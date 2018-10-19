DHA YURT BÜLTENİ 6

1)LASTİK BOTLARI SU ALAN KAÇAKLAR ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ VERDİ

İZMİR\'in Çeşme ilçesi açıklarında su alan lastik botu suya gömülmeye başlayan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup kaçak göçmen, ölüm- kalım mücadelesi verdi. Yardım çağrısıyla bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri kaçakları kurtarırken, o anlar görüntülendi.

Çeşme ilçesinde birer gün arayla gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 57 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İlk operasyon geçen çarşamba günü, Karaabdullah Burnu önlerinde yapıldı. Çeşme kıyılarından denize açılan bir grup kaçak göçmen, Karaabdullah Burnu önlerinde, içinde bulundukları lastik botun su alması sonucu zor durumda olduklarını \'Alo 158\' numaralı Sahil Güvenlik İhbar Hattı\'nı arayarak bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Saat 21.12\'de lastik bot, yarı batık halde tespit edildi. Zor anlar yaşayan kaçaklar, ekipler tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Botuna alınan 8\'i erkek, 3\'ü kadın ve 2\'si çocuk Irak uyruklu 13 kaçak göçmen, kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, bir sonraki gün ise saat 02.30\'da, Çeşme Çiftlikköy önlerinde hareketli bir lastik bot belirledi. Durdurulan lastik botta 43\'ü Afganistan ve 1\'i İran uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmeni yakaladı. 20\'si erkek, 8\'i kadın ve 16\'sı çocuk olmak üzere 44 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Botuna alınıp kıyıya getirildi. Tüm kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri tamamlanınca İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Sahil güvenlik kamerası

- Karaabdullah Burnu önlerinde lastik botları su alan kaçakların kurtarılma anı

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)

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2)KELEBEKLER VADİSİ\'NDE AKSİYON FİLMİ GİBİ KURTARMA OPERASYONU

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi\'nde yürüyüşe çıkan iki arkadaştan biri sarp kayalıklardan düştü, diğeri ise mahsur kaldı. İki arkadaş toplam 12 saat süren operasyonla kurtarıldı. İstanbul\'da yaşayan Kadir Yıldız (28) ve arkadaşı Davut Çamlı (34), geçen 17 Ekim\'de Kelebekler Vadisi\'nde kampa geldi. İki arkadaş, ertesi gün saat 09.00 sıralarında kamp yaptıkları bölgede yürüyüşe çıkıp, vadinin sarp kayalıklarına tırmandı. Yaklaşık 1 kilometre yürümelerinin ardından, yolunu şaşıran iki arkadaş, geri dönmek isterken, Kadir Yıldız kayalıklardan 10 metre aşağıya yuvarlandı. Arkadaşı Davut Çamlı ise olduğu yerde bekleyerek, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi.

Bulundukları yerin sarp kayalık olması nedeniyle ulaşmanın çok zor olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren zorlu uğraşlar sonucu Davut Çamlı\'nın bulunduğu kayalıklara ulaşıldı. Kadir Yıldız\'ın da düştüğü yer tespit edilerek, ipler yardımıyla yanına inildi. Bacağından yaralanması nedeniyle yürüyemeyen Kadir Yıldız sedyeye alınarak yukarı çekilmeye çalışıldı. Bu şekilde vadiden yukarı çıkarılamayacağı anlaşılması üzerine Dalaman Hava Meydan Komutanlığı\'ndan askeri helikopter sevk edildi. Helikopter sarp kayalıklardaki yaralıyı alamayınca, havanın da kararması nedeniyle geri döndü. Ekipler deniz yolunu kullanarak yaralıyı ambulansa ulaştırmak üzere vadiye indirme kararı verdi. Bu kez de Kelebekler Vadisi\'ne Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na ait bot sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren yürüyüş ile yaralı Kadir Yıldız, Kelebekler Vadisi\'ne indirilip, burada bekleyen bota alındı. Kumburnu Plajındaki ambulansa ulaştırılan Kadir Yıldız, Fethiye Fethiye Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Kurtarma ekipleri ile bölgeden inen Çamlı da Fethiye Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürülüp, tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kurtarma ekiplerinin bölgeye intikalinden görüntü

-Kurtarma ekiplerinin iki arkadaşa ulaşmasından görüntü

-Kayalıklardan düşüp yaralanan Kadir Yıldız\'ın görüntüsü

-Yaralı Yıldız\'ı yukarı taşımaya çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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3)ARILAR SAHİLE VURDU

MUĞLA\'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi\'nde uçuş yapan arılar ters rüzgar nedeniyle yön duygularını kaybederek denizde sürüklendi ve sahile vurdu.

Ula\'da, 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011\'in Haziran ayında \'Sakin Şehir\' ilan edilen Akyaka\'da bal arıları ters rüzgar ve uçuş mesafelerini ayarlayamamaları nedeniyle denize düştü. Denizde dalgalarla sürüklenen arılar Akyaka Sahili\'ne vurdu. Havanın 17-20 derece dolayında seyrettiği Akyaka\'da vatandaşlar sahil kenarında yürüyüş yaptıkları esnada sahile vuran arıları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin, \"Geçtiğimiz yıllarda da buna benzer olay yaşanmıştı. Bu arılar sahipsiz veya dışarıdan gelen arıcılara ait. Gökova Körfezi\'nde yerli halk tabiri ile \'Deli Mehmet\' denilen ters esen rüzgar vardır. Rüzgarın estiği yön aniden değişebilir. Arılar da bu ters rüzgara kapılarak denize düşmüş olabilir. Bunun yanında bu ters rüzgarlarda arılar yön bulma duyularını da kaybedebilir\" dedi.

Akyaka sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, alışık olmadıkları bir manzarayla karşılaşırken, sahilde çok sayıda ölü veya ölmek üzere arıyı görenler vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-Ölen arıların cep telefonu ile çekilen görüntüsü

(Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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4)KAZ GÖLÜ, KUŞ ÇEŞİTLİLİĞİ VE GÖRSELLİĞİYLE ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

TOKAT\'ın Pazar ilçesinde bulunan \'Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\' olan Kaz Gölü, görselliği ve kuş çeşitliliğiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bölgede kuşların daha rahat yerleşim sağlamaları için ıslah çalışmaları yürütülüyor.

Tokat kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan olan Kaz Gölü göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle onlarca türe ev sahipliği yapıyor. Toplam alanı bin 170 hektar olan Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının 274 hektarı su ile kaplı. Ortalama 108 çeşit kuş türünü barındıran gölde, yılın farklı dönemlerinde bu sayıda değişimler yaşanıyor. Tokat Valiliği, DSİ 7\'nci Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarda ekipler, göl alanının daralmasını önlemek, su derinliğini artırmak ve aynasını çıkarabilmek maksadıyla, zeminde balçık ile biriken tortulları temizleme çalışması yapıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda Kaz Gölü\'nde yeterli su alanı açılarak, su yüzeyine göç eden ya da kışlayan kuşların rahatlıkla iniş kalkış yapmalarının sağlanması planlanıyor. Kaz Gölü\'nün turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 3 yıl süreceği öngörülen çalışmaların şu ana kadar 3\'te 1\'i tamamlandı. Kaz Gölü\'nün çevresinde yürüyüş yolu, seyir terası ve gün batımı köprüsü bulunuyor. Doğa tutkunları hafta sonları Kaz Gölü\'nü ziyaret ederek stres atıyor.

GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Ailesi ile Kaz Gölü\'ne gelen Fatih Özkoca, \"Turizme kazandırılması hoşumuza gitti. Biliyorduk, burasını fakat bakımsızlıktan çok kötü durumdaydı. Şu an yapılan yatırımlarla iyi duruma geliyor\" dedi. Ziyaretçilerden Sadi Öztürk ise, \"Daha önce internetten görüyordum. Geldim gördüm güzel bir yer. Tamamlanması gereken yerleri var. Baktığımızda gerçekten çok güzel, hayvanların daha iyi barınacağını düşünüyorum. Burada avlanma yok. İnsanlar buraya geldiğinde farklı bir hayatı görebilecek\" diye konuştu.

Arkadaşları ile Kaz Gölü\'ne gelen Hatice Doğan ise, \"Tokat\'ta böyle bir yerin olduğunu öğrendik ve geldik. Şu an tadilatta olduğu için tam faaliyette değil ama güzel bir değişiklik oldu bizim içinde. Tamamen faaliyete geçtiğinde sık sık gelmeyi düşünüyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Gölün drone görüntüleri

-Bölgeden görüntüler

-Ziyaretçilerin görüntüleri

-Konuşmalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/PAZAR(Tokat), (DHA)

(691 mb)

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5)VAN\'DA 629 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ; 4 GÖZALTI

VAN\'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait 629 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerle ilglii 4 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik İpekyolu ilçesi\'nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, evde yapılan aramalarda, 180 Bizans dönemine ait bronz sikke, 146 İslami döneme ait gümüş sikke,120 eski döneme ait garnet taşı, 53 tarihi gümüş obje, 26 yüzük,18 renkli taş,12 eski döneme ait çuvaldız, 11 bilezik,11 hayvan figürlü heykel, 9 şamdan, 8 adet çan topu, 7 beyaz renk düğme, 6 mavi renk yüzük taşı, 6 pembe renk yüzük taşı, 6 taş boncuk, 2 kartal figürlü heykel, 2 eski döneme ait bakır tabak, 1 insan figürlü heykel, 1 at figürlü heykel, 1 çan, 1 altın obje, 1 değirmen, 1 pipo olmak üzere 629 parça tarihi eser ele geçirildi. Polis evde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)

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6)MERSİN\'DE 150 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

MERSİN\'de polis ekiplerince TIR\'da yapılan aramada 150 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol girişinde durdurulan TIR\'da narkotik köpekleri ile arama yaptı. Köpeğinin tepki verdiği TIR\'ın tabanına yapılan tüneller için gizlenmiş 280 paket halinde toplam 150 kilo 650 gram eroin ele geçiren polis, sürücü B.B.\'yi gözaltına aldı. Avrupa ülkelerine sevk edileceği değerlendirilen eroinin değerinin yaklaşık 7,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Öte yandan TIR sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılacak.

Görüntü Dökümü

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-Narkotik köpeğinin tır dorsesini koklaması

-Dorse tabanına tepki vermesi

-Köpeğin dorse içindeki görüntüleri

-Bir noktaya tepki vermesi

-Köpeğin tepki verdiği noktanın matkapla delinmesi

-Gizli bölmenin açılması

-Karabiber serpilmiş bölme kapağının görüntüsü

-Eroinlerin saklandığı yerden çıkarılması

-Paketin açılması

-Paketlerin çıkarılması

-Boşaltılan bölmelerin görüntüleri

-Ele geçirilen uyuşturucunun genel görüntüsü

(BOYUT: 396 MB) (SÜRE: 03.38 DK)

Haber: Adnan AÇIKGÖZ- Kamera: MERSİN, (DHA)

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7)KİL SIVALI İNSAN KAFATASI, BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

NİĞDE Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir, 1985- 87 yılları arasında Köşk Höyük\'te bulunan ve Niğde Müzesi\'nde sergilenen 7 bin 500 yıllık kil sıvalı insan kafatasının Niğde Müzesi\'ne ziyaretçilerden oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

Niğde\'nin Bor İlçesi\'ne bağlı Bahçeli Beldesi\'ndeki Köşk Höyük\'te yürütülen kazı çalışmaları devam ederken 1985-87 yılları arasında 13 kil sıvalı kafatası bulunduğunu, Niğde Müzesi Köşk Höyük salonunda şu an, 22-24 yaşında bir kadına ait kil sıvalı bir kafatasının sergilendiğini dile getiren Akdemir, diğer kil sıvalı kafataslarını ise devam eden konservasyon, temizlik ve sağlamlaştırma çalışmalarının ardından teşhir salonunda ziyaretçilerin görebileceğini dile getirdi.

Dünyada kil sıvalı kafatasından bilinen 90 tane olduğunu ve bunlardan 13 tanesinin de Türkiye\'de sadece Niğde\'de bulunduğunu ifade eden Akdemir, \"Köşk höyükte yapılan kazılarda birçok eser gün yüzüne çıkarken en önemlilerinden biri de bu kil sıvalı kafataslarıdır. Bu bulunan 13 adet kil sıvalı kafatası arkeoloji açısından çok önemli bir buluntu. Daha önce İsrail\'de ve Ürdün\'de bulunmuş Anadolu\'da ise bu bizim müzemizde bulunan bu kil sıvalı kafatasları gerçekten çok özelö diye konuştu.

\'KİL İLE ETLENDİRME YAPMIŞLAR\'

Müze Müdürü Basri Akdemir, kafataslarının kil ile sıvanmalarının önemli bir nedeni olduğunu belirterek şöyle devam etti:

\"Köşk Höyük\'te 66 bireylik bir mezar gömüsü bulundu. Ama bunların geneli şehir içine evlerin tabanına gömülen çocuklar. Yetişkinler şehir dışında mezarlıklara gömülüyor. Ama biz Köşk Höyük\'te bulunan kafataslarının bedenleri yok. Sadece kafatasları var. İnsanlar bunları, ataerkil aileler olduklarında, ölüler çürüdükten sonra ölünün yakınları kafataslarını alıp getiriyorlar ve kil kullanarak etlendirme yöntemiyle sıvama yapıyorlar. Bunları etlendirme yöntemi dediğimiz şeylerle kil sıva ile sıvıyorlar yüzeylerini, burun, kulak ve göz deliklerine siyah bir taş koyuyorlar. Bu kafataslarını alın kısmına kadar kil ile sıvama yani etlendirme yapılmış vaziyette bulundu.\"

Görüntü Dökümü

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-Müzenin Girişinden görüntü

-Sıvalı kafataslarından görüntü

-Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir ile röportaj

-Müzeden detaylar

-Sıvalı kafatasından detaylar

-Müzenin tabelasından görüntü

Süre: 03\'56\" Boyut: 120 MB

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)

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8)\"İYİLİK KERVANI YOLLARDA\" HEYETİNİN BİTLİS ZİYARETİ

İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altınbaş, \"İstihdam yaratamayan ekonomiler çökmeye mahkumdur. İYİ parti halkın mutluluğu ve refahı için istihdam politikaları yaratacak\" dedi. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve beraberindeki heyetle Bitlis\'e gelen İYİ Parti Ankara Millitvekili Prof. Dr. Antınbaş, partisinin Bitlis İl Başkanlığı binasını ziyaret ederek, burada basın açıklaması yaptı. Ankara Milletvekili Prof. Dr. Altınbaş, Bitlis\'te yaşanan sorunları yerinde izlemek ve vatandaşlarla dertleşmek için geldiklerini söyledi.

\'TÜRKİYE\'NİN TÜM İLLERİNİ DOLAŞIYORUZ\'

Altınbaş, şunları söyledi:

\"Partimiz, \'İyilik Kervanı Yollarda\' diye bir program başlattı. Bu kapsamda, Türkiye\'nin tüm illerini, milletvekili heyetleri halinde dolaşıyoruz. Daha önce de çeşitli vilayetlere gittik. Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı vilayetlerine gittik. Şimdi Bitlis\'e geldik. Burada sorunları yerinde izlemek, vatandaşla direk temas kurarak, onlarla dertleşmek, varsa dilekleri almak ve önerilerini göz önüne bulundurup, genel merkeze rapor etmekle görevliyiz. Bizim çok iyi ekonomik kadrolarımız var. Bir kere güven vermemiz lazım piyasaya. İYİ Parti olarak güven oluşturacak bu ortamı oluşturmamız lazım. Buna hazırız. Yurt içi ve yurt dışı piyasa güven vermemiz lazım. Güven olmazsa, ekonomi yürümez. Biri size güven olduğu için kredi verir. Güven olmadığı için kimse kredi vermez. Ekonomi açısından bu güven ortamını sağlamamız lazım. Bitlis merkez ve Tatvan ilçemizi dolaştık. İnsanlarımızın, esnafın mutlu olmadığını çok açık gördük. İstihdam yaratamayan ekonomiler çökmeye mahkumdur. İYİ parti halkın mutluluğu ve refahı için istihdam politikaları yaratacak. Çok üretmeyi, ucuza üretmeyi ve kaliteli üretmeyi hedef edinecektir.\"

Görüntü Dökümü

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-İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altınbaş\'ın açıklaması

-İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Hüseyin Filiz\'in açıklaması

-Genel ve detaylar

Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)

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