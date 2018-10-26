DHA YURT BÜLTENİ 6

1)ŞAHİKA ERCÜMEN\'DEN DÜNYA REKORU (1)

SERBEST dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü\'nde \'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru\'nu kırdı. Ercümen,1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu.

Şahika Ercümen, \'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru\'nu kırmak için Burdur\'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü\'nde dalış yaptı. Göle botla açılan milli sporcu, sudaki hazırlıklarının ardından 184 metre derinliğiyle Türkiye\'nin en derin 3\'üncü gölü olan Salda\'da tek nefeste tüpsüz ve paletsiz daldı. Şahika Ercümen 65 metre derinliğe 1 dakika 58 saniyede dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu.

Milli sporcu ile ekibi, rekorun ardından büyük sevinç yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-Rekor denemesinden görüntü

Tolga YILDIRIM/BURDUR, (DHA) -

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2)KARADENİZ\'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLUYOR

KARADENİZ\'de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Rize-Erzurum sınırındaki Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapandı. Ordu\'nun Sevdeş yaylasında bir çoban 215 küçük ve büyükbaş hayvanı ile mahsur kaldı.Kızılkaya yaylasında ise kar kalınlığını taşıyamayan bir ahır çöktü, küçükbaş hayvanlar telef oldu. Karadeniz\'de, Trabzon, Rize, Bayburt, Giresun, Gümüşhane ve Ordu illerinde dün geceden itibaren kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Doğu Karadeniz\'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran\'a bağlayan Gümüşhane-Trabzon sınırındaki Zigana Dağı geçidine mevsimin ilk karı yağdı. Zigana Dağı geçidi yağan karla beyaza büründü. bölgede kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Karayolları ve trafik ekipleri önlem alırken, geçidi kullanan sürücülere dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

OVİT DAĞI GEÇİDİ KAPANDI

Rize ile Erzurum ilerini birbirine bağlayan 2640 rakımlı Ovit Dağı geçidi de dün gece yağan karla birlikte ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı\'nda ulaşım Ovit Tüneli\'nden veriliyor.Erzurum ile Bayburt\'u birbirine bağlayan Kopa Dağı Geçidi\'nde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Karayolları ekiplerinin yolda kar temizliği yaptığı geçitte ulaşımda aksama yaşanmıyor. Ekipler, sürücülerin dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Giresun ile Sivas bağlantısını sağlayan 2200 rakımlı Eğribel Geçidi\'nde beyaza büründü. Karayolları ekipleri yolda kar temizliği yaptı. Ulaşımda aksama yaşanmadığı öğrenildi.

ORDU\'DA ÇOBAN MAHSUR KALDI

Ordu\'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kentte, kardan dolayı kapanan bazı köy ve mahalle yolları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Aybastı ilçesinin yaylalarında kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. İlçenin Akacalar beldesinde yolu kardan kapanan Sevdeş yaylasında, Adil Çağman, 200 küçükbaş ve 15 büyükbaş hayvanı ile mahsur kaldı. Yardım çağrısında bulunan çobana ulaşmak için ekipler çalışma başlattı.

Kızılkaya yaylasında ise kar kalınlığını taşıyamayan bir ahır çöktü. Çöken enkazın altında kalan bazı küçükbaş hayvanların telef olduğu öğrenildi. Ekipler, yardım çağrısı üzerine yaylaya hareket etti.

ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi\'ne zirai don uyarısı yaptı. Cumartesiyi pazara bağlayan gece Doğu Karadeniz\'in iç kesimlerinde hafif zirai don beklendiği belirtilen açıklamada tarımla uğraşan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Görüntü Dökümü

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Zigana Dağı karlı görüntüler

Zigana Dağı Drone ile kar görüntüleri

Yollardan görüntüler

Ziga geçidinden detaylar

Araçlardan görüntüler

Genel detaylar

(Haber: Aleyna BAYRAM-Kamera: Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) -

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3)SEL NEDENİYLE YOL ÇÖKTÜ, 2 MEZRAYA ULAŞIM KESİLDİ

HAKKARİ\'de etkili olan şiddetli yağmurla birlikte meydana gelen sel, merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde 2 mezraya ulaşımı sağlayan yol çöktü. Mezralarla ulaşım kesilirken, bir ahır ve samanlığın da sulara kapılmasına neden oldu.

Kentte 3 gündür etkili olan yağmur, gece saatlerinde kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde sele neden oldu. Yağmurla birlikte gelen sel suları, köyde birçok evde su baskınlarına neden oldu. Bir ahır ve samanlık yıkıldı. Sel suları, köye bağlı Dikmen ve Aşağı Derecik mezralarına ulaşımı sağlayan yola büyük zarar verdi. Çöken yol nedeniyle iki mezraya ulaşım kesildi.

Sel felaketinin ardından İl Özel İdaresi\'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekipler, sel sularının evlere zarar vermemesi için iş makineleriyle suyun yönünü değiştirmek için çalışma yaptı. Köylüler de ekiplere yardım etti.

Kırıkdağ Köyü Muhtarı Necmi Adıyaman, etkili olan yağışların köye büyük zarar verdiğini belirtti. Köye bağlı Dikmen ve Aşağı Derecik mezralarına ulaşımı sağlayan yolun bir bölümünün zarar gördüğü, elektrik direklerinin sel sularına kapıldığını söyledi. Muhtar Adıyaman, elektriklerin kesik olduğunu ve bu mezarlarla ulaşımın kesildiğini belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Kırıkdağ köyündeki vatandaşlar ahırlardaki koyunlarını güvenli yere götürülmesi

- Köylülerin korku içinde evlerini terk edilmesi

- Özel idare ekiplerinin çalışması

- Köy muhtarı Necmi Adıyaman konuşması

- Genel Detay

299 MB - 2 DAKİKA 40 SANİYE

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

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4)ANNESİNİN SIRTINDA OKULA GİDEN HALİME\'YE TEKERLEKLİ SANDALYE

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde annesi Hatice Aykut\'ın sırtında okula götürdüğü doğuştan bedensel engelli Halime Aykut\'a (8), Büyükşehir Belediyesi tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Akçakale\'ye bağlı Yukarı Deren kırsal Mahallesi\'nde oturan doğuştan bedensel engelli 3\'üncü sınıf öğrencisi Halime Aykut\'un annesi Hatice Aykut, kızının büyümesi nedeniyle kilosunun arttığını, bu yüzden taşımakta zorlandığını sınıf öğretmenine söyledi. Kızı her gün sırtında taşıyarak okula götüren fedakar anne bütün zorluklara rağmen kızını okutacağını söylemesi üzerine okul idaresi engelli kızın durumunu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'ne bildirdi. 7 çocuklu Ahmet ve Hatice Aykut çiftçinin 6\'ncı çocukları olan bedensel engelli Halime Aykut için Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Habip İpar, engelli kızı okulunda ziyaret edip, tekerlekli sendeliye ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Kızının tekerlekli sandalyeye kavuşmasından dolayı oldukça mutlu olan Hatice Aykut, eşinin tarlada çalışmasından dolayı kızını genellikle kendisinin okula götürdüğünü dile getirerek, kendilerine destek sağlayan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Habip İpar ise küçük kızın sevincine ortak olduklarını belirterek, \"Halime artık sokağa çıkacak, arkadaşların yanına kimsenin yardımı olmadan gidecek. Annesi ve babası onu okula sırtlarında götürmeyecek\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Annesinin sırtından okula giden engelli kız

- Sınıfta ders işleyen engelli kız

- Belediye ekipleri sınıfa tekerlekli sandalye getirmesi

- Engelli kıza hediye edilen kırtasiye malzemesi ve tekerlekli sandalye

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 596 MB

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5)MUHTARIN GÖRÜNTÜLEDİĞİ BAĞIRSAK PARAZİTİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

SİVAS\'ın Hafik ilçesinde köy muhtarı tarafından canlı olarak görüntülenen hayvan bağırsak paraziti görenleri şaşırttı.

İlçeye 21 kilometre mesafedeki Alanyurt köyünde muhtar Fuat Yıldız, evinin yakınlarında yerde yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda yılanımsı bir canlı fark etti. Cep telefonu ile canlıyı görüntüleyen muhtar kavanoz ile evine götürdü. Muhtar Yıldız, \"Kapı önünde gezerken rastladım ve getirip bir mermer üzerine koydum\" dedi. Yıldız, cep telefonu ile çektiği görüntüyü kişisel sosyal medya hesabından \'Bu şekilde bir canlı gördünüz mü\' notuyla paylaştı. Canlının, hayvanların bağırsaklarında görülen parazit türü olduğu anlaşıldı. Muhtar Fuat Yıldız, paraziti görüntüledikten sonra tekrar bıraktığını ifade etti. Paylaşılan görüntüler şaşkınlıkla karşılandı.

Görüntü Dökümü:

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-Paazitin görnütüleri

-Muhtarın konuşması ve paraziti göstermesi

Haber:SİVAS, (DHA)

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6)ERZİNCAN\'DA BEDELLİ ASKERLERİN YEMİN HEYECANI

ERZİNCAN 59\'ncu Topçu Eğitim Tugayı\'nda 2\'nci Dönem Bedellilerden oluşan 2 bin 990 asker için yemin töreni düzenlendi. Yemin töreni sonrası sevdiklerine kavuşan asker ve aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.

General Enver Eralp Kışlası\'ndaki yemin töreninde, askerlerce taşınan tugay sancağının yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törende daha sonra 21 gün vatani görevini yerine getiren 2 bin 990 bedelli asker yemin etti. Birliğe ilk katılan bedelli er tarafından yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam eden törende, 59\'ncu Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, birliğe ilk katılan erlere plaket ve çeşitli hediyeler armağan etti. Törende konuşan Tuğgeneral Sağlam yemin eden askerlere seslenerek; \"Bu yemininizle sizle milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, ulusumuzun güvenine laik olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk Ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır\" diye konuSel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildiştu.

Törenin sona ermesinin ardından askerler ve aileleri kavuşarak hasret giderdi. Duygusal anlar yaşayan asker yakınları, gözyaşlarına hakim olamazken, askeri yetkililere teşekkür ettiler.

Görüntü Dökümü

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-Tören alanından görüntü

-Askerlerin yemin etmesi

-Asker ailelerinden görüntü

-Komutanın konuşması

Asker ve ailelerin kavuşması

-Asker yakınlarının ağlamaları

-Asker yakınları ile röp

(Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)



