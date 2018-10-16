DHA YURT BÜLTENİ 6

Kayseri\'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı (1)



KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Afganistan ile Özbekistan uyruklu kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 1 göçmen yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kayseri- Malatya yolunun 150\'nci kilometresinde meydana geldi. Afganistan ile Özbekistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan ve Malatya\'dan Kayseri yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AU 724 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü ile 1 kaçak göçmen yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas\'ın Gürün ve Kayseri\'nin Pınarbaşı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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Karaburun\'daki faciada ölenlerden 4\'ünün cesetleri teslim alındı

İZMİR\'in Karaburun ilçesinde, bindikleri tenkenin batmasıyla denize düşüp boğulan ve İzmir adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapılan 8 kaçak göçmenden kimlikleri belirlenen 4\'ünün cenazesi, Irak\'ın Zaho kentine götürülmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. 28 saat denizde kalıp, mucize eseri sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali, eşinin ve oğlunun cenazelerini teşhis etmek için gediği morgda gözyaşlarına hakim olamadı. Dehşet anlarını anlatan talihsiz kadın, bir süre eşiyle beraber yüzdüğünü, ancak onun daha sora dayanamayıp boğulduğunu söyledi.

Geçen 10 Ekim Çarşamba günü saat 23.54\'te, üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giderek yardım istedi. Iraklı kadın, bir gün önce saat 20.00 sıralarında bir tekne ile toplam 35 kişi, Foça\'dan denize açıldıklarını söyledi. Denizde ilerlerken teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin sürüklenerek Karaburun\'da Kuyucak Plajı\'ndan karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine, kayıp olan kaçak göçmenlerin bulunması için Sahil Güvenlik tarafından denizde arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Aramalarda 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu kişiler otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ölenlerden 4\'ünün kimlikleri, yakınlarının gelmesiyle tespit edildi.

\"EŞİM DE BİR SÜRE BENİMLE BERABER YÜZDÜ\'

Bu cesetlerden 2\'sinin tekne kazasından sonra 28 saat denizde kalarak sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali\'nin eşi İsa Abdurrahman Ahmet\'e (36) ve oğlu Abdullah İsa\'ya (11) ait olduğu belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gelen Mıhabat İsmael Ali, cesetlerin teşhis edilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Talihsiz kadın, tekne battıktan sonra bir süre eşiyle beraber yüzdüğünü, ancak onun dayanamayarak boğulduğunu söyleyerek, \"Karaya çıktıktan sonra bir süre yürüdüm. Bir evin kapısını çaldım ancak açan olmadı. Daha sonra yolda yürürken iki tane adamla karşılaştım. Beni alıp hastaneye götürdüler ve kıyafet temin ettiler. Sonra karakola gidip olanları anlattım. Çok üzgünüm. Allah\'ın takdiri böyleymiş. Bundan sonra asla Yunanistan\'a ya da başka bir yere gitmek gibi bir düşüncem yok\" dedi. Eskiizimir Mahallesi\'nde bir evde bir gece konakladıktan sonra yola çıktıklarını belirten Mıhabat İsmael Ali, \"Denize açıldıktan sonra tekne su almaya başlayınca, geçişi organize edenleri aradık. Gelip ilgileneceğiz dediler, ancak ilgilenmediler\" diye konuştu.

Mıhabat İsmael Ali\'nin eşi İsa Abdurrahman Ahmet ile oğlu Abdullah İsa\'nın yanı sıra Muhammed Hasan Ahmet (23) ve Şoreş Abdülvahab\'ın (36) cenazeleri, Irak\'ın kuzeyindeki Zaho kentine götürülmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Öte yandan, batan teknede bulunan vee kayıp olan 26 kişinin aranması ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mıhabat İsmael Ali\'nin ağlarken görüntüsü

- Mıhabat İsmael Ali ile röp.

- Cenazelerin çıkarılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)



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Doğubayazıt’ta cinayet sonrası sopalı kavga güvenlik kameralarına yansıdı

DOĞUBAYAZIT/ (Ağrı), (DHA) -AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen, 41 yaşındaki Abdulhadi Nakkuş’un hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası tarafların yakınlarının sopalarla kavgası güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Doğubayazıt ilçesinde dün öğlen saat 12.45 sıralarında Ağrı Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı saldırıda kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu Abdulhadi Nakkuş (41), hayatını kaybetmiş, kardeşleri Abdulmecit Nakkuş (25), Mustafa Nakkuş (35) ile Mehmet Zeki Sarıboğa (30) yaralanmıştı.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaralıların devlet hastanesindeki tedavileri devam ederken, polis çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasından yola çıkarak saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğini araştırıyor. Olayın meydana geldiği cadde üzerinde bulunan bir işyerine ait güvenlik kameraları silahlı saldırının hemen ardından tarafların yakınlarının sopalarla birbirlerine öldüresiye vurduğ saniye saniye kaydetti. Çevredeki esnafların araya girmesiyle kavga sona erdi, yerde yatan yaralıların olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamerasında sopalarla kavga eden taraflar

-Kavganın ardından yerde yatan yaralılar

-Silahlı saldırıda yerde yatan yaralılar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Olay yeri genel

Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT/ Ağrı, (DHA)



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Bursa\'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, polisin, sabaha karşı kapıları kırarak girdiği 7 evde narkotik köpeği \'Galya\' ile yaptığı aramada 1 kilo 540 gram bonzai ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine karşı sabaha karşı şafak operasyonu düzenledi. Önceden belirlenen 7 adrese yapılan baskına çok sayıda polis katıldı. Koçbaşları ile kapıları kırıp içeriye giren polisler, narkotik köpeği \'Galya\' ile arama yaptı. Aramalarda 1 kilo 540 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. Operasyonda, 6 kişi \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak\' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ekiplerin evlere baskın görüntüleri

-Ekiplerin evlerde inceleme yapması

-Narkotik köpeği Galya\'nın görüntüleri

-Detaylar

15 MB

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Van Gölü için sevindirici haber

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - DÜNYADA sadece Van Gölü\'nde yaşayan inci kefali türünü korumak için son yıllarda alınan önlemler etkisini gösterdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali için \"Van Gölü\'nün her tarafında son yıllarda hiç olmadığı kadar, yavru yoğunluğunun artığını görüyoruz. Bunun en büyük nedeni balığın üreme dönemindeki koruma çalışmalarıdır\" dedi.

Van Gölü\'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefali için üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arası av yasağı uygulanıyor. Bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska\'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için sevindiren haber geldi. Yıllardır sürdürülen koruma çalışmaları etkisini göstermeye başlarken, bu yıl balıkçılar, Van Gölü\'nde ilk defa bu kadar çok yavru balık yoğunluğunun olduğunu söyledi.

YAVRULAR ÇOĞALDI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, sürdürülen koruma çalışmalarının önemine dikkat çekerek, \"Son yıllarda ülkemizde ve dünya genelinde balıkçılıkla ilgili hep kötü haberler alıyoruz. Balıkların tükendiğini balık stoklarınını çöktüğünü duyuyoruz. Fakat bu sene Van Gölü için sevindirici haber var. Geçmiş yıllarda hiç olmadığı kadar Van Gölü\'nde yavru yoğunluğunun arttığını görüyoruz. Bu yıl Van Gölü\'nün hangi noktasına giderseniz gidin inanılmaz derecede yavruların çoğaldığını görüyoruz. Bu çok sevindirici bir haber\" diye konuştu.

İNCİ KEFALİ İYİ KORUNDU

Van Gölü\'nde birçok kişinin geçimini balıkçılıkla sağladığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Akkuş, \"Bugün burada yüzen balıkların hepsi 3 sene sonra Van Gölü\'ndeki balıkçılık potansiyelinin çok daha artacağını bizlere gösteriyor. Bu balıkların bu sene fazla olmasının temel nedeni üreme dönemindeki koruma çalışmalarının çok başarılı geçmesi. Biz balığı korursak soframızda yiyecek balığımız olacak. Van\'daki insanlar için yiyecek ekmek olacak. Koruma çalışmalarında görev yapan jandarma ekiplerine de teşekkür ediyorum\" dedi.

İLK DEFA BU KADAR YOĞUN GÖRDÜK

Van Gölü\'nde balıkçılıkla geçimini sağlayan Fırat Ayseli, yıllardır gölde balıkçılıkla uğraşıyorum. Bu yıl gölde çok fazla yavru balık görüyoruz. Balıklar sürüler halinde geziyor. Bizde görünce çok mutlu oluyoruz. Umarız bu manzarayı her yıl görürüz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Van Gölü\'nden dron görüntüsü

-Su altı görüntüleri

-Su altındaki yavru balıklar

-Van Gölü\'ne açılan balıkçılar

-Gölden, balıkçılardan ve su altından detaylar

-Mustafa Akkuş ile röportaj

-Van Gölü genel

-Balıkçılarla röportaj

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Umut yolculuğunda can veren kimsesizler bu mezarlıkta defnediliyor

İzmir\'de \'412 numaralı ada\'nın kimsesiz sakinleri

ÜLKELERİNDEKİ iç karışıklıklardan, açlık ve sefaletten kaçıp yeni bir hayat umuduyla Yunan adalarına geçmek isterken, deniz ya da karada meydana gelen kazalarda yaşamlarını yitiren kimsesiz mülteciler için İzmir\'de mezarlık oluşturuldu. \'412 numaralı ada\' olarak bilinen kimsesizler mezarlığının bakımı görevliler tarafından yapılıyor, çimlenen alandaki mezarlar ise beyaz, pembe ve kırmızı güllerle süsleniyor.

Son yıllarda, çoğunluğu Irak ve Suriyeli olan mülteciler, ülkelerindeki savaştan, açlıktan, yokluktan kaçıp Avrupa ülkelerine gitmenin hayaliyle yola çıkıyor. Bugüne kadar Yunan adalarına geçmek isteyen yüzlerce mülteci Ege\'nin serin sularında ya da henüz denize ulaşamadan yollarda meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybetti. Cesetleri bulunan, ancak kimlikleri tespit edilemeyen mültecilerden yakınlarına ulaşılamayanlar, yasa gereği, otopsilerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda 15 gün bekletildikten sonra, kimsesizler mezarlığında toprağa verilmeye başlandı. Karşıyaka Doğançay Mezarlığı içindeki 412 numaralı ada da bu süreçte \'kimsesizler\' bölümü olarak yeniden düzenlendi. Bu bölüme gömülen her kimliksiz mülteciden, daha sonra yakınlarının ortaya çıkabileceği düşünülerek, DNA örneği alındı, kayda geçirildi.

YEŞİLLENDİRİLDİ ÇİCEKLERLE SÜSLENDİ

2 dönümlük alana sahip olan, bin 200 gömünün yapılabileceği 412 numaralı adada görevliler tarafından sürekli bakım yapılıyor. Mezarlar ise beyaz, pembe ve kırmızı güllerle süslendi. 2015 yılında 7 kadın, 2 bebek ve 12 erkek olmak üzere 21, 2016 yılında 28 kadın, 12 erkek, 8 bebek olmak üzere 48, 2017 yılında ise 9 mültecinin gömüldüğü mezarlıkta toprağa verilenlere, isimleri belirlenemediği için sadece siyah tabela üzerine beyaz yazıyla birer rakam verilebildi. Nadiren de olsa, bazı günler 412 numaralı adanın ziyaretçileri oluyor. Yakınlarına dua etmek için gelen Suriyeli göçmen aileler, hem kendi yakınları hem de tanımadıkları, yüzünü bile görmedikleri diğer mülteciler için gözyaşı döküp dua ediyor. Mezarlık görevlileri, bu kişilerin bazen saatlerce mezarlıkta kalıp dua ettiğini söylüyor.

Gelen cesetleri yıkayıp dua okuyan ve defnettiği sırada başlarında bulunan Doğançay Mezarlığı İmamı Kadir Çelenk ise, \"Çok zor bir iş bu. Hele çocuk olunca dayanmak çok zor oluyor. Bu çocuklar günahsız, suçsuz, hiçbir şeyden haberleri yok. Belki de ileride kendi ülkelerini yönetecek kişiler. Nasıl sahipli bir kişinin cenazesini defnediyorsak, mültecilerin de aynı şekilde cenazelerini yıkayıp dualarını ederek gömüyoruz\" dedi.

412 ADA\'YA YENİ KİMSESİZLER GÖMÜLECEK

Umut yolculuğuna çıkan mültecilerin yaşadığı trajediye son bir hafta içerisinde yenileri eklendi. Karaburun\'da batan teknede 8 mülteci hayatını kaybetti, kayıp olan 26\'sının ise halen aranmasına devam ediliyor. Bu facia tazeliğini korurken, bu kez de geçen pazar günü su kanalına uçan kamyonun kasasında yolculuk yapmaya çalışan mültecilerden 22\'si daha can verdi. Güzel bir gelecek için Avrupa\'ya yasa dışı yollardan giriş yapma yolunda yaşamını yitiren mültecilerden kimlikleri tespit edilenlerin cenazeleri, yakınları tarafından ülkelerine götürülmeye başlandı. Yakınları çıkmayan ya da kimlik tespiti yapılamayan cenazeler ise kendilerinden öncekiler gibi yine İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Doğançay Mezarlığı\'nda kimsesizler için oluşturduğu, 412 numaralı adada defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kimsesizler bölümü 412 numaralı adadan görüntü.

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Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)



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Kübalı boksör sünnet oldu, evliliğe ilk adımı attı

KÜBALI boksör Erly Mayan Speck (41), yerleştiği Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşamaya başladı. İlçede, bir reklam şirketinin atölyesinde çalışıp geçimini sağlayan Speck, aynı zamanda boş vakitlerinde de gönüllü olarak çocuklara boks eğitimleri de veriyor. Sünnet olan ve Müslüman olarak camide vakit namazlarını kılmayı da ihmal etmeyen Speck, Trabzonlu bir kızla nişanlanarak evliliği de ilk adımını attı. Speck, Türkiye ve Trabzon\'u çok sevdiğini, burada insanlarla kaynaştığımı söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu\'nun Küba\'da düzenlediği bir etkinlikte dönemin Boks Federasyonu Trabzon İl Temsilcisi Kaya Özlü ile tanışan Kübalı boksör Erly Mayan Speck, bir yıl önce Trabzon’a geldi. Akçaabat ilçesinde bir reklam şirketinin atölyesinde işçi olarak çalışmaya başlayan ve bir spor kulübünde boks antrenörlüğü yapan Speck, mahallede çocuklara da gönüllü boks eğitimi veriyor. İlçede çok sevilirken ve Müslümanlığı tercih eden Speck, vakit ve cuma namazlarını camide kılıyor. Sünnette olan Speck, tanıştığı Trabzonlu bir kızla da nişanlandı.

Kübalı boksör Erly Mayan Speck, Türkiye\'yi çok sevdiğini ve hayalinin bu ülkede yaşamak olduğunu belirterek \"Trabzon\'a geldim. Burayı çok seviyorum. Buradan gitmek istemiyorum. Karadeniz insanı çok sevecen. Bana sahip çıktılar. Herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

“ADAY OLSA MUHTAR SEÇİLİRö

Mayam’ın ilçede çok sevildiğini anlatan Trabzon eski Boks Temsilcisi Kaya Özlü, “Türkiye Boks Federasyonu\'nun Küba\'da düzenlediği kampa gittiğimizde tanıştık. Kendisi Türkiye\'ye gelmeyi çok istedi. Biz de ön ayak olduk ve Türkiye\'ye geldi. Türkiye\'yi çok seviyor. Gençler, çocuklar, yaşlılar herkes onu çok seviyor. Çocuklara ücretsiz boks dersi veriyor. Muhtarlık seçimi yaklaşıyor. Mayan muhtarlık seçimlerine adaylığını koysa muhtar seçilir. Buraya geldikten sonra Müslüman olmaya karar verdi. Çoğu hastane sünnet etmeyi kabul etmedi. İstanbul\'dan özel bir hastaneden buraya doktor getirttik. Bana maliyeti bin dolar oldu, ama buna 5 bin dolar feda olsun. Kendi kendine gelir dükkânı açar, kapatır. Yeni bir evladım, kardeşim gibi olduö diye konuştu.

\'AKÇAABATLI MAYAN\'

Aynı iş yerinde çalışan arkadaşı Sezer Birinci ise “Çalıştığımız işyerinde bize yardım ediyor, boş zamanlarımızda boks dersleri veriyor. Sanki 40 yıldır birbirimizi tanıyor gibiyiz. Sünnet olmaya karar verdi. Bizde hastanede sünnet ettirdik ve burada tanıştığı bir bayanla da nişanladık. Şuan her şey yolunda gidiyor. Burada kalmaya karar verdi. Artık buralı oldu. O bizim için Akçabat\'lı Mayanö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Boks antrenman detayları

Camide abdest alması ve namaz kılması

Sünnet anı fotoğraf kareleri

Boks detayları

Erly Mayan Speck\'in açıklamaları

Kaya Özlü ile röp.

Haber: Aleyna KESKİN - Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA



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Kemer\'de orman yangını

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kemer merkezdeki D400 karayolunun kenarında bulunan Yeni Mahalle Çınar Yanı Sokak\'taki ormanlık alkanda dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını D400 karayolu üzerinde devriye görevini yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fark etti. Ekibin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirmesi üzerine olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı 2 itfaiye aracı, Orman İşletme Şefliği\'ne bağlı 3 arazöz ve Kemer Belediyesi\'ne bağlı 1 arazöz bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesine 112 ekipleri de yönlendirildi.

Çevresinde otel lojmanı ve yerleşim yerlerinin bulunduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına yardım etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası yangın tamamen söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Hüseyin Kahraman (75), yangının başlangıcında ailesiyle evde olduğunu belirterek, \"Evde televizyon izliyorduk. Dışarıdan çatırtılar geldi ve o esnada elektrikler gitti. Dışarı çıktık baktık orman yanıyordu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- D400 karayolu üzerinden detay

- Ambulans detay

- Cep telefonu ile çekilen yangından detay

- Söndürme çalışmalarından detaylar

- Hüseyin Kahraman\'ın yangını nasıl fark ettiklerini anlatması

- Söndürme çalışmalarından detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMERA(Antalya), (DHA)

228 MB /// 02.02\"

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Mavi Göl’de sonbahar güzelliği

GİRESUN\'un Dereli ilçesi Kuzalan Tabiat Parkı’ndaki Mavi Göl, sonbaharda turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oluyor.

Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan, 20 bin nüfuslu Dereli ilçesinde 3 yıl önce keşfedilen ve Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, her yıl binlerce tatilci ve turisti ağırlamaya devam ediyor. 1800 metre devam eden traverten ve şelalesi ile de dikkat çeken tabiat parkı ve Mavi Göl, sonbaharda turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oluyor. Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olma özelliğine sahip gölde özellikle belirli aylarda turkuaz rengine bürünen su, bölgeye gelen ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanıyor. Halk arasında \'Sodalı Göl\' diye de adlandırılan Mavi Göl\'ün suyu, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz rengini alıyor. 3 gölden oluşan bölge sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mavi Göl’ü görmeye gelen ziyaretçiler turkuaz rengi ile oluşan doğal güzelliğe hayran kaldıklarını anlattı.

Sercan Genç, “Mavi Göl’e ilk defa geliyorum. Harika görünüyor, yeni yapılan düzenlemeler de harika olmuş. Önceden buraya inmek zor oluyordu. Seyir terası ve yürüyüş yolları yapılıyor, böylelikle gelmemiz daha kolay oluyor. Burası çok güzel, doğa harikası. Gölün renginin neden mavi olduğunu bilmiyorum, ama araştıracağımö dedi.

Ahmet Fatsa da “Buraya arkadaşlarımla gezmeye geldim. Göl hoşumuza gitti. Geçen sene buraya çok fazla ziyaret olmuştu, araba çekmeye yer bulamıyorduk. Maden suyu olduğundan dolayı burası mavi akıyor diye biliyorumö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone detayları

Mavi göl detayları

Ziyaretçilerle röp.

Detaylar

Haber: Selçuk BAŞAR - Kamera: Uğur AYDIN GİRESUN-DHA



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Pancar üreticileri alımın hızlandırılmasını istedi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde şeker pancarı üreticileri alımların hızlandırılmasını istedi.

Sandıklı merkez ve köylerinde şeker pancarı sökümüne yaklaşık 10 gün önce başlandı. İlçede şeker pancarı alımı yapan 4 kantar henüz alım yapmazken, günde 30 kamyon şeker pancarı sökümüne izin veriliyor. Üreticiler ise geçen yıl eylül ortasında sökümün başlandığını ve ekim ayının başında da kantarların açıldığını hatırlatırken, bu yıl ise alımın yavaş yapıldığını vurgulayıp, bu şartlarda söküm süresinin uzayacağını ve pancarların soğuk ve don nedeniyle telef olacağını söyledi.

\'TARLAYA MI GİDECEĞİZ, SIRA MI ALACAĞIZ\'

Hırka köyü sakinlerinden şeker pancarı üreticisi Veli Günayan, \"Geçen yıllarda pancarlarımız eylül aynın sonunda kamyonlarla fabrikaya gönderiliyordu. Ekim ayının başında da Sandıklı bölgesinde 4 kantar alım yapıyordu. Biz 60 ya da 70 günde pancar sökümümüzü ancak bitiriyorduk. Fakat şu anda Sandıklı bölgesine günde 30 kamyon veriliyor. Bu kamyonlardan sıra almak için de burada saatlerce sıra bekliyoruz. Pancarlarımız tarlada kaldı. Benim 600 ton kotam var. Daha dün bir kamyon pancar gönderdim. Önümüz kış. Kepçeye yükletiyoruz parayla. Randımanımız düşük geliyor. Firemiz çok yüksek geliyor. Biz buraya geliyoruz her sabah. Tarlaya mı gideceğiz, sıra mı alacağız?\" dedi.

\'MAĞDUR DURUMDAYIZ\'

Karadirek köyü sakinlerinden şeker pancarı üreticisi Halil Erdem de \"Karadirek köyünde pancar grup başkanıyım. Türkakın kantarına 11 köye günde 5 kamyon söküm izni verildi. Günlük her köye bir kamyon düşmüyor. Söküm çok kısıtlı, biz üstelik devletin şartına göre yazıldık. Sonradan fabrika satıldı. En azından bu yıl devletin şartlarına göre alım yapılsın. Gelecek yıl şirket kendi pancar ekim şartlarını açıklasın. Biz de ona göre anlaşalım. Ona göre ekim yapalım. Kamyon sayısı da çoğalsın. 11 köye günlük 1 kamyon düşmüyor. Günde 5 kamyon değil günde en az 11 kamyon verilmesi lazım. Kantarları da açsınlar ki geçen yıl devletin şartlarına göre ekim yaptığımız için. Seneye yeni sözleşme yaparken anlatırlar şartlarını. Biz de ona göre ekim yaparız ya da ekmeyiz. Mağdur durumdayız. Bize yazık günah değil mi? Kasım ve aralık aylarında bu memlekette don oluyor. İşçi bulamıyoruz. Tarladan pancar sökemiyoruz. Makineler çamur nedeniyle tarlaya gömülüyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şeker pancarı sökümü için sıra almak için bekleyen üreticiler görüntü

- Şeker pancarı üreticileri Veli Günayan ve Halil Erdem söküm için randevu verilen büronun önünde büronun kapalı olduğunu ve görevli olmadığını gösterirken görüntü

- RÖP 1: Veli Günayan

- RÖP 2: Halil Erdem

- Şeker pancarı üreticisi toplu görüntü

341 MB /// 03.04\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)

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Çekiciye yüklenirken düşen otomobil hasar gördü

BURSA\'nın Mudanya ilçesinde, park yasağı bulunan yerden kaldırılarak çekiciye konulmak istenen otomobil, halattan kurtulması sonucu yere düşünce hasar gördü.

Trafik ekipleri, ilçe merkezinde park yasağı bulunan caddeye park edilen araçları kaldırmak için çalışma yaptı. Bir iş yerinin önüne park edilen otomobil, vinçli çekici ile kaldırılmak istendi. Vinçle kaldırılıp çekiciye yüklenmek istenen otomobil, bu sırada halattan kurtulmasıyla yaklaşık 2 metre yükseklikten yere düştü. Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kazada araçta hasar oluştu. Aracın halattan kurtulup yere düşmesi sırasında yanından geçenlerin yaşadığı korku da görüntüye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin kaldırılması

-Otomobilin halattan kurtulup düşmesi

-Çevredeki panik

Dosya adı: 1610cekiciarabayıdusurdu

Haber: BURSA, (DHA)

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