesi olarak şehre, üyelerimize farklı bir katkı verelim istedik. Sarısu limanından başlayıp Düden Şelalesi\'ne kadar devam edecek, denizden fener alayına eşlik edecek etkinlik düzenledik. Cumhuriyeti unutmadık, sahip olduğu değerleri unutmadık. Bu değerleri yaşatmaya devam edeceğiz\" dedi.

\'Hepimiz Cumhuriyette Aynı Gemideyiz!\' etkinliği saat 22.00\'ye kadar sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gemiye binenler

- İzmir Marşı eşliğinde bayrak sallayan kalabalık

- Topluluk detay

- Gemi detay

- Meşale yakanlar

- Sahilde detay

Haber- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA-DHA)

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Elektrik telindeki ipe dolanan güvercin kurtarıldı

KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, elektrik telinde ipe ayağı dolanan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi 1 Nolu Cadde üzerinde bulunan elektrik direğindeki tele ayağı ipe dolanan güvercini görenler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gelen ekipler, asılı kaldığı telden kurtulmak için çırpınan güvercine merdiven yardımıyla yaklaştı. Bir itfaiye eri elindeki makasla ipi keserek güvercini kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan güvercin hemen yakındaki 4 katlı bir apartmanın pencere kenarına kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekiplerinin gelmesi

-Teldeki iple asılı güvercin

-Güvercinin kurtarılması

-Güvercinin evin pencere kenarına konması

Süre:(01.26) Boyutu:(159 MB.)

HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)